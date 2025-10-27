Изменились реквизиты для уплаты налогов. 📑«Ночной бухгалтер» № 2046

Сегодня в выпуске:
С сегодняшнего дня платежку на налоги надо заполнять по-новому.
За первое налоговое нарушение предлагают не штрафовать.
Бизнес поднимет цены из-за повышения налогов.
Предложили доплачивать пенсионерам за большой стаж.
Чтобы применять АУСН, нужно закрыть счета в неуполномоченных банках.
С 27.10.25 — новые реквизиты для ЕНП
Поменялись наименования подразделения Банка России, в том числе Отделение Тула, куда перечисляют ЕНП.
С 27.10.2025 наименование банка такое: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула.
Обратите на это внимание при составлении платежки на ЕНП. Напомним, 28 октября — очередной срок уплаты налогов.
За первое нарушение – только предупреждение
За первое налоговое нарушение (даже если оно было злонамеренным) предлагают не штрафовать, а объявлять предупреждение. Чтобы бизнесмен мог осознать, что не надо надеяться на то, нарушение могу не заметить.
Страх допустить ошибку тормозит развитие отечественного предпринимательства, пояснил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Больше налоги – выше цены
Только 11% бизнесменов в связи с повышением налогов с 2026 года готовы пожертвовать своей прибылью и сохранят для клиентов прежние цены. Основная масса (64%) уже заявили, что будут вынуждены повысить цены.
Сильнее всего повышение налогов ударит по розничной торговле, грузоперевозкам и услугам населению, показал опрос.
За большой стаж — 10 тыс. к пенсии
В Госдуму внесли законопроект, по которому пенсионерам положена доплата 10 тыс. рублей в месяц за стаж: 30 лет для женщин; 35 лет для мужчин.
Наши читатели констатируют, что сейчас для пенсии стаж особой роли не играет и было бы неплохо, если бы за него что-то реально доплачивали.
Счет не в том банке — помеха для АУСН
Применять АУСН может бизнес, у которого расчетный счет открыт в банке из перечня. Можно иметь несколько расчетных счетов в разных уполномоченных банках. Но если есть хоть один счет в банке, который не входит в перечень, то применение АУСН невозможно, предупреждает ФНС.
Для ИП на АУСН это требование касается только бизнес-счетов. Свой личный счет можно иметь в любом банке.
