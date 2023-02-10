Это нельзя пропустить! Самые читаемые статьи и новости для бухгалтера за неделю

Если вы читаете наш форум, то уже знаете крутую новость недели от «Клерка» – Сообщество профессиональных бухгалтеров стало еще больше, теперь в нем больше 500 участников.

ЕНП продолжает оставаться главной темой – больше всего комментариев набрала на неделе статья ЕНП доводит предпринимателей до ручки. Бизнес пишет Минфину письма и просит отменить ЕНП лично Силуанова .

В комментариях читатели рассматривают даже некую теорию заговора:

Продолжаем собирать эксклюзивы. Анонимно расспросили налогового инспектора – как там на их стороне дела с ЕНП?

Выпустили календарь налогоплательщика 2023. Приложили таблички со сроками уплаты налогов и сдачей отчетности отдельным файлом (с полезными комментариями), чтобы вы могли их распечатать.

Новости, о которых вам нужно знать:

Блоги компаний

Вы знаете, что на «Клерке» ведут официальные блоги такие компании как Моё дело, Калуга Астрал, Мой склад, АК Барс Банк, Тинькофф, Платформа ОФД, Такском и многие другие?

Они пишут для вас экспертные статьи по актуальным вопросам, рассказывают о работе своих сервисов.

Вот Делис Архив поделился инструкцией по заполнению 6-НДФЛ (всю неделю вокруг отчета идет шумиха – бухгалтеры спорят, как заполнять сведения за декабрь).

Хотите наладить обратную связь с сервисами? Оставляйте комментарии под статьями или отзывы о компаниях в рейтинге. Хвалите, жалуйтесь, предлагайте, задавайте вопросы – вам обязательно ответят.

И, конечно, не обойти стороной любимую Трибуну. Это блоги наших читателей, которые хотят высказаться, поделится мнением эксперта или дать полезный лафхак: