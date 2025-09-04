Как отдыхаем и работаем до конца 2025 года. Можно ли успеть выгодно сходить в отпуск. ⏳«Ночной бухгалтер» № 2009

Как работаем и отдыхаем с сентября по декабрь

Осенний производственный календарь и порадует, и огорчит. Сентябрь и октябрь — скучные месяцы, никаких тебе лишних выходных, в сентябре работаем 22 дня, а в октябре аж 23. Зато ноябрь порадует короткой рабочей неделей — с 5 по 7 ноября включительно, правда суббота 1 ноября будет рабочей, зато день сокращен на 1 час. В ноябре — 19 рабочих дней.

В декабре работаем почти как обычно — 22 рабочих дня, 31 декабря — среда будет выходным.

Чтобы пережить осеннюю хандру, можно отправится в отпуск, главное — выбрать выгодный для этого месяц. Обращать внимание нужно на количество рабочих дней. Тот месяц, где их больше, для отпуска выгоднее. Поэтому идеально отправиться отдыхать октябре, а вот в ноябре не советуем.