Утренний бухгалтер № 5973. МСП и самозанятые смогут уйти на кредитные каникулы с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года начнет действовать закон, который позволит оформить кредитные каникулы представителям МСП и самозанятым.

Что известно о планах повысить базовую ставку НДС с 20% до 22% и что думают эксперты: собрали мнения.

Минфин не будет индексировать лимит доходов для уплаты страховых взносов ИП в размере 1%.

РКН объяснил, можно ли поручить обработку персданных без согласия субъекта, если получить согласия затруднительно или невозможно.

Как правильно отражать НДС в управленческой отчетности и какие ошибки чаще всего допускает бизнес, узнаете из статьи.

ФНС: иностранец с ВНЖ может стать ИП, но заниматься вправе только разрешенными видами деятельности.

Что делать, если налоговая требует документы, которых нет. Новые правила ВЭД-2025, в подборке для бухгалтера.

Обсуждения: лимит доходов для освобождения от НДС на УСН хотят снизить с 60 до 10 млн рублей, правда ли это?