Утренний бухгалтер № 5973. МСП и самозанятые смогут уйти на кредитные каникулы с 1 октября 2025 года

Отсрочку дадут по договорам, оформленным после 1 марта 2024 года.

С 1 октября 2025 года начнет действовать закон, который позволит оформить кредитные каникулы представителям МСП и самозанятым.

Что известно о планах повысить базовую ставку НДС с 20% до 22% и что думают эксперты: собрали мнения.

Минфин не будет индексировать лимит доходов для уплаты страховых взносов ИП в размере 1%.

РКН объяснил, можно ли поручить обработку персданных без согласия субъекта, если получить согласия затруднительно или невозможно.

Как правильно отражать НДС в управленческой отчетности и какие ошибки чаще всего допускает бизнес, узнаете из статьи.

ФНС: иностранец с ВНЖ может стать ИП, но заниматься вправе только разрешенными видами деятельности.

Что делать, если налоговая требует документы, которых нет. Новые правила ВЭД-2025, в подборке для бухгалтера.

Обсуждения: лимит доходов для освобождения от НДС на УСН хотят снизить с 60 до 10 млн рублей, правда ли это?

Разборы законов

Можно ли уволить сотрудника в первый день работы

Ответ: да. Только надо понимать, что одно дело — если сам человек придет на работу, и едва приступив к ней поймет, что вы друг другу не подходите. Это куда менее опасная ситуация, если то же поймете вы. Закон позволяет трудовой «развод» день в день, главное — все сделать правильно.

Как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК и что прописать в условиях по выплатам премии.

Обезличивание персональных данных: с 1 сентября 2025 года — по-новому

Закон о персональных данных обязывает операторов держать в безопасности ПД, в том числе обезличивать. С 1 сентября 2025 года введен перечень случаев, когда допускается формировать массивы обезличенных ПД (постановление Правительства от 24.04.2025 № 538). Кроме того, с 1 сентября будут введены новые правила обезличивания ПД.

НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году

После 5 лет владения долю в уставном капитале организации можно продать без НДФЛ, но только если стоимость доли – менее 50 млн рублей.

Когда можно вернуть деньги за туристическую путевку и как это сделать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях можно вернуть деньги за турпутевку и как это сделать.

Новости

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5972. С 2026 года положительное сальдо ЕНС не будут учитывать в налоговых уведомлениях

С 1 января 2026 года вступает в силу закон, по которому изменится порядок расчета сумм налогов для физлиц.

Работник отправился в командировку на личном авто: как оформить компенсацию расходов

Если работники направляются в командировку на своем автомобиле, работодатель может компенсировать им расходы на топливо. Однако это можно сделать только при наличии подтверждающих документов.

Повышение НДС до 22% в 2026 году: что известно, мнения экспертов

Сейчас широко обсуждаются слухи по повышению НДС с 20 до 22% уже в 2026 году. Бухгалтеры и предприниматели уже наводят панику. Разобрались, откуда появились слухи и что думают о них эксперты.

Можно ли принять к учету акт по договору оказания услуг, если в нем нет стоимости

Нередко организации заключают договоры оказания услуг с внештатными исполнителями. Обычно стоимость для принятия к учету берут из акта сдачи-приемки оказанных услуг. Но что делать, если там не указана стоимость?

Какая ставка НДФЛ применяется для отпускных и командировочных на Крайнем Севере: новые разъяснения ФНС, пример расчета

Двухступенчатая шкала НДФЛ, которая применяется для районного коэффициента, не действует для РК, который «вшит» внутрь среднего заработка. Отпускные и командировочные северных сотрудников не надо делить на части, чтобы посчитать НДФЛ -- новое письмо ФНС от 12 сентября 2025 года.

Как правильно указать наименования товаров в заявлении о ввозе

Корректные наименования товаров в заявлении о ввозе является залогом успешного прохождения таможенных процедур и избежания штрафных санкций. Ошибки в оформлении документа могут привести к задержкам поставок и финансовым потерям. Рассказываем, как правильно указывать наименования товаров.

Сопроводительное письмо к документам: пример, образец

Сопроводительное письмо — необязательный по закону, но необходимый на практике документ. Рассказываем, зачем составляют сопроводительные письма и каких правил следует придерживаться при их подготовке.

Электронные медицинские книжки: когда вводят, кому менять и какие штрафы предусмотрены за отсутствие

Уже скоро электронные медицинские книжки заменят бумажные аналоги. В статье расскажем, когда именно начнут действовать новые правила, кому придется обновлять свои документы и какие санкции ждут работодателей и сотрудников за несоблюдение требований.

Какой налог платят обманутые дольщики при продаже квартиры в 2025 году

Если вместо обещанной оплаченной долгожданной квартиры вы получили совершенно другую и за ненадобностью продали ее, то с этой сделки придется платить НДФЛ.

Блоги компаний

Консультации

Вакансии

Трибуна

