Как в бухучете исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет

Ошибки в бухгалтерском учете исправляются в зависимости от их существенности. Чаще всего критерии определения значительности ошибки указывают в учетной политике. Рассказываем, как в 1С исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет.

Ситуация: в 2024 году организация на ОСНО ошибочно отразила текущие платежи по аренде на счете 97. Как исправить ошибку?

При обнаружении ошибки прошлых лет после утверждения отчетности, в бухгалтерском учете нужно руководствоваться нормами ПБУ 22/2010. Операции необходимо отражать текущим периодом. Несущественные суммы можно отражать в составе прочих расходов с проводкой: Дт 91.02 — Кт 97.

Для существенных ошибок используют 84 счет. Проводка будет такая: Дт 84 — Кт 97. Если организация имеет право на применение упрощенных способов бухучета, то существенную ошибку она может исправить через 91 счет.

В 1С можно использовать документ «Операция, введенная вручную». Если организация не планирует подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль, то для отражения списания будет использоваться счет 91. В налоговом учете можно выбрать субсчет (91 счета), у которого есть возможность снять галочку «Не принимается к налоговому учету».

