Утренний бухгалтер № 5918. Женщины-ИП могут получить двойные декретные

Женщина-ИП может добровольно уплатить взносы в СФР, обеспечив себе тем самым право на декретные. А если она еще и наемный работник, то декретный больничный оплатят дважды.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Молодежь не поддерживает идею введения налога на тунеядство. Среди старшего поколения таких противников меньше.
Для многодетных хотят ввести гибкий график работы, отпускать их с работы пораньше.
Эксперт: КЭДО поможет быстрее подписывать документы с удаленными работниками без бумажной волокиты. Онлайн-встреча 9 июля.
Пятницу хотят сделать сокращенным днем. Для всех.
С 2026 года при постановке на налоговый учет физлицам будут выдавать только выписку. Свидетельства и уведомления выдавать не будут.
За безалкогольное пиво нужно платить акциз, если оно сладкое.
С 1 августа в новых регионах закончится поблажка с ККТ для ИП. Бизнес из ЛНР и ДНР будет применять ККТ на общих основаниях.
Уточнят порядок расчета налога по УСН при передаче выходящему участнику ООО имущества. Надо будет считать ДСД на день отчуждения имущества.
Россияне, работающие удаленно на компании из Казахстана, столкнулись с двойным налогообложением.
Как вернуть излишне удержанный НДФЛ сотруднику в 2025 году: инструкция для бухгалтера
Публикуем сроки сдачи отчетности за 2 квартала организациями на УСН и ОСНО.
🔥 Уникальный симулятор Главного бухгалтера
Курс «Профессия Главный бухгалтер» — практика, которая заменит стажировку.
Вы не просто проходите обучение — вы ведете учет в 1С и погружаетесь в полноценный рабочий процесс на примере 3 организаций (ООО на УСН, ООО на ОСНО, ИП).
Навыки, которые вы освоите:
Вести полный бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Предприятие 8.3
Составлять корректную отчетность по всем налогам (НДС, прибыль, УСН, НДФЛ)
Уверенно работать с маркетплейсами (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет)
Организовывать кадровый учет и рассчитывать зарплату
Оптимизировать налогообложение с учетом реформы 2025 года
Защищаться при налоговых проверках и уверенно отвечать на требования ФНС
Разборы законов
— Обеспечительный платеж: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете. Проводки
Арендодатели часто требуют с арендаторов внести обеспечительный платеж по аренде. Разберем, как отразить эту операцию в учетах сторон.
— Временное удостоверение личности: что такое, когда его нельзя использовать. Мини-курс
В мини-курсе разберем, что такое временное удостоверение личности, где его можно получить и в каких случаях не получится им воспользоваться.
— Как изменится зачет налогов с сальдо ЕНС
Зачесть свои деньги на чужой ЕНС будет сложнее. Еще в НК будут новые сроки зачета по новым предварительным уведомлениям.
— Пояснения по НДС в электронной форме: когда предоставлять и в какие сроки. Мини-курс
ИФНС может запросить у налогоплательщика пояснения по НДС и их нужно будет предоставить в электронной форме. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда и в какие сроки их нужно предоставлять.
— ПБУ 18/02: порядок его применения на примерах. Инструкция для бухгалтера
Компании на ОСНО обязаны вести учет операций по налогу на прибыль и отражать информацию о нем в финансовой отчетности. Правила учета регулирует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Новости
1 Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера и российского рынка дивиденды
2 Для банков могут ввести оборотные штрафы за нарушение прав потребителей
3 Управление ФНС ДНР разоблачило ложную информацию о сроках перехода на ККТ
4 🤰 СФР: пособие по беременности и родам можно получить дважды
5 🎰 В Госдуму могут внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр
6 Депутаты предлагают ввести гибкий график работы для многодетных родителей
7 Минфин: НКО могут применять УСН на общих условиях
8 Федерация независимых профсоюзов: с 1 сентября 2025 нельзя будет снижать премии более чем на 20% от зарплаты
9 Поддержка самозанятых и МСП сократилась почти в два раза
10 Предприниматели ждут, что ЦБ снизит ключевую ставку до 18% уже в июле 2025
11 📄 С 2026 года при постановке на налоговый учет будут выдавать только выписку
12 🏰 В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «резиновыми» квартирами: 6 кв. м для жизни
13 Госпошлины вырастут с 1 сентября 2025 года: в Госдуму уже внесли законопроект
14 Когда подавать сведения о стаже в СФР, как рассчитать отпускные с первого числа, зачем нужны бланки строгой отчетности: экспертные разборы за неделю
15 Правительство уточнит, как будет облагаться налогом выкуп долей вышедших участников ООО
16 Исследование: 59% россиян выступили против налога на тунеядство
17 Минтруд: единовременное пособие работающие родители получат проактивно, неработающим нужно подать заявление
18 📅 Организации на ОСНО: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками
19 Выплаты от работодателей из Казахстана пытаются обложить двойным налогом
20 Налог на прибыль по обособке за границей платят по месту нахождения головного офиса в РФ с учетом норм о двойном налогообложении
21 Предприятиям продлили программу госгарантий по кредитам на производственную деятельность
22 ✅ Сроки сдачи ежемесячной отчетности организациями на ОСНО в 3 квартале 2025 года: таблица
23 Кабмин выделил больше денег на поддержку ветеранов и участников СВО, которые решили вести бизнес в сфере АПК
24 Единое пособие малообеспеченным предлагают платить на детей до 18 лет: законопроект-2025
25 📅 Организации на УСН: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками
26 На Всероссийской ярмарке трудоустройства обсудили, кого на рынке труда заменит ИИ
27 Участникам префрежимов хотят ограничить налоговые льготы
28 Путин подписал закон об устранении двойного налогообложения с ОАЭ
29 Законопроект Правительства предлагает пересчитать стаж многодетных с учетом всех детей. Повышенные выплаты можно будет получить за период с 1 января 2025
30 ⌛ Какую отчетность сдавать ИП за 2 квартал (первое полугодие) 2025 по ОСНО, УСН, ПСН и ЕСХН: сроки
Мероприятия
НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал
Дата проведения: 8 июля, вторник
Якутия: Глобальные изменения 2025-2026гг. в учете и налогах строительных организаций! Новая отче-ть
Дата проведения: 9 июля, среда
В Трудовой кодекс РФ внесли правила премирования
Дата проведения: 9 июля, среда
Учет 3% налога и других рекламных расходов в 2025 году
Дата проведения: 10 июля, четверг
Работа с НДС на маркетплейсе и ответ на требование ФНС
Дата проведения: 10 июля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5917. Депутаты хотят внести правки в ТК и сократить рабочий день в пятницу
Сейчас сокращение рабочего дня не запрещено, но и не закреплено законодательно.
