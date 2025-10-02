Конференция v.новый 27.09 Мобильные
Утренний бухгалтер № 5980. С 1 ноября 2025 года у ИП и самозанятых спишут налоги со счета без суда

Если требование об уплате налога не исполнено – налоговики спишут деньги со счетов должника.

С 1 ноября 2025 года вступят в силу новые правила, позволяющие налоговым органам взыскивать задолженность с физлиц во внесудебном порядке.

Налоговая служба: мошенники пользуются информацией о налоговых уведомлениях за 2024 год, чтобы выбить коды подтверждения.

Для всех пенсионерам могут ввести выплату ко Дню пожилого человека.

Минфин разъяснил, когда в доходах для налога на прибыль не учитывают суммы уменьшения уставного капитала.

ФНС перечислила, какие жалобы налогоплательщиков она рассматривает в упрощенном порядке.

Эксперт: какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры в ЕФС-1 в 2025 году.

Расчеты с подотчетными лицами в 2025 году: гайд для бухгалтера

Минтруд пояснил, как оплатить командировку, которая выпала на выходной.

Разборы законов

Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие категории работников должны проходить медосмотр и можно ли проводить его в выходной день.

Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО

В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.

НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году

После 5 лет владения долю в уставном капитале организации можно продать без НДФЛ, но только если стоимость доли – менее 50 млн рублей.

Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год

За 2025 год декларацию 3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.

Можно ли считать кешбэк от банка доходом бизнеса. Мини-курс

Нередко банки предлагают своим клиентам кешбэк за совершение определенных операций. Эти же правила относятся к расчетным счетам бизнеса. В мини-курсе разберем, можно ли признать кешбэк от банка доходом бизнеса и как учесть его в налоговом учете.

Бухгалтерам важно уже сегодня осваивать нейронные сети и Power BI, потому что цифровые технологии кардинально меняют профессию: автоматизация рутинных операций и переход к аналитическим задачам требуют новых навыков, без которых специалист рискует утратить конкурентоспособность и не соответствовать требованиям современного рынка.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 1 октября 2025 года

2 👨🏫 За оскорбление учителей предлагают штрафовать

3 Глава РСПП: при ключевой ставке 12-13% жизнь «начнет налаживаться»

4 Госимущество будут приватизировать в ускоренном режиме с 30 сентября 2025 года

5 В России могут создать службу сопровождения для отцов-одиночек

6 Сокращение налоговых льгот 2026 для IT-отрасли согласовано – Шадаев

7 Вступил в силу закон-2025 о кредитных каникулах для самозанятых и МСП

8 Деньги умерших одиноких людей предлагают отправлять в бюджет

9 Миронов предложил ввести единую для всей России социальную карту пенсионера

10 С октября 2025 года запустят эксперимент с покупкой товаров 18+ по биометрии

11 Плательщики УСН с НДС 5% и 7% заполняют декларацию по НДС иначе

12 🙆 Бизнес и бухгалтеры впечатлены предстоящим повышением налогов-2026. Но нашли и позитив

13 Как стать главным бухгалтером: подготовили пошаговый план роста!

14 Через личный кабинет ИП можно сдать 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности: перечень 2025

15 🚖 Минпромторг определил, какие машины могут работать в такси с 1 марта 2026 года

16 Начальник военкомата: круглогодичный призыв поможет морально подготовиться к службе в армии

17 💲 Доллар упал до 80 рублей

18 Нужно ли доплачивать за использование в работе ИИ: мнение россиян 2025 очень разное

19 Командировка выпала на выходной — как она будет оплачиваться

20 Общая сумма в налоговых уведомлениях за 2024 год выросла на 12%

21 Что бухгалтеры спрашивают в Клерк.Консультациях на этой неделе

22 ФНС уточнила, какая при УСН дата получения доходов

23 Налоговики стали требовать больше документов у «специальных» валютных резидентов

24 Минфин: когда уменьшение уставного капитала не увеличивает налог на прибыль

25 Какие жалобы ФНС рассматривает в упрощенном порядке: перечень 2025

26 Подозрительных банковских операций в 2025 стало меньше на 12%

27 Центробанк запустил голосование за символы новой купюры 500 рублей

28 Новый порядок взыскания с 1 ноября 2025 налоговой задолженности затронет самозанятых и бывших ИП

29 Мошенники пользуются информацией о налоговых уведомлениях за 2024 год, чтобы выбить коды подтверждения

30 👴👵 В России могут ввести выплату всем пенсионерам ко Дню пожилого человека

31 Когда налоговая может отказать в регистрации бизнеса: список ошибок 2025

32 Депутаты хотят ввести продовольственные сертификаты для малоимущих

33 Кто платит НДФЛ за 2024 год с совокупного дохода свыше 5 млн рублей

Статьи

Утренний бухгалтер № 5979. Все изменения для бухгалтера с октября 2025 года: обзор

В октябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве.

