О чем говорят бухгалтеры: дайджест самых обсуждаемых тем недели. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1798

Слет ИПшников с патентов в 2025 году, ностальгия по старым временам, упорный ИП, который резервирует взносы, налог на отпуск за границей, уголовка за положительное сальдо ЕНС и другие новости, которые бухгалтеры не могли обойти своими комментариями. Не отставайте от актуальных изменений и трендов с «Клерком».

Сегодня в выпуске:

Дайджест горячих новостей недели.

ЦБ повысил ключевую ставку.

ФНС рассказала, как получить вычет по НДФЛ с доходов по вкладам.

Меняются форматы фискальных документов.

Советы от редакции.

Напрягаем мозги — пятничное настроение.

Мем дня.

О чем говорят бухгалтеры

Неделя выдалась насыщенной на изменения — принимали поправки в НК, протаскивали изменения, которых бизнес не ожидал, бухгалтеры разбирались в самых непростых вопросах. Мы собрали самые острые обсуждаемые темы в обзор.

Это, конечно, не все обсуждаемые новости. Читайте нашу ленту каждый день и узнавайте самые актуальные новости. И не забудьте подписаться на ежедневные рассылки.

С 2025 года изменяются правила работы с самозанятыми!

Если ваша компания работает с самозанятыми или планирует такое сотрудничество, приглашаем на бесплатный вебинар «Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми в 2025 году».

Обсудим новые требования законодательства, которые вступят в силу с 2025 года, и покажем, как выстроить безопасное и эффективное взаимодействие с самозанятыми.

Программа вебинара:

Новые правила и изменения в работе с самозанятыми в 2025 году

Как правильно заключать договоры и оформлять оплату услуг

Какие сервисы и инструменты помогут автоматизировать взаимодействие с самозанятыми

Ответы на часто задаваемые вопросы по сотрудничеству с самозанятыми

Спикер: Арина Юсупова, главный юрист Консоль, эксперт по правовым вопросам взаимодействия бизнеса с самозанятыми, ИП и физическими лицами.

Все объясним четко и по делу, с конкретными рекомендациями!

Дата: 29 октября в 11:00 (мск)

Бонус: чек-лист для снижения рисков работы с самозанятыми

Участие бесплатное, но количество мест ограничено — успейте зарегистрироваться.

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ЦБ поднял ставку

Совет директоров Банка России сегодня 25 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Новая ставка будет действовать с 28 октября.

По умолчанию вычет на доходы по вкладам не дают

Физлицам ФНС скучать тоже не дает, не только бизнесу. Уже разосланы уведомления с НДФЛ, который нужно заплатить по доходам от процентов по вкладам.

Проблема в том, что налоговики не учитывают при расчете налога положенный вычет в 150 000 за 2023 год. Его придется заявить — подать декларацию.

Для НДФЛ-вычетов с процентов по вкладу в 3-НДФЛ указывают доход с кодом 6014 и вычет с кодом 914. Можно указать и другие вычеты, если они есть.

Налоговики дали инструкцию, что указать в декларации. Чтобы ФНС убрала из уведомления налог после подачи декларации, нужно направить заявление в свободной форме через личный кабинет.

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Изменятся форматы фискальных документов под налоговую реформу-2025

В 2025 году бизнес на УСН при соблюдении определенных условий самостоятельно выбирает между стандартными ставками НДС 10% и 20% и льготными 5 и 7%.

При этом действующие пока форматы фискальных документов не предусматривают тэги для указания пониженных ставок НДС.

Ориентировочный срок готовности функционала ККТ для формирования кассовых чеков и БСО с новыми ставками НДС 5 и 7% — к концу 2024 года, сообщает ФНС.

Советы от редакции

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НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера — собрали для вас письма с разъяснениями, которые помогут лучше разобраться в учете самого сложного налога.

Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП и отчеты — время еще есть. Сверяйтесь со списокм и отправляйте недостающие отчеты, чтобы не плтатить штрафы.

Если реализацию сложно объяснить — идея плоха. В новом блоге Трибуны автор разбирается с тем, как вести бизнес в современных реалиях. Первый пост о том, почему важно просто и лаконично сформировать идею своего продукта для потенциальных покупателей.

Пятничный «Клерк»

Расслабляемся и ищем котиков в традиционном пятничном мозгонапрягателе. Найти придется 26 пушистых, спрятавшихся на картинке. Попробуйте сделать это всего за минуту!

Мем дня

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Ваша желает вам проветрить голову в выходные, но не потерять редакция