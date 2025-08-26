Утренний бухгалтер № 5953. С 1 сентября 2025 года будет закреплена федерально минимальная надбавка за ночные смены

Власти напомнили об изменениях в оплате труда, которые вступят в силу с 1 сентября.
Для малого и среднего бизнеса предложили внедрить дифференцированную систему страховых взносов.
Налоговики уточнили, какие компании из новых субъектов РФ могут исключить из ЕГРЮЛ после 31 декабря 2025 года.
Законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября: на школьников предлагается выплачивать по 28,7 тыс., на студентов – от 14,3 тыс. до 21,5 тыс. рублей.
Подписывать документы через «Госключ» теперь можно в мессенджере MAX.
Как бухгалтеру-аутсорсеру определить объем работы, рассчитать стоимость за 5 минут и легко продать это клиенту, узнаете здесь.
Маркетплейсы добровольно внедрят требования нового закона о платформенной экономике.
Частным клиникам ужесточат доступ к системе ОМС уже в 2026 году. Государству выгоднее оставлять средства, выделенные на ОМС, в своих больницах.
Минфин: продажа ПО не всегда освобождается от НДС, даже если оно включено в российский реестр.
Про индикаторы риска и проверки ККТ, узнаете из статьи.
Роструд: запись в бумажной трудовой книжке после пустых строк не становится недействительной.
⭐ Совет от редакции: Разберитесь в новых правилах маркировки и оформления перевозочных документов с 1 сентября 2025 года на вебинаре 27 августа в 11:00 мск. Записаться.
📈 Карьерный рост для главбуха
Главные бухгалтеры, которые ведут бизнес на ОСНО зарабатывают больше!
Пройдите курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы получите комплексные знания по всем участкам бухучета на общей системе налогообложения. Научитесь работать в 1С, внедрять управленческий учет и проводить финансовый анализ, защищать компанию при налоговых проверках.
Сейчас вы можете записаться курс со скидкой 61% по цене 12 900 рублей! Старт нового потока — 1 сентября.
Разборы законов
— Можно ли работать во время больничного: разъяснения СФР
Бухгалтер-совместитель со сломанной ногой не может работать, если хочет получить оплату за больничный лист.
— Изменения для таксистов в 2025 году
Совсем недавно были подведены итоги промежуточной аттестации таксистов в Москве: процедуру успешно прошли более 5 тыс. человек. Сейчас она проходит в добровольном порядке, но уже с 1 марта 2025 года станет обязательной. Об аттестации и других изменениях для таксистов в 2025 году рассказали в статье.
— Обезличивание персональных данных: с 1 сентября 2025 года — по-новому
Закон о персональных данных обязывает операторов держать в безопасности ПД, в том числе обезличивать. С 1 сентября 2025 года введен перечень случаев, когда допускается формировать массивы обезличенных ПД (постановление Правительства от 24.04.2025 № 538). Кроме того, с 1 сентября будут введены новые правила обезличивания ПД.
— Что такое коэффициент трудового участия и для чего он применяется. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое коэффициент трудового участия, для чего он применяется и когда его применять нельзя.
— ИП прекратил деятельность: что будет с долгами. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли взыскать задолженность с ИП после прекращения предпринимательской деятельности и в каких случаях она списывается как безнадежная.
Новости
1 Россияне смогут записываться на прием к врачу через МAX
2 ♿ За незаконное использование знака «Инвалид» будут наказывать строже
3 Горелкин: до конца 2025 года RuStore появится в списке приложений у Apple
4 Для оптовой торговли патентная система не подходит. Но есть «лазейка»
5 С начала 2026 года бизнес в новых регионах, который не перерегистрировался, исключат из ЕГРЮЛ
6 В 2026 году можно будет высылать по ЭДО акт в произвольной форме
7 ⏳ 25 августа 2025 — последний день отправки подразделов 1.1 и 1.3 раздела 1 ЕФС-1 за июль
8 Законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября внесут в Госдуму
9 Доплаты и льготы на новом рабочем месте, аналогичном тем, где провели СОУТ, устанавливают с начала работы
10 Для МСП предложили ввести гибкую систему страховых взносов
11 👳 Российские компании будут нанимать индийцев – посол Индии
12 Клиенты Сбера снова могут оплачивать покупки с помощью iPhone: технология «Вжух»
13 Запись в бумажной трудовой книжке после пустых строк не становится недействительной
14 К алиментам можно получить дополнительные выплаты
15 Учет в торговле: грамотно снижаем затраты вместе с экспертом!
