Утренний бухгалтер № 5960. Организация должна платить НДФЛ, если что-то заказывает для сотрудников на маркетплейсах

Онлайн-заказы для сотрудников считаются доходом, который они получили в натуральной форме, а значит с него нужно уплатить налог.

Минфин: если организация оплачивает за физлиц товары, работы, услуги или имущественные права через онлайн-платформы, то это признают доходом сотрудника в натуральной форме.

Движения денег по счету карты, указанной в приложении «Мой налог», не влияют на расчет налога для самозанятого.

ФНС: срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере перенесен на 28 декабря.

ИП может получить социальный вычет по расходам на лекарства, при наличии облагаемых НДФЛ доходов.

Полная материальная ответственность работников: что изменилось с 1 сентября 2025, узнаете из статьи.

Налоговая служба напомнила, как ИП и юрлицам на ОСНО перейти на упрощенку и обратно.

Минтруд: отпуск может быть разделен на любое количество частей, если все согласны.

СФР: если у человека есть право на льготы, до 1 октября 2025 нужно выбрать форму их получения.

Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео

Собрали для вас все самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.

Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. Мини-курс

В мини-курсе разберем, можно ли учесть в целях налога на прибыль расходы на ДМС и как уплатить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора добровольного медицинского страхования.

Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль

Начисленные страховые взносы учитывают в декларации по прибыли по строке «Прочие расходы». Как утверждает Минфин, даже если компания включила переплату по налогам и страховым взносам в расходы — это правомерно.

Накопительная часть пенсии: кто может получить и в каком размере. Мини-курс

В мини-курсе разберем, кто может получить накопительную часть пенсии до достижения пенсионного возраста и как узнать ее размер.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

1 💰 Деньги делают мужчин более привлекательными, считают 42% россиян

2 До конца 2025 года малые технологические компании получат 1,7 млрд рублей

3 В Китае туристы смогут оплачивать покупки QR-кодом и картой «Мир»

4 Инвесторы смогут в дополнительные сессии покупать акции еще 98 компаний

5 У Таврического Банка отозвали лицензию на банковские операции

6 Депутаты предлагают предоставлять соцпомощь многодетным до 18-летия младшего ребенка

7 Налоговая не выдает документы, подтверждающие уменьшение налога по ПСН

8 🥛 Мантруров: благодаря маркировке продажи просрочки уменьшились в 41 раз, а бюджет получил 1,2 трлн рублей

9 💊 Соцподдержку от СФР можно получить деньгами или в натуральной форме

10 РКН разъяснил, считается ли трансграничной передачей персданных обмен информацией в иностранных мессенджерах

11 Сумма сделок на Восточном экономическом форуме может превысить 5 трлн рублей

12 👍 Отпуск может быть разделен на любое количество частей, если все согласны

13 🚛 Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто. Но только на несколько недель

14 Как с ОСНО перейти на УСН и обратно: налоговики привели нюансы

15 Продавцы не смогли продать больше 2 млрд небезопасных товаров

16 Мошенники собирают информацию о жертвах через Росреестр

17 Реклама в мессенджере MAX может вырасти до 600 млн рублей в 2025 году

18 При сделках с недвижимостью можно будет использовать биометрию

19 Разные участники рынка ценных бумаг по-разному учитывают убытки по операциям с необращающимися бумагами

20 ❗ Движения средств по карте, которая указана в приложении «Мой налог», не влияют на расчет НПД

21 Компания должна платить НДФЛ, если что-то заказывает для сотрудников на маркетплейсах

22 Средняя зарплата в России выросла на 14,5%

23 ИП может получить социальный вычет по расходам на лекарства, но есть важное условие

24 Применять формат договора PDF/A необязательно, но удобно

25 Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере перенесли на 28 декабря

26 IT-компаниям нужно подать согласие на раскрытие налоговой тайны до 20 сентября 2025 года

27 Впервые с июля 2025 года курс юаня перерос 11,3 рубля

28 Предприятиям ОПК продлят отсрочку по выполнению требований закона о гособоронзаказе

29 В перечне российского высокотехнологичного оборудования стало на 14 позиций больше

30 💥 Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета

31 ФАС: реклама ОТП Банка может вводить потребителей в заблуждение

32 На льготную ипотеку выделили еще более 100 млрд рублей

33 Минфин в пять раз увеличит продажу валюты и золота

34 Хуснуллин пообещал сделать ипотеку доступной для россиян

35 Для инвесторов в криптовалюту могут снизить денежный критерий

Утренний бухгалтер № 5959. За 2025 год будет новая форма декларации по УСН

ФНС разработала новую форму декларации по УСН. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Нужно ли стоматологии регистрироваться в Честном ЗНАКЕ

Стоматологии используют для лечения медизделия: антисептики, лекарственные препараты. А с 1 сентября ввели поэкземплярный учет таких товаров. Нужно ли стоматологии маркировать их или правило относится только к продавцам медизделий?

