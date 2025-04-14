Как правильно сдать подтверждение основного вида деятельности. 📌«Ночной бухгалтер» № 1912

Подтверждаем ОВЭД

До 15 апреля 2025 года включительно нужно сдать подтверждение основного вида деятельности в СФР. Это необходимо сделать для установки на 2025 год тариф взносов от несчастных случаев и профзаболеваний.

Подать в Фонд надо два документа:

Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности

Справку-подтверждение основного вида экономической деятельности

С заявлением все довольно просто — вписываем данные о компании, указыванием наименование и код по ОКВЭД. А вот со справкой могут возникнуть вопросы. Решили ответить на некоторые из них.

В балансе стоит один код по ОКВЭД (основной по ЕГРЮЛ), но для подтверждения ОВЭД в Соцфонде получилось, что другая деятельность по доходам является основной, нет ли нарушения?

Нет, код в балансе и в заявлении о подтверждении ОВЭД может отличаться.

Мы — малое предприятие, не сдаем пояснительную записку, надо ли это как-то специально отражать в заявлении или справке?

Зависит от того, как вы заполняете документы. Например, в некоторых сервисах от операторов ЭДО можно поставить галочку, что записка не прикладывается, или внести соответствующую информацию в поле, которое заполняется вручную.

Пример заполнения поля о пояснительной записке в СБИС

Если сдаете документы на бумаге, можете вписать эту же информацию от руки в свободное место бланка.

Какой регистрационный номер страхователя указывать в заявлении, новый или старый?

Указывать следует новый номер. С 1 ноября 2024 года его нужно указывать во всей отчетности в фонд.

В первом квартале 2025 года применяли один тариф взносов — как в прошлом году. Получили из СФР справку о тарифе, там он другой (другой основной вид деятельности). Но мы уже сдали отчеты за 1 квартал со старым тарифом, что делать?

Придется сдать уточненную отчетность, перед этим оплатить недоимку и пени, новый тариф распространяется на весь 2025 год.

Как узнать какой тариф установил СФР по травматизму?

Справка о назначенном тарифе может быть приложена к протоколу о принятии заявления и справки о подтверждении ОВЭД, также сведения можно посмотреть в личном кабинете страхователя в СФР или даже получить на электронную почту, связавшись с Фондом через почту или по телефону.