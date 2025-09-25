Утренний бухгалтер № 5975. Бухгалтеры и предприниматели в шоке: что изменят в НК с 1 января 2026 года

Ставку НДС поднимут с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года.
Пониженные тарифы страховых взносов останутся только для приоритетных отраслей экономики. МСП будут взносы платить по полному тарифу.
Лимит для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года.
С 2026 года если выплаты руководителям организаций будут ниже МРОТ, нужно будет доначислить базу по страховым взносам до уровня минималки.
Для букмекеров хотят ввести налог на прибыль организаций в размере 25%.
В 2026-2028 годах Минфин обещает выполнить все социальные обязательства.
В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 20%. Он составит 27 093 рубля.
Разборы законов
— Кому грозит уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году
Чтобы попасть под статью за незаконное предпринимательство, не обязательно делать что-то по-настоящему незаконное. А что надо делать и что не надо?
— Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную и частичную выплату отпускных. Мини-курс
Если работодатель задержал выплату отпускных или выплатил их не полностью, его можно привлечь к ответственности. Подробнее в мини-курсе.
— Как компании разработать политику обработки персональных данных в 2025 году
Отсутствие политики обработки персональных данных в свободном доступе — очень распространенное нарушение закона № 152-ФЗ. Разбираем, как избежать штрафов от РКН.
— Воинский учет: что сдавать, штрафы и формы
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать, какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
— Кому положен двойной стандартный вычет по НДФЛ
Вдова может получить двойной стандартный налоговый вычет, а незамужняя разведенная женщина – не может.
Новости
1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 24 сентября 2025 года
2 В «Пятерочках» и «Перекрестках» можно подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX
3 Минэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых
4 Для покупателей могут снизить цены, если они согласятся приобрети невозвратный товар
5 Разъяснение от ФНС: как платить транспортный налог при продаже или дарении автомобиля
6 Приняты два закона-2025 о защите трудовых прав вернувшихся с военной службы
7 ❗❗❗ С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять НДС до 22%
8 ❗ Вместо самозанятости могут создать «гибрид» с легким администрированием и пенсионными отчислениями
9 💥 Порог для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года
10 ❗ Букмекеры будут платить оборотный налог
11 ⚡ Для МСП всерьез могут отменить льготные тарифы страховых взносов — они уже не решают задачу по сохранению занятости
12 ❗ Минфин: по выплатам руководителям ниже МРОТ будут доначислять взносы с 1 января 2026 года
13 Повышение демографии, здравоохранение, образование: в 2026-2028 годах Минфин обещает выполнить все социальные обязательства
14 Роструд: если перевести совместителя на основную работу без увольнения, рисков нет
15 🏋️♂️ За поддержку спортшкол и секций могут ввести инвестиционный вычет
16 Российские компании приняли участие в выставке Mining and Metals Central Asia 2025. Потенциал сделок оценили в 73,5 млн долларов
17 Центробанк выпустит новую 1 000-рублевую купюру уже в 2025 году
18 Наставникам могут дать допотпуск и налоговые льготы
19 Федеральный инвестиционный налоговый вычет с 1 января 2026 разрешат применять любому лицу в группе компаний
20 ФНС объяснила, как проверить, является ли человек учредителем или руководителем компании
21 💡 Налоговики никак не комментируют, что личные кабинеты не работают. Но пользователи нашли способ в них войти
22 Средняя зарплата в России превысила 100 тыс. рублей
23 Жителям новых регионов надо обновить данные для получения выплат по инвалидности в 2026 году
24 Как правильно заполнить заявление о ввозе импортного товара
26 ⌛ 25 сентября нужно сдать подразделы 1.1 и 1.3 ЕФС-1 за август 2025
27 🎠 ИП не может быть «организацией культуры и искусства», а значит не имеет права на соответствующие налоговые льготы
29 WB Банк будет выдавать кредиты под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП
30 Как учитывать субсидии по налогу на прибыль – зависит от целей их предоставления
31 Банки перестали начислять проценты по долгам в 36% случаев
32 Селлеры на Wildberries смогут вести автоматический учет. Причем на всех системах налогообложения
33 🙏 Самозанятых обещают не трогать до 2028 года
34 Счетная палата считает, что бизнес недоплачивает страховые взносы на травматизм
35 📉 Работодатели завершают гонку зарплат-2025: стало известно, на сколько упал рост реальных доходов
36 Минфин: какие налоги нужно платить при возврате вкладов в драгметаллах
37 Мишустин: МРОТ с 2026 года увеличится более чем на 20%
38 ❎ Фишинговые сайты будут блокировать без суда: подготовлен законопроект-2025
39 Иностранцам запретят получать долю в жилье, купленном на маткапитал
Статьи
— Как учитывать затраты на капремонт и «неотделимые улучшения» в арендуемом помещении до запуска деятельности
Арендаторы помещений часто вкладываются в капитальный ремонт и улучшения: меняют коммуникации, ставят перегородки, утепляют здание. Пока деятельность не началась, возникает логичный вопрос: стоит ли списывать расходы сразу или нужно собирать их на счёте 08? В материале — готовая схема действий, примеры проводок и рекомендации для ОСН и УСН.
