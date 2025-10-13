Утренний бухгалтер № 5987. Что будет страховым случаем для самозанятых

Законопроект: СФР оплатит больничный самозанятому по временной нетрудоспособности, травме, уходу за больным членом семьи и др. Полный список в новости.

ФНС : расходы в наличной форме, кроме проведенных через ККТ, не учитывают в расходах на АУСН.

Минфин пообещал не менять прогрессивную шкалу ставок НДФЛ в рамках налоговой реформы.

Как отразить в 1С:ЗУП отстранение от работы беременной сотрудницы, инструкция.

С 2026 года физлица не будут указывать ИНН в декларациях и документах, представляемых в ФНС.

Эффект от внедрения 1С: как определить и рассчитать, узнаете из статьи.

Социальный фонд пересчитает пенсию, если это выгодно пенсионеру.