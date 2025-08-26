Когда на УСН возникает обязанность по сдаче декларации по НДС

С 2025 года при превышении лимита в 60 млн рублей по выручке с начала года, организации и ИП на УСН становятся плательщиками НДС. Когда в таком случае нужно подавать декларацию?

Ситуация: ИП на УСН «Доходы» собирается реализовать в сентябре сделку, по которой он получит более 60 млн руб. С какого момента он станет плательщиком НДС и когда нужно будет впервые сдать декларацию по этому налогу?

По п. 5 ст. 145 НК ИП становится плательщиком НДС с месяца, который следует за месяцем превышения лимита. Например, если сделку провели в сентябре, то ИП становится плательщиком НДС с октября.

При этом обязанности сдавать декларацию за 3 квартал у ИП не будет. Если обязанность по НДС возникнет с сентября, то за 3 квартал необходимо сдать декларацию. Кроме того реализацию в сентябре нужно отразить в декларации. Даже если реализации в сентябре не будет, нужно сдать декларацию за 2 квартал и указать в ней выбранную ставку НДС.

