С 30 мая 2025 года вступают в силу обновлённые требования к обработке персональных данных.

Остается совсем немного времени, чтобы привести процессы в соответствие с законодательством. За нарушения предусмотрены серьезные санкции:

за обработку персональных данных без согласия или с нарушением целей сбора — штрафы от 50 до 300 тыс руб., в зависимости от категории бизнеса;

за неуведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных — от 100 до 300 тыс руб.;

за утечку — от 3 до 15 млн руб. или оборотные штрафы до 3% от годовой выручки (но не менее 20 млн руб.) и другие.

Мы подготовили подборку материалов, которые помогут разобраться в новых требованиях и минимизировать риски: