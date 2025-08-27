ЦОК КПП УУ 26.08 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5954. «Можем по‑быстрому», «надо было вчера»: топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении

Разговаривая с коллегами, заказчиками и исполнителями россияне не любят избитые фразы, IT-лексику, англицизмы и канцеляризмы.

Аналитики составили рейтинг из 10 фраз в деловом общении, которые больше всего раздражают россиян.

ФНС: самозанятые репетиторы могут работать без лицензии и кассы. А договор иногда может быть устным.

МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем.

С 1 сентября 2025 контроль над банковскими операциями можно доверить родственнику.

Как оформлять документы для сотрудничества с самозанятыми, узнаете здесь.

Утверждены перечни населенных пунктов в новых регионах, где можно работать без ККТ.

Мотель или гостиницу могут принудительно включить в реестр средств размещения.

ЦБ: кредитные организации должны сообщать клиентам о причинах блокировки счетов, карт и интернет-банкинга, а также рассказывать, что делать для восстановления обслуживания.

Минтруд: в День знаний можно взять выходной.

Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео

Собрали для вас всю актуальную информацию о налоговых реформах 2025 и 2026 года. Нужно ли платить НДФЛ с переводов на карту? Как подать уведомление в РКН? За что наступает уголовная ответственность по нововведениям в законодательстве и как не ошибиться в расчете УСН.

Материальная помощь к 1 сентября 2025 года: можно ли выплатить и как это сделать

Разберем, как работодателю стимулировать работников к 1 сентября, когда это можно сделать и как.

Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс

Зарплата некоторых работников состоит из фиксированного оклада и премии за выполнение показателей. Обычно такие премии начисляются после завершения периода, с которым они связаны. В мини-курсе разберем, нужно ли выплачивать премию за выполнение показателей, если сотрудник уже уволен.

Обезличивание персональных данных: с 1 сентября 2025 года — по-новому

Закон о персональных данных обязывает операторов держать в безопасности ПД, в том числе обезличивать. С 1 сентября 2025 года введен перечень случаев, когда допускается формировать массивы обезличенных ПД (постановление Правительства от 24.04.2025 № 538). Кроме того, с 1 сентября будут введены новые правила обезличивания ПД.

Можно ли работать во время больничного: разъяснения СФР

Бухгалтер-совместитель со сломанной ногой не может работать, если хочет получить оплату за больничный лист.

👩‍🎓 Изучаем усложненку

Да, УСН за последнее время перестала быть простой (хотя и раньше не была). Но мы все равно просто и понятно умеем обучать работе с УСН и ее новым спутником — НДС.

Курс «Главный бухгалтер на УСН» — это практическое обучение работы с упрощенкой, бухгалтерия и налоговый учет, подготовка отчетности, работа с 1С, подготовка к прохождению налоговых проверок и защита бизнеса, важные нюансы работы с кадрами.

В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка, расчетам с персоналом, оформлению кассовых чеков, учету мигрантов и ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 790 рублей. Старт 1 сентября.

1 😷 Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск инфекций в офисе

2 Григоренко: самозапрет на кредиты установили 15 млн россиян

3 Закрывать фишинговые сайты будет проще

4 Поступление в вуз и выход на пенсию попали в самые популярные запросы на Госуслугах

5 ФАС: реклама «Сравни.ру» нарушает законодательство

6 В системе страхования вкладов появятся банки, которые работают только бизнесом

7 Миронов предложил ввести обязательную индексацию зарплаты. В частных компаниях тоже

8 Порядок постановки на налоговый учет обособленного подразделения зависит от его формы

9 Приложение Сбербанка снова исчезло из App Store

10 📹 Покупателей сим-карт будут снимать на камеру с 1 сентября 2025 года

11 Как ИП на УСН платит налог с доходов по вкладам – зависит от статуса при заключении договора

12 Работодатель платит суточные при разъездной работе, даже если сам оплачивает жилье

13 🧸 Программу компенсации 50% затрат на оборудование для маркировки игрушек продлили до 1 декабря 2025

