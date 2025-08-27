Утренний бухгалтер № 5954. «Можем по‑быстрому», «надо было вчера»: топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении

Аналитики составили рейтинг из 10 фраз в деловом общении, которые больше всего раздражают россиян.

ФНС: самозанятые репетиторы могут работать без лицензии и кассы. А договор иногда может быть устным.

МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем.

С 1 сентября 2025 контроль над банковскими операциями можно доверить родственнику.

Как оформлять документы для сотрудничества с самозанятыми, узнаете здесь.

Утверждены перечни населенных пунктов в новых регионах, где можно работать без ККТ.

Мотель или гостиницу могут принудительно включить в реестр средств размещения.

ЦБ: кредитные организации должны сообщать клиентам о причинах блокировки счетов, карт и интернет-банкинга, а также рассказывать, что делать для восстановления обслуживания.

Минтруд: в День знаний можно взять выходной.