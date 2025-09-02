Как на УСН провести декомпенсацию от Ozon в 1С

Декомпенсация — удержание компенсации, которая ранее была выплачена продавцу. Рассказываем, как оформить в 1С декомпенсацию.

В 1С нужно ввести операцию вручную:

В разделе «Операции» выбрать «Операции, введенные вручную». Нажать на «Создать» — «Сторно документа». В качестве сторнируемого документа нужно выбрать «Отчет комиссионера».

В отчетах комиссионера необходимо выбрать тот, в котором ранее начислили компенсацию. Проводки будут с минусом.

Уменьшать доход по УСН на сумму декомпенсации не стоит, потому что по ст. 346.17 НК доход уменьшают только на возвращенную покупателям сумму предоплаты. В данном случае предоплату не возвращают;

В доход по УСН сумму найденного товара включать не нужно, потому что по пп. 20 абз. 2 ст. 250 НК в доходы включают стоимость излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации.

Корректно учитывать все операции по торговлен на маркетплейсе, а также определять доходы и расходы поможет онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом нововведений в НК: теперь в курсе есть уроки по УСН и АУСН и работе с НДС на упрощенке. Сейчас курс можно купить со скидкой 70% за 4 900 рублей.

Читайте также на тему маркетплейсов: