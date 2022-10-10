«Ночной бухгалтер». Самозанятым нельзя сдавать в аренду квартиру и платить НПД, если в квартире никто не живет

А-та-та

История с квартирой — это налоговый спор по самозанятому, которым был директор компании. От этой компании он получал деньги за аренду автомобиля и квартиры.

Налоговики решили, что услуги по аренде — это сотрудничество с работодателем, а это по закону СМЗ запрещено.

Суд налоговиков пожурил и отменил их доначисления по автомобилю, т.к. его сдача в аренду — имущественное право. А вот с квартирой ситуация другая, т.к. закон предусматривает аренду жилья. Квартиру же использовали не как жилье, а как юрадрес. Значит, и сдавать ее СМЗ не может в таком качестве.

Занимательная статистика: число самозанятых в России прямо сейчас — 5,06 млн человек, и их становится все больше.

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Анекдот дня

Одно неловкое движение бухгалтера в базе 1С, и в ИФНС улетел недоделанный отчет. Мало того: налоговики эту декларацию приняли. Тот факт, что в октябре им прислали декларацию за год, мытарей не смутил.

Что пишут в Трибуне

В Трибуне «Клерка» на выходных было необычайно живо и даже немного горячо. Ловите самые полезные посты:

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Ваша греется у камина с глинтвейном редакция