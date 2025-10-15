В ФНС грядет сокращение штата. 🏃🏃«Ночной бухгалтер» № 2038

Минус 16,5 тыс. налоговиков

Задач у налоговиков все больше, а их самих – все меньше. И эта тенденция на сокращение штата продолжится.

В 2026 году запланировано сократить 31 тыс. штатных единиц, на которых сейчас трудятся 16,5 тыс. человек. Сократят 13% сотрудников. И всего по всей России в ФНС будут работать 100 тыс. человек.

Это масштабное сокращение, учитывая, что ранее численность уменьшалась со скоростью 4,5 тыс. человек в год. Люди, в том числе, увольнялись сами из-за низкой зарплаты.

Новое сокращение позволит увеличить зарплаты оставшимся сотрудникам.