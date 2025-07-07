Что сдаем в июле 2025: справочник по отчетам для бухгалтера ИП и ООО. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1966

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте на сайте или в телеграм-канале. Хотите эксклюзив? Актуальные комментарии и советы экспертов, ответы на вопросы, прямое общение с главредом и фаундером «Клерка» в телеграм-канале Клерк.Премиум.
Сегодня в выпуске:
Отчеты за 2 квартал / полугодие 2025 года
Гибкий график работы для многодетных родителей: предложение от депутатов
С 2026 года после регистрации в ФНС будут выдавать только выписку
Новые размеры госпошлин с 1 сентября 2025 года
Женщина-ИП может получить пособие по
БиР дважды
Главред рекомендует
Мем дня
Справочник бухгалтера по отчетам за 2 квартал
Для вашего удобства мы собрали списки отчетов по типам бизнеса (ИП и ООО) и по системам налогообложения. Смотрим, добавляем в закладки ⭐ и не попадаем на штрафы.
Юбилейная акция от «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС»! Нам 10 лет!
Для клиентов портала «Клерк» — отметьте с нами успех!
Дарим скидку 10 000 рублей на годовые тарифы Профи и Эксперт!
Вы получите:
Доступ к самому информативному сервису РФ
Проверку компании по черному списку ЦБ РФ
Отчёт с выполнением требований ФНС (ст. 54.1 НК РФ)
Не упустите шанс — оставьте заявку!
Реклама ООО «АйБиКонсалт» ИНН 7719418209 erid 2W5zFGjm3kU
Гибкий график работы для многодетных родителей
Депутаты предложили ввести гибкий график работы для многодетных родителей.
Предполагается, что льгота будет предоставляться до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет или 18 лет – ребенку-инвалиду. Для перехода на гибкий график необходимо будет подать работодателю заявление.
Свидетельство о регистрации в ИФНС выдавать с 2026 года не будут
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе перестанут выдавать. С 1 января 2026 года физлица будут получать только выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков — ЕГРН.
Уже выданные свидетельства остаются в силе, менять их не нужно.
Организации и ИП тоже перестанут получать уведомления о постановке на учет или о снятии с учета. Регистрационную информацию можно будет также получить из выписки ЕГРН, ЕГРИП и ЕГРЮЛ.
🔥 Уникальный симулятор Главного бухгалтера
Курс «Профессия Главный бухгалтер» — практика, которая заменит стажировку.
Вы не просто проходите обучение — вы ведете учет в 1С и погружаетесь в полноценный рабочий процесс на примере 3 организаций (ООО на УСН, ООО на ОСНО, ИП).
Навыки, которые вы освоите:
Вести полный бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Предприятие 8.3
Составлять корректную отчетность по всем налогам (НДС, прибыль, УСН, НДФЛ)
Уверенно работать с маркетплейсами (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет)
Организовывать кадровый учет и рассчитывать зарплату
Оптимизировать налогообложение с учетом реформы 2025 года
Защищаться при налоговых проверках и уверенно отвечать на требования ФНС
Какие госпошлины вырастут с 1 сентября 2025 года
В Госдуме рассматривается законопроект о повышении размера госпошлин.
Что изменится? Повысят размеры пошлин для:
Иностранцев: за постановку на учет по месту пребывания, регистрацию по месту жительства, появится пошлина для получения патента.
Владельцев транспортных средств: хотят пересмотреть размеры пошлины за юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, за получение водительских удостоверений, ввести пошлину за внесение информации в единую систему техосмотра (ЕАИСТО).
Владельцев оружия. Введут госпошлину за получение заключений
о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям к гражданскому и служебному оружию,
о том, что пневматические винтовки, пистолеты, револьверов и патронов к ним не относятся к огнестрельному оружию.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не раньше, чем через месяц после официальной публикации.
Женщина-ИП имеет право получить пособие как предприниматель и работник
Речь о женщинах-ИП, зарегистрированных в Соцфонде и уплачивающих добровольные страховые взносы и в то же время работающих по трудовому договору.
Они могут получить пособие по беременности и родам по обоим этим основаниям.
Пособие для ИП рассчитают из МРОТ, а пособие по БиР у работодателя из среднего заработка за два года до начала отпуска.
Выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет в двух местах получить уже не выйдет — придется выбрать одно основание.
Главред рекомендует
Расходы на транспорт в командировке в 2025 году: документы, учет и налоги
Обязательная маркировка товаров в 2025 году: изменения с 1 сентября 2025 года
Какие машины смогут работать в такси с 1 марта 2026 года: новый закон
Цифровая трансформация офиса: с чего начать и какие процессы автоматизировать в первую очередь
Мем дня
Ваша во всеоружии к сезону отчетов редакция
Начать дискуссию