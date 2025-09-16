ЦОК ОК УСН 16.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как работать с импортом и экспортом без штрафов →
Обзоры для бухгалтера
Президент требует бороться с уклонением от налогов: что это значит для бизнеса. 🚩«Ночной бухгалтер» № 2017

Президент требует бороться с уклонением от налогов: что это значит для бизнеса. 🚩«Ночной бухгалтер» № 2017

Хорошего точно ничего. Чего стоит ждать бизнесу в 2025 году и не только. Кто попадет под проверки и кого ждет усиленное внимание ФНС — прогнозируем в выпуске.

Сегодня в выпуске:

  • Что ждет бизнес в ближайшее время.

  • В приложении банка можно будет сообщить о мошенниках.

  • Когда ИП не платит страховые взносы.

  • В октябре 2025 года будет длинная рабочая неделя.

  • При расчете отпуска нужно применять правила, которые действовали на дату выплаты.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Во что может вылиться борьба с уклонением от уплаты налогов

Федеральному бюджету нужны доходы, один и способов их получить, не повышая налоги (да, тут и у нас было скептическое такое лицо) — бороться с теневым бизнесом и уклонением от налогов. Именно этим и призвал заняться президент. Вопрос в том, как это будет выглядеть?

Уже с прошлого года стало больше проверок, связанных с работой самозанятых, под проверку попадают как сами исполнители, так и их заказчики. Так идет борьба с теневой занятостью и злоупотреблениями в сфере трудовых отношений.

Кроме того, внимание налоговиков приковали и отдельные сферы и направления деятельности — общепит (не в последнюю очередь из-за применения льгот по налогам), IT, поставщики с маркетплейсов, гостиничный бизнес, клининг и другие.

Выходит теперь бизнесу в целом, независимо от рода деятельности и масштаба стоит внимательнее относится к учету и отчетности — скорее всего, в ближайшее время будет ужесточение проверок. Хоть Егоров и говорил, что банкротство малого бизнеса не в интересах налоговиков, бухгалтеры привыкли таким заявлениям не верить. С чем бы не боролось государство часто «под раздачу» подпадают именно МСП.

Прогнозируем, что в зоне риска традиционно окажется бизнес, применяющий льготы по налогам, работающий с большим количеством физлиц (причем в любом статусе, естественно к работе с ИП и самозанятыми опять же большой интерес), балансирующий на грани лимитов (по выручке. кол-ву сотрудников, стоимости основных средств и т.п.— УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН), с зарплатами работников в районе МРОТ и ниже среднеотраслевой, а также упрощенцы, которые находятся на границе лимитов для уплаты НДС.

Также стоит ожидать проверок для тех, кто релоцирует бизнес — мигрирует между регионами для получения пониженной ставки по УСН (хотя тут уже установлены ограничения) и открывает юрлица зарубежом (обмен налоговой информацией РФ наладила с ОАЭ — популярным направлением для релокации).

Про дробление, наверное, и говорить не стоит — система ФНС и так вполне успешно раскручивает цепочки и выявляет схемы.

Все о налогах в 2025-2026 

Расскажут эксперты центрального аппарата ФНС России и компании «Такском» на «Осеннем деловом онлайн-конгрессе для бухгалтеров и руководителей»

В программе:

  • Налог на прибыль в 2025 году

  • Основные изменения законодательства в налогообложении

  • Оплата труда, НДФЛ и страховые взносы

  • Обзор изменений ЭПД 

2 октября 10:00 — 16:00 по мск

Бесплатная регистрация 

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFHDfPdJ

Банковские приложения станут источником информации о мошенниках

С 1 октября 2025 года банки обновят свои приложения и добавят функционал для отправки заявлений о мошеннических переводах.

Это позволит быстрее сообщать о преступлениях, реакция банка и правоохранительных органов будет быстрее. Пострадавшие смогут оперативнее фиксировать факт мошенничества и получать справки для обращения в полицию

Когда ИП не платит фиксированные взносы

Предприниматели могут не платить взносы в периоды:

  • Прохождение военной службы ( в т.ч. по контракту или в добровольческом формировании)

  • Нахождения в отпуске по уходу за ребенком (за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет).

  • Ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

  • Применения ИП самозанятости (уплаты налога на профессиональный доход) и в других случаях.

Шестидневка в октябре 2025

В октябре придется усилено потрудится — последняя неделя месяца будет шестидневной (с 27 октября по 1 ноября 2025). Предпраздничный рабочий день 1 ноября будет сокращен на один час.

На «Клерке» вы можете посмотреть актуальные сведения о рабочих и выходных днях в календаре на 2025 год и познакомиться с проектом производственного календаря на 2026 год.

⚡Главная конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году

Бухгалтеры, встречайте 2026 год в полной боевой готовности! Приходите на IX всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве.

Лучшие спикеры страны и горящие темы, в том числе:

  • Налоговая реформа-2026: изменения в УСН, НДС, НДФЛ и других налогах.

  • Защита персональных данных-2026.

  • Топ претензий ФНС по налогам и зарплате и др.

Вас ждут: 🎁подарки от «Клерка» и спонсоров, 🥂предновогодний фуршет, именной бумажный сертификат на 16 часов обучения, красивые фото и живое общение со спикерами и коллегами.

Спешите забронировать билеты по лучшей цене!

Зарегистрироваться

Роструд объяснил: отпускные нужно считать по правилам на день выплаты

На сайте Онлайнинспекции задали вопрос — по какому постановлению (№ 922 или № 540) считать отпускные, если рассчитаны и выплачены они в августе, а сам отпуск начался в сентябре.

Напомним, что с 1 сентября 2025 начало действовать новое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы № 540.

Роструд ответил, что нужно учитывать тот документ, который действовал на момент расчета и выплаты, т.е. в данном случае постановление № 922.

Курс для бухгалтеров, которые хотят работать с селлерами Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет

Научитесь сдавать отчетность по всем операциям на маркетплейсе, вести учет в 1С, читать очеты площадок и другим нюансам работы на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Программа актуальна и учитывает последние изменении в законодательстве. 

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша всегда свами на одной волне редакция

Начать дискуссию

Главная Тарифы