Что означает сумма за баллы лояльности и компенсация скидки в еженедельном отчете Wildberries

В августе оферту маркетплейса изменили, и в отчете появились новые строчки — сумма удержанная за начисленные баллы программы лояльности и компенсация скидки маркетплейсом. Рассказываем, как их учитывать.

В августе внесли изменения в п. 13. 11 оферты продавца. Новая редакция выглядит так:

«Вайлдберриз от своего имени, но по поручению и за счёт Продавца осуществляет начисление Баллов Покупателям, участвующим в Программе лояльности, при покупке Товаров у Продавца и обеспечивает предоставление Скидки Покупателям при покупке Товаров с использованием Баллов в соответствии с Правилами Программы лояльности».

Размер агентского вознаграждения онлайн-площадки — 10%. Эта информация указана в п. 13.11.3 оферты.

Скриншот пункта 13.11.3 оферты Wildberries

В еженедельном отчете вознаграждение указывается в строке 8. Для отражения в 1С продавец может использовать документ «Поступление услуг». Скорее всего на эту сумму есть УПД.

По строке 9 отражается компенсация части товара, которую покупатель оплатил баллами. Если в 1С загружается сумма компенсации, то ничего корректировать не нужно. Общая сумма по детализации отчета будет составлять сумму строк 1 и 9.