— Утренний бухгалтер № 5974. Как получить справку об отсутствии статуса ИП
Россияне могут бесплатно получить справку о том, что они не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя.
— Резидент РФ продает квартиру в Беларуси: нужно ли платить НДФЛ
Уплата НДФЛ с продажи недвижимости в РФ зависит от минимального срока владения. Относится ли это правило к иностранному имуществу?
— 🔥Кому повысят тарифы страховых взносов с 2026 года: планы Минфина
В 2026 года малый бизнес будет платить взносы по общему тарифу, за директора-учредителя придется платить взносы как минимум с МРОТ.
— Трудовое законодательство: какие нововведения окажут влияние на бизнес
Трудовое законодательство — одна из самых чувствительных областей для любого работодателя. Иногда ошибки приводят к серьезным финансовым и репутационным издержкам, поэтому необходимо внимательно следить за всеми изменениями. Мы подготовили для вас обзор ключевых нововведений, которые уже вступили в силу.
— Нужно ли отражать получение премий от поставщика в 7 разделе декларации по НДС
Организация на общепите применяет льготу по НДС. Поставщики регулярно выплачивают премии за выполнение плана закупки. Нужно ли отражать эти выплаты в разделе 7 декларации по НДС?
— Как резиденту «Сколково» отразить в бухгалтерском учете созданные нематериальные активы
Резидент «Сколково» создает нематериальные активы в результате НИОКР на средства от инвестора. Как отразить операции в бухгалтерском учете?
— ИП на УСН «Доходы» зарегистрирован в ЛНР, но ведет деятельность в другом регионе: как рассчитывать налог
В некоторых регионах действует льготная ставка по единому налогу на УСН. К ним же относится ЛНР. Как рассчитывать налог, если ИП зарегистрирован в льготном регионе, а деятельность осуществляет в субъекте без льгот?
— Банк России анонсировал обновление дизайна банкнот номиналом 500 рублей
Банк России планирует обновить дизайн банкнот номиналом 500 рублей. Рассказываем, что известно уже сейчас и как изменятся купюры.
Трибуна
Переводы физлицам под микроскопом: как новые алгоритмы ФНС в 2025-м ужесточают контроль и создают риски для бизнеса
Трансформация бизнеса в России: от гонок за прибылью к капитализации и настоящей ценности
📉Акции Джетленд обвалились после локапа
Освобождение от НДФЛ при досрочном выходе из декрета: что предлагает новый законопроект
Ограничение на снятие наличных для бизнеса
🌾 Где дивиденды, ФосАгро? Стоит ли покупать акции ФосАгро под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
💥Обзор новостей: Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%, налоги для самозанятых и ИП хотят повысить, предложили создать финансовый паспорт
🧠 Алгоритм покупки облигаций: 6 шагов от базиса к доходу
Дефицит бюджета и игра Трампа: что сильнее ударит по карману инвесторов
Об отражении в учете сделок РЕПО
Налоговая нагрузка и как ее оптимизировать не стоит
Бюджетирование как инструмент управления: как внедрить его с минимальными затратами
Как быстро раскрутить Telegram до 1000 человек
❗️Повышение НДС до 22%, отмена льготных страховых взносов для МСП, порог освобождения от НДС — 10 млн рублей в 2026 году
Новые налоговые изменения с 2026 года
❗️ Самозанятые, ИП, НДС 22%: прилетает буквально по всем
Как выбрать оптимальную систему налогообложения и снизить налоговую нагрузку: пошаговое руководство для предпринимателей
Инвествычет по спортшколам, налоговые БПЛА, НПД по программа лояльности в обзоре
Как отстоять свои творческие владения в судебном поле России
