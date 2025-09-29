Утренний бухгалтер № 5977. Стал известен размер предельной базы по взносам на 2026 год

В 2026 году предельная база по страховым взносам вырастет на 8%.
Власти хотят поднять налог самозанятым. Профсоюз самозанятых просит лучше поднять лимит и добавить механизм пенсионных отчислений.
Иностранные карты: риски, налоги и возможности. Свежая информация с рекомендациями экспертов.
Минфин выпустил разъяснения о порядке применения ФСБУ 9/2025 «Доходы»: можно перейти на стандарт уже с 2026 года по желанию.
ФНС разъяснила, как поставить на учет внешнеторговый контракт, чтобы не было проблем с валютным законодательством.
Беременным предлагают сократить рабочий день: депутаты считают, что 8-часовой рабочий день вреден для здоровья матери и ребенка.
Вычет НДС по командировочным расходам в 2025 году — подробности в статье.
Минфин: признанные должником пени и штрафы – это внереализационные доходы налогоплательщика.
Разборы законов
— Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица
Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.
— Как иностранцу получить ИНН. Мини-курс
Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) подтверждает, что физическое лицо стоит на учете в ФНС. За пару минут в мини-курсе разберем, в каких случаях ИНН нужен иностранцу и как его получить.
— Как изменится декларация по УСН за 2025 год
В декларации по УСН индивидуальные предприниматели должны будут указывать сумму фиксированных взносов, учтенную при расчете налога.
— Новая форма уведомления о приеме на работу иностранца: как заполнить, образец
Разберем, что изменилось в бланке с 1 сентября 2025 года и как его заполнить.
— Как уволить сотрудника в выходной день. Мини-курс
В коротком видео разберем, как уволить сотрудника, если день увольнения выпал на выходной.
Новости
1 На «Клерке» запустили бухгалтерское Судоку — и уже появились первые чемпионы 🏆
2 💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 сентября 2025 года
3 Школьники, не сдавшие ГИА, смогут получить профобразование бесплатно
4 С доходов по вкладам за 2025 год россияне заплатят почти 570 млрд рублей НДФЛ
5 Иноагенты рискуют получить 2 года лишения свободы за нарушение административного законодательства — Госдума приняла закон
6 С 1 октября 2025 года начнется эксперимент с маркировкой товаров для дома
7 💳 Россиянам разрешат заводить до 20 карт. Раньше говорили о пяти
8 У Центробанка будет доступ к проверке кредитных историй
9 Работодателей могут обязать набирать инвалидов по квоте во все свои обособленные подразделения
10 Из-за неправильного статуса УПД не получится принять к вычету НДС
11 Центробанк назвал максимальную процентную ставку по вкладам в сентябре 2025 года
12 🔧 За неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду будут штрафовать
13 Бизнес на УСН с пониженными ставками НДС может выставлять счет-фактуры с общей ставкой: когда именно
14 🙏 Профсоюз самозанятых просит не отменять самозанятость, а повысить лимит по доходам
15 🤰 Для беременных предлагают сократить рабочий день с сохранением зарплаты
16 Когда в налоговом уведомлении за 2024 год по имущественным налогам будет НДФЛ
17 До 1 января 2027 года ФСБУ 9/2025 можно применять добровольно
18 Для IT-компаний хотят поднять льготный тариф страховых взносов с 2026 года
19 Депутат предложил маркировать продукты для борьбы со стелсфляцией
20 Минфин: как учитывать для налога на прибыль доход в виде неустойки
21 ❓❓ На сколько могут поднять НПД для самозанятых
22 ❗ Стал известен размер предельной базы по взносам на 2026 год
23 Помогают ли бухгалтерам нейросети: поделитесь своим опытом!
