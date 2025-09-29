ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5977. Стал известен размер предельной базы по взносам на 2026 год

Проект постановления опубликован на федеральном портале.

В 2026 году предельная база по страховым взносам вырастет на 8%.

Власти хотят поднять налог самозанятым. Профсоюз самозанятых просит лучше поднять лимит и добавить механизм пенсионных отчислений.

Иностранные карты: риски, налоги и возможности. Свежая информация с рекомендациями экспертов.

Минфин выпустил разъяснения о порядке применения ФСБУ 9/2025 «Доходы»: можно перейти на стандарт уже с 2026 года по желанию.

ФНС разъяснила, как поставить на учет внешнеторговый контракт, чтобы не было проблем с валютным законодательством.

Беременным предлагают сократить рабочий день: депутаты считают, что 8-часовой рабочий день вреден для здоровья матери и ребенка.

Вычет НДС по командировочным расходам в 2025 году — подробности в статье.

Минфин: признанные должником пени и штрафы – это внереализационные доходы налогоплательщика.

Разборы законов

Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица

Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.

Как иностранцу получить ИНН. Мини-курс

Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) подтверждает, что физическое лицо стоит на учете в ФНС. За пару минут в мини-курсе разберем, в каких случаях ИНН нужен иностранцу и как его получить.

Как изменится декларация по УСН за 2025 год

В декларации по УСН индивидуальные предприниматели должны будут указывать сумму фиксированных взносов, учтенную при расчете налога.

Новая форма уведомления о приеме на работу иностранца: как заполнить, образец

Разберем, что изменилось в бланке с 1 сентября 2025 года и как его заполнить.

Как уволить сотрудника в выходной день. Мини-курс

В коротком видео разберем, как уволить сотрудника, если день увольнения выпал на выходной.

Новости

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5976. Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году

Бухгалтеры обсуждают повышение налогов и снижении лимита для НДС на УСН.

Зачем предпринимателю учить язык, если есть переводчики и ИИ. Реальные выгоды владения английским в эпоху технологий

Сегодня все больше предпринимателей обращается к передовым технологиям, стремясь преодолеть языковой барьер. Искусственный интеллект и нейросети трансформируют процесс делового общения, предлагая мгновенный перевод и генерацию текстов. Но означает ли это, что необходимости владеть английским для владельцев бизнеса нет?

Takumi трейдер отзывы: как симулятор трейдера меняет подход к обучению

В современном мире финансов и инвестиций, где технологии играют все более значимую роль, появляется множество инструментов, предназначенных для обучения и повышения квалификации. Одним из таких интересных проектов стал симулятор трейдинга Takumi, который быстро привлек внимание как новичков, так и опытных инвесторов.

Как научиться экономить деньги и копить: полезные советы

Экономия — это не только про ограничения: при правильном подходе она, напротив, способна повысить качество жизни. Раскрываем секреты разумной экономии и рассказываем, с чего начать создание финансовой «подушки безопасности».

Предельная база по страховым взносам-2026: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов

Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году, двойной вычет по НДФЛ и выплата премий по новой редакции ТК: обзор для бухгалтера

Уголовная ответственность может наступить даже за те действия, которые на первый взгляд предпринимателю кажутся легальными. Незнание не освобождает от ответственности, а вот небольшой ущерб позволяет не допустить наступления санкций.

Работа с самозанятыми: памятка для бухгалтера

Защита сделок при банкротстве: как мы отбивали заявление управляющего о взыскании 9 млн

Нейросети, Power BI и цифровая трансформация бухгалтерии: новый практический курс для специалистов

Как выбрать эквайринг для бизнеса в 2025 году

Сервис 1С:Статус самозанятого: быстрая проверка плательщика НПД прямо в 1С

Вычет НДС по командировочным расходам в 2025 году

Не платите микрозайм? Узнайте, что будет и как спастись от долгов

Повышение НДС до 22% и другие инициативы Минфина: обсуждаем самую горячую тему этой недели

Сотрудник сменил фамилию: что делать кадровику и бухгалтеру

Трибуна

📉Индекс Мосбиржи вновь тестирует отметку в 2700 пунктов

Показ телеканалов без разрешения: почему оператор связи не виноват?

🛒Облигации ритейла под 22% годовых

Минфин прокомментировал риски недополучения ₽1 трлн налога на прибыль: пока рано делать выводы

Налоговый армагеддон 2025: правила, где ошибка в один день стоит миллионов

⛳️ Выгоднее банковских вкладов. 10 надёжных облигаций от эмитентов с высоким рейтингом

💥Обзор новостей: рост поступлений от НДФЛ в прекратится уже в 2027 году, льготный тариф страховых взносов для IT-сектора повысят, введут лицензии на торговую табака

Негатив поглощен, роста нет. В чем загвоздка? К чему готовиться инвестору

Новые правила отчетности по интернет-рекламе: ограничение срока и освобождение от маркировки

Новые правила для цифровых подписок: запрет автосписания

Трудовые отношения в России

Как в споре с налоговой выручила Учетная политика

Уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса РФ. Признательные показания. Часть 1

Налоговый ликбез: Налог на добавленную стоимость. Часть 3

Выбираем 1С для торговли: обзор, преимущества, стоимость

Об инвентаризации с помощью фото/видео фиксации

🏆На «Клерке» запустили онлайн-игру «Судоку». Присоединяйтесь и становитесь лидерами

🧠Мозгонапрягатель 38/52

📅А как мы будем отдыхать в 2026 году?

Снижение НДС, вычет за наставничество, запрет вычетов у самозанятых в обзоре

Документы

