Президент требует бороться с уклонением от налогов: что это значит для бизнеса. 🚩«Ночной бухгалтер» № 2017

Во что может вылиться борьба с уклонением от уплаты налогов

Федеральному бюджету нужны доходы, один и способов их получить, не повышая налоги (да, тут и у нас было скептическое такое лицо) — бороться с теневым бизнесом и уклонением от налогов. Именно этим и призвал заняться президент. Вопрос в том, как это будет выглядеть?

Уже с прошлого года стало больше проверок, связанных с работой самозанятых, под проверку попадают как сами исполнители, так и их заказчики. Так идет борьба с теневой занятостью и злоупотреблениями в сфере трудовых отношений.

Кроме того, внимание налоговиков приковали и отдельные сферы и направления деятельности — общепит (не в последнюю очередь из-за применения льгот по налогам), IT, поставщики с маркетплейсов, гостиничный бизнес, клининг и другие.

Выходит теперь бизнесу в целом, независимо от рода деятельности и масштаба стоит внимательнее относится к учету и отчетности — скорее всего, в ближайшее время будет ужесточение проверок. Хоть Егоров и говорил, что банкротство малого бизнеса не в интересах налоговиков, бухгалтеры привыкли таким заявлениям не верить. С чем бы не боролось государство часто «под раздачу» подпадают именно МСП.

Прогнозируем, что в зоне риска традиционно окажется бизнес, применяющий льготы по налогам, работающий с большим количеством физлиц (причем в любом статусе, естественно к работе с ИП и самозанятыми опять же большой интерес), балансирующий на грани лимитов (по выручке. кол-ву сотрудников, стоимости основных средств и т.п.— УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН), с зарплатами работников в районе МРОТ и ниже среднеотраслевой, а также упрощенцы, которые находятся на границе лимитов для уплаты НДС.

Также стоит ожидать проверок для тех, кто релоцирует бизнес — мигрирует между регионами для получения пониженной ставки по УСН (хотя тут уже установлены ограничения) и открывает юрлица зарубежом (обмен налоговой информацией РФ наладила с ОАЭ — популярным направлением для релокации).

Про дробление, наверное, и говорить не стоит — система ФНС и так вполне успешно раскручивает цепочки и выявляет схемы.