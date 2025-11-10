Налоговики ищут неоформленных работников в ПВЗ маркетплейсов. 👤«Ночной бухгалтер» № 2054

Взыскание налогов без суда

С 1 ноября 2025 года действуют новые правила взыскания налоговой задолженности с физлиц. Если человек согласен ом долга, то взыскание идет без суда сразу с банковских счетов.

Но вашего согласие не будут спрашивать, когда налог начислили вы сами. Это такие налоги: