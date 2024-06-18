У бухгалтеров стресс и выгорание, алкоголь подорожает с 1 июля, а блогеров хотят приравнять к СМИ. 🥂«Ночной бухгалтер» № 1703

Пятничные новости они такие. Сделали дайджест шок-новостей дня, разбавили их играми для глаз и разума, и любимая рубрика — «Что ест бухгалтер».

Сегодня в выпуске:

Дайджест новостей дня.

Бухгалтеры стрессуют и выгорают — что с этим делать?

Начните дружить с ФНС.

Налоговая реформа — обзор всех изменений.

ИП нужно заплатить 1% взносов за 2023 год.

Полезности бухгалтеру: пятничные игры и мемы.

Мем дня.

Шок-контент

С 1 июля подорожает крепкий алкоголь — Минфин выпустил приказ с изменениями в минимальных ценах.

Блогеров с миллионом и больше подписчиков надо считать СМИ — считает депутат Антон Горелкин. Что думают об этом блогеры, мы не знаем, зато знаем, что сегодня у них праздник.

ЦБ установил курс доллара и евро на основе внебиржевых торгов — на выходные курс доллара составит 89,06 руб., евро — 95,15 руб.

Профессиональное выгорание и как с ним бороться

Бухгалтеры — это одна из профессий, подверженных большому стрессу и выгоранию. С одной стороны рабочая рутина, с другой постоянный адреналин с изменениями то в НК, то в ТК, то в ФЗ. ФСБУ новые растут, как грибы после дождя. Только успевай со всем разбираться.

Что можно сделать?

Заняться тайм-менеджментом . Может вы ничего не успеваете не потому что работы много, а потому что не умеете делегировать или распределять свое время грамотно. У нас есть бесплатный вебинар, который вас научит, как бороться с этими напастями.

Если проблема гораздо серьезнее, придется заняться психологией, поработать над собой, своими слабыми сторонами (и сильные заодно прокачать).

Тут нужно и техники правильные знать, и приемы психологические, и выработать уверенность в себе и своих силах, найти мотивацию. На это случай у нас есть кое-что посерьезнее — целый онлайн-курс. Бизнес-психолог, коуч, налоговый эксперт и руководитель Центра обучения «Клерка» помогут вам со всем справиться!

Если вам сложно работать, потому что не хватает компетенций, а у вас к тому же синдром отличника, тогда стоит заняться образованием . 15 июня, в субботу старт новых потоков на наших профессиональных курсах. Присоединяйтесь, учитесь, вы можете делать это в комфортном ритме и сразу применять полученные знания на практике.

Сменить работу. Да, иногда нужно признаться себе, что профессия уже не радует настолько, что никакие приемы и методики не сработают. Но резкая смена сферы деятельности — это тоже стресс. Поэтому можно перейти в смежную профессию. Так вы используете полученные навыки и быстрее освоите что-то новое. Вот, например, те, кто хотел бы стать вместо бухгалтера аналитиком 1С задавали нам вопросы про профессию, а мы честно ответили.

Начните дружить с ФНС

Создать доверительные отношения между налогоплательщиком и налоговой? Легко! Уже 8 лет компаниям доступен переход на налоговый мониторинг. ФНС не присылает вам грозные требования, а дает советы и вместе с вами налаживает качество учета и отчетности.

Узнайте, как начать работать без страхов, штрафов и лишних проверок с VK Tax Compliance — IT-платформой для взаимодействия с ФНС в рамках налогового мониторинга.

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Сомневаетесь, что готовы к налоговому мониторингу, хотите узнать про риски и возможные слабые места бизнеса? Получите гайд — как определить готовность компании к переходу на налоговый мониторинг, какие нужны документы, как выбрать платформу для взаимодействия с ФНС.

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Что известно про налоговую реформу сегодня?

Мы составили обзор изменений. Понимаем, что новости поступают каждый день, законопроект могут существенно поменять, поэтому мы будем обновлять обзор регулярно — добавьте его в закладки.

Включили в список новости по НДФЛ, НДС, УСН, налогу на прибыль, амнистию по дроблению и налоговый кэшбек.

Не забудьте про взносы

ИП до 1 июля нужно заплатить 1% взносов с доходов свыше 300 000 рублей за 2023 год.

Полезности для бухгалтера

Если работа не отпускает — почитайте, как оформить электронную транспортную накладную. Кстати, наши друзья из Айтиком предлагают протестировать сервис ЭПД и оценить удобство работы с ЭТрН бесплатно. Вы сможете получить полнофункциональный доступ к Айтиком.Логистика на 4 месяца. Не благодарите!

Загляните в обзор для тех, кто работает с самозанятыми.

А теперь стартуем в выходные:

Любимая рубрика — бухгалтерские мемы на известные шедевры живописи. Редакция заценила мем про отпуск ;))

Напрягаем мозги — ищем предметы на картинке, соревнуемся с коллегами и домочадцами на время.

Вкусное — что ест бухгалтер? Сегодня пост нашей читательницы и блогера воспевает сосиски (от некоторых фото аж в животе бурчит, так аппетитно). А вы любите сосиски?

Мем дня

Отмечай пятницу осторожнее!

Спасибо, что дочитали выпуск № 1703 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша да мы только для блеска глаз! редакция