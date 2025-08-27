Утренний бухгалтер № 5954. «Можем по‑быстрому», «надо было вчера»: топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении

Аналитики составили рейтинг из 10 фраз в деловом общении, которые больше всего раздражают россиян.
ФНС: самозанятые репетиторы могут работать без лицензии и кассы. А договор иногда может быть устным.
МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем.
С 1 сентября 2025 контроль над банковскими операциями можно доверить родственнику.
Как оформлять документы для сотрудничества с самозанятыми, узнаете здесь.
Утверждены перечни населенных пунктов в новых регионах, где можно работать без ККТ.
Мотель или гостиницу могут принудительно включить в реестр средств размещения.
ЦБ: кредитные организации должны сообщать клиентам о причинах блокировки счетов, карт и интернет-банкинга, а также рассказывать, что делать для восстановления обслуживания.
Минтруд: в День знаний можно взять выходной.
⭐ Совет от редакции: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году, узнаете на вебинаре 28 августа в 13:00 мск. Записаться.
Разборы законов
— Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас всю актуальную информацию о налоговых реформах 2025 и 2026 года. Нужно ли платить НДФЛ с переводов на карту? Как подать уведомление в РКН? За что наступает уголовная ответственность по нововведениям в законодательстве и как не ошибиться в расчете УСН.
— Материальная помощь к 1 сентября 2025 года: можно ли выплатить и как это сделать
Разберем, как работодателю стимулировать работников к 1 сентября, когда это можно сделать и как.
— Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс
Зарплата некоторых работников состоит из фиксированного оклада и премии за выполнение показателей. Обычно такие премии начисляются после завершения периода, с которым они связаны. В мини-курсе разберем, нужно ли выплачивать премию за выполнение показателей, если сотрудник уже уволен.
— Обезличивание персональных данных: с 1 сентября 2025 года — по-новому
Закон о персональных данных обязывает операторов держать в безопасности ПД, в том числе обезличивать. С 1 сентября 2025 года введен перечень случаев, когда допускается формировать массивы обезличенных ПД (постановление Правительства от 24.04.2025 № 538). Кроме того, с 1 сентября будут введены новые правила обезличивания ПД.
— Можно ли работать во время больничного: разъяснения СФР
Бухгалтер-совместитель со сломанной ногой не может работать, если хочет получить оплату за больничный лист.
👩🎓 Изучаем усложненку
Да, УСН за последнее время перестала быть простой (хотя и раньше не была). Но мы все равно просто и понятно умеем обучать работе с УСН и ее новым спутником — НДС.
Курс «Главный бухгалтер на УСН» — это практическое обучение работы с упрощенкой, бухгалтерия и налоговый учет, подготовка отчетности, работа с 1С, подготовка к прохождению налоговых проверок и защита бизнеса, важные нюансы работы с кадрами.
В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка, расчетам с персоналом, оформлению кассовых чеков, учету мигрантов и ЭДО с 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо
31 790 рублей. Старт 1 сентября.
Новости
1 😷 Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск инфекций в офисе
2 Григоренко: самозапрет на кредиты установили 15 млн россиян
3 Закрывать фишинговые сайты будет проще
4 Поступление в вуз и выход на пенсию попали в самые популярные запросы на Госуслугах
5 ФАС: реклама «Сравни.ру» нарушает законодательство
6 В системе страхования вкладов появятся банки, которые работают только бизнесом
7 Миронов предложил ввести обязательную индексацию зарплаты. В частных компаниях тоже
8 Порядок постановки на налоговый учет обособленного подразделения зависит от его формы
9 Приложение Сбербанка снова исчезло из App Store
10 📹 Покупателей сим-карт будут снимать на камеру с 1 сентября 2025 года
11 Как ИП на УСН платит налог с доходов по вкладам – зависит от статуса при заключении договора
12 Работодатель платит суточные при разъездной работе, даже если сам оплачивает жилье
13 🧸 Программу компенсации 50% затрат на оборудование для маркировки игрушек продлили до 1 декабря 2025
14 🙅 9 из 10 бухгалтеров работают за пределами должностных обязанностей
15 При разных ставках НДС раздельный учет не ведется
16 В MAX внедряют «мощную» систему защиты от мошенничества
17 ❗ Касса с 01.09.2025 должна соответствовать новым требованиям закона независимо от условий ее применения
18 👌 Самозанятые репетиторы могут работать без лицензии и кассы. А договор иногда может быть устным
19 Переплата по ипотеке превысила 21 млн рублей в 2025 году
20 В 1С:ЗУП можно исправить учет за уже закрытый период
21 Налоговики: физлицам нет смысла не показывать свои доходы от сделок продажи или дарения. Проверку «забывчивых» проведут и без декларации
22 Бизнес сталкивается с уголовными делами после налоговой реструктуризации
23 Если физлицо нанимает иностранного работника, то нужно платить страховые взносы. Но не всегда
24 Эксперты расскажут, как работать с маркировкой алкоголя с 1 сентября 2025 года
25 🙊 Заскучали в обеденный перерыв? Узнайте, какое вы животное
26 💳 ЦБ уточнит механизм ограничения полной стоимости кредитов
27 Вновь образованный объект недвижимости облагается по кадастровой стоимости до следующего налогового периода
28 На 1 сентября 2025 можно оформить выходной. Минтруд подсказал два способа
29 Заказчики по шесть месяцев не платят поставщикам из малого бизнеса
30 В мессенджере MAX будет видно репутацию номеров
31 Депутаты предлагают наказывать чиновников за незаконные претензии к предпринимателям
32 ❗ ЦБ: банки должны раскрывать причину блокировки счетов. Он начинает следить
33 🏩 Гостиницу могут принудительно включить в реестр средств размещения
34 🚀 Скидки -76% на профкурсы до 1 сентября 2025! Успейте записаться до повышения цен
35 Минцифры подготовило новый пакет мер по борьбе с мошенниками
36 ❗ В новых регионах утвердили населенные пункты, где можно работать без ККТ
37 📄 С 1 сентября 2025 года МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем
38 Бухгалтер сможет зарабатывать в два раза больше, если перейдет в 1С аналитику
39 Сервис «второй руки»: с 1 сентября 2025 контроль над банковскими операциями можно доверить родственнику
40 Депутаты предлагают направлять материнский капитал на ведение личного подсобного хозяйства
Мероприятия
Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 27 августа, среда
Новые правила маркировки и перевозки алкоголя с 1 сентября 2025 года
Дата проведения: 27 августа, среда
Аудит финансовой отчетности: почему аудитор запрашивает данные, относящиеся не только к бухучету
Дата проведения: 27 августа, среда
Как бухгалтеру вырасти до финансового директора: какие навыки прокачать в 2025 году
Дата проведения: 28 августа, четверг
Новая форма согласия на обработку персданных с 1 сентября 2025 года. Разбираем новые требования 152-ФЗ
Дата проведения: 29 августа, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5953. С 1 сентября 2025 года будет закреплена федерально минимальная надбавка за ночные смены
Доплата должна быть не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час.
— КБК для УСН в 2025 году: как использовать
В платежке на налог по УСН надо указывать один КБК, а в ЕНП-уведомлении – другой.
— Как российские предприятия внедряют роботов в 2025 году
Внедрение промышленных роботов на российских предприятиях уже не напоминает хаотичные попытки автоматизации прошлых лет. В статье расскажем о том, как поэтапно организовать процесс запуска роботов на производстве и каких ошибок стоит избежать.
— Как составить рекомендательное письмо от компании
Рекомендательное письмо от предыдущего работодателя — важный инструмент, который помогает существенно повысить шансы на трудоустройство. Рассказываем, как написать хорошее рекомендательное письмо и почему предоставление рекомендации — право, а не обязанность работодателя.
— Как в бухучете исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет
Ошибки в бухгалтерском учете исправляются в зависимости от их существенности. Чаще всего критерии определения значительности ошибки указывают в учетной политике. Рассказываем, как в 1С исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет.
— Как обезопасить бизнес от действий сотрудников
Бизнесом управляете не только вы, но и люди, которым доверяете. Иногда это доверие оборачивается проблемами: можно потерять базу клиентов из-за менеджера, который решил начать свой бизнес, или обнаружить недостачу, когда бухгалтер ушел в отпуск и не вернулся. Рассказываем, как защитить бизнес от рисков, связанных с сотрудниками — от первого собеседования до последнего дня работы.
— Когда и как можно продлить срочный трудовой договор
Срочный трудовой договор чаще всего заключают на срок до достижения конкретного события. Например, до выхода сотрудницы из декрета или для выполнения конкретных задач с определенным сроком. Рассказываем, когда и как можно продлить срок действия трудового договора.
— Когда на УСН возникает обязанность по сдаче декларации по НДС
С 2025 года при превышении лимита в 60 млн рублей по выручке с начала года, организации и ИП на УСН становятся плательщиками НДС. Когда в таком случае нужно подавать декларацию?
— Российский рынок EPM-систем в 2025: зрелость, безопасность и импортозамещение
Российский рынок EPM (Enterprise Performance Management) в 2025 году продолжает активный рост. Отечественные платформы, вытеснив западных игроков, демонстрируют зрелость, широкий функционал, ускоренные сроки внедрения и надежную защиту данных. Сегодня конкурентными преимуществами становятся качество, инновации и гибкость.
— Важные изменения в НДС и налоге на прибыль, особенности учета и проверок при работе с маркетплейсами, совмещение ПСН и УСН в 2026 г. Календарь вебинаров на сентябрь
Сделали дайджест вебинаров на сентябрь 2025 года. Записывайтесь и обучайтесь!
Блоги компаний
🔥 До осени — по летним ценам! Успейте записаться на курсы до 1 сентября
Топовые эксперты вошли в Наблюдательный Совет Премии АФИНА 2025
Как законно не платить кредит. Все способы
Почему я не закрываю мой сантехнический бизнес, хотя 2/3 года он в минусе
Усиление контроля за розничным оборотом лекарственных средств
Как спланировать налоги на УСН с НДС и не остаться без оборотных средств
Как собрать досье на конкурента законно
Утрата права на освобождение от НДС на УСН в 2025 году: что делать бизнесу
Новый порядок расчета выходного пособия при увольнении с 1 сентября 2025 года в «1С:Зарплата и управление персоналом»
ТОП-10 лучших компаний по банкротству в Ростове-на-Дону в 2025 году
Советы для бизнеса: риски переквалификации сотрудничества с фрилансерами в трудовые отношения
Подтверждение основного вида деятельности: что меняется в 2025 году
Консультации
Отчет о компенсациях от ОЗОН в 1С не попадает в книгу доходов
НДС при строительстве объекта ОС
Ремонт помещения ИП на УСН(д-р)
КБК по НДФЛ для Херсонской области
Если сотрудника увольняют по соглашению сторон, нужно ли подготовить доп. соглашение к договору?
Возникает ли у фирмы А при возвратном лизинге налогооблагаемая база на УСН 15% в момент заключения договора перевода долга?
Как отразить оплату авиабилетов для командировок через компанию, начиная с банка, и оформить документ об оказанных услугах?
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
22% к погашению от Уральской стали
Работа несовершеннолетних в свободное от учебы время: Минтруд обновил рекомендации
7 признаков, что вам грозит блокировка счета
Кто обязан обосновывать цену в ГОЗ
Средние пенсии госслужащих в России: новые данные от Социального фонда
🏭 20% на заводе. Свежие облигации Уральская сталь 1Р5 на размещении. Уральская жесть
Новый обзор судебной практики по спорам о государственной регистрации юридических лиц
💥Обзор новостей: крупному бизнесу предложили интегрироваться с Max, Сбер вернул оплату через iPhone, переплата по ипотеке — 21 млн рублей
НДФЛ может уйти для беднейших. Что предлагает депутат и как это повлияет на налоговую систему
Управление ФОТ: выбор программного инструмента
Облигации Новые Технологии 001P-08. Купон до 19,00% на 2 года с ежемесячными выплатами
УСН и расходы: где грань между оптимизацией и штрафом
Займы из кассы, перечисления через зарплатный проект и прочие шалости клининговой компании
🩸 Банк Санкт-Петербург: от любимца к разочарованию. Почему «лучший банк 2024» вдруг корректирует дивиденды? Оправдана ли критика аналитиков?
Компенсация за задержку зарплаты
📊 Рейтинг эмитента: как оценить надежность облигаций перед покупкой
Почему без публичности бухгалтеры теряют деньги
⚡️В Госдуме предложили индексировать зарплаты ежеквартально
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/110155 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/110165 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/110158 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/110222 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/110232 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110104 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/110248 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/110247 от 16.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/110245 от 16.12.2020
Начать дискуссию