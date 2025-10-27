ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Обзоры для бухгалтера
Изменились реквизиты для уплаты налогов. 📑«Ночной бухгалтер» № 2046

Изменились реквизиты для уплаты налогов. 📑«Ночной бухгалтер» № 2046

С 27 октября в платежках на ЕНП по-новому надо заполнять поле 13 – «Наименование банка получателя средств».

Сегодня в выпуске:

  • С сегодняшнего дня платежку на налоги надо заполнять по-новому.

  • За первое налоговое нарушение предлагают не штрафовать.

  • Бизнес поднимет цены из-за повышения налогов.

  • Предложили доплачивать пенсионерам за большой стаж.

  • Чтобы применять АУСН, нужно закрыть счета в неуполномоченных банках.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

С 27.10.25 — новые реквизиты для ЕНП

Поменялись наименования подразделения Банка России, в том числе Отделение Тула, куда перечисляют ЕНП.

С 27.10.2025 наименование банка такое: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула.

Обратите на это внимание при составлении платежки на ЕНП. Напомним, 28 октября — очередной срок уплаты налогов.

🐱‍💻Как бухгалтеру подружиться с нейросетями

Бухгалтерам важно уже сегодня осваивать нейронные сети и Power BI, потому что цифровые технологии кардинально меняют профессию: автоматизация рутинных операций и переход к аналитическим задачам требуют новых навыков, без которых специалист рискует утратить конкурентоспособность и не соответствовать требованиям современного рынка.

Научим применять современные технологии в бухгалтерии на новом онлайн-курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера».

Сегодня еще можно воспользоваться промокодом на скидку 24% в честь дня рождения «Клерка»!!! Введите при оплате промокод КЛЕРК24.

Купить курс

За первое нарушение – только предупреждение

За первое налоговое нарушение (даже если оно было злонамеренным) предлагают не штрафовать, а объявлять предупреждение. Чтобы бизнесмен мог осознать, что не надо надеяться на то, нарушение могу не заметить.

Страх допустить ошибку тормозит развитие отечественного предпринимательства, пояснил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Больше налоги – выше цены

Только 11% бизнесменов в связи с повышением налогов с 2026 года готовы пожертвовать своей прибылью и сохранят для клиентов прежние цены. Основная масса (64%) уже заявили, что будут вынуждены повысить цены.

Сильнее всего повышение налогов ударит по розничной торговле, грузоперевозкам и услугам населению, показал опрос.

За большой стаж — 10 тыс. к пенсии

В Госдуму внесли законопроект, по которому пенсионерам положена доплата 10 тыс. рублей в месяц за стаж: 30 лет для женщин; 35 лет для мужчин.

Наши читатели констатируют, что сейчас для пенсии стаж особой роли не играет и было бы неплохо, если бы за него что-то реально доплачивали.

🪑Дополнительные места на конференцию БухСовет 2026

Мы полностью распродали билеты на офлайн-участие в IX Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет 2026! Но к нам очень настойчиво стучались клиенты, не успевшие купить билеты, поэтому мы поставили дополнительные 4 ряда кресел, чтобы вместить желающих.

Поторопитесь! Билеты на конференцию расхватывают быстрее свежих пирожков. Два дня будем говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026.

Что входит в офлайн-участие:

  • Очное участие в двух днях конференции

  • Кофе-брейки и фуршет

  • Участие в розыгрыше призов

  • Сертификат участника в печатном виде

  • Пакет участника, фотоотчет

Купить билет

Счет не в том банке — помеха для АУСН

Применять АУСН может бизнес, у которого расчетный счет открыт в банке из перечня. Можно иметь несколько расчетных счетов в разных уполномоченных банках. Но если есть хоть один счет в банке, который не входит в перечень, то применение АУСН невозможно, предупреждает ФНС.

Для ИП на АУСН это требование касается только бизнес-счетов. Свой личный счет можно иметь в любом банке.

Главред рекомендует

Мем дня

Напоминалки о дедлайне для отчетов весь день…

Ваша имеет большой стаж, но не рассчитывает на большую пенсию редакция

Начать дискуссию

Главная Тарифы