24 Что изменилось в законе о блокировке счетов и как избежать заморозки денег
26 Календарь вебинаров для бухгалтера на «Клерке» в октябре 2025
27 ⌛ Не позднее 29 сентября 2025 нужно заплатить налоги по ЕНП
28 ❌ Компенсация затрат работников на личные нужды – это не расходы на деятельность компании
29 Как определить, когда операции создают налоговую базу по НДС
30 Повышенный НДС принесет бюджету почти 3 трлн рублей в 2026 году
31 ❔ Когда бизнесу лучше брать кредитные каникулы: эксперты объяснили
32 ФНС: как поставить на учет внешнеторговый контракт, чтобы не было проблем с валютным законодательством
33 В отчете о финансовых результатах в 1С часть доходов и расходов отражают свернуто
34 Не все наличные расходы можно учесть на АУСН
35 Центробанк определился с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы
36 Вендинговый автомат может формировать чеки на нескольких ККТ
37 Бесплатное размещение вакансий для бухгалтеров и финансистов. Одной кнопкой в Телеграме и на «Клерке»
38 Минцифры: как на Госуслугах вернуть штраф или госпошлину
39 ❗ Штрафовать за несообщение в военкомат о переезде будут круглый год
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5976. Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году
Бухгалтеры обсуждают повышение налогов и снижении лимита для НДС на УСН.
— Зачем предпринимателю учить язык, если есть переводчики и ИИ. Реальные выгоды владения английским в эпоху технологий
Сегодня все больше предпринимателей обращается к передовым технологиям, стремясь преодолеть языковой барьер. Искусственный интеллект и нейросети трансформируют процесс делового общения, предлагая мгновенный перевод и генерацию текстов. Но означает ли это, что необходимости владеть английским для владельцев бизнеса нет?
— Takumi трейдер отзывы: как симулятор трейдера меняет подход к обучению
В современном мире финансов и инвестиций, где технологии играют все более значимую роль, появляется множество инструментов, предназначенных для обучения и повышения квалификации. Одним из таких интересных проектов стал симулятор трейдинга Takumi, который быстро привлек внимание как новичков, так и опытных инвесторов.
— Как научиться экономить деньги и копить: полезные советы
Экономия — это не только про ограничения: при правильном подходе она, напротив, способна повысить качество жизни. Раскрываем секреты разумной экономии и рассказываем, с чего начать создание финансовой «подушки безопасности».
— Предельная база по страховым взносам-2026: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов
Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.
— Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году, двойной вычет по НДФЛ и выплата премий по новой редакции ТК: обзор для бухгалтера
Уголовная ответственность может наступить даже за те действия, которые на первый взгляд предпринимателю кажутся легальными. Незнание не освобождает от ответственности, а вот небольшой ущерб позволяет не допустить наступления санкций.
Консультации
ИП УСН на НДС после сдачи уточненки декларации по НДС
Срочный трудовой договор на время отсутствия основного работника
Смена фамилии генерального директора
Разовая командировка сотрудника на личном автомобиле
Пособие по Беременности и родам
взнос торговой выручки на расчетный счет.
Трибуна
📉Индекс Мосбиржи вновь тестирует отметку в 2700 пунктов
Показ телеканалов без разрешения: почему оператор связи не виноват?
🛒Облигации ритейла под 22% годовых
Минфин прокомментировал риски недополучения ₽1 трлн налога на прибыль: пока рано делать выводы
Налоговый армагеддон 2025: правила, где ошибка в один день стоит миллионов
⛳️ Выгоднее банковских вкладов. 10 надёжных облигаций от эмитентов с высоким рейтингом
💥Обзор новостей: рост поступлений от НДФЛ в прекратится уже в 2027 году, льготный тариф страховых взносов для IT-сектора повысят, введут лицензии на торговую табака
Негатив поглощен, роста нет. В чем загвоздка? К чему готовиться инвестору
Новые правила отчетности по интернет-рекламе: ограничение срока и освобождение от маркировки
Новые правила для цифровых подписок: запрет автосписания
Как в споре с налоговой выручила Учетная политика
Уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса РФ. Признательные показания. Часть 1
Налоговый ликбез: Налог на добавленную стоимость. Часть 3
Выбираем 1С для торговли: обзор, преимущества, стоимость
Об инвентаризации с помощью фото/видео фиксации
🏆На «Клерке» запустили онлайн-игру «Судоку». Присоединяйтесь и становитесь лидерами
📅А как мы будем отдыхать в 2026 году?
Снижение НДС, вычет за наставничество, запрет вычетов у самозанятых в обзоре
Начать дискуссию