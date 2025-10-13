Утренний бухгалтер № 5987. Что будет страховым случаем для самозанятых

Законопроект: СФР оплатит больничный самозанятому по временной нетрудоспособности, травме, уходу за больным членом семьи и др. Полный список в новости.
ФНС : расходы в наличной форме, кроме проведенных через ККТ, не учитывают в расходах на АУСН.
Минфин пообещал не менять прогрессивную шкалу ставок НДФЛ в рамках налоговой реформы.
Как отразить в 1С:ЗУП отстранение от работы беременной сотрудницы, инструкция.
С 2026 года физлица не будут указывать ИНН в декларациях и документах, представляемых в ФНС.
Эффект от внедрения 1С: как определить и рассчитать, узнаете из статьи.
Социальный фонд пересчитает пенсию, если это выгодно пенсионеру.
— Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета
Казалось бы, все просто: если ИФНС незаконно заблокировала счет или несвоевременно разблокировала его, то налогоплательщик вправе потребовать уплаты процентов (п. 9.2, 9.3 ст. 76 НК). Но быть «вправе» — не значит «получить».
— Какие приказы можно не оформлять в 2025 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда можно упростить кадровый документооборот и не составлять приказы, и чем их можно заменить.
— ВЭД-2025: импорт и экспорт. Изменения в законах, вопросы и ответы. Конспект практической консультации с видео
В конспекте вы найдете пошаговые разъяснения по НДС при импорте и экспорте, валютным договорам и расчетам с иностранными контрагентами. Узнаете, как избежать типичных ошибок и какие документы потребуют проверяющие органы.
— Прощение долга контрагенту: налоги, проводки
Иногда компания прощает долг своему контрагенту — по необходимости или добровольно. Главное, чтобы выполнялись определенные условия. Разберем проводки и налоговые последствия этих операций.
— Как удержать алименты из больничного: пример расчета. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, из каких видов больничных можно удержать алименты и как это сделать.
— Утренний бухгалтер № 5986. Власти хотят освободить организации от расчета налога на имущество
Изменение предлагают ввести с 2027 года.
— В 2026 году будет меньше уведомлений по ЕНП
Вводят предварительные уведомления на НДФЛ и взносы и отменяют уведомления на имущественные налоги.
— Ольга Радчич: о взаимообмене в команде
Для многих управление — это контроль и KPI. Для меня, как руководителя отдела дизайна, это в первую очередь создание живой, дышащей среды. Среды, где талантливые специалисты не просто выполняют задачи, а учатся друг у друга, поддерживают и вдохновляют. Такой подход — практический инструмент для достижения исключительного результата в мире московского дизайна интерьеров, где каждая деталь имеет значение. Я, Ольга Радчич, руководитель отдела дизайна в Ларссон, готова поделиться принципами, которые позволяют нашей команде превращать сложные проекты в продуманные до мелочей пространства.
— Использование имущества супруга в деятельности ИП, ВЭД 2024-2025, удержание алиментов из больничного: обзор для бухгалтера
Когда один из супругов зарегистрирован в качестве ИП, границы между личным и «предпринимательским» имуществом стираются. Можно ли использовать имущество партнера для бизнеса и как к этому отнесется ФНС?
— Как составить протокол разногласий к договору в 2025 году
Если стороны не согласны с условиями договора, то они могут составить протокол разногласий. Этот документ позволяет обсудить все спорные моменты до подписания договора. Рассказываем, как его правильно составить.
