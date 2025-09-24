НДС будет 22%, НДС-лимит на УСН 10 млн, а пониженные взносы для МСП отменят. 🙀«Ночной бухгалтер» № 2023

Сегодня в выпуске:
Минфин анонсировал поправки в НК-2026. Увеличат НДС до 22%.
Увеличат взносы для малого бизнеса.
Уменьшат НДС-лимит на УСН.
За директора при любом раскладе надо будет платить взносы, причем с базы не менее МРОТ.
Льготный налоговый режим для бизнесменов-самозанятых заменят на что-то нельготное.
НДС будет 22%
Минфин предлагает повысить ставку НДС с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года. Полученные деньги будут направлены на финансирование обороны и безопасности.
При этом для всех социально значимых товаров будет сохранена льготная ставка НДС 10%. Эта ставка сейчас действует для лекарств, продуктов питания, товаров для детей и других позиций.
Пониженный тариф взносов для МСП отменяется
Для малого и среднего бизнеса пониженные взносы оставят только в ряде ключевых отраслей (производство, транспорт и т.д.). Все остальные будут платить взносы по общему тарифу 30%.
Пониженные взносы были временной мерой, поясняет Минфин. Время вышло. Пора эту льготу отменять.
Еще больше упрощенцев будут платить НДС
Бизнес на УСН с 2026 года начнет платить НДС, если годовой доход будет 10 млн рублей. Сейчас действует порог для освобождения от НДС в 60 млн рублей.
По мнению властей снижение порога до 10 млн рублей обеспечит растущему бизнесу плавный переход к общей системе налогообложения.
Хотя еще совсем недавно, буквально 25 июля 2025 года, Минфин озвучивал иную позицию. Тогда замминистра финансов Алексей Сазанов уверял, что до 2028 года тем бизнесам, кто применяет упрощенку, бояться нечего, поскольку ужесточать условия уплаты НДС не будут.
За директора без зарплаты будут взносы с МРОТ
С 1 января 2026 года если выплаты руководителям организаций окажутся ниже МРОТ, нужно будет доначислить базу по страховым взносам до уровня минималки.
Таким способом власти хотят бороться с фирмами-однодневками.
Пока вопросов много, а ответов — нет. Будем ждать дальнейших разъяснений от властей.
Самозанятых и НПД скоро не будет
Эксперимент с НПД приближается к завершению. В 2029 году все закончится, а уже в 2026 году власти разработают новую конструкцию для самозанятых.
Власти поясняют, что вообще самозанятость вводили, чтобы легализовать бизнес между физлицами, но пошли злоупотребления со стороны юрлиц, подменяющих трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми.
В Госдуме предлагают создать некий гибрид самозанятых и ИП, чтобы были пенсионные взносы, но не было нужды в услугах бухгалтеров.
Так все зло от бухгалтеров? — пишут наши читали в комментариях.
А вы как думаете?
