Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Самозанятым нельзя сдавать в аренду квартиру и платить НПД, если в квартире никто не живет

Ничего не поняли из этого каламбура? Не беда, тут и впрямь сам черт ногу сломит. Речь про решение суда по квартире, которую использовали как юрадрес для встреч с клиентами и поставщиками.

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«Ночной бухгалтер». Самозанятым нельзя сдавать в аренду квартиру и платить НПД, если в квартире никто не живет
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

А-та-та

История с квартирой — это налоговый спор по самозанятому, которым был директор компании. От этой компании он получал деньги за аренду автомобиля и квартиры.

Налоговики решили, что услуги по аренде — это сотрудничество с работодателем, а это по закону СМЗ запрещено.

Суд налоговиков пожурил и отменил их доначисления по автомобилю, т.к. его сдача в аренду — имущественное право. А вот с квартирой ситуация другая, т.к. закон предусматривает аренду жилья. Квартиру же использовали не как жилье, а как юрадрес. Значит, и сдавать ее СМЗ не может в таком качестве.

Занимательная статистика: число самозанятых в России прямо сейчас — 5,06 млн человек, и их становится все больше.

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Полный обзор того, как будет работать аккредитация, мы сделали здесь.

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«Ночной бухгалтер». Самозанятым нельзя сдавать в аренду квартиру и платить НПД, если в квартире никто не живет

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