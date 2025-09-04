Как отдыхаем и работаем до конца 2025 года. Можно ли успеть выгодно сходить в отпуск. ⏳«Ночной бухгалтер» № 2009

Сегодня в выпуске:
Производственный календарь на осень + декабрь. Бонус — советы по выбору месяца для отпуска.
Доверенность на третье лицо — повод для интереса ФНС.
Выплата к отпуску не войдет в расчет среднего заработка. Даже по новым правилам.
Самозанятые могут сдавать квартиру. в т.ч. посуточно.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Как работаем и отдыхаем с сентября по декабрь
Осенний производственный календарь и порадует, и огорчит. Сентябрь и октябрь — скучные месяцы, никаких тебе лишних выходных, в сентябре работаем 22 дня, а в октябре аж 23. Зато ноябрь порадует короткой рабочей неделей — с 5 по 7 ноября включительно, правда суббота 1 ноября будет рабочей, зато день сокращен на 1 час. В ноябре — 19 рабочих дней.
В декабре работаем почти как обычно — 22 рабочих дня, 31 декабря — среда будет выходным.
Чтобы пережить осеннюю хандру, можно отправится в отпуск, главное — выбрать выгодный для этого месяц. Обращать внимание нужно на количество рабочих дней. Тот месяц, где их больше, для отпуска выгоднее. Поэтому идеально отправиться отдыхать октябре, а вот в ноябре не советуем.
Доверенность можно выдать кому угодно, но готовьтесь к вопросам от налоговой
Закон не ограничивает круг лиц, которым компания может выдать доверенность — на получение ТМЦ, или на представление интересов, или для работы в каких-либо сервисах (маркировка, ЕИС и т.д.). Но ФНС, например, при проведении выездной проверки или при проверки документов, полученных в результате камералки, да и в других случаях, может обратить внимание на то, что по поручению компании действовал не сотрудник. Аналогично и с выполнением каких-либо поручений (даже за вознаграждение).
Налоговики могут заинтересоваться, почему это третье лицо заинтересовано в выполнении поручений фирмы и не является ли оно неоформленным работником.
Если работодатель дает доплату к отпуску, ее не включают в средний заработок
Роструд дал пояснения, включать ли единовременную выплату к отпуску сотрудника в расчет среднего заработка СЗ) по новым правилам.
Постановление Правительства от 24.04.2025 № 540 говорит, что при расчете СЗ нужно учесть выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, но не включать выплаты социального характера и иные, не относящиеся к оплате труда (а это в т.ч. и оплата отдыха). Поэтому единовременный бонус к отпуску в расчет не включается.
Квартиры посуточно: что изменилось для самозанятых
Ответ, на удивление — ничего. Закон № 422-ФЗ не устанавливал и раньше и сейчас каких-либо ограничений по сдаче посуточно квартир самозанятыми. Эта деятельность для плательщиков НПД не запрещена.
Возможно, волнующихся граждан запутала противоречивая информация из интернета (читайте лучше «Клерк»!), но на самом деле хоть и были действительно некоторые изменения, например, для гостевых домов, они не касаются сдачи в наем квартир самозанятыми.
Мем дня
