Утренний бухгалтер № 6006. Налоговые инспекторы смогут вести фото- и видеосъемку только в мобильном приложении

Мобильное приложение «Инспектор» получило статус главного инструмента для фиксации проверок.

Минтруд поменяет порядок подачи деклараций по СОУТ.

При назначении пособий власти хотят отслеживать оборот средств на банковских счетах семей.

ФНС усилила контроль за теневой занятостью работников ПВЗ.

В ТК хотят добавить норму об индексации зарплат не реже одного раза в год в размере не ниже уровня прошлогодней инфляции.

Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами, узнаете здесь.

Роструд: сотрудник имеет право самостоятельно решать, в каком банке получать зарплату.

Минфин: операции в месяце превышения лимита для НДС на УСН налогом не облагаются.