Новый приказ Минздрава: работодатели будут отправлять сотрудников к психиатру 🤪«Ночной бухгалтер» № 1995

Многие сотрудники должны проходить обязательные медосмотры. Если при очередном осмотре врач выявит у работника признаки психического расстройства, то давать направление на освидетельствование будет работодатель.

Сегодня в выпуске:

  • К психиатру будут отправлять всех, кроме работающих с гостайной.

  • Самозанятые могут формировать чеки задним числом.

  • Действительную стоимость доли считают по данным последней бухгалтерской отчетности.

  • Депутаты готовят законопроект о возмещении убытков из-за проблем с интернетом.

  • Локализация автомобилей для такси может лишить заработка самозанятых водителей.

  • Главред рекомендует + пятничный «Клерк».

  • Мем дня

С 1 марта 2026 года новые правила медосмотров

Минздрав выпустил приказ от 02.07.2025 № 392н, которым изменил порядок направления работников на психиатрическое освидетельствование.

Если при обязательном медосмотре у работника найдут признаки психического расстройства, то направление на освидетельствование будет давать работодатель. При этом те, кто работает с гостайной, психиатра проходить не будут. В комментариях вдоволь над этим пошутили)

Заработают новые правила с 1 марта 2026 года.

Как считаете, справедливо возлагать такую обязанность на работодателя?

Самозанятые могут сформировать чек задним числом

В приложении «Мой налог» есть возможность выбрать дату формирования чека. Например, если 15 августа приложение не будет работать, то чек можно сформировать 16 числа, а дата в чеке будет — 15 августа.

Разъяснения о дате формирования чека дали налоговики в своем чате.

Как посчитать долю вышедшему участнику ООО

При выходе участника из общества ему положено выплатить действительную часть его доли. Она определяется на основе данных бухгалтерской отчетности.

В соответствии со статьей 23 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ используется бухгалтерская отчетность за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе участника. При этом отчетность может быть годовая и промежуточная.

Если компания составляла промежуточную отчетность, то ориентироваться нужно на последний промежуточный баланс.

Будут ли возмещать потери бизнесу из-за перебоев с интернетом?

Депутаты готовят законопроект о возмещении трат и убытков из-за проблем с мобильным интернетом, который будет распространяться на физических и юридических лиц.

Из-за плохой работы мобильного интернета страдают предприниматели, которые оказывают онлайн-услуги.

В комментариях бухгалтеры сразу задались вопросами — как будут определять время перебоев, размер ущерба и насколько проект жизнеспособен?

Самозанятых может серьезно затронуть закон о локализации автомобилей такси

Закон о локализации автомобилей для такси может больно ударить по работе таксистов-самозанятых. Требуется разработать государственный лизинговый механизм в отношении таких водителей и предусмотреть льготные программы.

Легальные перевозчики попадут в невыгодное положение и будут вынуждены уходить в тень, так как для физлиц требования закона непосильные: высокая стоимость ОСАГО и ОСГОП, обязательная регистрация в реестрах и медосмотры.

Главред рекомендует + пятничный «Клерк»

Мем дня

