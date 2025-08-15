Новый приказ Минздрава: работодатели будут отправлять сотрудников к психиатру 🤪«Ночной бухгалтер» № 1995

Как посчитать долю вышедшему участнику ООО

При выходе участника из общества ему положено выплатить действительную часть его доли. Она определяется на основе данных бухгалтерской отчетности.

В соответствии со статьей 23 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ используется бухгалтерская отчетность за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе участника. При этом отчетность может быть годовая и промежуточная.

Если компания составляла промежуточную отчетность, то ориентироваться нужно на последний промежуточный баланс.