Утренний бухгалтер № 5973. МСП и самозанятые смогут уйти на кредитные каникулы с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года начнет действовать закон, который позволит оформить кредитные каникулы представителям МСП и самозанятым.
Что известно о планах повысить базовую ставку НДС с 20% до 22% и что думают эксперты: собрали мнения.
Минфин не будет индексировать лимит доходов для уплаты страховых взносов ИП в размере 1%.
РКН объяснил, можно ли поручить обработку персданных без согласия субъекта, если получить согласия затруднительно или невозможно.
Как правильно отражать НДС в управленческой отчетности и какие ошибки чаще всего допускает бизнес, узнаете из статьи.
ФНС: иностранец с ВНЖ может стать ИП, но заниматься вправе только разрешенными видами деятельности.
Что делать, если налоговая требует документы, которых нет. Новые правила ВЭД-2025, в подборке для бухгалтера.
Обсуждения: лимит доходов для освобождения от НДС на УСН хотят снизить с 60 до 10 млн рублей, правда ли это?
Разборы законов
— Можно ли уволить сотрудника в первый день работы
Ответ: да. Только надо понимать, что одно дело — если сам человек придет на работу, и едва приступив к ней поймет, что вы друг другу не подходите. Это куда менее опасная ситуация, если то же поймете вы. Закон позволяет трудовой «развод» день в день, главное — все сделать правильно.
— Как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК и что прописать в условиях по выплатам премии.
— Обезличивание персональных данных: с 1 сентября 2025 года — по-новому
Закон о персональных данных обязывает операторов держать в безопасности ПД, в том числе обезличивать. С 1 сентября 2025 года введен перечень случаев, когда допускается формировать массивы обезличенных ПД (постановление Правительства от 24.04.2025 № 538). Кроме того, с 1 сентября будут введены новые правила обезличивания ПД.
— НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году
После 5 лет владения долю в уставном капитале организации можно продать без НДФЛ, но только если стоимость доли – менее 50 млн рублей.
— Когда можно вернуть деньги за туристическую путевку и как это сделать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях можно вернуть деньги за турпутевку и как это сделать.
Новости
1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 22 сентября 2025 года
2 Депутаты разработают социальную рекламу против ожирения
3 Должен ли самозанятый платить НПД за операции по программе лояльности банка
4 При гибком графике работник должен отработать заданное число рабочих часов за учетный период
5 Для налогового резидентства РФ не учитывается гражданство
6 Нужно ли ИП платить налог на недвижимость, если ее используют в предпринимательских целях
7 Лимит доходов для освобождения от НДС на УСН хотят снизить с 60 до 10 млн рублей: «Клерк» разобрался, правда ли это
8 ⏳ 22 сентября – последний день для отправки деклараций по НДС и акцизам при импорте
9 Что делать получателю детского пособия, который поменял фамилию
10 ❓ Иностранцу с ВНЖ зарегистрируют ИП для любой деятельности. Но заниматься можно будет только разрешенными видами
11 Минфин назвал условия для получения самозанятыми налоговых вычетов
12 «Вечную отчетность» по рекламе отменили
13 💰 Некоторые пенсионеры получат доплату к 1 октября 2025
14 Как за три месяца запустить казначейство для холдинга в БИТ.Финанс
15 НК не ограничивает период перерасчета стоимости выполненных работ и оказанных услуг для налогов
16 Ставку по семейной ипотеке для семей с тремя детьми хотят сделать еще меньше
17 Какие налоги будут в уведомлении по ЕНП, сотруднику переплатили отпускные — что делать, как компенсировать расходы на питание: экспертные разборы за неделю
18 Сбер запустил сервис социальных налоговых вычетов
19 Повышение НДС приведет к росту инфляции и ключевой ставки
20 Wildberries запустила поиск по картинкам
21 Долю профильного IT-дохода рассчитывают кассовым методом, а не по начислению
22 Почему в уведомлении могут не указать объекты налогообложения
23 Когда можно поручить обработку персданных без согласия субъекта
24 ⚖️ Если не выплатили присужденный средний заработок – приостановить работу нельзя
25 Минпромторг увеличит список причин для отказа в выдаче кодов маркировки
26 Как совмещать налоговые режимы без ошибок и штрафов — узнайте у эксперта!
