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Обзоры для бухгалтера

У бухгалтеров стресс и выгорание, алкоголь подорожает с 1 июля, а блогеров хотят приравнять к СМИ. 🥂«Ночной бухгалтер» № 1703

Пятничные новости они такие. Сделали дайджест шок-новостей дня, разбавили их играми для глаз и разума, и любимая рубрика — «Что ест бухгалтер».
У бухгалтеров стресс и выгорание, алкоголь подорожает с 1 июля, а блогеров хотят приравнять к СМИ. 🥂«Ночной бухгалтер» № 1703
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Дайджест новостей дня.

  • Бухгалтеры стрессуют и выгорают — что с этим делать?

  • Начните дружить с ФНС.

  • Налоговая реформа — обзор всех изменений.

  • ИП нужно заплатить 1% взносов за 2023 год.

  • Полезности бухгалтеру: пятничные игры и мемы.

  • Мем дня.

Шок-контент

С 1 июля подорожает крепкий алкоголь — Минфин выпустил приказ с изменениями в минимальных ценах.

Блогеров с миллионом и больше подписчиков надо считать СМИ — считает депутат Антон Горелкин. Что думают об этом блогеры, мы не знаем, зато знаем, что сегодня у них праздник.

ЦБ установил курс доллара и евро на основе внебиржевых торгов — на выходные курс доллара составит 89,06 руб., евро — 95,15 руб.

Профессиональное выгорание и как с ним бороться

Бухгалтеры — это одна из профессий, подверженных большому стрессу и выгоранию. С одной стороны рабочая рутина, с другой постоянный адреналин с изменениями то в НК, то в ТК, то в ФЗ. ФСБУ новые растут, как грибы после дождя. Только успевай со всем разбираться.

Что можно сделать?

  • Заняться тайм-менеджментом. Может вы ничего не успеваете не потому что работы много, а потому что не умеете делегировать или распределять свое время грамотно. У нас есть бесплатный вебинар, который вас научит, как бороться с этими напастями.

  • Если проблема гораздо серьезнее, придется заняться психологией, поработать над собой, своими слабыми сторонами (и сильные заодно прокачать).

Тут нужно и техники правильные знать, и приемы психологические, и выработать уверенность в себе и своих силах, найти мотивацию. На это случай у нас есть кое-что посерьезнее — целый онлайн-курс. Бизнес-психолог, коуч, налоговый эксперт и руководитель Центра обучения «Клерка» помогут вам со всем справиться!

  • Если вам сложно работать, потому что не хватает компетенций, а у вас к тому же синдром отличника, тогда стоит заняться образованием. 15 июня, в субботу старт новых потоков на наших профессиональных курсах. Присоединяйтесь, учитесь, вы можете делать это в комфортном ритме и сразу применять полученные знания на практике.

  • Сменить работу. Да, иногда нужно признаться себе, что профессия уже не радует настолько, что никакие приемы и методики не сработают. Но резкая смена сферы деятельности — это тоже стресс. Поэтому можно перейти в смежную профессию. Так вы используете полученные навыки и быстрее освоите что-то новое. Вот, например, те, кто хотел бы стать вместо бухгалтера аналитиком 1С задавали нам вопросы про профессию, а мы честно ответили.

Начните дружить с ФНС

Создать доверительные отношения между налогоплательщиком и налоговой? Легко! Уже 8 лет компаниям доступен переход на налоговый мониторинг. ФНС не присылает вам грозные требования, а дает советы и вместе с вами налаживает качество  учета и отчетности.

Узнайте, как начать работать без страхов, штрафов и лишних проверок с VK Tax Compliance — IT-платформой для взаимодействия с ФНС в рамках налогового мониторинга.

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Сомневаетесь, что готовы к налоговому мониторингу, хотите узнать про риски и возможные слабые места бизнеса? Получите гайдкак определить готовность компании к переходу на налоговый мониторинг, какие нужны документы, как выбрать платформу для взаимодействия с ФНС.

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Что известно про налоговую реформу сегодня?

Мы составили обзор изменений. Понимаем, что новости поступают каждый день, законопроект могут существенно поменять, поэтому мы будем обновлять обзор регулярно — добавьте его в закладки.

Включили в список новости по НДФЛ, НДС, УСН, налогу на прибыль, амнистию по дроблению и налоговый кэшбек.

Не забудьте про взносы

ИП до 1 июля нужно заплатить 1% взносов с доходов свыше 300 000 рублей за 2023 год.

Полезности для бухгалтера

Если работа не отпускает — почитайте, как оформить электронную транспортную накладную. Кстати, наши друзья из Айтиком предлагают протестировать сервис ЭПД и оценить удобство работы с ЭТрН бесплатно. Вы сможете получить полнофункциональный доступ к Айтиком.Логистика на 4 месяца. Не благодарите!

Загляните в обзор для тех, кто работает с самозанятыми.

А теперь стартуем в выходные:

Мем дня

Отмечай пятницу осторожнее!