14 🙅 9 из 10 бухгалтеров работают за пределами должностных обязанностей

15 При разных ставках НДС раздельный учет не ведется

16 В MAX внедряют «мощную» систему защиты от мошенничества

17 ❗ Касса с 01.09.2025 должна соответствовать новым требованиям закона независимо от условий ее применения

18 👌 Самозанятые репетиторы могут работать без лицензии и кассы. А договор иногда может быть устным

19 Переплата по ипотеке превысила 21 млн рублей в 2025 году

20 В 1С:ЗУП можно исправить учет за уже закрытый период

21 Налоговики: физлицам нет смысла не показывать свои доходы от сделок продажи или дарения. Проверку «забывчивых» проведут и без декларации

22 Бизнес сталкивается с уголовными делами после налоговой реструктуризации

23 Если физлицо нанимает иностранного работника, то нужно платить страховые взносы. Но не всегда

24 Эксперты расскажут, как работать с маркировкой алкоголя с 1 сентября 2025 года

25 🙊 Заскучали в обеденный перерыв? Узнайте, какое вы животное

26 💳 ЦБ уточнит механизм ограничения полной стоимости кредитов

27 Вновь образованный объект недвижимости облагается по кадастровой стоимости до следующего налогового периода

28 На 1 сентября 2025 можно оформить выходной. Минтруд подсказал два способа

29 Заказчики по шесть месяцев не платят поставщикам из малого бизнеса

30 В мессенджере MAX будет видно репутацию номеров

31 Депутаты предлагают наказывать чиновников за незаконные претензии к предпринимателям

32 ❗ ЦБ: банки должны раскрывать причину блокировки счетов. Он начинает следить

33 🏩 Гостиницу могут принудительно включить в реестр средств размещения

35 Минцифры подготовило новый пакет мер по борьбе с мошенниками

36 ❗ В новых регионах утвердили населенные пункты, где можно работать без ККТ

37 📄 С 1 сентября 2025 года МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем

38 Бухгалтер сможет зарабатывать в два раза больше, если перейдет в 1С аналитику

39 Сервис «второй руки»: с 1 сентября 2025 контроль над банковскими операциями можно доверить родственнику

40 Депутаты предлагают направлять материнский капитал на ведение личного подсобного хозяйства

Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе

Дата проведения: 27 августа, среда

Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года

Дата проведения: 27 августа, среда

Аудит финансовой отчетности: почему аудитор запрашивает данные, относящиеся не только к бухучету

Дата проведения: 27 августа, среда

Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году

Дата проведения: 28 августа, четверг

Новая форма согласия на обработку персданных с 1 сентября 2025 года. Разбираем новые требования 152-ФЗ

Дата проведения: 29 августа, пятница

Утренний бухгалтер № 5953. С 1 сентября 2025 года будет закреплена федерально минимальная надбавка за ночные смены

Доплата должна быть не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час.

КБК для УСН в 2025 году: как использовать

В платежке на налог по УСН надо указывать один КБК, а в ЕНП-уведомлении – другой.

Как российские предприятия внедряют роботов в 2025 году

Внедрение промышленных роботов на российских предприятиях уже не напоминает хаотичные попытки автоматизации прошлых лет. В статье расскажем о том, как поэтапно организовать процесс запуска роботов на производстве и каких ошибок стоит избежать.

Как составить рекомендательное письмо от компании

Рекомендательное письмо от предыдущего работодателя — важный инструмент, который помогает существенно повысить шансы на трудоустройство. Рассказываем, как написать хорошее рекомендательное письмо и почему предоставление рекомендации — право, а не обязанность работодателя.

Как в бухучете исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет

Ошибки в бухгалтерском учете исправляются в зависимости от их существенности. Чаще всего критерии определения значительности ошибки указывают в учетной политике. Рассказываем, как в 1С исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет.

