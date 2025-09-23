Почему Wildberries утилизирует товар
Утилизация — процесс уничтожения товаров, которые не подлежат реализации. Wildberries утилизирует товары из-за возврата покупателем по браку и при получении задания от продавца на утилизацию. Эти моменты указаны в оферте Wildberries. Ее продавец подписывает перед началом работы.
Кроме того утилизация может быть связана с этими обстоятельствами:
у товара закончился срок годности;
товар не соответствует определенным критериям;
товар утратил потребительские свойства;
селлер не забрал заказанные на возврат товары из пункта выдачи в течение 7 дней.
Научитесь сдавать отчетность по всем операциям на маркетплейсе, а также вести учет по таким продажам на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом нововведений в НК: теперь в курсе есть уроки по УСН и АУСН и работе с НДС на упрощенке. Сейчас курс можно приобрести по скидке 70% за 4 900 руб.
Читайте также по теме маркетплейсов:
Где брать данные для счета-фактуры на аванс при торговле на маркетплейсах.
Организация торгует на маркетплейсе: когда нужно подавать статистическую форму.
Баллы и базовое вознаграждение Ozon: как ответить на требование ФНС.
Нужно ли продавцу на УСН учитывать поступления на расчетный счет по торговле на маркетплейсе.
Организация торгует на маркетплейсе: когда нужно подавать статистическую форму.
Почему в отчете о реализации по выкупу и в уведомлении указаны разные данные.
Начать дискуссию