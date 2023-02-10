Обзоры для бухгалтера

Это нельзя пропустить! Самые читаемые статьи и новости для бухгалтера за неделю

Не успеваете следить за всеми изменениями? Теряетесь в потоке? Каждую пятницу приходим вам на помощь и публикуем дайджест самых интересных и важных новостей недели и полезных статей. Подскажем полезный вебинар, поделимся достижениями, напомним об отчетах или платежах.

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Это нельзя пропустить! Самые читаемые статьи и новости для бухгалтера за неделю
Иллюстрация: Keira Burton/pexels

Если вы читаете наш форум, то уже знаете крутую новость недели от «Клерка» – Сообщество профессиональных бухгалтеров стало еще больше, теперь в нем больше 500 участников.

Я тоже хочу в Сообщество!

ЕНП продолжает оставаться главной темой – больше всего комментариев набрала на неделе статья ЕНП доводит предпринимателей до ручки. Бизнес пишет Минфину письма и просит отменить ЕНП лично Силуанова .

В комментариях читатели рассматривают даже некую теорию заговора:

Продолжаем собирать эксклюзивы. Анонимно расспросили налогового инспектора – как там на их стороне дела с ЕНП?

Выпустили календарь налогоплательщика 2023. Приложили таблички со сроками уплаты налогов и сдачей отчетности отдельным файлом (с полезными комментариями), чтобы вы могли их распечатать.

Новости, о которых вам нужно знать:

  1. Страховые взносы в уведомлении по ЕНП не надо делить по видам страхования

  2. На уплаченный НДФЛ будут идти пени, если не сдать уведомление

  3. Для индивидуальной сверки ЕНС надо посетить налоговую инспекцию

  4. О недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ надо сообщать по новой форме

  5. На Госуслугах будет обязательной двухфакторная авторизация

Не проспите в понедельник!
Не только на работу, но и на наш вебинар. Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018 13 февраля в 11.00

А днем еще один Договоры ГПХ и их отражение в ЕФС-1 в 2023 году в 15.00.

Запишитесь и смотрите онлайн или в записи в личном кабинете на «Клерке».

Блоги компаний
Вы знаете, что на «Клерке» ведут официальные блоги такие компании как Моё дело, Калуга Астрал, Мой склад, АК Барс Банк, Тинькофф, Платформа ОФД, Такском и многие другие?

Они пишут для вас экспертные статьи по актуальным вопросам, рассказывают о работе своих сервисов.

Вот Делис Архив поделился инструкцией по заполнению 6-НДФЛ (всю неделю вокруг отчета идет шумиха – бухгалтеры спорят, как заполнять сведения за декабрь).

Хотите наладить обратную связь с сервисами? Оставляйте комментарии под статьями или отзывы о компаниях в рейтинге. Хвалите, жалуйтесь, предлагайте, задавайте вопросы – вам обязательно ответят.

И, конечно, не обойти стороной любимую Трибуну. Это блоги наших читателей, которые хотят высказаться, поделится мнением эксперта или дать полезный лафхак:

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Обзоры для бухгалтера

Это нельзя пропустить! Самые читаемые статьи и новости для бухгалтера за неделю

Не успеваете следить за всеми изменениями? Теряетесь в потоке? Каждую пятницу приходим вам на помощь и публикуем дайджест самых интересных и важных новостей недели и полезных статей. Подскажем полезный вебинар, поделимся достижениями, напомним об отчетах или платежах.

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