— Как уволить умершего сотрудника
Увольнение сотрудника возможно по инициативе одной из сторон, но иногда оно происходит по независящим от них обстоятельствам. Разбираемся в порядке прекращения трудовых отношений с умершим.
— Организация арендует земельный участок со зданием и улучшает его: как отражать изменения в бухучете
Организация проводит неотделимые улучшения объекта аренды. Как отражать их в бухгалтерском учете?
— Как отразить в бухгалтерском учете расходы на гуманитарную помощь участникам СВО
Для учета затрат на благотворительность у организации должны быть письменные документы, подтверждающие цель расходов. Разбираемся, какие проводки использовать для гуманитарной помощи и можно ли принять НДС к зачету покупки.
— Что изменится в УСН и ПСН: обзор поправок в НК 2025/2026
При переходе с УСН на ОСНО можно будет учесть расходы на оплаченные товары, которые ранее не вошли в расходы по УСН.
Блоги компаний
Как вернуть излишне удержанный НДФЛ сотруднику в 2025 году: инструкция для бухгалтера
Расходы на транспорт в командировке в 2025 году: документы, учет и налоги
6–НДФЛ за полугодие 2025 года: как заполнить форму и проверить ошибки
Обязательная маркировка товаров в 2025 году: изменения с 1 сентября 2025 года
Какие машины смогут работать в такси с 1 марта 2026 года: новый закон
Цифровая трансформация офиса: с чего начать и какие процессы автоматизировать в первую очередь
Программы и конструкторы для интерактивных заданий: топ решений
Нужна ли касса, если есть эквайринг: когда ККТ обязательна и как избежать штрафов
ТОП-20 студий дизайна интерьера в Санкт-Петербурге: рейтинг лучших дизайн-студий и бюро интерьера в 2025 году
👩🎓📚 Без корочек — прощай карьера!
Пересчет НДФЛ с начала года в выплатах по среднему — что делать
Консультации
Ошибка в адресе при регистрации кассы
Патент на розничную торговлю в салоне красоты
ИП покупает маркированный товар на маркетплейсах для перепродажи
Порядок определения ликвидационной стоимости ОС
Оплата работыв праздничный выходной день
Исправление счет-фактуры за 1 квартал
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Руководитель направления МСФО Зарплата не указана, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Делопроизводитель, помощник руководителя, помощник бухгалтера
Трибуна
Расходы на обучение сотрудника
Нужно ли платить налог на имущество, если куплю‑продажу признали недействительной?
🚀 Как 3,7 млн инвесторов в июне инвестировали. Вместо акций покупали и продолжают покупать облигации
Не ведемся! Памятка об «уловках» налоговой, на которые не стоит реагировать импульсивно
Как 115-ФЗ превратил банки в шпионов
Профессия бухгалтер–2025: тенденции, заработок и искусственный интеллект
Как заполнить раздел 7 Декларации по НДС
🌀 ВТБ. Дивиденды, допэмиссия и результаты хуже конкурентов. Почему банк с маржой в 0,8% снова зовёт нас в пирамиду доверия?
💥Обзор новостей: Путин уволил Старовойта, запретят урезать премии больше чем на 20%, средняя пенсия неработающих пенсионеров — 24 тыс. руб
Мебельщик выиграл дело у потребителя. Т. Vs М. / Воронежская обл. /
👓 Расширение маркировки товаров, ФНС не хочет принимать обращения через операторов ЭДО: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (30 июня-6 июля 2025)
Электронная подпись в медицине
За вами будут следить через госмессенджер/ ИП-шников посадят на 5 лет?! / ФНС создает цифровой загон
Применение МРОТ на практике: тонкости, особенности
Как успевать все и не выгорать: советы для бухгалтера
НДФЛ и взносы за помощь работникам, вычет для пожилых, адвокатский налоговый проигрыш в обзоре
В каких случаях банк не сможет ввести процедуру банкротства без решения суда
Документы
Центральный банк РФ: Письмо № 56-21/5199 от 06.06.2025
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-20/33470 от 26.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/53905 от 30.05.2025
Конституционный Суд РФ: Определение № 1702-О от 23.07.2020
Минфин РФ: Письмо № 24-01-08/26448 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 24-01-06/26451 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/26730 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/26731 от 03.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/26544 от 03.04.2020
Последние темы форума
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию