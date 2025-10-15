Утренний бухгалтер № 5989. Заработная плата удаленщика не может быть меньше МРОТ в его регионе

Эксперт: если удаленный работник трудится в Москве, а работодатель находится в другом городе, минималка для работника — московский МРОТ.

Депутаты готовят законопроект-2025 о двукратном увеличении социальных пенсий.

Частным клиникам хотят отменить нулевой налог на прибыль и ввести ставку 5%.

ФНС: получить новый КЭП на другой носитель — можно с использованием сервиса получения КЭП по биометрии.

Ценообразование у клиентов на УСН из-за перехода на НДС: как консультировать бизнес, узнаете из статьи.

Глава Минфина: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН.

С 1 апреля 2026 года изменится структура и электронный формат декларации на товары для экспортеров и импортеров.

Обсуждают бухгалтеры: заявление на отпуск по уходу за ребенком пишет отец, а по факту сидит мать. Чего ждать от СФР?