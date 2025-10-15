В ФНС грядет сокращение штата. 🏃🏃«Ночной бухгалтер» № 2038

Сегодня в выпуске:
Будет массовое сокращение в ФНС: останется 100 тысяч сотрудников.
Лимит дохода по НПД предлагают поднять с 2,4 до 3 млн рублей.
С 1 ноября заработает запрет на большое количество сим-карт у одного абонента.
Перерабатывать можно будет сколько угодно.
Вычет по НДФЛ можно будет оформить на Госуслугах.
Минус 16,5 тыс. налоговиков
Задач у налоговиков все больше, а их самих – все меньше. И эта тенденция на сокращение штата продолжится.
В 2026 году запланировано сократить 31 тыс. штатных единиц, на которых сейчас трудятся 16,5 тыс. человек. Сократят 13% сотрудников. И всего по всей России в ФНС будут работать 100 тыс. человек.
Это масштабное сокращение, учитывая, что ранее численность уменьшалась со скоростью 4,5 тыс. человек в год. Люди, в том числе, увольнялись сами из-за низкой зарплаты.
Новое сокращение позволит увеличить зарплаты оставшимся сотрудникам.
Плюс 600 тыс. к лимиту НПД
С момента внедрения эксперимента с самозанятыми лимит дохода 2,4 млн руб. не менялся. В Общественной палате предложили увеличить его до 3 млн рублей. Потому что: инфляция, повышаются цены на услуги, растут расходы на материалы.
Кроме того, предложили установить единую ставку НПД 5% независимо от того, кто заказчик – физлицо или юрлицо.
Кстати, недавно в СФ предложили вообще прикрыть самозанятость уже в 2026 году. Но в кабмине успокоили: до 2028 самозанятые сохранят свой статус.
Минус лишние сим-карты
На каждого человека положено максимум 20 сим-карт. Это правило заработает с 1 ноября.
Если у вас их больше, мобильные операторы прекратят обслуживание. Проверьте уже сейчас, сколько симок на вас зарегистрировано. Это можно сделать в Госуслугах.
Иногда люди регистрируют на свой паспорт sim-карты для детей, родителей. Теперь надо следить за лимитом, чтобы вам не заблокировали связь.
Плюс часы переработки
Сейчас по норме ТК РФ работать сверхурочно за дополнительную плату можно не более 4 часов в день и не более 120 часов в год. Это ограничение хотят снять.
Такое предложение Минэкономразвития включено в справочные материалы к стратегической сессии Правительства по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.
Еще предлагают больше привлекать в экономику молодежь, пенсионеров, людей с ограничениями здоровья.
Плюс новый сервис на Госуслугах
Ранее быстро и электронно оформить налоговый вычет по НДФЛ можно было через личный кабинет на сайте ФНС. Теперь это можно сделать на Госуслугах.
На портале госуслуг появилась новая жизненная ситуация «Налоговый вычет». Через этот сервис можно последовательно пройти этапы оформления, а также получить информацию о разных видах налоговых вычетов.