27 👌 Малому бизнесу и самозанятым разрешили уйти на кредитные каникулы с 1 октября 2025 года
28 Для включения в реестр российского ПО будет больше требований
29 Минфин не собирается индексировать лимит доходов для уплаты страховых взносов ИП за себя
30 Эксперт: вероятность что НДС повысят до 22% довольно высокая
31 От НДФЛ могут освободить еще один вид выплат
32 Новые меры по борьбе с мошенниками могут стать «карточным рабством» для клиентов
33 Форму соцподдержки можно будет выбирать
34 ФНС рассказала о мерах поддержки ресторанов и кафе в 2025 году
35 Роль службы в армии в расчете пенсии предлагают усилить
36 ⚡️ Итоги дня: 80% россиян верят в инопланетян, песни Михаила Круга хотят запретить, а депутат предложил создать реестр тех, кто лайкает иноагентов
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5972. С 2026 года положительное сальдо ЕНС не будут учитывать в налоговых уведомлениях
С 1 января 2026 года вступает в силу закон, по которому изменится порядок расчета сумм налогов для физлиц.
— Работник отправился в командировку на личном авто: как оформить компенсацию расходов
Если работники направляются в командировку на своем автомобиле, работодатель может компенсировать им расходы на топливо. Однако это можно сделать только при наличии подтверждающих документов.
— Повышение НДС до 22% в 2026 году: что известно, мнения экспертов
Сейчас широко обсуждаются слухи по повышению НДС с 20 до 22% уже в 2026 году. Бухгалтеры и предприниматели уже наводят панику. Разобрались, откуда появились слухи и что думают о них эксперты.
— Можно ли принять к учету акт по договору оказания услуг, если в нем нет стоимости
Нередко организации заключают договоры оказания услуг с внештатными исполнителями. Обычно стоимость для принятия к учету берут из акта сдачи-приемки оказанных услуг. Но что делать, если там не указана стоимость?
— Какая ставка НДФЛ применяется для отпускных и командировочных на Крайнем Севере: новые разъяснения ФНС, пример расчета
Двухступенчатая шкала НДФЛ, которая применяется для районного коэффициента, не действует для РК, который «вшит» внутрь среднего заработка. Отпускные и командировочные северных сотрудников не надо делить на части, чтобы посчитать НДФЛ -- новое письмо ФНС от 12 сентября 2025 года.
— Как правильно указать наименования товаров в заявлении о ввозе
Корректные наименования товаров в заявлении о ввозе является залогом успешного прохождения таможенных процедур и избежания штрафных санкций. Ошибки в оформлении документа могут привести к задержкам поставок и финансовым потерям. Рассказываем, как правильно указывать наименования товаров.
— Сопроводительное письмо к документам: пример, образец
Сопроводительное письмо — необязательный по закону, но необходимый на практике документ. Рассказываем, зачем составляют сопроводительные письма и каких правил следует придерживаться при их подготовке.
— Электронные медицинские книжки: когда вводят, кому менять и какие штрафы предусмотрены за отсутствие
Уже скоро электронные медицинские книжки заменят бумажные аналоги. В статье расскажем, когда именно начнут действовать новые правила, кому придется обновлять свои документы и какие санкции ждут работодателей и сотрудников за несоблюдение требований.
— Какой налог платят обманутые дольщики при продаже квартиры в 2025 году
Если вместо обещанной оплаченной долгожданной квартиры вы получили совершенно другую и за ненадобностью продали ее, то с этой сделки придется платить НДФЛ.
Трибуна
Доход, выручка, прибыль, чистая прибыль. В чем разница?
💼 ФНС сверяет зарплаты по новым показателям — что это значит для нас?
Лимит на количество банковских карт: что готовит государство
Упрощенка с НДС: насколько это выгодно для ИП в 2025 году
💥Обзор новостей: повышение НДС до 22% спровоцирует рост инфляции, блогеры добились отмены «вечной отчетности» по рекламе, женщин в России значительно больше мужчин
🏦 20,5% на системе. Свежие облигации АФК Система 2Р4 (фикс) и 2Р5 (флоатер) на размещении. Инвестируем в инвесторов?
Почему рынок рухнул и что будет дальше? Прогноз на неделю
🚨 Нам бы ночь постоять, да день продержаться
Цукерберг надел умнеющие очки, а также вызовы на допрос за банковскую карту из Казахстана
Как бухгалтеру продвигаться в VK
Почему не все иностранные сотрудники попадают в кассовую ведомость: причины и решения
Об учете денежного поощрения в составе среднего заработка с 01.09.2025
Что делать, если налоговая требует документы, которых нет. Новые правила ВЭД-2025
Обзор схем оптимизации налогообложения с помощью ЗПИФ + разбор судебной практики
Налоговые итоги конца лета 2025 года
Маркетинг дилера спецтехники: 7 инструментов, которые работают в 2025 без лишних затрат
Убийственная подача: как превратить боль инвестора в миллионы
Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать. Часть 4. А в чем разница?
Новые выпуски облигаций АФК Система 2Р4 (фикс) и 2Р5 (флоатер). Стоит ли участвовать?
Продажа интеллектуальной собственности: правовые аспекты и порядок оформления
