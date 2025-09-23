ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
Почему Wildberries утилизирует товар

Иногда товары на Wildberries приходится утилизировать. Маркетплейс производит операцию самостоятельно, а продавцу направляет акты об утилизации. Рассказываем, по каким причинам и когда Wildberries утилизирует товары.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Утилизация — процесс уничтожения товаров, которые не подлежат реализации. Wildberries утилизирует товары из-за возврата покупателем по браку и при получении задания от продавца на утилизацию. Эти моменты указаны в оферте Wildberries. Ее продавец подписывает перед началом работы.

Скриншот п. 13.4 из оферты Wildberries (дата вступления в силу — 22.09.2025)

Кроме того утилизация может быть связана с этими обстоятельствами:

  • у товара закончился срок годности;

  • товар не соответствует определенным критериям;

  • товар утратил потребительские свойства;

  • селлер не забрал заказанные на возврат товары из пункта выдачи в течение 7 дней.

