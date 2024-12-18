Работа с кассами в 2025 году изменится. 📌«Ночной бухгалтер» № 1836

Для начала упрощенцам придется обновить кассовое ПО, чтобы правильно выбивать чеки.

17 декабря официально опубликован зарегистрированный Минюстом приказ ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-20/1038@ об изменения в форматах фискальных документов. Так что у производителей техники теперь есть официальное обоснование для внесения изменений.

Какие новые реквизиты добавились в чек читайте тут.

Если же до 1 января в ПО для ККТ вовремя не будут внесены необходимые коррективы (со стороны разработчиков), то усн-щиков штрафовать за ошибки в чеках не будут, так по крайней мере обещает ФНС. Но в любом случае до конца первого квартала 2025 года все кассы упрощенцев должны работать в правильном режиме. Что делать с теми чеками, которые пробита будет ранее с ошибкой в НДС налоговая пока не поясняет.

Кстати, про нарушения. С 1 марта 2025 года ФНС будет в упрощенном порядке привлекать к ответственности продавцов за некоторые из них:

неприменение ККТ;

применение ККТ, которая не соответствует требованиям;

покупателю не отправили кассовый чек или бланк строгой отчетности.

Штраф проверяющие смогут заменить на предупреждение.

Летом 2025 года должен появиться универсальный QR-код для оплаты на кассах. Он упростит взаимодействие с продавцом товаров и услуг при оплате, а также снизит затраты покупателей и бизнеса.