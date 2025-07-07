Что сдаем в июле 2025: справочник по отчетам для бухгалтера ИП и ООО. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1966

Свидетельство о регистрации в ИФНС выдавать с 2026 года не будут

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе перестанут выдавать. С 1 января 2026 года физлица будут получать только выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков — ЕГРН.

Уже выданные свидетельства остаются в силе, менять их не нужно.

Организации и ИП тоже перестанут получать уведомления о постановке на учет или о снятии с учета. Регистрационную информацию можно будет также получить из выписки ЕГРН, ЕГРИП и ЕГРЮЛ.