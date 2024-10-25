О чем говорят бухгалтеры: дайджест самых обсуждаемых тем недели. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1798

Сегодня в выпуске:
Дайджест горячих новостей недели.
ЦБ повысил ключевую ставку.
ФНС рассказала, как получить вычет по НДФЛ с доходов по вкладам.
Меняются форматы фискальных документов.
Советы от редакции.
Напрягаем мозги — пятничное настроение.
Мем дня.
О чем говорят бухгалтеры
Неделя выдалась насыщенной на изменения — принимали поправки в НК, протаскивали изменения, которых бизнес не ожидал, бухгалтеры разбирались в самых непростых вопросах. Мы собрали самые острые обсуждаемые темы в обзор.
Ностальжи — начали с вопроса про оплату такси в ФНС, а закончили воспоминаниями о временах, когда знали своего инспектора в лицо и можно было пропадать целый день в «налоговой».
Что делать, если на складе есть товар, который никак не продается — куда его списать?
ИП настойчиво резервирует взносы за себя, а налоговая их настойчиво забирает в счет уплаты НДФЛ. Кто тут не прав?
Как считать фиксированные взносы ИП, который открылся только в октябре?
📢 Нежданчик недели — ИП с доходами более 60 млн в 2024 году лишили права применять патент в 2025.
Самозанятому делают переводы на карту, но не за работы или услуги. Есть риски?
Директор оплачивает личные расходы с корпоративной карты. Как его мотивировать больше так не делать?
Произвол недели — налоговики хотят, чтобы сотрудники компании получали зарплаты не ниже регионлальной минималки независимо от ставки.
Денежный вопрос — любимое обсуждение у бухгалтеров. Стоит ли просить прибавки или мне и так неплохо платят — бухгалтер пришла за советом к коллегам.
Любишь отдыхать за границей — люби и денежку платить. Предложили ввести налог на зарубежный туризм.
Переплата — повод для заведения дела. Налоговики одной из региональных ИФНС проверяют бизнес перед тем, как вернуть ему переплату с ЕНС. А то вдруг это схематоз какой-то?
Это, конечно, не все обсуждаемые новости. Читайте нашу ленту каждый день и узнавайте самые актуальные новости.
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С 2025 года изменяются правила работы с самозанятыми!
Если ваша компания работает с самозанятыми или планирует такое сотрудничество, приглашаем на бесплатный вебинар «Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми в 2025 году».
Обсудим новые требования законодательства, которые вступят в силу с 2025 года, и покажем, как выстроить безопасное и эффективное взаимодействие с самозанятыми.
Программа вебинара:
Новые правила и изменения в работе с самозанятыми в 2025 году
Как правильно заключать договоры и оформлять оплату услуг
Какие сервисы и инструменты помогут автоматизировать взаимодействие с самозанятыми
Ответы на часто задаваемые вопросы по сотрудничеству с самозанятыми
Спикер: Арина Юсупова, главный юрист Консоль, эксперт по правовым вопросам взаимодействия бизнеса с самозанятыми, ИП и физическими лицами.
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ЦБ поднял ставку
Совет директоров Банка России сегодня 25 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Новая ставка будет действовать с 28 октября.
По умолчанию вычет на доходы по вкладам не дают
Физлицам ФНС скучать тоже не дает, не только бизнесу. Уже разосланы уведомления с НДФЛ, который нужно заплатить по доходам от процентов по вкладам.
Проблема в том, что налоговики не учитывают при расчете налога положенный вычет в 150 000 за 2023 год. Его придется заявить — подать декларацию.
Для НДФЛ-вычетов с процентов по вкладу в 3-НДФЛ указывают доход с кодом 6014 и вычет с кодом 914. Можно указать и другие вычеты, если они есть.
Налоговики дали инструкцию, что указать в декларации. Чтобы ФНС убрала из уведомления налог после подачи декларации, нужно направить заявление в свободной форме через личный кабинет.
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Изменятся форматы фискальных документов под налоговую реформу-2025
В 2025 году бизнес на УСН при соблюдении определенных условий самостоятельно выбирает между стандартными ставками НДС 10% и 20% и льготными 5 и 7%.
При этом действующие пока форматы фискальных документов не предусматривают тэги для указания пониженных ставок НДС.
Ориентировочный срок готовности функционала ККТ для формирования кассовых чеков и БСО с новыми ставками НДС 5 и 7% — к концу 2024 года, сообщает ФНС.
Советы от редакции
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НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера — собрали для вас письма с разъяснениями, которые помогут лучше разобраться в учете самого сложного налога.
Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП и отчеты — время еще есть. Сверяйтесь со списокм и отправляйте недостающие отчеты, чтобы не плтатить штрафы.
Если реализацию сложно объяснить — идея плоха. В новом блоге Трибуны автор разбирается с тем, как вести бизнес в современных реалиях. Первый пост о том, почему важно просто и лаконично сформировать идею своего продукта для потенциальных покупателей.
Пятничный «Клерк»
Расслабляемся и ищем котиков в традиционном пятничном мозгонапрягателе. Найти придется 26 пушистых, спрятавшихся на картинке. Попробуйте сделать это всего за минуту!
Мем дня
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Ваша желает вам проветрить голову в выходные, но не потерять редакция
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