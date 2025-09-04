Утренний бухгалтер № 5960. Организация должна платить НДФЛ, если что-то заказывает для сотрудников на маркетплейсах

Минфин: если организация оплачивает за физлиц товары, работы, услуги или имущественные права через онлайн-платформы, то это признают доходом сотрудника в натуральной форме.
Движения денег по счету карты, указанной в приложении «Мой налог», не влияют на расчет налога для самозанятого.
ФНС: срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере перенесен на 28 декабря.
ИП может получить социальный вычет по расходам на лекарства, при наличии облагаемых НДФЛ доходов.
Полная материальная ответственность работников: что изменилось с 1 сентября 2025, узнаете из статьи.
Налоговая служба напомнила, как ИП и юрлицам на ОСНО перейти на упрощенку и обратно.
Минтруд: отпуск может быть разделен на любое количество частей, если все согласны.
СФР: если у человека есть право на льготы, до 1 октября 2025 нужно выбрать форму их получения.
— Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас все самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.
— Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. Мини-курс
В мини-курсе разберем, можно ли учесть в целях налога на прибыль расходы на ДМС и как уплатить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора добровольного медицинского страхования.
— Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль
Начисленные страховые взносы учитывают в декларации по прибыли по строке «Прочие расходы». Как утверждает Минфин, даже если компания включила переплату по налогам и страховым взносам в расходы — это правомерно.
— Накопительная часть пенсии: кто может получить и в каком размере. Мини-курс
В мини-курсе разберем, кто может получить накопительную часть пенсии до достижения пенсионного возраста и как узнать ее размер.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
1 💰 Деньги делают мужчин более привлекательными, считают 42% россиян
2 До конца 2025 года малые технологические компании получат 1,7 млрд рублей
3 В Китае туристы смогут оплачивать покупки QR-кодом и картой «Мир»
4 Инвесторы смогут в дополнительные сессии покупать акции еще 98 компаний
5 У Таврического Банка отозвали лицензию на банковские операции
6 Депутаты предлагают предоставлять соцпомощь многодетным до 18-летия младшего ребенка
7 Налоговая не выдает документы, подтверждающие уменьшение налога по ПСН
8 🥛 Мантруров: благодаря маркировке продажи просрочки уменьшились в 41 раз, а бюджет получил 1,2 трлн рублей
9 💊 Соцподдержку от СФР можно получить деньгами или в натуральной форме
10 РКН разъяснил, считается ли трансграничной передачей персданных обмен информацией в иностранных мессенджерах
11 Сумма сделок на Восточном экономическом форуме может превысить 5 трлн рублей
12 👍 Отпуск может быть разделен на любое количество частей, если все согласны
13 🚛 Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто. Но только на несколько недель
14 Как с ОСНО перейти на УСН и обратно: налоговики привели нюансы
15 Продавцы не смогли продать больше 2 млрд небезопасных товаров
16 Мошенники собирают информацию о жертвах через Росреестр
17 Реклама в мессенджере MAX может вырасти до 600 млн рублей в 2025 году
18 При сделках с недвижимостью можно будет использовать биометрию
19 Разные участники рынка ценных бумаг по-разному учитывают убытки по операциям с необращающимися бумагами
20 ❗ Движения средств по карте, которая указана в приложении «Мой налог», не влияют на расчет НПД
21 Компания должна платить НДФЛ, если что-то заказывает для сотрудников на маркетплейсах
22 Средняя зарплата в России выросла на 14,5%
23 ИП может получить социальный вычет по расходам на лекарства, но есть важное условие
24 Применять формат договора PDF/A необязательно, но удобно
25 Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере перенесли на 28 декабря
26 IT-компаниям нужно подать согласие на раскрытие налоговой тайны до 20 сентября 2025 года
27 Впервые с июля 2025 года курс юаня перерос 11,3 рубля
28 Предприятиям ОПК продлят отсрочку по выполнению требований закона о гособоронзаказе
29 В перечне российского высокотехнологичного оборудования стало на 14 позиций больше
30 💥 Клерк.ру вошел в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета
31 ФАС: реклама ОТП Банка может вводить потребителей в заблуждение
32 На льготную ипотеку выделили еще более 100 млрд рублей
33 Минфин в пять раз увеличит продажу валюты и золота
34 Хуснуллин пообещал сделать ипотеку доступной для россиян
35 Для инвесторов в криптовалюту могут снизить денежный критерий
Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход
Дата проведения: 4 сентября, четверг
Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025-2026 гг.