Какие профессии востребованы у иностранных заказчиков в сфере дизайна

Спрос на качественный дизайн растет во всем мире, и квалифицированные специалисты из СНГ все чаще привлекают внимание зарубежных заказчиков. Какие направления дизайна особенно востребованы за границей и на какие навыки стоит обратить внимание, чтобы успешно конкурировать на международном рынке?

Расходы на оплату услуг самозанятых: прямые или косвенные

Организации нередко привлекают самозанятых для выполнения разовых услуг или проектов. К каким расходам относить оплату услуг исполнителей в целях налога на прибыль?

Международные переводы для бизнеса: банк или платежный агент

Когда компания начинает работать с иностранными партнерами, вопрос о том, как провести оплату за границу, встает буквально с первого дня. Хочется, чтобы деньги ушли быстро, пришли вовремя и чтобы за это не пришлось переплачивать. Одни идут в банк — это привычно, «надежно».

Организация оплатила услуги иностранца с помощью платежного агента: как исчислять НДС

Российская компания оплатила услуги иностранного контрагента. Оплата производится через посредника. Какие обязанности по НДС будут у российской организации?

Что такое система виртуализации и зачем она бизнесу

Разбираемся, как система виртуализации помогает построить стабильную, защищенную и независимую ИТ-инфраструктуру и какие преимущества получает бизнес при ее внедрении.

Банкротство физического лица: пошаговая инструкция от эксперта по списанию долгов

Процедура банкротства физического лица начинается с объективной оценки вашей финансовой ситуации. Важно понимать, что долги, доходы и имущество влияют на весь дальнейший процесс. Если становится понятно, что вы не сможете платить по обязательствам в ближайшие 3–6 месяцев, пора действовать.

Оплата инвойса: как оплачивать в Японию и Китай

Минобороны: единый воинский учет готов

Борьба с нелегальной занятостью набирает обороты: чем поможет автоматизация

Оценка и повышение лояльности сотрудников: эффективные методы и практики

Полная материальная ответственность работников: что изменилось с 1 сентября 2025

ИП на УСН в 2025 году: руководство по налогам и страховым взносам

Опоздали со сдачей отчетности: как законно уменьшить штраф

Как подключить оплату на Тильде за 5 шагов

💰6 компаний, которые заплатят дивиденды в сентябре

💸 Топ-12 дивидендных акций на ближайшие 12 месяцев от аналитиков БКС

Комплект РКМ для метода сравнимой цены

🏮 Мосбиржа и возвращение к «истокам». Почему падение процентных доходов — это не конец, а новая победа комиссий над прогнозами аналитиков

🚀 Покупка облигаций на размещении

💥Обзор новостей: ЦБ России отозвал лицензию у «Таврического Банка», льготы Сколково несправедливые, в льготной ипотеке перекос

MAX для бизнеса: как работать по закону

Уточненки старше трех лет теперь могут уменьшать ЕНС. Но есть нюансы

Повышенная выплата к пенсии за детей: как получить доплату в 2025 году

Индекс МосБиржи упал к августовским минимумам. Что спасло индекс от большего обвала?

Выплаты от иностранных организаций по договорам ГПХ в пользу физических лиц за оказание услуг с территории РФ через Интернет

Из зала суда: переезд сотрудника в Таиланд стал основанием для его увольнения

Как правильно оформить договор, если ИП-управляющий — собственник

Повышенный тариф взносов на травматизм

Изменения в регулировании бизнес-процессов и трудовых отношений в сентябре 2025 года

Китай вводит безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025: как поехать в Китай без визы

Что будет если торговать акциями с брокерского счета юрлица

Об уплате экологического сбора импортерами товаров

Отзывы на сайте: юридические риски vs. маркетинговые выгоды

Как подрядчику вернуть гарантийное удержание, если заказчик уклоняется от его возврата

