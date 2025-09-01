Утренний бухгалтер № 5957. Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ будут двух типов

С 2026 года коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут заявительные и отчетные.
Полученное наследство тоже учитывают для оценки нуждаемости в детском пособии.
Наименование товара в чеке должно быть понятным.
Роструд: сроки выплаты зарплаты новым сотрудникам не отражаются в положении об оплате труда.
Данные декларации соответствия можно указывать в УПД в строке для иных сведений.
Самозанятые не могут работать по агентским договорам, и риелторы тоже.
Изменилась форма документа для найма высококвалифицированных иностранных сотрудников.
При выплатах иностранным компаниям в 1 квартале налоговый расчет придется сдавать весь год, потому что там нарастающий итог.
Новости
1 ФАС предлагает установить единую структуру тарифной заявки для ТКО
2 Компании просят возместить расходы на защиту от беспилотников
3 🏠 Из-за легализации с 01.09.2025 гостевых домов могут вырасти цены на проживание в жилых домах, которые сдают
4 С 1 сентября 2025 микрофинансовые организации будут проверять клиентов, чтобы избежать мошенников
5 Слуцкий предлагает поднять пенсии до размера двух МРОТ. В том числе чтобы «путешествовать по стране»
6 При назначении единого пособия учтут полученное наследство
7 К реквизиту чека «наименование товара (работ, услуг)» нет требований, но оно должно быть конкретным и понятным
8 💉 В 2026 году будет больше медизделий, подлежащих маркировке. В Минпромторге заявили, что это инициатива представителей отрасли
9 Миронов предлагает ввести «социальные полки» в магазинах
10 Проценты по целевому кредиту учитывают в расходах на дату выплаты по договору
11 Новый закон о платформенной экономике предлагают дополнить. Требований к маркетплейсам будет больше
12 📞 Кабмин утвердил маркировку звонков с бизнес-номеров
13 Уточнять положение об оплате труда и премировании из-за новых сотрудников не нужно
14 Правительство упростит постановку иностранных организаций на налоговый учет: законопроект 2025
15 📦 В ЕАЭС для онлайн-заказов появится беспошлинный порог
16 Прогноз: какие профессии будут востребованы через 10 лет
17 Минфин: для лимита ОС на УСН целевое финансирование и бюджетные инвестиции — это разное
18 Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разберитесь в нем вместе с экспертом!
19 Суд: правомерность приостановки операций по счетам не связана с правомерностью решения по проверке. Комментарий налогового юриста
20 В MAX появились видеосообщения в кружках
21 С 2026 года в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет два типа сведений о кодах ОКВЭД
22 Кабмин отказался от запрета гасить старые займы в МФО новыми микрозаймами
23 Депутат Горелкин: в России останутся только Telegram и MAX
24 Депутат Нилов предлагает расширить число тех, кто не будет платить госпошлины при дарении имущества
25 Уведомлять работников об изменении режима рабочего времени нужно, если он прописан в трудовом договоре
26 В 2025 рост зарплат замедлился впервые с 2020 года
27 🚛 Проезд грузовиков по региональным дорогам может стать платным. Минтранс пока не говорит о сроках
28 Таможенная цена часто больше, чем в инвойсе. Но эту разницу потом можно списать
29 В регионах с льготами по УСН регистрируется больше бизнеса
30 📄 В универсальный передаточный документ можно добавить данные из декларации соответствия товара
31 ФНС: право человека действовать без доверенности от имени компании нужно удостоверить у нотариуса
32 Налоговики дали советы, как защитить электронную подпись от посторонних