Дата проведения: 8 сентября, понедельник
Маркетплейсы-2025: новые правила учета, налогообложения и проверок ФНС
Дата проведения: 9 сентября, вторник
— Утренний бухгалтер № 5959. За 2025 год будет новая форма декларации по УСН
ФНС разработала новую форму декларации по УСН. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.
— Нужно ли стоматологии регистрироваться в Честном ЗНАКЕ
Стоматологии используют для лечения медизделия: антисептики, лекарственные препараты. А с 1 сентября ввели поэкземплярный учет таких товаров. Нужно ли стоматологии маркировать их или правило относится только к продавцам медизделий?
— Какие профессии востребованы у иностранных заказчиков в сфере дизайна
Спрос на качественный дизайн растет во всем мире, и квалифицированные специалисты из СНГ все чаще привлекают внимание зарубежных заказчиков. Какие направления дизайна особенно востребованы за границей и на какие навыки стоит обратить внимание, чтобы успешно конкурировать на международном рынке?
— Расходы на оплату услуг самозанятых: прямые или косвенные
Организации нередко привлекают самозанятых для выполнения разовых услуг или проектов. К каким расходам относить оплату услуг исполнителей в целях налога на прибыль?
— Международные переводы для бизнеса: банк или платежный агент
Когда компания начинает работать с иностранными партнерами, вопрос о том, как провести оплату за границу, встает буквально с первого дня. Хочется, чтобы деньги ушли быстро, пришли вовремя и чтобы за это не пришлось переплачивать. Одни идут в банк — это привычно, «надежно».
— Организация оплатила услуги иностранца с помощью платежного агента: как исчислять НДС
Российская компания оплатила услуги иностранного контрагента. Оплата производится через посредника. Какие обязанности по НДС будут у российской организации?
— Что такое система виртуализации и зачем она бизнесу
Разбираемся, как система виртуализации помогает построить стабильную, защищенную и независимую ИТ-инфраструктуру и какие преимущества получает бизнес при ее внедрении.
— Банкротство физического лица: пошаговая инструкция от эксперта по списанию долгов
Процедура банкротства физического лица начинается с объективной оценки вашей финансовой ситуации. Важно понимать, что долги, доходы и имущество влияют на весь дальнейший процесс. Если становится понятно, что вы не сможете платить по обязательствам в ближайшие 3–6 месяцев, пора действовать.
Оплата инвойса: как оплачивать в Японию и Китай
Минобороны: единый воинский учет готов
Борьба с нелегальной занятостью набирает обороты: чем поможет автоматизация
Оценка и повышение лояльности сотрудников: эффективные методы и практики
Полная материальная ответственность работников: что изменилось с 1 сентября 2025
ИП на УСН в 2025 году: руководство по налогам и страховым взносам
Опоздали со сдачей отчетности: как законно уменьшить штраф
Работа с факторинговой компании при УСН доходы-расходы
Продажа импортного товара через маркетплейс
Директор вместо главбуха приказ
Благотворительная помощь учебному заведению от строительной организации.
Правильное снятие с учета ОС при возврате его поставщику не по браку
💰6 компаний, которые заплатят дивиденды в сентябре
💸 Топ-12 дивидендных акций на ближайшие 12 месяцев от аналитиков БКС
Комплект РКМ для метода сравнимой цены
🏮 Мосбиржа и возвращение к «истокам». Почему падение процентных доходов — это не конец, а новая победа комиссий над прогнозами аналитиков
🚀 Покупка облигаций на размещении
💥Обзор новостей: ЦБ России отозвал лицензию у «Таврического Банка», льготы Сколково несправедливые, в льготной ипотеке перекос
MAX для бизнеса: как работать по закону
Уточненки старше трех лет теперь могут уменьшать ЕНС. Но есть нюансы
Повышенная выплата к пенсии за детей: как получить доплату в 2025 году
Индекс МосБиржи упал к августовским минимумам. Что спасло индекс от большего обвала?
Выплаты от иностранных организаций по договорам ГПХ в пользу физических лиц за оказание услуг с территории РФ через Интернет
Из зала суда: переезд сотрудника в Таиланд стал основанием для его увольнения
Как правильно оформить договор, если ИП-управляющий — собственник
Повышенный тариф взносов на травматизм
Изменения в регулировании бизнес-процессов и трудовых отношений в сентябре 2025 года
Китай вводит безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025: как поехать в Китай без визы
Что будет если торговать акциями с брокерского счета юрлица
Об уплате экологического сбора импортерами товаров
Отзывы на сайте: юридические риски vs. маркетинговые выгоды
Как подрядчику вернуть гарантийное удержание, если заказчик уклоняется от его возврата
