Утренний бухгалтер № 5989. Заработная плата удаленщика не может быть меньше МРОТ в его регионе

Эксперт: если удаленный работник трудится в Москве, а работодатель находится в другом городе, минималка для работника — московский МРОТ.
Депутаты готовят законопроект-2025 о двукратном увеличении социальных пенсий.
Частным клиникам хотят отменить нулевой налог на прибыль и ввести ставку 5%.
ФНС: получить новый КЭП на другой носитель — можно с использованием сервиса получения КЭП по биометрии.
Ценообразование у клиентов на УСН из-за перехода на НДС: как консультировать бизнес, узнаете из статьи.
Глава Минфина: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН.
С 1 апреля 2026 года изменится структура и электронный формат декларации на товары для экспортеров и импортеров.
Обсуждают бухгалтеры: заявление на отпуск по уходу за ребенком пишет отец, а по факту сидит мать. Чего ждать от СФР?
Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года
До 27.10 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Сотрудника признали банкротом: как начислять зарплату. Мини-курс
Работник не обязан уведомлять работодателя о банкротстве. Но это нужно знать, чтобы правильно начислять зарплату. В мини-курсе разберем, что делать, если сотрудника признали банкротом.
— Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица
Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.
— Какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужно приложить к авансовому отчету по командировке и как его заполнить, если командировка зарубежная или подотчетные средства выданы в валюте.
— Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года
Росстат еще в середине 2025 года объявил о существенной реформации методов федерального статистического наблюдения, чтобы охват социально-экономических явлений в стране был максимально сплошным и полным. Для этого обновили практически все формы статотчетности. Некоторые отчетные формы изменения затронут уже в конце 2025 года.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 14 октября 2025 года
2 🤰 Уходить в декрет предлагается разрешить на любом сроке
3 🚉 Решение для посадки на поезд по биометрии скоро запустят
4 Если директор уволился – обезличенный сертификат подписи можно и далее использовать
5 😷 Минздрав опроверг изменения в порядке оформления больничных листов
6 ❎ С 14 октября 2025 прекращена поддержка Windows 10
7 Как учитывается утильсбор для налога на прибыль
8 Минфин хотел увеличить налог на прибыль банков в 2024 и 2025 году, но не увеличил: две причины
9 Можно ли дать работнику б/у средство индивидуальной защиты
10 📄 Меняется формат декларации на товары для экспортеров и импортеров
11 «Молчащая касса» — индикатор риска для налоговиков
12 Зарплата удаленного сотрудника не может быть меньше МРОТ в его регионе, если выполняются условия
13 📋 «Клерк» подготовил чек-лист для самозанятого: как получить оплачиваемый больничный в 2026 году
14 Силуанов: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН
15 🔢 Бухгалтеры выбирают самый удобный калькулятор
16 Минпромторг думает над отсрочкой повышения нового утилизационного сбора
17 Для отправки НДС-декларации после закрытия ИП нужна КЭП физлица
18 Зарплаты квалифицированных рабочих росли в два раза быстрее инфляции
19 Минфин не откажется от возмещения НДС экспортерам сырья
20 ⛽️ На АЗС могут установить потолок цен
21 ФНС: можно ли дистанционно перевыпустить КЭП на другой носитель
22 Минпромторг может вернуть с 2026 года субсидии для перехода на российское ПО
24 ФНС: какая КЭП нужна предпринимателю для открытия ООО
25 С 1 ноября 2025 — новый порядок направления обращений в налоговые органы
26 Депутаты разработали новые налоговые льготы по НДФЛ
27 👶 Заявление на отпуск по уходу за ребенком пишет отец, а по факту сидит мать: чего ждать от СФР
28 Для частных клиник предложили отменить нулевой налог на прибыль и ввести ставку 5%
29 Для контроля за автоматическими списаниями предложено ввести механизм самозапрета
30 Социальные пенсии могут повысить в два раза: суммы
31 Мишустин: в 2026 году МРОТ составит более 27 тыс. рублей
32 Сервис ФНС оценки юрлиц не обязателен для использования налогоплательщиками, но ФНС рекомендует его
33 Еще один губернатор поддержал предложение о платном ОМС для безработных
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5988. Власти не видят поводов для бизнеса закрываться или уходить в тень из-за снижения порога по НДС на УСН
По мнению чиновников снижение до 10 млн руб. лимита на УСН, после превышения которого возникает обязанность платить НДС, не приведет к сокращению числа предпринимателей.
— Налоговый вычет за лечение в 2026 году
Разберем, как вернуть часть расходов на медицинские услуги, какие документы нужны и какие ограничения существуют.
— Регламентированный учет в 1С:ERP, как вырасти до финдира, автоматизация финансов, курс по отчетность и ФСБУ в Калининграде. Обзор мероприятий с 16 по 31 октября
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Автоматизация рутинных задач: 5 инструментов для малого бизнеса в 2025 году
В 2025 году у малого бизнеса появился новый главный сотрудник — искусственный интеллект. Он не просит отпуск и не теряет документы, зато умеет быстро разбирать рутину, на которую раньше уходили часы и даже дни.
— С 1 ноября запретят письма в налоговую через ТКС. 💌«Ночной бухгалтер» № 2037
Сейчас к заявлениям в ФНС (в свободной форме) нельзя прикрепить файл для отправки по ТКС. Скоро и без файла их не отправишь.
— ФНС сможет взыскивать задолженность без суда: новый порядок с 1 ноября 2025 года
С 1 ноября ФНС сможет взыскивать задолженность без суда. Но это относится не ко всем налогам. Рассказываем, как изменится порядок и что нужно знать физическим лицам.
Трибуна
Чужая картинка в вашем тексте: можно, но есть четыре условия
Покупки первой половины октября
С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС
Как правильно рассчитать налог при сочетании УСН и патента
🏔️ Инвестировал только в длинные ОФЗ 10 лет — что из этого вышло?
Цена благих намерений: как новая налоговая инициатива ударит по экономике и потребителям
Битва за 2600: надежды на спекулятивный отскок сохраняются. К чему готовиться инвестору
😮 Бизнес под ударом: НДС 22% и новый лимит УСН — разбор от Людмилы Ганичевой
Как пройти IT-аккредитацию с первого раза: личный опыт и практические советы
Ограничения для проведения исследований товарных рынков: что изменится с 01.03.2026
📚 Патрик Ленсиони — «Пять пороков команды»
Готовый контент-план для бухгалтера или бухгалтерской компании
Испытано на себе: путь к пассивному доходу
Доверенное лицо для «Госуслуг», больничный у самозанятых и разный оклад у коллег по должности. Юридический дайджест #42
