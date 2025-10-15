КПП Старт потока 13.10 Мобильная
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5989. Заработная плата удаленщика не может быть меньше МРОТ в его регионе

Если в трудовом договоре указано место проживания работника – зарплата должна быть не меньше минимума по этому субъекту РФ.

Эксперт: если удаленный работник трудится в Москве, а работодатель находится в другом городе, минималка для работника — московский МРОТ.

Депутаты готовят законопроект-2025 о двукратном увеличении социальных пенсий.

Частным клиникам хотят отменить нулевой налог на прибыль и ввести ставку 5%.

ФНС: получить новый КЭП на другой носитель — можно с использованием сервиса получения КЭП по биометрии.

Ценообразование у клиентов на УСН из-за перехода на НДС: как консультировать бизнес, узнаете из статьи.

Глава Минфина: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН.

С 1 апреля 2026 года изменится структура и электронный формат декларации на товары для экспортеров и импортеров.

Обсуждают бухгалтеры: заявление на отпуск по уходу за ребенком пишет отец, а по факту сидит мать. Чего ждать от СФР?

👩‍💻Как уйти из бухгалтеров в аналитики?

Не обязательно стоить карьеру только в бухгалтерии. Навыки, полученные на этой работе, пригодятся в других, гораздо более оплачиваемых и весьма востребованных направлениях.

Разборы законов

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года

До 27.10 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.

Сотрудника признали банкротом: как начислять зарплату. Мини-курс

Работник не обязан уведомлять работодателя о банкротстве. Но это нужно знать, чтобы правильно начислять зарплату. В мини-курсе разберем, что делать, если сотрудника признали банкротом.

Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица

Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.

Какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужно приложить к авансовому отчету по командировке и как его заполнить, если командировка зарубежная или подотчетные средства выданы в валюте.

Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года

Росстат еще в середине 2025 года объявил о существенной реформации методов федерального статистического наблюдения, чтобы охват социально-экономических явлений в стране был максимально сплошным и полным. Для этого обновили практически все формы статотчетности. Некоторые отчетные формы изменения затронут уже в конце 2025 года.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 14 октября 2025 года

2 🤰 Уходить в декрет предлагается разрешить на любом сроке

3 🚉 Решение для посадки на поезд по биометрии скоро запустят

4 Если директор уволился – обезличенный сертификат подписи можно и далее использовать

5 😷 Минздрав опроверг изменения в порядке оформления больничных листов

6 ❎ С 14 октября 2025 прекращена поддержка Windows 10

7 Как учитывается утильсбор для налога на прибыль

8 Минфин хотел увеличить налог на прибыль банков в 2024 и 2025 году, но не увеличил: две причины

9 Можно ли дать работнику б/у средство индивидуальной защиты

10 📄 Меняется формат декларации на товары для экспортеров и импортеров

11 «Молчащая касса» — индикатор риска для налоговиков

12 Зарплата удаленного сотрудника не может быть меньше МРОТ в его регионе, если выполняются условия

13 📋 «Клерк» подготовил чек-лист для самозанятого: как получить оплачиваемый больничный в 2026 году

14 Силуанов: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН

15 🔢 Бухгалтеры выбирают самый удобный калькулятор

16 Минпромторг думает над отсрочкой повышения нового утилизационного сбора

17 Для отправки НДС-декларации после закрытия ИП нужна КЭП физлица

18 Зарплаты квалифицированных рабочих росли в два раза быстрее инфляции

19 Минфин не откажется от возмещения НДС экспортерам сырья

20 ⛽️ На АЗС могут установить потолок цен

21 ФНС: можно ли дистанционно перевыпустить КЭП на другой носитель

22 Минпромторг может вернуть с 2026 года субсидии для перехода на российское ПО

24 ФНС: какая КЭП нужна предпринимателю для открытия ООО

25 С 1 ноября 2025 — новый порядок направления обращений в налоговые органы

26 Депутаты разработали новые налоговые льготы по НДФЛ

27 👶 Заявление на отпуск по уходу за ребенком пишет отец, а по факту сидит мать: чего ждать от СФР

28 Для частных клиник предложили отменить нулевой налог на прибыль и ввести ставку 5%

29 Для контроля за автоматическими списаниями предложено ввести механизм самозапрета

