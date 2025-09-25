ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5975. Бухгалтеры и предприниматели в шоке: что изменят в НК с 1 января 2026 года

Грядет повышение НДС, снижение лимита для упрощенки до 10 млн и отмена льготы по страховых взносам для МСП. Сделали для вас подборку горячих новостей по грядущей налоговой реформе-2026.

Ставку НДС поднимут с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года.

Пониженные тарифы страховых взносов останутся только для приоритетных отраслей экономики. МСП будут взносы платить по полному тарифу.

Лимит для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года.

С 2026 года если выплаты руководителям организаций будут ниже МРОТ, нужно будет доначислить базу по страховым взносам до уровня минималки.

Для букмекеров хотят ввести налог на прибыль организаций в размере 25%.

В 2026-2028 годах Минфин обещает выполнить все социальные обязательства.

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 20%. Он составит 27 093 рубля.

Разборы законов

Кому грозит уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году

Чтобы попасть под статью за незаконное предпринимательство, не обязательно делать что-то по-настоящему незаконное. А что надо делать и что не надо?

Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную и частичную выплату отпускных. Мини-курс

Если работодатель задержал выплату отпускных или выплатил их не полностью, его можно привлечь к ответственности. Подробнее в мини-курсе.

Как компании разработать политику обработки персональных данных в 2025 году

Отсутствие политики обработки персональных данных в свободном доступе — очень распространенное нарушение закона № 152-ФЗ. Разбираем, как избежать штрафов от РКН.

Воинский учет: что сдавать, штрафы и формы

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать, какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

Кому положен двойной стандартный вычет по НДФЛ

Вдова может получить двойной стандартный налоговый вычет, а незамужняя разведенная женщина – не может.

Новости

1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 24 сентября 2025 года

2 В «Пятерочках» и «Перекрестках» можно подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX

3 Минэкономразвития будет искать альтернативу спецрежиму для самозанятых

4 Для покупателей могут снизить цены, если они согласятся приобрети невозвратный товар

5 Разъяснение от ФНС: как платить транспортный налог при продаже или дарении автомобиля

6 Приняты два закона-2025 о защите трудовых прав вернувшихся с военной службы

7 ❗❗❗ С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять НДС до 22%

8 ❗ Вместо самозанятости могут создать «гибрид» с легким администрированием и пенсионными отчислениями

9 💥 Порог для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года

10 ❗ Букмекеры будут платить оборотный налог

11 ⚡ Для МСП всерьез могут отменить льготные тарифы страховых взносов — они уже не решают задачу по сохранению занятости

12 ❗ Минфин: по выплатам руководителям ниже МРОТ будут доначислять взносы с 1 января 2026 года

13 Повышение демографии, здравоохранение, образование: в 2026-2028 годах Минфин обещает выполнить все социальные обязательства

14 Роструд: если перевести совместителя на основную работу без увольнения, рисков нет

15 🏋️♂️ За поддержку спортшкол и секций могут ввести инвестиционный вычет

16 Российские компании приняли участие в выставке Mining and Metals Central Asia 2025. Потенциал сделок оценили в 73,5 млн долларов

17 Центробанк выпустит новую 1 000-рублевую купюру уже в 2025 году

18 Наставникам могут дать допотпуск и налоговые льготы

19 Федеральный инвестиционный налоговый вычет с 1 января 2026 разрешат применять любому лицу в группе компаний

20 ФНС объяснила, как проверить, является ли человек учредителем или руководителем компании

21 💡 Налоговики никак не комментируют, что личные кабинеты не работают. Но пользователи нашли способ в них войти

22 Средняя зарплата в России превысила 100 тыс. рублей

23 Жителям новых регионов надо обновить данные для получения выплат по инвалидности в 2026 году

24 Как правильно заполнить заявление о ввозе импортного товара

27 🎠 ИП не может быть «организацией культуры и искусства», а значит не имеет права на соответствующие налоговые льготы

29 WB Банк будет выдавать кредиты под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

30 Как учитывать субсидии по налогу на прибыль – зависит от целей их предоставления

31 Банки перестали начислять проценты по долгам в 36% случаев

32 Селлеры на Wildberries смогут вести автоматический учет. Причем на всех системах налогообложения

33 🙏 Самозанятых обещают не трогать до 2028 года

34 Счетная палата считает, что бизнес недоплачивает страховые взносы на травматизм

35 📉 Работодатели завершают гонку зарплат-2025: стало известно, на сколько упал рост реальных доходов

36 Минфин: какие налоги нужно платить при возврате вкладов в драгметаллах

37 Мишустин: МРОТ с 2026 года увеличится более чем на 20%

38 ❎ Фишинговые сайты будут блокировать без суда: подготовлен законопроект-2025

39 Иностранцам запретят получать долю в жилье, купленном на маткапитал

40 Мишустин: 31 декабря 2026 года — выходной день

Мероприятия

Статьи

Как учитывать затраты на капремонт и «неотделимые улучшения» в арендуемом помещении до запуска деятельности

Арендаторы помещений часто вкладываются в капитальный ремонт и улучшения: меняют коммуникации, ставят перегородки, утепляют здание. Пока деятельность не началась, возникает логичный вопрос: стоит ли списывать расходы сразу или нужно собирать их на счёте 08? В материале — готовая схема действий, примеры проводок и рекомендации для ОСН и УСН.

