Поступление денег на личный счет вместо расчетного счета ИП — не криминал, но отвечать перед ФНС возможно придется. 💳 «Ночной бухгалтер» № 2016

Сегодня в выпуске:
ИП может получать оплату на личный счет.
Какие штраф грозят арендодателю квартиры.
Налог к уменьшению — не всегда повод паниковать.
В 2026 году можно будет пересчитывать налог по патенту в сторону уменьшения.
Самозанятые пенсионеры не теряют льготы.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ИП не запрещено получать деньги на личную карту, но ФНС и банки могут быть недовольны
Бухгалтеры обсуждают, что делать и чем рискует ИП, если деньги контрагент прислал на личный счет, а не на расчетный счет ИП (УСН Доходы). Причины — любые, сам ИП мог попросить перевести деньги на карту или клиент перепутал реквизиты. Что есть, то есть, как теперь быть бухгалтеру?
Для начала доход нужно отразить в КУДиР, неважно на какой счет они поступили. И, конечно, заплатить с дохода налог и показать в декларации.
Во-вторых, нужно убедиться, что платеж будет правильно идентифицирован — проверьте назначение платежа, попросите от контрагента письмо с уточнением, что такой-то платеж он просит считай уплатой по такому-то договору / счету и т.п., подпишите с контрагентом акт сверки (ИП-контрагент) где будет фигурировать данный платеж.
Одни коллеги также советовали вернуть платеж, а затем пусть клиент переведет его по нужным реквизитам, а другие предлагали вообще не заморачиваться, ведь многие ИП принимают оплату на личные счета.
Нужно только учитывать, что банк может оказаться против того, чтобы ИП использовал личный счет в предпринимательской деятельности (такой запрет может быть прямо прописан в договоре с банком). ФНС же может заинтересовать перевод от контрагента-организации в пользу физлица. Так что контрагенту доказательства, что платил он именно ИП, тоже пригодятся.
Какой штраф грозит арендодателю
Если вы сдаете квартиру в аренду, то должны знать, что арендодателя могут оштрафовать за отказ оформить временную регистрацию жильцов.
Размер штрафа — до 5 000 рублей (ст. 19.15.2 КоАП). Без штрафа можно обойтись, если:
арендатор – близкий родственник;
квартира сдана в аренду на срок до 90 дней;
арендатор находится в командировке или есть другие законные основания, освобождающие от оформления регистрации.
Если решите продать недвижимость — не забудьте проверить срок владения и право на освобождение от НДФЛ!
За 9 месяцев 2025 года налог на прибыль вышел к уменьшению. Есть ли риски?
Вопросы у ФНС возникают при подаче уточненной декларации с налогом к уменьшению. Повышенного интереса к первичному отчету, в котором налог вышел к уменьшению, да еще при том, что получена прибыль, а не убыток, не будет. Максимум придется дать краткие пояснения.
Вернуть переплату с ЕНС, которая образуется после подачи декларации, можно почти сразу. По первичному отчету переплата на едином налоговом счете отразиться сразу, а не как в случае с уточненкой — только после камеральной проверки.
ИП на патенте сможет пересчитать налог, если уменьшаться физпоказатели
Согласно проекту поправок в НК, которые должны вступить в силу в 2026 году, ИП на ПСН сможет пересчитать налог, если изменится количество используемых в бизнесе объектов (физических показателей) ранее указанных в патенте. Подать заявления на перерасчет можно будет в течение 10 дней с момента изменений.
Депутат напомнил, что пенсионеры-самозанятые не теряют свои льготы
Алексей Говырин, член комитета Госдуму по МСП, напомнил, что пенсионеры вправе дополнительное зарабатывать и при этом не терять положенные им выплаты. Для этого они могут зарегистрироваться как самозанятые.
Статус плательщика НПД не лишает прав на льготы, так как при этом они не попадают в категорию работающих и для них, например, сохраняется индексация пенсий и другие меры поддержки.
Как сотрудничать с исполнителями из другой страны: оформление и выплаты
Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ: что изменится с 1 января 2026 года
