Что нужно знать бухгалтеру до 1 сентября 2025 года: 40+ изменений. ⭐«Ночной бухгалтер» № 1998

Ключевые изменения для бухгалтера: осталось меньше двух недель.
Минфин собирается отменить льготы по страховым взносам для МСП.
В MAX уже 18 млн пользователей, редакция «Клерка» тоже опробовала новый мессенджер.
Какие отпуска положены сотрудникам-студентам.
Что изменится в законах с 1 сентября 2025 года
О каких изменениях нужно знать бухгалтеру:
Новый порядок расчета среднего заработка
Отчетность по МСФО теперь в ГИРБО
Введена форма единого транспортного документа
Работодателей начнут штрафовать за премии
Новое требование к оформлению согласия на обработку персданных
Переутверждены списки материально ответственных + введены типовые договоры матответственности
Отмена подтверждения основного вида деятельности в СФР
Коды ОКВЭД поделят на два типа
Увеличение пособий по БиР студенткам
Новый регламент по командировкам
Новые реквизиты в кассовых чеках
Новый порядок отправки уведомления о начале деятельности
Установлена минимальная доплата за ночную работу
Упрощение правил продажи долей в ООО
Новый порядок отчетности НКО
Введение ЭДО при перевозке алкоголя
Это не весь список — подробности, все изменения со ссылками на нормативку и тематические новости найдете здесь, мы дополняем перечень — не забудьте добавить обзор себе в избранное.
Отдельно мы выделили список товаров для обязательной маркировки — изменения с 1 сентября.
МСП останутся без льготы по взносам?
Минфин хочет лишить малый и средний бизнес пониженных тарифов. Сейчас МСП платят 15% с части зарплаты, которая превышает 1,5 МРОТ, а с зарплаты до полутора МРОТ платят 30%. При этом крупный бизнес платит взносы по полной ставке — 30%.
Специально для телеграм-канала «БУХмолния» свой комментарий дала предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса и популярный бухгалтерский блогер Наталья Горячая. Она считает, что если вопрос поставил Минфин, то проект реализуют.
Мессенджер MAX уже собрал 18 млн пользователей
Мы уже рассказывали, какие возможность для бизнеса предлагает мессенджер.
Пользователи отправили более 200 млн сообщений и совершили около 30 млн звонков в MAX.
Редакция «Клерка» тоже решила опробовать возможности мессенджера. Пока мы испытали общение в чатах и звонки — на первый взгляд никаких отличий от других аналогичных мессенджеров. Теперь собираемся завести несколько коллективных чатов и провести очередную летучку в групповом звонке))
Право на отпуск у сотрудника-студента — таблица
Минтруд объяснил, какие отпуска положены тем, кто совмещает учебу и работу.
Гарантии предоставляются сотрудникам, которые одновременно с работой получают среднее профессиональное или высшее образование впервые.
Мы собрали информацию в удобную таблицу.
Если работник получает среднее профессиональное или высшее образование не в первый раз, то получить все эти льготы он может, если такая возможность предусмотрена в ЛНА работодателя, трудовом или ученическом договоре.
А в канале Клерк.Премиум как раз обсуждают — 🤔 Стоит ли совмещать обучение и работу?
