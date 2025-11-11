Утренний бухгалтер № 6006. Налоговые инспекторы смогут вести фото- и видеосъемку только в мобильном приложении

Мобильное приложение «Инспектор» получило статус главного инструмента для фиксации проверок.
Минтруд поменяет порядок подачи деклараций по СОУТ.
При назначении пособий власти хотят отслеживать оборот средств на банковских счетах семей.
ФНС усилила контроль за теневой занятостью работников ПВЗ.
В ТК хотят добавить норму об индексации зарплат не реже одного раза в год в размере не ниже уровня прошлогодней инфляции.
Роструд: сотрудник имеет право самостоятельно решать, в каком банке получать зарплату.
Минфин: операции в месяце превышения лимита для НДС на УСН налогом не облагаются.
На онлайн-семинаре разберем все изменения 2026 года: НДС, УСН, патент, взносы. Даем практические рекомендации по учету, ФСБУ 4, ЭДО и маркировке в 1С.
Разборы законов
— Нотариус для ООО и ИП: когда нужен, сколько стоит
Несмотря на всеобщую цифровизацию, внедрение ЭДО, распространение УКЭП, нотариат не скоро утратит свою роль. Это единственный внесудебный способ обеспечить стопроцентную законность и правовую защиту сделок.
— Когда можно заключать устный договор и как это сделать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях можно заключить устный договор и чем его подтвердить.
— Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя
Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— С 2026 года в 6-НДФЛ будут новые коды доходов и вычетов
Добавят коды доходов и вычетов по долгосрочным сбережениям, уточнят коды соцвычетов по расходам на обучение.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 ноября 2025 года
2 🛠 Расширили перечень товаров для эксперимента по маркировке автозапчастей
3 🎁 Работодатели привлекают соискателей детскими подарками
4 Зарплаты будут индексировать не реже, чем раз в год
5 Декларации СОУТ придется сдавать только в электронном виде
6 На даче нельзя строить коммерческие объекты
7 Что изменится в работе с 1С для бухгалтеров
8 Сколько владельцы дорогих машин заплатят налогов на роскошь за 2024 год
9 Если поменялся номер телефона – партнеров в ЛК налогоплательщика придется подключить заново
10 Что налоговая посчитает признаками номинального руководителя
11 Власти вывели из тени 720 тысяч сотрудников в 2025 году
12 Можно ли применять АУСН, если у ИП два магазина
13 Стал известен размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года
15 Власти с 1 сентября 2026 года хотят ввести промышленный сбор: кто его будет платить
16 Может ли сгореть неиспользованный отпуск, когда от командировки можно отказаться, новые коды доходов и вычетов в 6-НДФЛ: экспертные разборы за неделю
17 Когда можно начислить НДС с межценовой разницы при перепродаже автомобилей и мотоциклов
18 Минтруд будет тестировать новую оценку теневых доходов нуждающихся
19 Налоговая реформа 2026: чего ждать бухгалтерам маркетплейсов
20 Платить ли НДС в месяце превышения лимита на УСН
21 Нужно ли оплачивать работнику обеденный перерыв
22 Зарплаты инхаус-юристов в 2025 году выросли на 17%
23 Как сдать отчет о движении денежных средств за 2025 год
24 Налоговики усилили контроль за теневой занятостью работников ПВЗ
25 Какую сумму писать в заявлении на уменьшении налога на ПСН
26 Роструд объяснил, как поменять зарплатный банк
27 Для отчета об отходах производства и потребления за 2025 год будет новая форма
28 Рассчитать стоимость патента можно на сайте ФНС
29 С 2026 года выплаты по больничным листам вырастут
30 В ходе проверок инспекторы смогут вести фото- и видеосъемку только в мобильном приложении
31 Роскачество: до оплаты можно употреблять товары, но с оговорками
Запускаем акцию на онлайн-курсы специально ко Всемирному дню шоппинга — 11.11. Выбирайте топовые курсы, которые необходимы для работы в 2026 году. Научитесь вести учет на УСН, применять все девять ФСБУ, правильно рассчитывать НДС в 2026 году, узнайте, как работать на маркетплейсах и уйти на аутсорс, чтобы повысить квалификацию и увеличить доход.
КонФин 2025: AI. Автоматизация. Компетенции
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Субсидиарная и солидарная ответственность: как не взять на себя чужие налоговые обязательства
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами
Дата проведения: 12 ноября, среда
Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки
Дата проведения: 13 ноября, четверг
— Утренний бухгалтер № 6005. С 2026 года будет новый лимит доходов для применения ПСН
Минфин решил постепенно снижать порог доходов для применения патентной системы налогообложения.
— Рейтинг коттеджных поселков в Московской области
Ищете идеальный коттеджный поселок вдали от городского шума? Наш всесторонний анализ лучших загородных коттеджных комплексов Московской области поможет сделать осознанный выбор — от объектов бизнес-класса до премиальных комплексов.
— Налоговики ищут неоформленных работников в ПВЗ маркетплейсов. 👤«Ночной бухгалтер» № 2054
Владельцам ПВЗ приходится доплачивать НДФЛ и взносы за своих сотрудников.
Банковская гарантия по 223-ФЗ: что нужно знать поставщику
Банкротство физлиц в России 2025: простая инструкция — что изменилось и как пройти шаг за шагом
Территория возможностей: какие меры господдержки для бизнеса действуют на Дальнем Востоке
Как работает закон о списании долгов по кредитам физлиц
Торговля через посредников в 2025–2026 году: как правильно выдавать чеки
Департамент образования Орловской области автоматизировал расчет нормативных затрат
Проверка Роскомнадзора в 2025–2026 гг: что проверяют и как не попасть под штраф
Как бизнесу перейти на цифровые документы: просто, законно и без хаоса
Когда лучше брать отпуск в 2026 году: по деньгам и дням, выгодные месяцы
Казахстан для россиян: правила въезда, проживания и получения ПМЖ
⚡️OZON возвращается на биржу. Что ждать инвесторам
НДС–2026: повышение ставки, новые плательщики и как выжить бизнесу в налоговой перестройке
🚀 Как 2,9 млн инвесторов в октябре инвестировали. Закупились акциями и валидолом
Рынок у ключевого уровня: что перевесит — инфляционный позитив или санкционные риски?
Как вывести партнёра из бизнеса быстро, без конфликта и судов — база от корпоративного юриста
Налоговую реформу 2026 смягчили: разбор отсрочки по НДС и других уступок для бизнеса
О спорах с налоговым органом в случае, если выкупная стоимость предмета лизинга значительно ниже рыночной
Как работать с онлайн-кассой без нарушений в 2025 году: требования, ошибки и советы
Как SEO подрядчик работает [и как проверить его]
Повышение налогов, закрытие налоговых органов, налоговая инфляция в международном обзоре
Что такое RACE-маркетинг и почему за ним не будущее [спойлер: потому что настоящее]
Клерк обновил обучение бухгалтеров: интерактивные задания, новые курсы по АУСН-2026 и маркетплейсам
Полное руководство по ГТО в 2025 году
Возмещение убытков из-за неправомерных действий налоговых органов
