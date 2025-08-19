Утренний бухгалтер № 5948. Бизнес просит заменить штрафы на предупреждения за ошибки в отчетности

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025–2027 годы уже предполагают внедрение предупреждений за отдельные налоговые правонарушения. Однако пока изменения не подготовили.
Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию.
Как бухгалтеру сохранить себя, не потерять интерес к профессии, научиться признавать свою ценность и не соглашаться на меньшее, узнаете здесь.
Центробанк и правительство должны до 15 октября доложить о переходе к широкому использованию цифрового рубля.
РКН пояснил, как операторы персданных должны подписывать уведомление.
Электронный воинский учет: как работодателю перейти на новый формат, узнаете из статьи.
ФНС: Не все доходы на УСН учитываются в целях лимита 60 млн рублей.
Безвизовые трудовые мигранты, прибывающие в Московский регион, с 1 сентября 2025 должны использовать новое мобильное приложение.
В 2026-2027 годах на вторичном рынке может появится 20-25 тысяч трехлетних автомобилей, которые будут продавать за полцены таксопарки.
Разборы законов
— Проводки по договорам ГПХ: памятка для бухгалтера
Отразить в учете начисление и выплату исполнителю положенных сумм по договору, а также налоги и сборы, возникшие в связи с этими выплатами, позволяют корректные бухгалтерские записи. Помимо того, какие проводки применять, у бухгалтеров возникают и другие вопросы, например, можно ли для таких расчетов использовать зарплатные счета.
— Что учесть при приеме на работу пенсионера. Мини-курс
Прием на работу пенсионера проходит в общем порядке. Нельзя отказать в приеме на работу из-за предпенсионного или пенсионного возраста. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Персональные данные на пропуск: как пропускной режим может под суд подвести
На предприятии установили современную систему контроля доступа – и все отлично? А ведь даже турникет может стать причиной претензий со стороны как РКН, так и Роструда, да и работника. Разберем,что можно, а что категорически запрещено.
— Полная материальная ответственность работника с 1 сентября 2025 года: как правильно оформить
1 сентября — и снова повод для паники: новый перечень должностей с полной материальной ответственностью. Только вот сюрприз: ничего не поменялось. И почему мы все равно должны быть начеку? Отвечаем.
— ИП прекратил деятельность: что будет с долгами. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли взыскать задолженность с ИП после прекращения предпринимательской деятельности и в каких случаях она списывается как безнадежная.
Новости
1 🚕 За 7 месяцев 2025 года продали 2,9 млн краткосрочных полисов ОСАГО
2 📈 Доля рублевых расчетов в российском экспорте рекордно выросла
3 Минус один банк в системе страховых вкладов
4 Отпуск за вредность дают за сам факт работы во вредных условиях, а не пропорционально отработанному времени
5 За несогласованную рекламу на фасадах домов оштрафуют. Художественную роспись — тоже
6 👷 Мигрантам могут запретить привозить в Россию семьи. Только вахта
7 ФНС: как заполнить 6-НДФЛ по сотруднику, который работал и в офисе, и дистанционно
8 🚕 Таксопарки с 2026 года начнут распродавать подержанные иномарки
9 В июле 2025 года рынок краудфандинга снова начал расти. Инвестиции увеличились на 28%
10 ВЦИОМ: для счастья россиянам нужен доход в 227 тысяч рублей в месяц
11 Названы отрасли-2025, в которых больше всего выросли зарплаты
12 Президент поручил следить за нарушениями на маркетплейсах
13 Половина отелей и глэмпингов прошла обязательный этап регистрации в реестре. Лидер — Магаданская область
14 Прогноз: к 2031 году цифровой рубль будет каждый год приносить до 260 млрд рублей
15 📦 Сбой в СДЭК 18 августа 2025 года — не хакерская атака, а плановые работы
16 С 1 сентября 2025 меняются критерии признания участков бесхозными
17 Не все доходы на УСН учитываются в целях лимита 60 млн рублей
18 За шесть месяцев 2025 года из РФ пытались незаконно вывезти 1,2 млрд рублей. Это рекордный объем
19 Кабмин освободил от НДФЛ еще больше грантов и призов
20 Как учесть расходы на рекламу в соцсетях, составляем акт об отсутствии на рабочем месте, что будет с долгами ИП, который прекратил работать: экспертные разборы за неделю
21 Бизнес хочет за ошибки в налоговой отчетности получать предупреждения, а не штрафы. Налоговый юрист: штрафа не будет в принципе
22 🚉 С 1 сентября 2025 меняются правила посадки на поезда дальнего следования
24 Для недобросовестных покупателей на маркетплейсах могут ввести спецотметки. Эксперт: это необходимая оперативная мера против потребительского экстремизма
25 Уведомление в Роскомнадзор можно подписать по доверенности
26 Правительство возместит расходы на поставку электричества в новые регионы
27 Путин поручил установить сроки давности для оспаривания сделок по приватизации
28 Запускают новый цифровой сервис для миграционного контроля. Пока только в одном регионе
29 👨🏫 «Сферум» завершил интеграцию с мессенджером МАХ
31 К 15 октября 2025 Президенту доложат о переходе к использованию цифрового рубля
32 Депутат предложил учитывать в расходах по УСН благотворительную помощь участникам СВО
33 📷 Пресс-служба: мессенджер MAX не включает камеру без ведома пользователя
34 💳 Налоговики заявили, что не отслеживают каждый перевод с карты на карту в отдельности
— Утренний бухгалтер № 5947. Экспортерам разрешили не продавать валютную выручку
Требование об обязательной продаже валютной выручки действовало с октября 2023 года -- его отменили из-за укрепления рубля.
