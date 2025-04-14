Как правильно сдать подтверждение основного вида деятельности. 📌«Ночной бухгалтер» № 1912

Сегодня в выпуске:
Как подтвердить вид деятельности без ошибок.
Если на УСН НДС появился в середине года, пересчитывать прошлые реализации не нужно.
Правила 2025 года для материальной выгоды по займам относятся и к старым договорам.
Проверка контрагента: онлайн-сервис от «Клерка».
Главред рекомендует.
Мем дня.
Подтверждаем ОВЭД
До 15 апреля 2025 года включительно нужно сдать подтверждение основного вида деятельности в СФР. Это необходимо сделать для установки на 2025 год тариф взносов от несчастных случаев и профзаболеваний.
Подать в Фонд надо два документа:
Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности
Справку-подтверждение основного вида экономической деятельности
С заявлением все довольно просто — вписываем данные о компании, указыванием наименование и код по ОКВЭД. А вот со справкой могут возникнуть вопросы. Решили ответить на некоторые из них.
В балансе стоит один код по ОКВЭД (основной по ЕГРЮЛ), но для подтверждения ОВЭД в Соцфонде получилось, что другая деятельность по доходам является основной, нет ли нарушения?
Нет, код в балансе и в заявлении о подтверждении ОВЭД может отличаться.
Мы — малое предприятие, не сдаем пояснительную записку, надо ли это как-то специально отражать в заявлении или справке?
Зависит от того, как вы заполняете документы. Например, в некоторых сервисах от операторов ЭДО можно поставить галочку, что записка не прикладывается, или внести соответствующую информацию в поле, которое заполняется вручную.
Если сдаете документы на бумаге, можете вписать эту же информацию от руки в свободное место бланка.
Какой регистрационный номер страхователя указывать в заявлении, новый или старый?
Указывать следует новый номер. С 1 ноября 2024 года его нужно указывать во всей отчетности в фонд.
В первом квартале 2025 года применяли один тариф взносов — как в прошлом году. Получили из СФР справку о тарифе, там он другой (другой основной вид деятельности). Но мы уже сдали отчеты за 1 квартал со старым тарифом, что делать?
Придется сдать уточненную отчетность, перед этим оплатить недоимку и пени, новый тариф распространяется на весь 2025 год.
Как узнать какой тариф установил СФР по травматизму?
Справка о назначенном тарифе может быть приложена к протоколу о принятии заявления и справки о подтверждении ОВЭД, также сведения можно посмотреть в личном кабинете страхователя в СФР или даже получить на электронную почту, связавшись с Фондом через почту или по телефону.
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На носу сдача отчетности за 1 квартал 2025 года, поменялись формы, изменились правила заполнения, кроме того, каждый месяц вступают в силу новые изменения в НК и другие законы.
Мы поможем не только без ошибок заполнить декларации по НДС и прибыли, но еще и научим вас работать на новых участках учета по правилам 2025 года, объясним даже самые непростые ФСБУ простым языком, наглядно покажем работу в 1С, на марктеплейсах, в управленческом учете и госзакупках.
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НДС возникший на УСН в середине года не влияет на предыдущие продажи
Если, например, в мае 2025 года доходы с начала года у упрощенца превысили 60 млн руб. и он потерял право на освобождение от НДС, то обязанность начислять налог появляется с 1 июня 2025 года. За период январь — май не нужно пересчитывать реализации и доначислять НДС.
🔥Совет от редакции
Как правильно заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года без ошибок, узнаете здесь.
Правила 2025 года по матвыгоде относятся и к старым договорам займа
С 01.01.2025 применяется новая норма закона в отношении обложения НДФЛ матвыгоды по займам. Теперь экономия на процентах по займу облагается НДФЛ не только, если заем получен от работодателя, но и если заем получен от лица, взаимозависимого с работодателем.
Наличие взаимозависимости определяется на момент получения займа или на момент внесения изменений в договор займа. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-04-06/4074. Норма применяется к доходам (т.е. к экономии на процентах), которые были получены, начиная с 2025 года.
Это значит, что момент заключения договора займа значения не имеет. Смотрите пример в новости.
Госдуме предложили запретить передавать долги коллекторам
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запретит кредиторам уступать третьим лицам права по договорам потребительского кредита или займа. Кстати, сейчас при заключении договора можно указать, что заемщик против передачи долга третьим лицам, но не факт, что кредитор предупредит о такой возможности.
В первую очередь законопроект призван ограничить деятельность коллекторов. Банки с легкостью продают им долги, а заемщики потом пишут жалобы на незаконные и даже противоправные действия взыскателей.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
«Клерк» улучшил свой бесплатный сервис «Проверка контрагентов»
В апреле 2025 года команда «Клерка» сделала ряд доработок сервиса «Проверка контрагентов». Сервис предназначен для получения как базовой, так и более расширенной информации о компаниях и ИП:
История изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Финансовое состояние — в цифрах и графиках.
НОВОЕ! Компании с похожим видом деятельности в том же регионе и др.
Мы улучшили интерфейс, сделали историю изменений хронологической, добавили информацию о «Держателе реестра акционеров» для тех компаний, где он есть.
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Мем дня
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Ваша слегка окосевшая от видеовстреч редакция
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