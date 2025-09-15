Поступление денег на личный счет вместо расчетного счета ИП — не криминал, но отвечать перед ФНС возможно придется. 💳 «Ночной бухгалтер» № 2016

ИП не запрещено получать деньги на личную карту, но ФНС и банки могут быть недовольны

Бухгалтеры обсуждают, что делать и чем рискует ИП, если деньги контрагент прислал на личный счет, а не на расчетный счет ИП (УСН Доходы). Причины — любые, сам ИП мог попросить перевести деньги на карту или клиент перепутал реквизиты. Что есть, то есть, как теперь быть бухгалтеру?

Для начала доход нужно отразить в КУДиР, неважно на какой счет они поступили. И, конечно, заплатить с дохода налог и показать в декларации.

Во-вторых, нужно убедиться, что платеж будет правильно идентифицирован — проверьте назначение платежа, попросите от контрагента письмо с уточнением, что такой-то платеж он просит считай уплатой по такому-то договору / счету и т.п., подпишите с контрагентом акт сверки (ИП-контрагент) где будет фигурировать данный платеж.

Одни коллеги также советовали вернуть платеж, а затем пусть клиент переведет его по нужным реквизитам, а другие предлагали вообще не заморачиваться, ведь многие ИП принимают оплату на личные счета.

Нужно только учитывать, что банк может оказаться против того, чтобы ИП использовал личный счет в предпринимательской деятельности (такой запрет может быть прямо прописан в договоре с банком). ФНС же может заинтересовать перевод от контрагента-организации в пользу физлица. Так что контрагенту доказательства, что платил он именно ИП, тоже пригодятся.