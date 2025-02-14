Бухгалтеров заставляют работать за юристов. 🙇«Ночной бухгалтер» № 1871

Когда в компании нет юриста, его функции зачастую перекладывают на бухгалтера – составь договор, проверь договор и т. д.

Это допустимо, если бухгалтер дал письменное согласие на допработу и если за это ему доплачивают. В противном случае такое возложение обязанностей по другой должности на бухгалтера – противоречит ТК.

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Кстати, за допработу должны платить именно доплату, а не премию, пояснил Роструд.