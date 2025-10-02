Утренний бухгалтер № 5980. С 1 ноября 2025 года у ИП и самозанятых спишут налоги со счета без суда

Разборы законов

— Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие категории работников должны проходить медосмотр и можно ли проводить его в выходной день.

— Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО

В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.

— НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году

После 5 лет владения долю в уставном капитале организации можно продать без НДФЛ, но только если стоимость доли – менее 50 млн рублей.

— Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год

За 2025 год декларацию 3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.

— Можно ли считать кешбэк от банка доходом бизнеса. Мини-курс

Нередко банки предлагают своим клиентам кешбэк за совершение определенных операций. Эти же правила относятся к расчетным счетам бизнеса. В мини-курсе разберем, можно ли признать кешбэк от банка доходом бизнеса и как учесть его в налоговом учете.