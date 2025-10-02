Утренний бухгалтер № 5980. С 1 ноября 2025 года у ИП и самозанятых спишут налоги со счета без суда

С 1 ноября 2025 года вступят в силу новые правила, позволяющие налоговым органам взыскивать задолженность с физлиц во внесудебном порядке.
Налоговая служба: мошенники пользуются информацией о налоговых уведомлениях за 2024 год, чтобы выбить коды подтверждения.
Для всех пенсионерам могут ввести выплату ко Дню пожилого человека.
Минфин разъяснил, когда в доходах для налога на прибыль не учитывают суммы уменьшения уставного капитала.
ФНС перечислила, какие жалобы налогоплательщиков она рассматривает в упрощенном порядке.
Эксперт: какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры в ЕФС-1 в 2025 году.
Расчеты с подотчетными лицами в 2025 году: гайд для бухгалтера
Минтруд пояснил, как оплатить командировку, которая выпала на выходной.
Разборы законов
— Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие категории работников должны проходить медосмотр и можно ли проводить его в выходной день.
— Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО
В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.
— НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году
После 5 лет владения долю в уставном капитале организации можно продать без НДФЛ, но только если стоимость доли – менее 50 млн рублей.
— Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год
За 2025 год декларацию 3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.
— Можно ли считать кешбэк от банка доходом бизнеса. Мини-курс
Нередко банки предлагают своим клиентам кешбэк за совершение определенных операций. Эти же правила относятся к расчетным счетам бизнеса. В мини-курсе разберем, можно ли признать кешбэк от банка доходом бизнеса и как учесть его в налоговом учете.
Курс доллара, евро и юаня на 1 октября 2025 года
За оскорбление учителей предлагают штрафовать
Глава РСПП: при ключевой ставке 12-13% жизнь «начнет налаживаться»
Госимущество будут приватизировать в ускоренном режиме с 30 сентября 2025 года
В России могут создать службу сопровождения для отцов-одиночек
Сокращение налоговых льгот 2026 для IT-отрасли согласовано – Шадаев
Вступил в силу закон-2025 о кредитных каникулах для самозанятых и МСП
Деньги умерших одиноких людей предлагают отправлять в бюджет
Миронов предложил ввести единую для всей России социальную карту пенсионера
С октября 2025 года запустят эксперимент с покупкой товаров 18+ по биометрии
Плательщики УСН с НДС 5% и 7% заполняют декларацию по НДС иначе
Бизнес и бухгалтеры впечатлены предстоящим повышением налогов-2026. Но нашли и позитив
Как стать главным бухгалтером: подготовили пошаговый план роста!
Через личный кабинет ИП можно сдать 20 форм налоговой и бухгалтерской отчетности: перечень 2025
Минпромторг определил, какие машины могут работать в такси с 1 марта 2026 года
Начальник военкомата: круглогодичный призыв поможет морально подготовиться к службе в армии
Нужно ли доплачивать за использование в работе ИИ: мнение россиян 2025 очень разное
Командировка выпала на выходной — как она будет оплачиваться
Общая сумма в налоговых уведомлениях за 2024 год выросла на 12%
Что бухгалтеры спрашивают в Клерк.Консультациях на этой неделе
ФНС уточнила, какая при УСН дата получения доходов
Налоговики стали требовать больше документов у «специальных» валютных резидентов
Минфин: когда уменьшение уставного капитала не увеличивает налог на прибыль
Какие жалобы ФНС рассматривает в упрощенном порядке: перечень 2025
Подозрительных банковских операций в 2025 стало меньше на 12%
Центробанк запустил голосование за символы новой купюры 500 рублей
Новый порядок взыскания с 1 ноября 2025 налоговой задолженности затронет самозанятых и бывших ИП
Мошенники пользуются информацией о налоговых уведомлениях за 2024 год, чтобы выбить коды подтверждения
В России могут ввести выплату всем пенсионерам ко Дню пожилого человека
Когда налоговая может отказать в регистрации бизнеса: список ошибок 2025
Депутаты хотят ввести продовольственные сертификаты для малоимущих
Кто платит НДФЛ за 2024 год с совокупного дохода свыше 5 млн рублей
Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста
Дата проведения: 2 октября, четверг
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги в 2025 г.