16 Для налоговых льгот собственную разработку электроники нужно документально подтвердить. Но точного перечня нет
17 Сначала лучше заявить социальные вычеты, а потом имущественные. Налоговики объяснили почему
18 Частным клиникам ужесточат доступ к системе ОМС уже в 2026 году
19 Продажа ПО не всегда освобождается от НДС, даже если оно включено в российский реестр
20 Можно ли работать во время больничного, как принять на работу пенсионера и уволить призывника, что такое безвозмездная услуга: экспертные разборы за неделю
21 💡 Кабмин упростил подключение малого и среднего бизнеса к электросетям
22 Линии электропередач и связи не относятся к хозпостройкам и не могут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости
23 😷 Совместителю придется болеть сразу на обеих работах, иначе пособие не дадут
24 Маркетплейсы добровольно до 1 октября 2026 внедрят требования нового закона. Эксперт: иначе риск колоссальных доначислений + реальных потерь
25 Календарь вебинаров для бухгалтера в сентябре 2025
26 Господдержка малого бизнеса и самозанятых сократилась почти на 40% в 2025 году
27 ❗️ Как бухгалтеру перестать бояться изменений и вести компанию уверенно в 2025 году
28 Чтобы признать выручку, нужно соблюдать пять условий
29 На образовательные кредиты выделят больше 2,5 млрд рублей
30 Депутат Нилов хочет ужесточить требования к медицинскому страхованию мигрантов
31 ФНС готовит документы для взыскания налоговой задолженности без суда
32 Банки Армении начали запрашивать информацию о российских клиентах
33 В мессенджере МАХ стало можно подписывать документы через «Госключ»
34 Минимальная надбавка за ночные смены с 1 сентября 2025 закреплена федерально
35 💍 Отпуск на свадьбу дают независимо от трудового стажа
Мероприятия
Сложности и боли учета в торговле: маркировка, ЭДО, 54-ФЗ и автоматизация
Дата проведения: 26 августа, вторник
Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 27 августа, среда
Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 27 августа, среда
Аудит финансовой отчетности: почему аудитор запрашивает данные, относящиеся не только к бухучету
Дата проведения: 27 августа, среда
Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году
Дата проведения: 28 августа, четверг
Новая форма согласия на обработку персданных с 1 сентября 2025 года. Разбираем новые требования 152-ФЗ
Дата проведения: 29 августа, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5952. Изменены правила расчета скидок и надбавок к взносам на травматизм
Минтруд уточнил правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм.
— Оплата такси работникам: облагается ли НДФЛ и страховыми взносами
Выплаты работникам облагаются НДФЛ и страховыми взносами, когда их можно считать доходами работника. Разбираемся, относится ли это к оплате такси к месту выполнения работы и обратно.
— Преднамеренное банкротство по ст. 196 УК и защита активов собственника
В статье рассказали о том, что такое преднамеренное банкротство и о ключевых принципах защиты активов собственника.
— Утвержденный профстандарт для бухгалтера в 2025 году
Профстандарт для бухгалтера в 2025 году устанавливает требования к специалистам, раскрывает перечень обязанностей и регламентирует уровень подготовки. Рассказываем, является ли профстандарт обязательным, какие уровни квалификации существуют и отвечаем на другие самые распространенные вопросы.