30 Социальные пенсии могут повысить в два раза: суммы

31 Мишустин: в 2026 году МРОТ составит более 27 тыс. рублей

32 Сервис ФНС оценки юрлиц не обязателен для использования налогоплательщиками, но ФНС рекомендует его

33 Еще один губернатор поддержал предложение о платном ОМС для безработных

Мероприятия

Мастер класс. Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок

Дата проведения: 15 октября, среда

Инвентаризация – эффективный инструмент управленческой диагностики

Дата проведения: 16 октября, четверг

Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС

Дата проведения: 16 октября, четверг

Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP

Дата проведения: 16 октября, четверг

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

Дата проведения: 17 октября, пятница

Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3

Дата проведения: 20 октября, понедельник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5988. Власти не видят поводов для бизнеса закрываться или уходить в тень из-за снижения порога по НДС на УСН

По мнению чиновников снижение до 10 млн руб. лимита на УСН, после превышения которого возникает обязанность платить НДС, не приведет к сокращению числа предпринимателей.

Налоговый вычет за лечение в 2026 году

Разберем, как вернуть часть расходов на медицинские услуги, какие документы нужны и какие ограничения существуют.

Регламентированный учет в 1С:ERP, как вырасти до финдира, автоматизация финансов, курс по отчетность и ФСБУ в Калининграде. Обзор мероприятий с 16 по 31 октября

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Автоматизация рутинных задач: 5 инструментов для малого бизнеса в 2025 году

В 2025 году у малого бизнеса появился новый главный сотрудник — искусственный интеллект. Он не просит отпуск и не теряет документы, зато умеет быстро разбирать рутину, на которую раньше уходили часы и даже дни.

С 1 ноября запретят письма в налоговую через ТКС. 💌«Ночной бухгалтер» № 2037

Сейчас к заявлениям в ФНС (в свободной форме) нельзя прикрепить файл для отправки по ТКС. Скоро и без файла их не отправишь.

ФНС сможет взыскивать задолженность без суда: новый порядок с 1 ноября 2025 года

С 1 ноября ФНС сможет взыскивать задолженность без суда. Но это относится не ко всем налогам. Рассказываем, как изменится порядок и что нужно знать физическим лицам.

Блоги компаний

Интернет-эквайринг для вашего бизнеса: топ-10 сервисов

Как автоматизировать документооборот с помощью 1С

Льготы для ИТ-сферы в 2025–2026 годах

Расходы на обучение сотрудников: пять ситуаций, которые могут вызвать споры с налоговой

Ценообразование у клиентов на УСН из-за перехода на НДС: как консультировать бизнес

Можно ли переложить налоговый штраф на бухгалтера

Почему упрощенка станет сложнее

Оплачиваемый больничный для самозанятых с 2026 года: как получить, условия

Самозанятость отменят в 2026 году? Разбираемся в новой инициативе Совфеда

Как подготовиться к внутреннему или внешнему аудиту по ИБ

Налоговая реформа 2026: подробный разбор изменений для бизнеса

Изменения в зарплате и страховых взносах в 2026 году: что важно знать бухгалтеру

ЭДО в 1С: подключи несколько баз и проверь, нет ли у тебя таких ошибок

Консультации

Трибуна

Чужая картинка в вашем тексте: можно, но есть четыре условия

Покупки первой половины октября

С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС

Как правильно рассчитать налог при сочетании УСН и патента

🏔️ Инвестировал только в длинные ОФЗ 10 лет — что из этого вышло?

Цена благих намерений: как новая налоговая инициатива ударит по экономике и потребителям

Битва за 2600: надежды на спекулятивный отскок сохраняются. К чему готовиться инвестору

😮 Бизнес под ударом: НДС 22% и новый лимит УСН — разбор от Людмилы Ганичевой

Как пройти IT-аккредитацию с первого раза: личный опыт и практические советы

Ограничения для проведения исследований товарных рынков: что изменится с 01.03.2026

📚 Патрик Ленсиони — «Пять пороков команды»

Готовый контент-план для бухгалтера или бухгалтерской компании

Испытано на себе: путь к пассивному доходу

Доверенное лицо для «Госуслуг», больничный у самозанятых и разный оклад у коллег по должности. Юридический дайджест #42

Документы