Утренний бухгалтер № 5974. Как получить справку об отсутствии статуса ИП

Россияне могут бесплатно получить справку о том, что они не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя.

Резидент РФ продает квартиру в Беларуси: нужно ли платить НДФЛ

Уплата НДФЛ с продажи недвижимости в РФ зависит от минимального срока владения. Относится ли это правило к иностранному имуществу?

🔥Кому повысят тарифы страховых взносов с 2026 года: планы Минфина

В 2026 года малый бизнес будет платить взносы по общему тарифу, за директора-учредителя придется платить взносы как минимум с МРОТ.

Трудовое законодательство: какие нововведения окажут влияние на бизнес

Трудовое законодательство — одна из самых чувствительных областей для любого работодателя. Иногда ошибки приводят к серьезным финансовым и репутационным издержкам, поэтому необходимо внимательно следить за всеми изменениями. Мы подготовили для вас обзор ключевых нововведений, которые уже вступили в силу.

Нужно ли отражать получение премий от поставщика в 7 разделе декларации по НДС

Организация на общепите применяет льготу по НДС. Поставщики регулярно выплачивают премии за выполнение плана закупки. Нужно ли отражать эти выплаты в разделе 7 декларации по НДС?

Как резиденту «Сколково» отразить в бухгалтерском учете созданные нематериальные активы

Резидент «Сколково» создает нематериальные активы в результате НИОКР на средства от инвестора. Как отразить операции в бухгалтерском учете?

ИП на УСН «Доходы» зарегистрирован в ЛНР, но ведет деятельность в другом регионе: как рассчитывать налог

В некоторых регионах действует льготная ставка по единому налогу на УСН. К ним же относится ЛНР. Как рассчитывать налог, если ИП зарегистрирован в льготном регионе, а деятельность осуществляет в субъекте без льгот?

Банк России анонсировал обновление дизайна банкнот номиналом 500 рублей

Банк России планирует обновить дизайн банкнот номиналом 500 рублей. Рассказываем, что известно уже сейчас и как изменятся купюры.

Блоги компаний

Консультации

забыли счет фактуру включить во 2квартал

Суточные сверх нормы. Сроки выплаты при задержке в командировке.

уменьшение налога на 1%

ИП на патенте с работниками

Бланк договора

Выплата дивидендов ООО за прошлый период в середине текущего года

Каким способом подтвердить передачу сертификата (например озон и т.д.), подарка по рекламной акции клиенту в целях учета их стоимости в расходах по налогу на прибыль

Бонусы - неденежные единицы

Не закрыт счет 106.31

Частная стоматология хочет приять на работу зубного техника, нужно ли для этого получение отдельной лицензии?

Трибуна

Переводы физлицам под микроскопом: как новые алгоритмы ФНС в 2025-м ужесточают контроль и создают риски для бизнеса

Трансформация бизнеса в России: от гонок за прибылью к капитализации и настоящей ценности

📉Акции Джетленд обвалились после локапа

Освобождение от НДФЛ при досрочном выходе из декрета: что предлагает новый законопроект

Ограничение на снятие наличных для бизнеса

🌾 Где дивиденды, ФосАгро? Стоит ли покупать акции ФосАгро под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

💥Обзор новостей: Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%, налоги для самозанятых и ИП хотят повысить, предложили создать финансовый паспорт

🧠 Алгоритм покупки облигаций: 6 шагов от базиса к доходу

Дефицит бюджета и игра Трампа: что сильнее ударит по карману инвесторов

Об отражении в учете сделок РЕПО

Налоговая нагрузка и как ее оптимизировать не стоит

Бюджетирование как инструмент управления: как внедрить его с минимальными затратами

Как быстро раскрутить Telegram до 1000 человек

❗️Повышение НДС до 22%, отмена льготных страховых взносов для МСП, порог освобождения от НДС — 10 млн рублей в 2026 году

Новые налоговые изменения с 2026 года

❗️ Самозанятые, ИП, НДС 22%: прилетает буквально по всем

Как выбрать оптимальную систему налогообложения и снизить налоговую нагрузку: пошаговое руководство для предпринимателей

🎭 Налоговый театр — 2026

Инвествычет по спортшколам, налоговые БПЛА, НПД по программа лояльности в обзоре

Как отстоять свои творческие владения в судебном поле России

Документы

