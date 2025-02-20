Обзоры для бухгалтера

Какие отчеты сдает бухгалтер в феврале. ⏰«Ночной бухгалтер» № 1875

Сделали вам напоминалку, чтобы вы не пропустили ничего важного. Подобрали полезные материалы по отчетности.

Сегодня в выпуске:

  • Памятка бухгалтеру на февраль.

  • Как самозанятому вернуть переплату по налогу.

  • Как в 1С установить специальные ставки НДС для УСН.

  • Отмена декларации по НДФЛ увеличит количество споров с ФНС.

  • Налоговики объяснили, будет ли туристический налог при простое номеров.

  • Полезные ссылки для бухгалтера.

  • Мем дня.

Что нужно сдать бухгалтеру в феврале

Пока отчетов не так уж и много, но все равно есть риск пропустить что-то, ведь февраль — короткий месяц, а дел у бухгалтера много.

До 25.02.2025 нужно сдать:

  • персонифицированные сведения о физлицах за январь 2025 года;

  • 6-НДФЛ за 2024 год;

  • декларацию по налогу на прибыль за январь 2025 с кодом периода «35»;

  • декларацию по налогу на имущество за 2024 год;

  • уведомление по ЕНП на НДФЛ за 01.02.2025 – 22.02.2025;

  • уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь 2025;

  • уведомление по ЕНП на транспортный, земельный и налог на имущество за 2024 год.

По налогу на имущество годовое уведомление подается только в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

Опционально сдается отчет ЕФС-1, если вы принимали или увольняли сотрудников, либо были кадровые переводы, а также если вы заключали договоры ГПХ с физлицами (самозанятые и ИП не в счет).

Календарь бухгалтера на 2025 год — здесь.

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Как вернуть переплату по налогу, если самозанятый аннулировал чеки?

Для возврата переплаты нужно подать заявление в налоговый орган, затем деньги поступят на счет самозанятого. Форма заявления КНД 1165166 есть в письме ФНС от 27.12.2023 № СД-4-8/16147@.

Переплата может образоваться, если самозанятый ошибся при перечислении налога или отменил ранее сформированные чеки. После подачи заявления средства вернут по указанным реквизитам.

Переплату можно и не возвращать, а учесть при перечислении налога за следующий период.

🔥Совет от редакции:

Для руководителей, главных бухгалтеров и финансовых директоров групп компаний! Узнайте, как некорректное оформление взаимодействия компаний внутри группы может привлечь внимание налоговых органов.

Как в 1С можно установить пониженные ставки НДС для УСН

В программе 1С появился блок «Настройки учета НДС при УСН»: его можно найти в разделе «Настройки учета НДС» в учетной политике.

Можно выбрать пониженные ставки 5% и 7%, а также, если компания выбрала полную ставку налога — 20%.

Отмена декларации по НДФЛ повлечет увеличение споров с налоговой

Во вчерашнем выпуске «Ночного бухгалтера» мы рассказали, что ФНС планирует максимально автоматизировать расчет НДФЛ. Но, учитывая, весь предыдущий опыт, можно сказать уверенно — проще (по крайней мере сразу) не станет. Налоговики будут использовать данные других ведомств для расчета, не факт, что поступать данные будут вовремя и без ошибок. Кроме того, сведения могут все равно оказаться неполными.

Уже сейчас бухгалтеры говорят о том, что проблемы возникнут с расчетом имущественных налогов, а проверить расчет не всем будет легко. Еще неизвестно насколько расчеты будут прозрачными для физлиц.

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова рассказала, что цифровизация процесса уплаты налогов не вызывает недовольства у россиян. Их больше волнует методика расчетов и представление разъяснений для сверки, если они не согласны итоговой суммой к уплате.

Поучаствуйте в обсуждении темы отмены 3-НДФЛ здесь.

ФНС разъяснила, будет ли турналог при простое номеров

В письме ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1489 сказано, что если номер остается незанятым по вине гостя (несвоевременный отказ от бронирования, опоздание, незаезд и т.п.), то услуга по предоставлению мест для временного проживания фактически не предоставляется, а значит отсутствует и обязанность по уплате налога.

Полезные ссылки для бухгалтера

Мем дня

Все профессии нужны, все профессии важны)

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