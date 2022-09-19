Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров ждет новый отчет ЕФС-1. И в нем черт голову сломит, не то что бухгалтеры

Объединение двух фондов с 2023 года продолжает нести сюрпризы уже сейчас. Мы всей редакцией изучили очередной треш с отчетностью, который грядет совсем скоро.

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«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров ждет новый отчет ЕФС-1. И в нем черт голову сломит, не то что бухгалтеры
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Шухер в вашей бухгалтерии

Нейросеть вот недавно нарисовала котиков-рыцарей, а мы — нашли портрет типичного депутата Госдумы, когда поправки в отчетность не вносились уже целый месяц:

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В общем, с 2023 года бухгалтеры будут сдавать новую форму отчетности ЕФС-1. Ее полное название — «Сведения для ведения персучета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве».

Один из разделов этой формы заменит собой нынешнюю 4-ФСС. Кроме того, в новой форме будут данные для электронной трудовой книжки (вместо СЗВ-ТД, как сейчас), появится раздел для ежемесячного отчета о зарплате бюджетников, будет несколько нюансов по договорам ГПХ.

Наконец, в ЕФС-1 надо будет указывать код категории застрахованного лица.

Более полный разбор всех подводных камней новой формы мы сделали тут. Отличный повод, кстати, подписаться на «Клерк.Разборы»: денег платите чуть-чуть, а пользы целый вагон :)

Главное, что остается после того, как во всем разберетесь, это интрига. Почему ЕФС-1 то?

«Если будет ЕФС-1, то логично, что должна быть и ЕФС-2. Как раньше РСВ-1 и РСВ-2. Иначе к чему эта нумерация?», — вопрошают наши читатели. И предполагают:

«А дальше ЕФС-3 и ЕФС-4, по нарастающей???﻿»

Всякая всячина этого дня

Обмен налоговой информацией со многими странами становится сложнее, а риск стать налоговым нарушителем просто по незнанию — реальней.

В системе прослеживаемости грядут изменения.

Самозанятым будут давать льготные кредиты — но не всем.

Налоговики продолжают прижимать бизнес: что делать, если с допросом или обыском пришли к вам?

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Ручку позолотите

ИП стало сложнее попасть на Wildberries. Маркетплейс ввел новое правило — гарантийный (и невозвратный) платеж в 10 тысяч рублей. Не внесете — до свидания, вход воспрещен. Так теперь хотят бороться с ненадежными и сомнительными продавцами.

Осторожно, злая маркировка

Маркировка рекламы, которая заработала с 1 сентября, покрыта таким густым туманом, что никто ничего понять не может. Сделали небольшой обзор основных положений нового закона.

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Налоговые проверки

ФНС перегибает палку❗️

Итак, уведомление о вызове налогоплательщика. Суть: ЮЛ лицо приняло решение о добровольной ликвидации, подали документы в ФНС. Не успели получить уведомление о включении записи в ЕГРЮЛ, как вот оно «письмо счастья».

Повышение квалификации

ФСБУ Аренда

Лизингополучатель должен отразить в учете ППА

По ФСБУ 25/2018 организации с упрощенным бухучетом могут не создавать право пользования активом (ППА), а учитывать обычные арендные платежи, но только если договором не предусмотрен выкуп. При лизинге выкуп есть, а значит без ППА не обойтись.

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