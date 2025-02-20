Какие отчеты сдает бухгалтер в феврале. ⏰«Ночной бухгалтер» № 1875

Пока отчетов не так уж и много, но все равно есть риск пропустить что-то, ведь февраль — короткий месяц, а дел у бухгалтера много.

До 25.02.2025 нужно сдать:

персонифицированные сведения о физлицах за январь 2025 года;

6-НДФЛ за 2024 год;

декларацию по налогу на прибыль за январь 2025 с кодом периода «35»;

декларацию по налогу на имущество за 2024 год;

уведомление по ЕНП на НДФЛ за 01.02.2025 – 22.02.2025;

уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь 2025;

уведомление по ЕНП на транспортный, земельный и налог на имущество за 2024 год.

По налогу на имущество годовое уведомление подается только в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

Опционально сдается отчет ЕФС-1, если вы принимали или увольняли сотрудников, либо были кадровые переводы, а также если вы заключали договоры ГПХ с физлицами (самозанятые и ИП не в счет).

Календарь бухгалтера на 2025 год — здесь.

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