Бухгалтеров заставляют работать за юристов. 🙇«Ночной бухгалтер» № 1871

Сегодня в выпуске:
На бухгалтеров навешивают юридическую работу.
Ставку ЦБ оставили неизменной.
Бизнес можно зарегистрировать всего за один день.
Ставка НДС 10% на картошку сохраняется, даже если ее почистить.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Бизнес от УСН просит избавить его от принудительной льготы по НДС.
Мем дня.
Бухгалтер = юрист?
Когда в компании нет юриста, его функции зачастую перекладывают на бухгалтера – составь договор, проверь договор и т. д.
Это допустимо, если бухгалтер дал письменное согласие на допработу и если за это ему доплачивают. В противном случае такое возложение обязанностей по другой должности на бухгалтера – противоречит ТК.
А вам приходится делать юридическую работу? Голосуйте в нашем опросе.
Кстати, за допработу должны платить именно доплату, а не премию, пояснил Роструд.
Снова 21%
Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом, ставка остается неизменной с 28 октября 2024 года.
Кстати, депутаты предложили Центробанку согласовывать решения по ключевой ставке с Госдумой.
Новый бизнес за 1 день
В 2011 году процесс регистрации бизнеса занимал 30 дней, в 2015 году ФНС упростила ее до 15 дней, в 2018 году она сократилась до 5 дней, а сейчас можно зарегистрировать бизнес всего за 1 сутки.
Это стало возможным благодаря сервису «Старт бизнеса онлайн».
Разберитесь со всеми ФСБУ до сдачи годовой отчетности
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Чистая картошка под 10%
Помыть и почистить картофель можно без налоговых последствий. Раньше Минфин утверждал, что на картофель с кожурой ставка НДС 10%, но если его почистить – это уже переработка и ставка НДС становится 20%.
Теперь Минфин пришел к выводу, что очистка – не переработка и на очищенный мытый картофель ставка НДС будет 10%.
Правда, ведомство не уточнило, какая очистка имеется в виду – вообще от кожуры или только от грязи.
Полезные ссылки для бухгалтера
С 2025 года вступает и уже вступило в силу много изменений по онлайн-кассам. К чему готовиться — и что сделать, чтобы избежать ошибок в этом году, узнаете здесь.
Налоговая система и налоговый контроль — 2025: изменения, тенденции, риски, решения для бизнеса — полная информация по теме в статье.
Подготовили для вас список проверенных юридических компаний, которые честно и профессионально помогают людям избавиться от долгового бремени, смотрите обзор.
Специально для упрощенцев пояснили, как заполнять декларацию по НДС при розничной торговле.
Приглашаем вас на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»! Разберетесь во всех бухгалтерских и налоговых нововведениях текущего года и сможете уверенно применять их на практике. Сможете задать наболевшие вопросы экспертам, пообщаться с коллегами, завести новые знакомства. Успейте выбрать и забронировать лучшие места по самым выгодным ценам! Вас ждут топ-эксперты по бухгалтерии и налогам: Надежда Самкова, Эльвира Митюкова, Людмила Ганичева, Дмитрий Ряховский и другие. Записаться.
И, кстати, поздравляем победителей нашего конкурса! Как мы выбирали лучшего поэта-бухгалтера ❤️, читайте здесь. Не пропускайте наши конкурсы и викторины, однажды и вам обязательно повезет.
Нет НДС-льготе!
Некоторые компании и ИП на УСН с доходом до 60 млн рублей хотели бы стать полноценными плательщиками НДС. Но сейчас это нельзя, потому что НДС-льгота – принудительная.
Бизнес просит дать им права на отказ от этой льготы. Пока Минфин не согласен на это. По итогам 2025 года проведут анализ ситуации и будут решать, нужны ли поправки в НК.
Мем дня
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Ваша вечером будет сама чистить картошку, купленную с НДС 10% редакция
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