Новый приказ Минздрава: работодатели будут отправлять сотрудников к психиатру 🤪«Ночной бухгалтер» № 1995

Все выпуски «Ночного бухгалтера» читайте также в телеграм-канале.
Читайте на канале Клерк.Премиум Готовимся к 1 сентября: изучаем нововведения, которые повлияют на работу бухгалтера и бизнеса. Часть 1.
Сегодня в выпуске:
К психиатру будут отправлять всех, кроме работающих с гостайной.
Самозанятые могут формировать чеки задним числом.
Действительную стоимость доли считают по данным последней бухгалтерской отчетности.
Депутаты готовят законопроект о возмещении убытков из-за проблем с интернетом.
Локализация автомобилей для такси может лишить заработка самозанятых водителей.
Главред рекомендует + пятничный «Клерк».
Мем дня
С 1 марта 2026 года новые правила медосмотров
Минздрав выпустил приказ от 02.07.2025 № 392н, которым изменил порядок направления работников на психиатрическое освидетельствование.
Если при обязательном медосмотре у работника найдут признаки психического расстройства, то направление на освидетельствование будет давать работодатель. При этом те, кто работает с гостайной, психиатра проходить не будут. В комментариях вдоволь над этим пошутили)
Заработают новые правила с 1 марта 2026 года.
Как считаете, справедливо возлагать такую обязанность на работодателя?
Практическая работа с ОСНО
Обучаем бухгалтеров вести учет расходов и доходов на самом сложном налоговом режиме на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».
Отчетность
Работа по ФСБУ
Расчет налогов и зарплаты
Аналитика и управленческий учет
В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.
Цена курса со скидкой: 12 900 рублей вместо
33 000 рублей. Обучение началось уже сегодня! Занимайте последние места!
Самозанятые могут сформировать чек задним числом
В приложении «Мой налог» есть возможность выбрать дату формирования чека. Например, если 15 августа приложение не будет работать, то чек можно сформировать 16 числа, а дата в чеке будет — 15 августа.
Разъяснения о дате формирования чека дали налоговики в своем чате.
Как посчитать долю вышедшему участнику ООО
При выходе участника из общества ему положено выплатить действительную часть его доли. Она определяется на основе данных бухгалтерской отчетности.
В соответствии со статьей 23 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ используется бухгалтерская отчетность за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе участника. При этом отчетность может быть годовая и промежуточная.
Если компания составляла промежуточную отчетность, то ориентироваться нужно на последний промежуточный баланс.
🔥 Совет от редакции
Налоговики готовятся завалить претензиями владельцев активов в ОАЭ. Пора подумать об очередной миграции бизнеса. Интересные варианты — Оман и Бахрейн. Узнайте больше о финансовой и налоговой отчётности, требованиях к аудиту и другие нюансы работы в этих странах.
Будут ли возмещать потери бизнесу из-за перебоев с интернетом?
Депутаты готовят законопроект о возмещении трат и убытков из-за проблем с мобильным интернетом, который будет распространяться на физических и юридических лиц.
Из-за плохой работы мобильного интернета страдают предприниматели, которые оказывают онлайн-услуги.
В комментариях бухгалтеры сразу задались вопросами — как будут определять время перебоев, размер ущерба и насколько проект жизнеспособен?
Самозанятых может серьезно затронуть закон о локализации автомобилей такси
Закон о локализации автомобилей для такси может больно ударить по работе таксистов-самозанятых. Требуется разработать государственный лизинговый механизм в отношении таких водителей и предусмотреть льготные программы.
Легальные перевозчики попадут в невыгодное положение и будут вынуждены уходить в тень, так как для физлиц требования закона непосильные: высокая стоимость ОСАГО и ОСГОП, обязательная регистрация в реестрах и медосмотры.
Главред рекомендует + пятничный «Клерк»
Переплата по налогам в 2025 году: как зачесть или вернуть переплату с ЕНС
Мессенджер MAX для бизнеса: что это, какие есть возможности и как начать работать
Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года — вебинар, 19 августа в 15:00 по мск
Необычный пятничный мозгонапрягатель — проверяем знание разных слов))
Мем дня
Ваша одной ногой уже в выходных редакция
Начать дискуссию