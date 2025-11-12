ЦОК ОК 11.11 ОК АУСН Мобильная
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6007. Технологический сбор начнут взимать с готовой техники

Вводить техсбор будут поэтапно: сначала с готовой аппаратуры, потом с электронных компонентов и модулей.

Минпромторг разъяснил порядок ввода технологического сбора в России. Его внедрят поэтапно, чтобы бизнес успел адаптироваться.

Вычет для бизнеса в новых регионах на ПСН и УСН можно применять за 2024 или 2025 год.

Эксперт пояснил, сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной.

Как научиться вести управленческий учет, говорить с директором на одном языке и увеличить собственный доход, узнаете здесь.

Если работодателя обязали сократить численность мигрантов, он сможет на этом основании уволить иностранного работника.

Кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении? Оказывается, не все бухгалтеры это знают.

Рабочая зима 2025-2026 будет самой короткой за последние 20 лет.

Продление командировки из-за применения режима «Ковер» оплачивается по всем правилам.

⭐ Совет от редакции: Разберитесь вместе с экспертом, как вести бухгалтерские услуги эффективно в условиях налоговой реформы 2026 года. Приходите на вебинар 13 ноября в 15:00 мск. Записаться.

🌴 ☀️ Уникальный шанс для бухгалтеров — новая конференция по налоговой реформе-2026 и отчетности за 2025 год в Краснодаре!

«Клерк» открывает продажу билетов на X Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БУХ.СОВЕТ», которая пройдет 17 декабря 2025 года. В этот раз мы пригласили ведущих экспертов в области налогообложения, аудита, бухучета и трудовых отношений в Краснодар. Бухгалтерских конференций такого уровня в Краснодаре нет, не упустите свой шанс вживую пообщаться со спикерами такого уровня.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Бронирование уже открыто. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет!

Забронировать билет

Разборы законов

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке: как рассчитать

При увольнении сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск и увольнение во время испытательного срока – не исключение.

Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях ФНС может вызвать директора на допрос и как к нему подготовиться.

Как продлить командировку: порядок и образцы документов

Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2026 год

Применять УСН в 2026 году можно будет, пока доходы не достигнут 490,5 млн рублей.

Нотариус для ООО и ИП: когда нужен, сколько стоит

Несмотря на всеобщую цифровизацию, внедрение ЭДО, распространение УКЭП, нотариат не скоро утратит свою роль. Это единственный внесудебный способ обеспечить стопроцентную законность и правовую защиту сделок.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 ноября 2025 года

2 🍔 McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков

3 Мошенники от имени работодателей заставляют россиян оформлять кредитки

4 Можете ли вы перейти на АУСН – проверьте за 5 минут

5 На «Клерке» появился удобный план счетов на 2026 год

6 Половина работников готова уволиться из-за токсичной атмосферы на работе

7 Рассказали, когда в 2026 году повысят пенсии

8 Минпромторг: технологический сбор сначала будут взимать с готовой техники

9 Сергей Боярский пообещал, что Россию не отключат от внешнего интернета

10 Участие субъекта РФ в уставном капитале юрлица – не всегда препятствие для применения АУСН

11 Верховный суд: налоговики могут требовать дополнительные документы при камеральных проверках

12 Действует ли льгота по налогу на прибыль к доходам медорганизации по вкладам

13 Делать ли бухгалтеру декларацию 3-НДФЛ за ИП или директора

14 В законопроект о федеральном бюджете на 2026-2028 годы внесли 715 поправок

15 Как облагается налогами и взносами авторский договор между физлицами

16 Если срок действия сертификата ЭП окончен, перевыпустить КЭП в личном кабинете нельзя

17 Рабочая зима 2025-2026 будет самой короткой за 20 лет

18 При отмене и переносе авиарейсов из-за форс-мажора командировку придется продлить

19 Нужно ли доплачивать за вредность при дежурстве на дому

20 Как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами

21 Средний срок льготной ипотеки перевалил за 27 лет, но жилье все равно покупают

22 Не все бухгалтеры понимают, кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

23 Минфин объяснил, нужно ли платить НДС с продажи криптовалюты

24 Кабмин намерен увеличить штрафы за экономические преступления

25 Когда оплата лечения работника облагается страховыми взносами

26 Проценты по вкладам в драгметаллах освободили от НДС — Госдума приняла закон

27 С 1 марта 2026 года основанием для увольнения иностранцев станет то, что работодатель должен сократить число таких сотрудников

28 Иностранным компаниям будет проще встать на налоговый учет в России

29 Сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной

30 Семьи с детьми получат увеличенный налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений

31 Отчитаться за 2025 год по выплатам иностранным организациям нужно будет по новой форме

