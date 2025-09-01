Утренний бухгалтер № 5957. Коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ будут двух типов

С 2026 года коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут заявительные и отчетные.

Полученное наследство тоже учитывают для оценки нуждаемости в детском пособии.

Наименование товара в чеке должно быть понятным.

Роструд: сроки выплаты зарплаты новым сотрудникам не отражаются в положении об оплате труда.

Данные декларации соответствия можно указывать в УПД в строке для иных сведений.

Самозанятые не могут работать по агентским договорам, и риелторы тоже.

Изменилась форма документа для найма высококвалифицированных иностранных сотрудников.

При выплатах иностранным компаниям в 1 квартале налоговый расчет придется сдавать весь год, потому что там нарастающий итог.