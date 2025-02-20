Какие отчеты сдает бухгалтер в феврале. ⏰«Ночной бухгалтер» № 1875

Сегодня в выпуске:
Памятка бухгалтеру на февраль.
Как самозанятому вернуть переплату по налогу.
Как в 1С установить специальные ставки НДС для УСН.
Отмена декларации по НДФЛ увеличит количество споров с ФНС.
Налоговики объяснили, будет ли туристический налог при простое номеров.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Что нужно сдать бухгалтеру в феврале
Пока отчетов не так уж и много, но все равно есть риск пропустить что-то, ведь февраль — короткий месяц, а дел у бухгалтера много.
До 25.02.2025 нужно сдать:
персонифицированные сведения о физлицах за январь 2025 года;
6-НДФЛ за 2024 год;
декларацию по налогу на прибыль за январь 2025 с кодом периода «35»;
декларацию по налогу на имущество за 2024 год;
уведомление по ЕНП на НДФЛ за 01.02.2025 – 22.02.2025;
уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь 2025;
уведомление по ЕНП на транспортный, земельный и налог на имущество за 2024 год.
По налогу на имущество годовое уведомление подается только в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.
Опционально сдается отчет ЕФС-1, если вы принимали или увольняли сотрудников, либо были кадровые переводы, а также если вы заключали договоры ГПХ с физлицами (самозанятые и ИП не в счет).
Календарь бухгалтера на 2025 год — здесь.
Статьи по теме отчетности:
Декларация по налогу на прибыль за 2024 год: кто сдает. Что нового в 2025 году
ЕФС-1 при заключении и прекращении договора ГПХ с физлицами без статуса
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Как вернуть переплату по налогу, если самозанятый аннулировал чеки?
Для возврата переплаты нужно подать заявление в налоговый орган, затем деньги поступят на счет самозанятого. Форма заявления КНД 1165166 есть в письме ФНС от 27.12.2023 № СД-4-8/16147@.
Переплата может образоваться, если самозанятый ошибся при перечислении налога или отменил ранее сформированные чеки. После подачи заявления средства вернут по указанным реквизитам.
Переплату можно и не возвращать, а учесть при перечислении налога за следующий период.
🔥Совет от редакции:
Для руководителей, главных бухгалтеров и финансовых директоров групп компаний! Узнайте, как некорректное оформление взаимодействия компаний внутри группы может привлечь внимание налоговых органов.
Как в 1С можно установить пониженные ставки НДС для УСН
В программе 1С появился блок «Настройки учета НДС при УСН»: его можно найти в разделе «Настройки учета НДС» в учетной политике.
Можно выбрать пониженные ставки 5% и 7%, а также, если компания выбрала полную ставку налога — 20%.
Отмена декларации по НДФЛ повлечет увеличение споров с налоговой
Во вчерашнем выпуске «Ночного бухгалтера» мы рассказали, что ФНС планирует максимально автоматизировать расчет НДФЛ. Но, учитывая, весь предыдущий опыт, можно сказать уверенно — проще (по крайней мере сразу) не станет. Налоговики будут использовать данные других ведомств для расчета, не факт, что поступать данные будут вовремя и без ошибок. Кроме того, сведения могут все равно оказаться неполными.
Уже сейчас бухгалтеры говорят о том, что проблемы возникнут с расчетом имущественных налогов, а проверить расчет не всем будет легко. Еще неизвестно насколько расчеты будут прозрачными для физлиц.
Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова рассказала, что цифровизация процесса уплаты налогов не вызывает недовольства у россиян. Их больше волнует методика расчетов и представление разъяснений для сверки, если они не согласны итоговой суммой к уплате.
Поучаствуйте в обсуждении темы отмены 3-НДФЛ здесь.
ФНС разъяснила, будет ли турналог при простое номеров
В письме ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1489 сказано, что если номер остается незанятым по вине гостя (несвоевременный отказ от бронирования, опоздание, незаезд и т.п.), то услуга по предоставлению мест для временного проживания фактически не предоставляется, а значит отсутствует и обязанность по уплате налога.
Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня
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