Утренний бухгалтер № 5918. Женщины-ИП могут получить двойные декретные

Женщина-ИП может добровольно уплатить взносы в СФР, обеспечив себе тем самым право на декретные. А если она еще и наемный работник, то декретный больничный оплатят дважды.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Молодежь не поддерживает идею введения налога на тунеядство. Среди старшего поколения таких противников меньше.

Для многодетных хотят ввести гибкий график работы, отпускать их с работы пораньше.

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Пятницу хотят сделать сокращенным днем. Для всех.

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С 1 августа в новых регионах закончится поблажка с ККТ для ИП. Бизнес из ЛНР и ДНР будет применять ККТ на общих основаниях.

Уточнят порядок расчета налога по УСН при передаче выходящему участнику ООО имущества. Надо будет считать ДСД на день отчуждения имущества.

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Как вернуть излишне удержанный НДФЛ сотруднику в 2025 году: инструкция для бухгалтера

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