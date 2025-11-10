Налоговики ищут неоформленных работников в ПВЗ маркетплейсов. 👤«Ночной бухгалтер» № 2054

Сегодня в выпуске:
ФНС проверяет ПВЗ и находит там сотрудников, за которых не платят налоги.
Некоторые налоги физлиц будут взыскивать без суда, даже если человек на это не согласен.
В ТК РФ хотят прописать четкие нормы индексации зарплат.
Для детских пособий будут учитывать деньги на банковских счетах.
Декларацию по СОУТ можно будет сдавать только электкронно.
Проверки ПВЗ
Многочисленные факты неофициального трудоустройства фиксируются в пунктах выдачи заказов. Сотрудникам начисляют лишком низкую заплату или оформляют их как самозанятых.
В ФНС усилили контроль за теневой занятостью на ПВЗ. В частности, в Карелии после налоговых проверок этот бизнес добровольно доплатил НДФЛ и взносы 4 млн рублей.
Налоговики озвучили такие подозрительные признаки:
зарплата ниже МРОТ;
зарплата на 35% ниже среднеотраслевой;
много контрагентов-самозанятых.
Взыскание налогов без суда
С 1 ноября 2025 года действуют новые правила взыскания налоговой задолженности с физлиц. Если человек согласен ом долга, то взыскание идет без суда сразу с банковских счетов.
Но вашего согласие не будут спрашивать, когда налог начислили вы сами. Это такие налоги:
НПД;
от бизнеса;
НДФЛ по декларации 3-НДФЛ.
Индексация зарплат
Сейчас в ТК РФ есть норма про индексацию зарплат, но не конкретизируется, как часто это надо делать и на сколько процентов.
Предлагают прописать в ТК, что индексация должна быть не реже 1 раза в год в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год.
Детские пособия
Нуждаемость в детском пособии будут определять с учетом движения по банковским счетам. Сейчас переводы на карты учитывают только в Москве.
С 2026 года эксперимент будет работать еще в трех регионах: Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а с 2027 года – по всей стране.
Если за год до обращения за пособием на счетах всех членов семьи сумма превысит их официальный доход на 200%, то в пособии откажут.
Декларация по СОУТ
Отправить декларацию по СОУТ работодатели смогут только одним способом – электронно через Госуслуги. Сдать ее на бумаге или через сайт Роструда не получится.
Кроме того, расширили перечень оснований для отказа в приеме декларации.