Дата проведения: 3 октября, пятница
Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 6 октября, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в Законе 54-ФЗ
Дата проведения: 7 октября, вторник
Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза
Дата проведения: 7 октября, вторник
— Утренний бухгалтер № 5979. Все изменения для бухгалтера с октября 2025 года: обзор
В октябре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве.
— Что выгоднее: майнинг или покупка биткоина
Всем привет! Только заходя в мир криптовалют, многие задают один и тот же вопрос: что лучше — купить биткоин сразу или заняться майнингом. Вроде бы хочется сделать все по уму, но страшно ошибиться.
— Ждать или брать сейчас: ипотечная стратегия для покупателей
Несмотря на заметное снижение ключевой ставки с рекордных 21 до 18%, ставки по ипотеке пропорционально не снизились — сейчас они составляют около 23% годовых в среднем. Подешевеет ли ипотека или ожидания граждан снова не оправдаются — разбираемся в статье.
— Валютные переводы через агента А7: предприниматели жалуются на задержки и пропавшие деньги
На форуме разгорается обсуждение проблем с валютными переводами через агента А7. Предприниматели рассказывают о задержках, пропавших платежах и полном отсутствии обратной связи со стороны компании.
— Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта 2026 года: что известно уже сейчас
Сейчас продавать без лицензии можно табачную и никотинсодержащую продукцию. Но уже с 1 марта все изменится: для реализации такой продукции нужно будет получать лицензию. Рассказываем, что изменится в соответствии с новым законопроектом.
— Как изменится ПСН с 2026 года: запрет для торговли и грузоперевозок, снижение лимита дохода
Торговать в розницу на ПСН можно будет только в нестационарных объектах. А лимит дохода снижен до 10 млн руб.
— С 2026 года в торговле не будет ПСН и будет торговый сбор. 🛒«Ночной бухгалтер» № 2028
С 2026 года сокращают перечень видов деятельности на ПСН. Оттуда убирают розничную торговлю в магазинах и перевозку грузов.
Как оформить и оплатить однодневную командировку в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера
PS Store 2025 в России: как пополнить, какой регион выбрать и как зарегистрироваться
Критические и некритические ошибки в чеках
Календарь отчетности и налогов за октябрь 2025
Как изменится налогообложение самозанятых в 2026 году: что нужно знать бизнесу
Господдержка для металлургии: новые меры в условиях кризиса
Расчеты с подотчетными лицами в 2025 году: гайд для бухгалтера
Заберут ли квартиру и машину: какое имущество теряют банкроты
Премирование и депремирование работников: новые правила с 1 сентября 2025
Досрочное погашение лизинга при УСН доходы-расходы ( 15%) .Можно ли учеть всю сумму в расходах в 3кв
Ндс с оплаты услуг контрагенту из Белоруссии
Освобождение от НДС по пассажирским перевозкам и проездные билеты
Налог от майниновой деяетльности для ИП
Бюджет-2026: к чему готовиться бухгалтеру и директору. Разбор главных цифр
Подборка облигаций федерального займа
❌В какие акции лучше не инвестировать в октябре
Как сдать декларацию по НДС после закрытия ИП
АИС «Налог‑3»: как устроена цифровая инфраструктура ФНС и что в ней изменится до 2026 года
Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года
Отчетность ИП за 3 квартал 2025 года по всем системам налогообложения
ОСНО организации: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2025 года
💼 Итоги 51 месяца инвестиций. Портфель 7,848 млн рублей. Отрицательная прибыль за сентябрь 245 тысяч
💥Обзор новостей: предельная база для страховых взносов — 2 979 000 руб, одобрили эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых, начался осенний призыв
Идеальный шторм: почему российский рынок остался без поддержки
Как настроить оплату ночных часов в выходные дни в 1С:Зарплата и управление персоналом
Счет-фактуре на аванс предшествует прямое указание в договоре на авансирование поставки
⚡️Вводится новая государственная пошлина
О налоге на прибыль при продаже товара через филиал в Казахстане
Как получить электронную подпись (ЭП) в Казани в 2025 году
Сценарное планирование: как смоделировать последствия управленческих решений до их принятия
Вы переплачиваете за продвижение сайта. Не знали?
📉 Памп и дамп на Мосбирже: как манипулируют российскими акциями
