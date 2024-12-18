Работа с кассами в 2025 году изменится. 📌«Ночной бухгалтер» № 1836

Сегодня в выпуске:
Что изменится в работе с ККТ в следующем году.
В РКН будут передавать данные о пользователях, которые заходят на заблокированные в РФ сайты.
Вышла новая декларация по НДС.
Власти продолжат «мусорную реформу».
Минфин хочет, что работодатели активно участвовали в софинансировании программы долгосрочных сбережений своих сотрудников.
Полезности бухгалтеру.
Мем дня.
Что ждет онлайн-кассы в 2025 году
Для начала упрощенцам придется обновить кассовое ПО, чтобы правильно выбивать чеки.
17 декабря официально опубликован зарегистрированный Минюстом приказ ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-20/1038@ об изменения в форматах фискальных документов. Так что у производителей техники теперь есть официальное обоснование для внесения изменений.
Какие новые реквизиты добавились в чек читайте тут.
Если же до 1 января в ПО для ККТ вовремя не будут внесены необходимые коррективы (со стороны разработчиков), то усн-щиков штрафовать за ошибки в чеках не будут, так по крайней мере обещает ФНС. Но в любом случае до конца первого квартала 2025 года все кассы упрощенцев должны работать в правильном режиме. Что делать с теми чеками, которые пробита будет ранее с ошибкой в НДС налоговая пока не поясняет.
Кстати, про нарушения. С 1 марта 2025 года ФНС будет в упрощенном порядке привлекать к ответственности продавцов за некоторые из них:
неприменение ККТ;
применение ККТ, которая не соответствует требованиям;
покупателю не отправили кассовый чек или бланк строгой отчетности.
Штраф проверяющие смогут заменить на предупреждение.
Летом 2025 года должен появиться универсальный QR-код для оплаты на кассах. Он упростит взаимодействие с продавцом товаров и услуг при оплате, а также снизит затраты покупателей и бизнеса.
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Операторов связи РКН обяжет передавать данные о пользователях, посещающих заблокированные сайты
Появился проект приказа Роскомнадзора. Согласно документу, операторы связи должны будут собирать информацию о пользователях, которые обходят блокировки через три месяца после вступления указа в силу.
Еще одна новая обязанность — в течение 15 дней с даты начала оказания услуг по доступу к сети операторы будут предоставлять сведения о сетевых адресах, месте проживания, номерах технических средств и IP.
Опубликована новая форма декларации по НДС
ФНС выпустила зарегистрированный Минюстом приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@ с новой формой декларации по НДС.
В отчет входят 12 разделов. Включили строки для уплаты НДС по ставкам 5% и 7%. Приказ вступит в силу с 17 февраля 2025 года. Декларацию по новой форме надо будет сдавать, начиная с отчетности за первый квартал 2025 года.
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Валентина Матвиенко: надежды на «мусорную реформу» не оправдались
По мнению спикера все забуксовало. Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны.
Она отметила, что за последние 6 месяцев ситуация изменилась к лучшему — «сделано больше, чем за все 6 лет «мусорной реформы».
Работодателей хотят стимулировать предлагать сотрудникам программу долгосрочных сбережений
Средства, которые участвуют в программе, сейчас составляют около 170 млрд. Замминистра финансов Иван Чебесков предположил, что ПДС может стать таким инструментом, где работодатели будут предлагать ее как дополнительную мотивацию и стимул для сотрудников софинансировать свои накопления.
Чебесков также сообщил, что есть еще ряд улучшений, которые планируются сделать для простоты и удобства пользования программой. В 1 квартале 2025 Минфин планирует внести их в Госдуму, «чтобы работодатели могли участвовать в софинансировании таких продуктов».
Полезности для бухгалтера
Переплатили отпускные: что делать бухгалтеру —
как исправить ошибку , если сотрудник получил больше, чем нужно и на нем теперь «висит» задолженность.
Новое интервью: почему банкротства не стоит бояться — Новый выпуск «Тот еще разговор» посвящен банкротству и кредитам. О честном списании долгов поговорили с Дарьей Борцовой из компании «КредитамНет».
Все про уплату НДС на УСН в 2025 году — Какие есть варианты уплаты НДС? Какие документы надо будет вести? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся вместе с экспертом на бесплатном вебинаре 26 декабря.
Мем дня
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Ваша елкоукарашательная редакция редакция
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