— Российский IT-дайджест #13: Enterprise-компании переходят в облака и на отечественные решения
Российские IT-компании продолжают наращивать темпы внедрения цифровых решений: от перехода на отечественные СУБД и облачные сервисы до запуска новых продуктов для автоматизации бизнеса. В дайджесте — самые заметные проекты недели, исследования и свежие практики, которые уже помогают компаниям экономить ресурсы и повышать эффективность.
— Корректировка прошлогодней реализации в 2025 году: как отразить в декларации по налогу на прибыль
Организация оформила возврат товара, проданного в 2024 году, корректировочной реализацией в 2025 году. Как отразить операцию в декларации по налогу на прибыль: в текущем налоговом периоде или корректировать прошлый год? Будут ли вопросы от налоговой?
— Компенсация за нарушение прав на ИС: сколько теперь придется заплатить
Правила меняются, и теперь за нарушения прав на интеллектуальную собственность придется платить больше. Подробнее о нововведениях, способах расчета компенсаций и новых возможностях суда, расскажу в этой статье.
— Экспорт в Казахстан с нулевой ставкой НДС: как оформить, порядок действий
Организация на УСН экспортирует товар в Казахстан. Разберем порядок действий для подтверждения ставки НДС 0%: документы, отчетность.
— Как считать средний заработок с 1 сентября 2025 года: первые разъяснения Минтруда по выходному пособию
Средние дни и часы для выходного пособия надо высчитывать по календарному году и округлять по правилам математики.
— Постановка организации на воинский учет: что подавать в военкомат
Разберем, какие документы должно завести ООО для воинского учета и что сдавать в военкомат, на каких сотрудников и когда сдавать сведения.
Что ждет бухгалтеров с 1 сентября 2025 года: ключевые изменения и полезная таблица
Что делать если банк отказал компании в проведении операции
⚠️Налог на рекламу 3% в 2025 году: утвержден порядок расчета и уплаты сбора
Командировки: новое положение с 1 сентября 2025
Черногория для россиян: нужна ли виза, правила въезда и проживания
Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025
«Платформа ОФД» в честь 9-летия дарит бизнесу скидки до 40% на популярные сервисы
Иностранные работники и изменения 2025 года
Лучшие компании по банкротству физических лиц в России: обзор и рейтинг
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году: кто не избежит наказания
1С-Битрикс и Битрикс24: в чем отличия
Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит
Юрист по трудовому праву: как защитить интересы бизнеса и избежать конфликтов с сотрудниками
Компенсация скидки по программе лояльности (РВБ)
Вывод с р/счета ИП по реестру со ссылкой на ст.101 229-ФЗ
УПД получен по ТКС после окончания налогового периода
Отрицательный доход в КУДИР по отчету комиссионера
Подтверждение экспорта 180 дней
Обязательная регистрация в системе "Честный знак" по стройматериалам
Как обжаловать действия арбитражного управляющего: инструкция с примерами
⚡️Отчет Интер РАО за 1 полугодие 2025 года. Свободный денежный поток вновь оказался отрицательным
Новая отчетность УК с 2025: что изменилось для собственников и как проверить управляшку
13-я пенсия в 2025: справедливость или мечта? Все, что знаем о новой инициативе Миронова
Налоговая доначислила налоги — что делать
Что изменится с 1 сентября 2025 года: взносы, кассы, чеки и штрафы
Идентификатор государственного контракта ГОЗ
Продавать или откупать акции на фоне поступающих новостей? Давайте разбираться
❤️🔥 7 облигаций с доходностью выше 20% и умеренным риском от Альфа-Инвестиций
💥Обзор новостей: В ГД предложили не облагать налогом единственное купленное в ипотеку жилье, мигрантам запретят привозить семьи с собой, часть пенсии могут удержать
Кому теперь грозит блокировка счета по 115-ФЗ
👓 Изменения по счетам-фактурам с 01.10.2025, судьба WhatsApp1 в РФ и первый опыт бухгалтеров с MAX: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (11-17 августа 2025)
Можно ли оштрафовать компанию за неуплату НДС?
Блокировка звонков в мессенджерах, а также очередной срач Маска и Альтмана
Как электронная подпись оптимизирует документооборот образовательных учреждений
Госключ подвяжут к МАХ!/ Кредитные каникулы для самозанятых и МСП/ За долги изымут имущество?
Суд запретил рекламу стоматологии из-за секс-подтекста
Мой инвестиционный план: как я начала вкладывать деньги
Внедрение цифрового рубля может приносить до 260 млрд рублей в год
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/55445 от 05.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/64477 от 02.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/72741 от 28.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/72278 от 25.07.2025
Минфи: Письмо № 03-03-06/1/72101 от 25.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/71770 от 24.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/70564 от 21.07.2025
Правительство РФ: Постановление № 33 от 23.01.2025
Минздравсоцразвития России: Приказ № 160 от 24.02.2005
— Новый сотрудник с документами на разные фамилии
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию