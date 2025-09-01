ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5957. Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ будут двух типов

При регистрации бизнес указывает в ЕГРЮЛ заявительные коды ОКВЭД, а потом Росстат передает данные об отчетных ОКВЭД-кодах.

С 2026 года коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут заявительные и отчетные.

Полученное наследство тоже учитывают для оценки нуждаемости в детском пособии.

Наименование товара в чеке должно быть понятным.

Роструд: сроки выплаты зарплаты новым сотрудникам не отражаются в положении об оплате труда.

Данные декларации соответствия можно указывать в УПД в строке для иных сведений.

Самозанятые не могут работать по агентским договорам, и риелторы тоже.

Изменилась форма документа для найма высококвалифицированных иностранных сотрудников.

При выплатах иностранным компаниям в 1 квартале налоговый расчет придется сдавать весь год, потому что там нарастающий итог.

Разборы законов

Продажа основных средств на УСН

Начислить доход в момент продажи основного средства на УСН — дело простое. В момент поступления денежных средств за ОС делается запись в Графе 3 КУДиР. С налоговым учетом расходов дело обстоит сложнее.

Зачем нужен реестр обязательных требований и что в нем можно узнать. Мини-курс

Перед тем как запустить свой бизнес, предпринимателю нужно знать, какие обязательные требования предъявляются к нему. Об этом можно узнать из реестра обязательных требований. Подробности в мини-курсе.

«Секрет фирмы» и не только: с какими тайнами работает бухгалтер и что будет за их разглашение

Сколько тайн проходит через руки бухгалтера — и не сосчитать. А если какая-то из них станет достоянием посторонних, то считать придется уже сумму штрафов. Рассмотрим два основных «массива» секретных материалов, с которыми приходится сталкиваться бухгалтеру, предупредим о рисках.

Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и сотрудника-нерезидента. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как облагаются доходы дистанционных работников-нерезидентов.

Бухгалтерские проводки по аренде автомобиля

Аренда автомобиля — это форма взаимоотношений, при которой одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за определенную плату во временное пользование и владение транспорт (ст. 606 ГК). Разберем учет аренды автомобиля, основные проводки.

Новости

1 ФАС предлагает установить единую структуру тарифной заявки для ТКО

2 Компании просят возместить расходы на защиту от беспилотников

3 🏠 Из-за легализации с 01.09.2025 гостевых домов могут вырасти цены на проживание в жилых домах, которые сдают

4 С 1 сентября 2025 микрофинансовые организации будут проверять клиентов, чтобы избежать мошенников

5 Слуцкий предлагает поднять пенсии до размера двух МРОТ. В том числе чтобы «путешествовать по стране»

6 При назначении единого пособия учтут полученное наследство

7 К реквизиту чека «наименование товара (работ, услуг)» нет требований, но оно должно быть конкретным и понятным

8 💉 В 2026 году будет больше медизделий, подлежащих маркировке. В Минпромторге заявили, что это инициатива представителей отрасли

9 Миронов предлагает ввести «социальные полки» в магазинах

10 Проценты по целевому кредиту учитывают в расходах на дату выплаты по договору

11 Новый закон о платформенной экономике предлагают дополнить. Требований к маркетплейсам будет больше

12 📞 Кабмин утвердил маркировку звонков с бизнес-номеров

13 Уточнять положение об оплате труда и премировании из-за новых сотрудников не нужно

14 Правительство упростит постановку иностранных организаций на налоговый учет: законопроект 2025

15 📦 В ЕАЭС для онлайн-заказов появится беспошлинный порог

16 Прогноз: какие профессии будут востребованы через 10 лет

17 Минфин: для лимита ОС на УСН целевое финансирование и бюджетные инвестиции — это разное

18 Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разберитесь в нем вместе с экспертом!

19 Суд: правомерность приостановки операций по счетам не связана с правомерностью решения по проверке. Комментарий налогового юриста

20 В MAX появились видеосообщения в кружках

21 С 2026 года в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет два типа сведений о кодах ОКВЭД

22 Кабмин отказался от запрета гасить старые займы в МФО новыми микрозаймами

23 Депутат Горелкин: в России останутся только Telegram и MAX

24 Депутат Нилов предлагает расширить число тех, кто не будет платить госпошлины при дарении имущества

25 Уведомлять работников об изменении режима рабочего времени нужно, если он прописан в трудовом договоре

26 В 2025 рост зарплат замедлился впервые с 2020 года

27 🚛 Проезд грузовиков по региональным дорогам может стать платным. Минтранс пока не говорит о сроках

28 Таможенная цена часто больше, чем в инвойсе. Но эту разницу потом можно списать

29 В регионах с льготами по УСН регистрируется больше бизнеса

30 📄 В универсальный передаточный документ можно добавить данные из декларации соответствия товара

31 ФНС: право человека действовать без доверенности от имени компании нужно удостоверить у нотариуса

32 Налоговики дали советы, как защитить электронную подпись от посторонних

Статьи

Утренний бухгалтер № 5956. НДС на УСН начнется только со следующего месяца после превышения лимита 60 млн.

Даже если лимит дохода при УСН превысил 60 млн рублей, в этом месяце обязанности начислять НДС нет. Она наступит только в следующем месяце.

Дебиторская задолженность из-за отсутствия документов: как исправить в бухгалтерском учете

Нередко из-за отсутствия документов в бухгалтерском отчете образовывается дебиторская задолженность. Как исправить ошибку — рассказали в статье.

Егор Коджебаш: «Когда банк готов списать активы за бесценок, нужно думать не как юрист, а как стратег»

Специалист по антикризисному управлению рассказал о методах защиты элитных активов от аукционных потерь и особенностях работы в условиях банкротства.

Нужно ли включать отрицательную комиссию Wildberries в базу по НДС

При торговле на маркетплейсах может возникнуть отрицательная комиссия. Нужно ли включать ее в базу по НДС и уплачивать с нее налог?

Как определить дату выполнения работ в целях НДС

Для целей НДС необходимо корректно определять дату выполнения работ. Рассказываем, как это правильно сделать.

Проводки для учета арендованного авто, как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и как оформить матпомощь к 1 сентября: экспертная поддержка бухгалтеру

Пока все судорожно готовятся к нововведениям с 1 сентября мы продолжаем выпускать материалы, которые помогут разобраться с главными изменениями без спешки и нервов.

Топ-10 книг по бизнесу

Что такое дизайн‑проект интерьера: этапы, состав и цели

Субсидиарная ответственность бухгалтера

Господдержка — важный инструмент для бизнеса и экосистем

Как стать резидентом «Сколково» и зачем это бизнесу

Специальные ставки НДС для УСН: инструкция по применению

ERP на распутье: формальное импортозамещение или системный переход

Ключевая ставка: что это, на что влияет, как изменилась в 2025 году

Как бизнесу расширить команду и оптимизировать расходы: 3 истории клиентов Solar Staff

Рейтинг благонадежности ФНС с 1 января 2026 года: как это работает, риски и последствия для бизнеса

Учет в торговле, налоговая реформа, карьерный рост бухгалтера и другие важные материалы этой недели

Что изменится в России с 1 сентября

⚡️Газпром нефть рекомендовала дивиденды за 1 полугодие 2025 года

Приятная атмосфера — не повод нарушать права на фонограмму

💰 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

Чек-лист бухгалтера: как войти в январь без авралов и штрафов

Фиктивная сделка = отказ в вычетах: как не попасть под удар

💥Обзор новостей: иностранным компаниям упростят постановку на учет, зарплату нельзя сократить больше, чем на 20%, запрет погашения старого займа в МФО новым не одобрили

Как проверить сотрудников со срочными трудовыми договорами и их сроки в 1С

Защита элементов сайта в 2025: мнение юриста и маркетолога

Продвижение в СМИ бесплатно: 7 реальных способов попасть в медиа

💰 Купоны по облигациям: как получать пассивный доход без стресса

Судебная практика: налог на имущество

Как подготовить организм к осеннему периоду: советы по питанию от эксперта

🧠Мозгонапрягатель 34/52

Некуда спешить: после уточнения в сторону уменьшения сальдо на ЕНС увеличится только через 3 месяца

Провели опрос. Как превратить результаты в действия?

Календарь вебинаров для бухгалтера в сентябре. Выбирайте и смотрите!

Не уведомили налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов проверки? Решение о привлечении к налоговой ответственности в топку!

Нужно ли платить НДС и налог на прибыль при выплате дивидендов имуществом?

Персональные данные с 1 сентября 2025 года: согласие, соцсети и чат-боты

