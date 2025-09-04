Утренний бухгалтер № 5960. Организация должна платить НДФЛ, если что-то заказывает для сотрудников на маркетплейсах

Разборы законов

— Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео

Собрали для вас все самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.

— Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. Мини-курс

В мини-курсе разберем, можно ли учесть в целях налога на прибыль расходы на ДМС и как уплатить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора добровольного медицинского страхования.

— Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль

Начисленные страховые взносы учитывают в декларации по прибыли по строке «Прочие расходы». Как утверждает Минфин, даже если компания включила переплату по налогам и страховым взносам в расходы — это правомерно.

— Накопительная часть пенсии: кто может получить и в каком размере. Мини-курс

В мини-курсе разберем, кто может получить накопительную часть пенсии до достижения пенсионного возраста и как узнать ее размер.

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.