Как обезопасить бизнес от действий сотрудников

Бизнесом управляете не только вы, но и люди, которым доверяете. Иногда это доверие оборачивается проблемами: можно потерять базу клиентов из-за менеджера, который решил начать свой бизнес, или обнаружить недостачу, когда бухгалтер ушел в отпуск и не вернулся. Рассказываем, как защитить бизнес от рисков, связанных с сотрудниками — от первого собеседования до последнего дня работы.

Когда и как можно продлить срочный трудовой договор

Срочный трудовой договор чаще всего заключают на срок до достижения конкретного события. Например, до выхода сотрудницы из декрета или для выполнения конкретных задач с определенным сроком. Рассказываем, когда и как можно продлить срок действия трудового договора.

Когда на УСН возникает обязанность по сдаче декларации по НДС

С 2025 года при превышении лимита в 60 млн рублей по выручке с начала года, организации и ИП на УСН становятся плательщиками НДС. Когда в таком случае нужно подавать декларацию?

Российский рынок EPM-систем в 2025: зрелость, безопасность и импортозамещение

Российский рынок EPM (Enterprise Performance Management) в 2025 году продолжает активный рост. Отечественные платформы, вытеснив западных игроков, демонстрируют зрелость, широкий функционал, ускоренные сроки внедрения и надежную защиту данных. Сегодня конкурентными преимуществами становятся качество, инновации и гибкость.

Важные изменения в НДС и налоге на прибыль, особенности учета и проверок при работе с маркетплейсами, совмещение ПСН и УСН в 2026 г. Календарь вебинаров на сентябрь

Сделали дайджест вебинаров на сентябрь 2025 года. Записывайтесь и обучайтесь!

Топовые эксперты вошли в Наблюдательный Совет Премии АФИНА 2025

Как законно не платить кредит. Все способы

Почему я не закрываю мой сантехнический бизнес, хотя 2/3 года он в минусе

Усиление контроля за розничным оборотом лекарственных средств

Как спланировать налоги на УСН с НДС и не остаться без оборотных средств

Как собрать досье на конкурента законно

Утрата права на освобождение от НДС на УСН в 2025 году: что делать бизнесу

Новый порядок расчета выходного пособия при увольнении с 1 сентября 2025 года в «1С:Зарплата и управление персоналом»

ТОП-10 лучших компаний по банкротству в Ростове-на-Дону в 2025 году

Советы для бизнеса: риски переквалификации сотрудничества с фрилансерами в трудовые отношения

Подтверждение основного вида деятельности: что меняется в 2025 году

Уточненная декларация в 2025 году: как заполнить и подать

22% к погашению от Уральской стали

Работа несовершеннолетних в свободное от учебы время: Минтруд обновил рекомендации

7 признаков, что вам грозит блокировка счета

Кто обязан обосновывать цену в ГОЗ

Средние пенсии госслужащих в России: новые данные от Социального фонда

🏭 20% на заводе. Свежие облигации Уральская сталь 1Р5 на размещении. Уральская жесть

Новый обзор судебной практики по спорам о государственной регистрации юридических лиц

💥Обзор новостей: крупному бизнесу предложили интегрироваться с Max, Сбер вернул оплату через iPhone, переплата по ипотеке — 21 млн рублей

НДФЛ может уйти для беднейших. Что предлагает депутат и как это повлияет на налоговую систему

Управление ФОТ: выбор программного инструмента

Облигации Новые Технологии 001P-08. Купон до 19,00% на 2 года с ежемесячными выплатами

УСН и расходы: где грань между оптимизацией и штрафом

Займы из кассы, перечисления через зарплатный проект и прочие шалости клининговой компании

🩸 Банк Санкт-Петербург: от любимца к разочарованию. Почему «лучший банк 2024» вдруг корректирует дивиденды? Оправдана ли критика аналитиков?

Компенсация за задержку зарплаты

📊 Рейтинг эмитента: как оценить надежность облигаций перед покупкой

Почему без публичности бухгалтеры теряют деньги

⚡️В Госдуме предложили индексировать зарплаты ежеквартально

Суды идут в ногу со временем

100% годовых по кредитам в Междуречье