— Должны ли новые организации утверждать график отпусков на текущий год
График отпусков на следующий год утверждают еще до его начала. Но как быть новым организациям, созданным в середине года?
— Как правильно новой компании посчитать авансы по налогу на прибыль
Авансовые платежи по налогу на прибыль могут быть ежеквартальными, ежемесячными исходя из фактической прибыли или из показателей прошлого квартала. Каким способом исчислять авансы новой организации — рассказали в статье.
— Продажа грузовика при ИП и патенте: кто платит налог и как сэкономить
Ситуация распространённая: супруги покупают грузовой автомобиль в браке, один из них открывает ИП для грузоперевозок на ПСН, а машина оформлена на второго как на физлицо. Возникает вопрос: кто будет платить налог при продаже и как правильно оформить документы, чтобы не переплатить?
Блоги компаний
Обменник криптовалют: рейтинг платформ на 2025 год
Господдержка бизнеса: реально, доступно, выгодно
Основания субсидиарной ответственности при банкротстве на примере дела клиента
Ошибки при расчете отпускных: налоговые последствия
Уведомление об обработке персональных данных: как пройти регистрацию в Роскомнадзоре и избежать штрафов
Индикаторы риска и проверки ККТ
Как принять к вычету входной НДС на УСН: пошаговая инструкция для бизнеса
Какой аудит нужен вашему бизнесу? Обязательный vs инициативный аудит: отличия и преимущества
Налоговый мониторинг 2025. Что нужно знать до того, как подавать заявление
Консультации
Здравствуйте. ИП на патенте торгует машинным маслом. С 1 сентября 2025 вводят маркировку на него. Можем ли мы продолжить использовать ПСН при продаже такого товара?
Предоставление экипажа механиков подрядчику
Списание кредиторской задолженности на АУСН
ИП на патенте. Нужен ли еще один патент?
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Специалист отдела анализа и планирования Зарплата не указана, Краснодар, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Как строительная компания отстояла в кассации НДС-вычеты на 11,6 млн рублей, несмотря на массовых «проблемных» контрагентов 🏗️⚖️
🏦Банк Санкт-Петербург разочаровал своими дивидендами
В России вводят новую систему индексации пенсий: изменения начнут действовать в 2026 году
Могут ли взыскать долги с пенсии? Полный гид по правам пенсионера в 2025 году
Можно ли передумать после выбора пониженных ставок НДС?
Отмена бумажных документов при поверке счетчиков воды: что изменилось в 2025 году
💥Обзор новостей: единые льготы на проезд для пенсионеров, проверка связанных телефонов с «Госуслугами», трехдневная рабочая неделя
🦒 10 самых длинных муниципальных облигаций — от 3 до 5 лет
Облигации Кифа БО-01. Купон в юанях до 15,00% на 2 года без оферт и амортизации
Дешифровка переписок в мессенджерах в ЕС, а также публикация приватных диалогов с Гроком
🆘 Что грозит бизнесу за агрессивное налоговое планирование?
Ваши интернет-данные сольют госорганам/Цифровой рубль поработит всех?/Слежку за майнерами продолжают
👓 Когда оштрафуют за VPN с 01.09.2025, ФНС торопит с переходом на УПД, большой обзор изменений с 1 сент.: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (18-25 августа 2025)
Изменен порядок экспертизы связи заболевания с профессией
Как узнать, какие печатные формы изменены в 1С и вернуть стандартные шаблоны
Про возрастную дискриминацию: прочему не хотят брать на работу бухгалтера в возрасте?
💥Как покупать активы на бирже и не переплачивать?
О случаях привлечения соискателей к работе и об отзыве сотрудником заявления об увольнении
Документы
Роскомнадзор: Приказ № 238 от 10.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/55301 от 05.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/54415 от 03.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/54153 от 02.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/116524 от 22.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/117388 от 22.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/55309 от 05.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/115947 от 21.11.2024
Минфин РФ: Письмо ина России от N № 03-04-05/48661 от 19.05.2025
Начать дискуссию