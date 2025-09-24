НДС будет 22%, НДС-лимит на УСН 10 млн, а пониженные взносы для МСП отменят. 🙀«Ночной бухгалтер» № 2023

НДС будет 22%

Минфин предлагает повысить ставку НДС с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года. Полученные деньги будут направлены на финансирование обороны и безопасности.

При этом для всех социально значимых товаров будет сохранена льготная ставка НДС 10%. Эта ставка сейчас действует для лекарств, продуктов питания, товаров для детей и других позиций.