Организация реализовала имущество с убытком: как отражать в декларации по налогу на прибыль

Если организация продает имущество с убытком, нужно обратить особое внимание на учет такой реализации. Потому что если ФНС заметит занижение налога, будут штрафные санкции.

Ситуация: организация продала амортизируемую недвижимость с убытком. В декларации по налогу на прибыль убыток отражается в приложении 3 к листу 2 и в приложении 2. Можно ли убытки перенести в прямые расходы или перенести ОС на другой счет и провести с него реализацию?

Если ФНС обнаружит занижение налога, то будет ответственность по ст. 122 НК

Деяние Санкция Неуплата или неполная уплата налога в результате занижения налоговой базы и других действий Штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога Умышленная неуплата налога в результате занижения налоговой базы Штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога

Перенос на другой счет возможен только если его изначально ошибочно приняли на учет в качестве основного средства.

Для пояснения продажи с убытком важно, чтоб цена соответствовала рыночной. По п. 1 ст. 105.3 НК если продавец и покупатель — не взаимозависимые лица, цена считается рыночной.

Однако тут нужно быть особенно внимательным. Если продать недвижимость по цене ниже кадастровой стоимости, ИФНС может предъявить претензии так как сделка будет похожа на неуплату налога согласно п. 2 ст. 54.1 НК.

