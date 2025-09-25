Утренний бухгалтер № 5975. Бухгалтеры и предприниматели в шоке: что изменят в НК с 1 января 2026 года

Ставку НДС поднимут с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года.

Пониженные тарифы страховых взносов останутся только для приоритетных отраслей экономики. МСП будут взносы платить по полному тарифу.

Лимит для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года.

С 2026 года если выплаты руководителям организаций будут ниже МРОТ, нужно будет доначислить базу по страховым взносам до уровня минималки.

Для букмекеров хотят ввести налог на прибыль организаций в размере 25%.

В 2026-2028 годах Минфин обещает выполнить все социальные обязательства.

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 20%. Он составит 27 093 рубля.

