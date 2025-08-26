Утренний бухгалтер № 5953. С 1 сентября 2025 года будет закреплена федерально минимальная надбавка за ночные смены

Власти напомнили об изменениях в оплате труда, которые вступят в силу с 1 сентября.

Для малого и среднего бизнеса предложили внедрить дифференцированную систему страховых взносов.

Налоговики уточнили, какие компании из новых субъектов РФ могут исключить из ЕГРЮЛ после 31 декабря 2025 года.

Законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября: на школьников предлагается выплачивать по 28,7 тыс., на студентов – от 14,3 тыс. до 21,5 тыс. рублей.

Подписывать документы через «Госключ» теперь можно в мессенджере MAX.

Маркетплейсы добровольно внедрят требования нового закона о платформенной экономике.

Частным клиникам ужесточат доступ к системе ОМС уже в 2026 году. Государству выгоднее оставлять средства, выделенные на ОМС, в своих больницах.

Минфин: продажа ПО не всегда освобождается от НДС, даже если оно включено в российский реестр.

Роструд: запись в бумажной трудовой книжке после пустых строк не становится недействительной.