Обзоры для бухгалтера
Налоговики ищут неоформленных работников в ПВЗ маркетплейсов. 👤«Ночной бухгалтер» № 2054

Владельцам ПВЗ приходится доплачивать НДФЛ и взносы за своих сотрудников.

Сегодня в выпуске:

  • ФНС проверяет ПВЗ и находит там сотрудников, за которых не платят налоги.

  • Некоторые налоги физлиц будут взыскивать без суда, даже если человек на это не согласен.

  • В ТК РФ хотят прописать четкие нормы индексации зарплат.

  • Для детских пособий будут учитывать деньги на банковских счетах.

  • Декларацию по СОУТ можно будет сдавать только электкронно.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Проверки ПВЗ

Многочисленные факты неофициального трудоустройства фиксируются в пунктах выдачи заказов. Сотрудникам начисляют лишком низкую заплату или оформляют их как самозанятых.

В ФНС усилили контроль за теневой занятостью на ПВЗ. В частности, в Карелии после налоговых проверок этот бизнес добровольно доплатил НДФЛ и взносы 4 млн рублей.

Налоговики озвучили такие подозрительные признаки:

  • зарплата ниже МРОТ;

  • зарплата на 35% ниже среднеотраслевой;

  • много контрагентов-самозанятых.

Взыскание налогов без суда

С 1 ноября 2025 года действуют новые правила взыскания налоговой задолженности с физлиц. Если человек согласен ом долга, то взыскание идет без суда сразу с банковских счетов.

Но вашего согласие не будут спрашивать, когда налог начислили вы сами. Это такие налоги:

  • НПД;

  • от бизнеса;

  • НДФЛ по декларации 3-НДФЛ.

Индексация зарплат

Сейчас в ТК РФ есть норма про индексацию зарплат, но не конкретизируется, как часто это надо делать и на сколько процентов.

Предлагают прописать в ТК, что индексация должна быть не реже 1 раза в год в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Детские пособия

Нуждаемость в детском пособии будут определять с учетом движения по банковским счетам. Сейчас переводы на карты учитывают только в Москве.

С 2026 года эксперимент будет работать еще в трех регионах: Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а с 2027 года – по всей стране.

Если за год до обращения за пособием на счетах всех членов семьи сумма превысит их официальный доход на 200%, то в пособии откажут.

Декларация по СОУТ

Отправить декларацию по СОУТ работодатели смогут только одним способом – электронно через Госуслуги. Сдать ее на бумаге или через сайт Роструда не получится.

Кроме того, расширили перечень оснований для отказа в приеме декларации.

