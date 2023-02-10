Это нельзя пропустить! Самые читаемые статьи и новости для бухгалтера за неделю

Если вы читаете наш форум, то уже знаете крутую новость недели от «Клерка» – Сообщество профессиональных бухгалтеров стало еще больше, теперь в нем больше 500 участников.
ЕНП продолжает оставаться главной темой – больше всего комментариев набрала на неделе статья ЕНП доводит предпринимателей до ручки. Бизнес пишет Минфину письма и просит отменить ЕНП лично Силуанова .
В комментариях читатели рассматривают даже некую теорию заговора:
Продолжаем собирать эксклюзивы. Анонимно расспросили налогового инспектора – как там на их стороне дела с ЕНП?
Выпустили календарь налогоплательщика 2023. Приложили таблички со сроками уплаты налогов и сдачей отчетности отдельным файлом (с полезными комментариями), чтобы вы могли их распечатать.
Новости, о которых вам нужно знать:
- Страховые взносы в уведомлении по ЕНП не надо делить по видам страхования
- На уплаченный НДФЛ будут идти пени, если не сдать уведомление
- Для индивидуальной сверки ЕНС надо посетить налоговую инспекцию
- О недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ надо сообщать по новой форме
- На Госуслугах будет обязательной двухфакторная авторизация
Не только на работу, но и на наш вебинар. Мастер-класс для арендатора по ФСБУ 25/2018 13 февраля в 11.00
А днем еще один Договоры ГПХ и их отражение в ЕФС-1 в 2023 году в 15.00.
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Блоги компаний
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Они пишут для вас экспертные статьи по актуальным вопросам, рассказывают о работе своих сервисов.
Вот Делис Архив поделился инструкцией по заполнению 6-НДФЛ (всю неделю вокруг отчета идет шумиха – бухгалтеры спорят, как заполнять сведения за декабрь).
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И, конечно, не обойти стороной любимую Трибуну. Это блоги наших читателей, которые хотят высказаться, поделится мнением эксперта или дать полезный лафхак:
- Какие законы вступят в силу с 1 марта 2023 года
- Как быть с районным коэффициентом и процентной надбавкой на выплату компенсации, если сотрудник работает дистанционно
- Ювелиры, оставшиеся без УСН, и ПСН пошли в Минюст
- Бухгалтер: добро или зло. Как не стоит обесценивать работу бухгалтера
- Топ-6 ошибок предпринимателей на УСН
- Операции с прослеживаемыми товарами теперь отражаются в режиме реального времени