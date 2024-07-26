Бухгалтеры не видят актуальных данных ЕНС и не могут сформировать электронные подписи в ЛК. 🔨«Ночной бухгалтер» № 1733

Никогда такого не было... Бухгалтеры жалуются, что в личных кабинетах невозможно посмотреть актуальную информацию по сальдо ЕНС. Данные стоят на 15, 18, 19 июля. Если написать через ЛК налоговикам, сведения обновляются, но не всем. Формировать электронные подписи многие также не могут, не отправить 3-НДФЛ, не обновить электронные подписи.

Сегодня в выпуске:

ЛК ФНС — доколе?

Не платите авансы по УСН? Вас ждет это…

ФНС учитывает решения судов по делам о дроблении.

В смартфонах предустановят отечественные приложения — какие?

Полезности для бухгалтера.

ПятНяшки: играем, проходим тесты, вкусно кушаем в пятничный вечер :)

Мем дня.

Личный кабинет не дает нормально работать

Вся вот эта цифровизация по задумке направлена на то, чтобы, не вставая с дивана, ты мог и бизнес вести, и отчеты сдавать, и заявления отправлять всякие и проверять, сколько денежек осталось на ЕНС.

По факту электронные сервисы не отличаются стабильностью. Вот уже неделю бухгалтеры и предприниматели бьются с личным кабинетом ФНС. Нет актуальных данных по единому счету и не формируются электронные подписи.

Физлицам тоже не везет, те, кто хочет сдать декларацию и пытается сформировать простую подпись прямо в сервисе показывают лишь ее бесконечно крутящуюся загрузку.

Лекарство для остатков по ЕНС вроде нашлось — можно написать через ЛК обращение о проблеме и баланс актуализируют (руками что ли? потому что если известна проблема и механизм ее решения для конкретного налогоплательщика, почему остальным не починят?).

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Отложенная оплата = штраф

В попытке сэкономить компания может отложить уплату очередного аванса по УСН.

Как это бывает — в первом квартале заплатили немного налога, во втором выходит крупный аванс по УСН, а в третьем ожидаются большие расходы и организация понимает, что налог по итогам 9 месяцев опять выйдет мизерный, а то и вообще получится убыток. Платить вот прямо сейчас большой налог, потом подавать отрицательное уведомление, потом возвращать переплату — затяжное мероприятие.

Проще — не платить аванс вообще или заплатить только небольшую сумму. Выглядит заманчиво. До тех пор, пока мы вам не напомним, что за неуплату вам начислят пени. Не прямо сейчас, а когда ФНС получит налоговую декларацию за год.

Сколько? Можете вот прикинуть на нашем калькуляторе.

Кстати, ставка рефинансирования как раз поднялась до 18%, а еще пени считают за первые 30 дней из 1/300, а далее из 1/150 ставки. Так что сумма может набежать очень немаленькая.

Кроме того, компании грозит штраф за нарушение правил ведения учета — 10 000 рублей.

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Что считать дроблением

ФНС берет на вооружение судебную практику — если из бизнеса выделить какую-то часть, а затем новую компанию перевести на спецрежим и назначить управлять ей подконтрольное основной группе компаний лицо — это дробление ради налоговой выгоды.

Привлекать родственников для работы в бизнесе можно, но при этом сделано это должно быть не ради экономии на налогах.

При этом есть решения судов, которые даже в сложных ситуациях позволяют налогоплательщикам доказать, что бизнес разделен по соображениям отличным от желания не платить налоги в бюджет.

К примеру, если организация выделила бизнес, который получает лицензию, занимается лицензируемым видом деятельности, и выделение было сделано с целью соблюсти требования для получения лицензии.

Если вам интересна тема оптимизации и амнистии по дроблению бизнеса — приходите на конференцию «Клерка» по налоговой реформе-2025

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19 приложений обязательно будут устанавливать на смартфоны

С 2025 года будет действовать новое правило — продавать в России смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV можно будет только если в них предустановлены обязательные 19 программ.

Это: поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», Госуслуги, магазин приложений RuStore.

На компьютерах и моноблоках должны быть предустановлены браузер, офисное ПО и антивирус.

Минцифры определит, какие именно приложения будут установлены в гаджетах.

Искренне надеемся, что будет и возможность удалить хотя бы некоторые из приложений. По опыту использования смартфонов редакцией — не считая служебных приложений, удалять которые нельзя, иные предустановленные не всегда используются, либо заменяются другими, более удобными и привычными пользователю.

Полезности бухгалтеру

Несколько полезных ссылок. Читаем, применяем в работе.

Вышел новый конспект вебинара с видео и тестами. Тема: Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность.

Как найти идеальный тариф по РКО для ИП — на что обратить внимание, примеры для разных видов деятельности (какой тариф подойдет).

Работа сверхурочно и в выходной — кого можно привлечь к работе в выходной, как оформить и посчитать оплату (с примерами расчетов).

Что нельзя писать в объявлении при поиске внештатника. Образец безрискового объявления для привлечения исполнителя — здесь скорее лайфхаки для кадровиков и HR, но и бухгалтеру будет полезно узнать, в чем тут риски и почему из-за неверно построенного объявления вам могут доначислить налоги.

Электронные или бумажные: какие чеки нужны при оплате через СБП и нужны ли вообще — СБП — это очень уж странный предмет, деньги придут, а отправлять или нет чеки, ничего не понятно вообще, хоть кто-то объяснил.

5 качеств, которые помогут бухгалтеру в карьере — что нужно, чтобы завоевать сердечко будущего работодателя или получить повышение?

ПятНяшки

Вот и долгожданная пятница, а с ней к нам приходят и посты наших любимых авторов в Трибуне, которые радуют возможностью немного поиграть)

🧠Мозгонапрягатель. Литературный — традиционный пятничный выпуск в необычном формате, придется угадать литературное произведение по картинкам. Всем удачи))

Алексей Иванов решил побаловать нас на этот раз тестом попроще на знание бухгалтерских терминов. Обычно Алексей поблажек не дает, но говорит, что в прошлый раз тест был очень трудным и в этот — дает нам немного расслабиться.

Виктория радует постом о рыбке — делится простым, но любимым семейным рецептом, а также предлагает коллегам в комментариях рассказать, какую рыбу они любят и как ее готовят.

Напоминаем, что всех этих и других авторов вы можете поддержать денежкой. В любом их посте или профиле вы увидите во такую кнопочку — Поддержать. Жмакаем и выбираем способ перевода.

Мем дня

Работа ЛК ФНС последнюю неделю

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Ваша не откладывает на завтра то, что можно вообще не делать редакция