Заказали рекламные услуги у белорусского контрагента: что будет с НДС

При ввозе товаров из ЕАЭС уплачивают косвенный НДС. А вот по услугам будет налоговое агентство. Рассказываем о нюансах исчисления НДС и заполнения счета-фактуры.
По Протоколу № 18 от 29.05.2014 к договору ЕАЭС при оказании рекламных услуг и разработке ПО местом реализации признается место нахождения покупателя — в данном случае Россия.

Организация должна удержать у поставщика НДС как агент, если он не стоит на учете в России. Также для исполнения обязанностей агента при приобретении услуг у иностранной компании по п. 1, 2 ст. 161, п. 3 ст. 168, п. 4, 5 ст. 174 НК нужно:

  1. Исчислить НДС с ее доходов. Его можно принять к вычету.

  2. Выставить счет-фактуру.

  3. Сдать в налоговый орган декларацию по НДС.

  4. Уплатить налог в бюджет.

Если в договоре не указано, что цена не включает российские налоги, то при оплате услуг нужно удержать НДС. Налог рассчитывается так: стоимость работ х 20/120.

Счет-фактуру на НДС агента заполняют в одном экземпляре. Покупатель — сама организация, а продавец — белорусский контрагент. Заполняют счет-фактуру так:

  • в строке 2 — полное или сокращенное наименование иностранной организации, указанное в договоре;

  • в строке 2а — место нахождения контрагента согласно договору;

  • в строке 2б — прочерк;

  • в строках 3 и 4 полное или сокращенное наименование и почтовый адрес грузоотправителя и грузополучателя;

  • строку 5 при покупке услуг или работ можно не заполнять, так как из положений п. 4 ст. 174 НК не следует, что строка подлежит заполнению;

  • в строке 5а — номер и дату документа об отгрузке, соответствующий порядковому номеру записи в счете-фактуре;

  • в строке 6 — наименование организации (полное или сокращенное);

  • в строке 6а отразите — адрес;

  • в строке 6б - ИНН и КПП. Индивидуальные предприниматели указывают только ИНН;

  • в строке 7 — наименование валюты, в которой была оплата по п. 7 ст. 169 НК, и ее цифровой код согласно Общероссийскому классификатору валют. Остальные строки и графы счета-фактуры заполните в общем порядке.

В табличной части в графе 7 отражают расчетную ставку 20/120 по п. 4 ст. 164 НК.

Счет-фактуру включают в книгу продаж и книгу покупок (когда НДС берут к вычету). В декларацию по НДС налоговый агент включает раздел 2 и указывает в нем исчисленный налог по каждому контрагенту. В разделе 1 декларации НДС из раздела 2 не указывают.

Налог к вычету указывают в разделе 3 графы 3 строки 180. Агентский НДС уплачивают как и обычный, поэтому он отражается в строке про уплаченный НДС.

