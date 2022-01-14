«Ночной бухгалтер». Отбиваться от налоговых требований будет легче? Флешмоб выгоревших бухгалтеров

То ли магнитная буря, то ли отходняк от 2021го. Первая рабочая неделя нового года для всех выдалась нелегкой. Держите хорошие новости: суды запретили налоговикам творить беспредел с требованиями документов.

Атата

...сказал суд инспекции в свежем налоговом споре. Если серьезно, то требовать все документы подряд мытари не имеют права.

Либо надо указывать, по какой конкретно сделке требование, либо так делать незаконно.

Возможно, на это дело бизнес теперь сможет ссылаться в проблемных ситуациях, но пускать салюты пока рановато.

Ведь еще в декабре рассылать бизнесу абсурдные требования сама ФНС запретила своим инспекциям. Но воз пока, как говорится, и ныне там.

Что-то про вычеты и про НДФЛ

Несколько важных перемен в сдаче 3-НДФЛ напомнила ФНС: ловите подборку.

Ветеранам боевых действий положен вычет по НДФЛ. Вы знали? Если нет, сохраняйте себе пояснения Минфина.

О взносах

ИП жалуются: фиксированные взносы за 2021 год у них все еще числятся в переплате.

Минфин заявил, что не собирается освобождать от взносов работающих пенсионеров.

Поразмышлять

Про новую автоматическую упрощенку вы уже, конечно, слышали, но как думаете, заменит ли она самозанятость?

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О бедном бухгалтере замолвите слово

Одни бухгалтеры спорят о том, какой ноутбук лучше выбрать для работы.

Другим вообще ничего не надо, потому что выгорание накрывает с головой. У юристов в фейсбуке сейчас целый флешмоб про выгорание, мы тоже свой запустили.

Еще раз хвастаемся

Вчера мы вам немножко рассказали, сколько всего «Клерк» сделал за 2021, и на всякий случай напоминаем:

Ваша спасибо, что пятница редакция