32 На УСН при покупке кассы в 2025 можно получить вычет, а в 2026 – уже нет

33 Трансграничная онлайн-торговля выросла на 25% с начала 2025 года

34 Мобильные операторы не будут отвечать за отключение связи из-за угрозы атаки БПЛА

35 🙅 Работодатель может в одностороннем порядке отменить выполнение дополнительной работы

36 ФНС разъяснила, входят ли женщины в отпуске по беременности в среднесписочную численность сотрудников при АУСН

37 💰 Фиксированную выплату к страховой пенсии могут увеличить

Мероприятия

Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами

Дата проведения: 12 ноября, среда

Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера

Дата проведения: 13 ноября, четверг

Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера

Дата проведения: 13 ноября, четверг

Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов

Дата проведения: 13 ноября, четверг

Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки

Дата проведения: 13 ноября, четверг

Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами

Дата проведения: 13 ноября, четверг

Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд. Консультация с экспертом Екатериной Ярушкиной

Дата проведения: 14 ноября, пятница

Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг.

Дата проведения: 17 ноября, понедельник

АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году?

Дата проведения: 17 ноября, понедельник

Статьи

Утренний бухгалтер № 6006. Налоговые инспекторы смогут вести фото- и видеосъемку только в мобильном приложении

Проверяющим разрешат фиксировать на фото и видео ход проверок только с использованием мобильного приложения «Инспектор».

Поколения X, Y и Z: что будет важно сотрудникам в 2026 году

Работодатели смело озвучивают свои требования к ‭«идеальным» кандидатам, но не стоит упускать из внимания факт того, что в условиях кадрового дефицита желания соискателей и сотрудников также имеют значительный вес.

Штрафы за экономические преступления хотят повысить в два раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2056

За уклонение от уплаты налогов штраф может достичь 5 млн рублей.

Блоги компаний

Заявление в Роскомнадзор об обработке ПДн: как правильно подать организации или ИП

Какой спецрежим выбрать в связи с налоговой реформой — 2026: гайд по преимуществам и новым ограничениям

Пакет документов для Роскомнадзора в 2025 году: какие нужны, сколько стоит и как подготовить без штрафов

SWIFT перевод: что это и чем его заменить в 2025 году

Что делать в переходный период налоговой реформы–2026

Работа в выходные и сверхурочно: оплата, оформление, нюансы

Регистрация ИП в 2025–2026 году — инструкция

PS Plus: Как купить подписку и пополнить PS Store на PlayStation

Единой ставки больше не будет!

Переход с 1С:УПП: промедление — самый дорогой сценарий

ТОП–10 новостроек бизнес-класса Москвы 2025–2026: рейтинг лучших ЖК столицы

🌴 ☀️ Уникальный шанс для бухгалтеров — новая конференция по налоговой реформе-2026 и отчетности за 2025 год в Краснодаре!

ТОП-10 элитных ЖК Москвы 2025-2026: рейтинг премиум-класса и клубных домов столицы

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер по маркетплейсам Зарплата до 150000 ₽, Москва, Полный день

Старший бухгалтер Зарплата от 130000 до 150000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер-калькулятор в ресторан Зарплата от 90000 до 90000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Бухгалтер в единственном числе

Бухгалтер

Трибуна

Социальная пенсия по старости в 2025 году: Кто имеет право и как оформить, даже если никогда не работал

Размещение на сайте чужого товарного знака запускает механизм недобросовестной конкуренции

Сферы применения 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ. Как связаны законодательство о закупках и ГОЗ

Новое основание для блокировки счетов

Вторичные санкции: что это такое, почему вызывают страх и как они работают

Взыскание задолженности: бюджет в приоритете, а с взыскателей удержат исполнительский сбор

Санкционный тупик: почему индекс застрял в боковике и что его разбудит

💎 Топ-10 облигаций с доходностью до 24% от РБК Инвестиций

Каким должен быть сайт, чтобы он был максимально эффективным для бизнеса

Чек-лист: что сделать до конца 2025 года владельцам зарубежных счетов

Восстановление ИТ-инфраструктуры: как подготовиться к сбою и не остановить работу компании

Границы между камеральной и выездной налоговыми проверками становятся все более размытыми!

🏦Народный портфель октября: новые инвесторы прибавляются, а их активность падает

Маткапитал: использовать сейчас или ждать индексации в 2026 году

😈 Я знаю, что вы сделали прошлым летом...

Освобождение вкладов от налогов, эксперимент с самозанятыми, отмена пошлины по наследству в видеообзоре

От монет до монополии: 10 рабочих идей для новогоднего подарка инвестору

Новый порядок взыскания налогов в России

Документы

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

Главная Тарифы