Спасибо, что дочитали выпуск № 1703 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша да мы только для блеска глаз! редакция

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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Налоговые изменения 2025

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу. «Клерк» проводит серию вебинаров с ведущими экспертами: налоговыми консультантами, юристами, адвокатами, аутсорсерами. Не пропустите!

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

У бухгалтеров стресс и выгорание, алкоголь подорожает с 1 июля, а блогеров хотят приравнять к СМИ. 🥂«Ночной бухгалтер» № 1703

Пятничные новости они такие. Сделали дайджест шок-новостей дня, разбавили их играми для глаз и разума, и любимая рубрика — «Что ест бухгалтер».

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Общество

🍷 Минимальные цены на продажу крепкого алкоголя в рознице вырастут уже с 1 июля

Водка с 1 июля 2024 года подорожает с 281 до 299 рублей, коньяк — с 517 до 556, а бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 л.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
УСН

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН

Сейчас перейти на УСН с начала года можно, если доходы за 9 месяцев прошлого года не превысили 112,5 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора. С 2025 года лимит для перехода на УСН будет 337,5 млн рублей.

Онлайн-кассы

Если безналичная оплата за юрлицо пришла от физлица, надо применять ККТ

Иногда происходят такие ситуации: счет выписан на юрлицо, а оплата по безналу поступает от директора компании или иного физического лица.

Дмитрий Варкентин
Экономика России

Вечность пахнет нефтью…?

Вынесенная в заголовок фраза принадлежит авторству Егора Летова, о ее смысле можно полемизировать, но оставим это занятие литературным критикам, задавшись намного более прозаичным вопросом (но вполне в духе заголовка с учетом того, что жизненный цикл государства, в отличие от человеческого, намного более обращен в вечность).

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

В Италии задержали основателя портала «Право.ру»

По версии прокуроров из Милана, Дмитрий Чиракадзе помог сбежать из-под домашнего ареста Артему Уссу, которого обвиняют в контрабанде.

Кредитование

Нужно получать больше 100 000 рублей, чтобы комфортно выплачивать автокредит

С начала года по апрель россияне оформили кредиты для покупки автомобиля на общую сумму 706,7 млрд рублей.

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Бесплатно с НДФЛ

Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025

С 2025 года будут действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ и две двухступенчатые.

Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025
Клерк
Основные средства

Как учитывать дорогостоящее оборудование, списывать в расходы кредитный автомобиль, пересмотреть ликвидационную стоимость: три вопроса по ОС бухгалтеру в закладки

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Общество

Введение электронной визы резко увеличило турпоток в Россию

По мнению экспертов, введение электронной визы в Россию дало мощный толчок для увеличения въездного туристического потока.

Обучение для бухгалтеров

В 2025 у всех бухгалтеров будет сплошной стресс — готовимся встречать трудности уже сейчас! Давайте работать без выгорания

Обычно мы заботимся о ваших hard-скилах: обучаем работе с изменениями, рассказываем, как правильно считать налоги и заполнять отчеты. Но в работе бухгалтера так много стресса. К дедлайнам в отчетах, проверкам ФНС и хотелкам руководства добавилась налоговая реформа. Мы выпустили онлайн-курс, который поможет вам не выгореть и справиться со всеми трудностями.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Николай Титов
Законопроекты

Уголовная ответственность за участие в нежелательных организациях: чего ожидать

11 июня 2024 года стало известно о принятии Госдумой на пленарном заседании в первом чтении законопроекта об уголовной ответственности за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, в том числе тех, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Пенсии

Негосударственные пенсионные фонды будут обязаны выявлять конфликты интересов

НПФ должны вести обязательный учет информации о конфликтах интересов с 1 января 2025 года.

Стандартный вычет

Для стандартного вычета на детей лимит дохода считают по одному месту работы

Налоговый агент, который предоставляет физлицу стандартный вычет по НДФЛ на детей, считает налог с учетом только тех доходов, источником которых этот налоговый агент является.

Общество

Цены на такси в час пик не должны расти для пассажиров с детьми

В праздничные дни и непогоду операторы такси не должны повышать стоимость поездок для семей с детьми. С таким предложением выступил депутат Госдумы.

Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

Пользователи интернета

Блогеров с миллионом подписчиков могут приравнять к СМИ принудительно

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (депутат фракции «Единая Россия») считает, что блогеров, имеющих миллион и более подписчиков, необходимо в принудительном порядке приравнивать к СМИ.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ипотека

Принят закон о продаже физлицом ипотечного имущества на выгодных условиях

Владимир Путин подписал федеральный закон с изменениями в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Интересные материалы

Бесплатно с Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Смена наименования ООО в 2024 году: пошаговая инструкция. Мини-курс

Наименование является основным средством индивидуализации юридического лица, характеризует сферу деятельности. А проще говоря: «как вы яхту назовете так она и поплывет». В мини-курсе пошагово рассказываем, как сменить наименование ООО в 2024 году.

Смена наименования ООО в 2024 году: пошаговая инструкция. Мини-курс