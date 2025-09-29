Утренний бухгалтер № 5977. Стал известен размер предельной базы по взносам на 2026 год

В 2026 году предельная база по страховым взносам вырастет на 8%.

Власти хотят поднять налог самозанятым. Профсоюз самозанятых просит лучше поднять лимит и добавить механизм пенсионных отчислений.

Иностранные карты: риски, налоги и возможности. Свежая информация с рекомендациями экспертов.

Минфин выпустил разъяснения о порядке применения ФСБУ 9/2025 «Доходы»: можно перейти на стандарт уже с 2026 года по желанию.

ФНС разъяснила, как поставить на учет внешнеторговый контракт, чтобы не было проблем с валютным законодательством.

Беременным предлагают сократить рабочий день: депутаты считают, что 8-часовой рабочий день вреден для здоровья матери и ребенка.

Вычет НДС по командировочным расходам в 2025 году — подробности в статье.

Минфин: признанные должником пени и штрафы – это внереализационные доходы налогоплательщика.