«Ночной бухгалтер». Новая сенсация от ФНС: на взносы можно делать платежки. А еще обещают, что банки не будут блокировать счета

Платежная история

Это уже почти как мыльная опера: каждый день с ЕНП и ЕНС происходит что-нибудь новенькое. Вот свеженькая история переобувания: для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы надо теперь поступать по-другому.

Уведомления по взносам по-прежнему не нужны, но вместо них можно делать платежки. То есть никаких заявлений на зачет делать не надо.

Еще, по мнению ФНС, ИП должен следить, чтобы на ЕНС всегда было положительное сальдо в размере взносов.

Остался риторический вопрос. Что делать тем, кто уже сдал уведомления по ЕНП? Ведь право на платежки в этом случае потерялось...

Последние серии Санта-Барбары по взносам можно почитать ниже:

Как бизнесу работать с валютой и не попасть на штрафы: вебинар Как налоговики и банки будут контролировать работу с валютой и валютными переводами в 2023 году, должен знать каждый предприниматель. Поэтому Ак Барс Банк приглашает на вебинар «Основы валютного контроля простым языком: инструкция от экспертов ВЭД». Узнаете: что такое валютный контроль;

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Бухгалтеры знали

Пока налоговики обещают не слать банкам документы на блокировку счетов бизнеса (до 1 марта), бухгалтеры тут вспомнили, что не так давно было другое обещание (от Минфина). Поправить правила заполнения налоговых платежек. Документ с утвержденными правилами должен был выйти еще... до Нового года. А воз и ныне там.

Вот что писали клерки об идее ЕНП ровно год назад:

«У меня на радостях об изменениях в законодательстве несколько ИП с работниками решили с нашей компанией расторгнуть договор на бух. обслуживание.... Я им пожелала УДАЧИ !!!!﻿»

И помнится, даже в фирме «1С» скептически отнеслись к тому, что нагрузка на бухгалтеров якобы снизится. Вот уже второй месяц пошел, как все начало работать, а что ни день, то что-то новенькое. От чего опять опускаются руки.

Главред рекомендует Все больше компаний обращают внимание на работу с самозанятыми. Поверьте горькому бухгалтерскому опыту: лучше все отладить, пока таких исполнителей не стало очень много. Вот полезный гайд про банковские нюансы. а вот здесь – подробности о том, что учитывать в 2023 году в договорах.

Цитата дня

«Думаю, чай нынче не поможет», горько пишет наша читательница к обзору самых популярных чаев и кофе у бухгалтеров.

Что делать бухгалтеру, если директор хочет наладить управленческий учет, а расставаться с Excel не хочется? Послушать, чем старая добрая программа поможет для бюджетирования и какие есть решения, совмещающие возможности Excel и базы данных. А потом настроить все как надо в своей компании. Бесплатный вебинар уже завтра, запись здесь. Мест осталось мало!

Мем дня

Лицо бухгалтера, читающего очередную речь налоговика о том, какое же удобное сокровище этот ваш Единый налоговый платеж:

Ваша еле везет этот воз редакция