Что выгоднее: майнинг или покупка биткоина

Всем привет! Только заходя в мир криптовалют, многие задают один и тот же вопрос: что лучше — купить биткоин сразу или заняться майнингом. Вроде бы хочется сделать все по уму, но страшно ошибиться.

Ждать или брать сейчас: ипотечная стратегия для покупателей

Несмотря на заметное снижение ключевой ставки с рекордных 21 до 18%, ставки по ипотеке пропорционально не снизились — сейчас они составляют около 23% годовых в среднем. Подешевеет ли ипотека или ожидания граждан снова не оправдаются — разбираемся в статье.

Валютные переводы через агента А7: предприниматели жалуются на задержки и пропавшие деньги

На форуме разгорается обсуждение проблем с валютными переводами через агента А7. Предприниматели рассказывают о задержках, пропавших платежах и полном отсутствии обратной связи со стороны компании.

Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта 2026 года: что известно уже сейчас

Сейчас продавать без лицензии можно табачную и никотинсодержащую продукцию. Но уже с 1 марта все изменится: для реализации такой продукции нужно будет получать лицензию. Рассказываем, что изменится в соответствии с новым законопроектом.

Как изменится ПСН с 2026 года: запрет для торговли и грузоперевозок, снижение лимита дохода

Торговать в розницу на ПСН можно будет только в нестационарных объектах. А лимит дохода снижен до 10 млн руб.

С 2026 года в торговле не будет ПСН и будет торговый сбор. 🛒«Ночной бухгалтер» № 2028

С 2026 года сокращают перечень видов деятельности на ПСН. Оттуда убирают розничную торговлю в магазинах и перевозку грузов.

Блоги компаний

Как оформить и оплатить однодневную командировку в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера

PS Store 2025 в России: как пополнить, какой регион выбрать и как зарегистрироваться

Критические и некритические ошибки в чеках

Календарь отчетности и налогов за октябрь 2025

Как изменится налогообложение самозанятых в 2026 году: что нужно знать бизнесу

Господдержка для металлургии: новые меры в условиях кризиса

Расчеты с подотчетными лицами в 2025 году: гайд для бухгалтера

Заберут ли квартиру и машину: какое имущество теряют банкроты

Премирование и депремирование работников: новые правила с 1 сентября 2025

Трибуна

Бюджет-2026: к чему готовиться бухгалтеру и директору. Разбор главных цифр

Подборка облигаций федерального займа

❌В какие акции лучше не инвестировать в октябре

Как сдать декларацию по НДС после закрытия ИП

АИС «Налог‑3»: как устроена цифровая инфраструктура ФНС и что в ней изменится до 2026 года

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года

Отчетность ИП за 3 квартал 2025 года по всем системам налогообложения

ОСНО организации: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года

💼 Итоги 51 месяца инвестиций. Портфель 7,848 млн рублей. Отрицательная прибыль за сентябрь 245 тысяч

💥Обзор новостей: предельная база для страховых взносов — 2 979 000 руб, одобрили эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых, начался осенний призыв

Идеальный шторм: почему российский рынок остался без поддержки

Как настроить оплату ночных часов в выходные дни в 1С:Зарплата и управление персоналом

Счет-фактуре на аванс предшествует прямое указание в договоре на авансирование поставки

⚡️Вводится новая государственная пошлина

О налоге на прибыль при продаже товара через филиал в Казахстане

Как получить электронную подпись (ЭП) в Казани в 2025 году

Сценарное планирование: как смоделировать последствия управленческих решений до их принятия

Вы переплачиваете за продвижение сайта. Не знали?

📉 Памп и дамп на Мосбирже: как манипулируют российскими акциями

⚡️Льготы по страховым взносам урежут

