Утренний бухгалтер № 6007. Технологический сбор начнут взимать с готовой техники

Минпромторг разъяснил порядок ввода технологического сбора в России. Его внедрят поэтапно, чтобы бизнес успел адаптироваться.
Вычет для бизнеса в новых регионах на ПСН и УСН можно применять за 2024 или 2025 год.
Эксперт пояснил, сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной.
Как научиться вести управленческий учет, говорить с директором на одном языке и увеличить собственный доход, узнаете здесь.
Если работодателя обязали сократить численность мигрантов, он сможет на этом основании уволить иностранного работника.
Кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении? Оказывается, не все бухгалтеры это знают.
Рабочая зима 2025-2026 будет самой короткой за последние 20 лет.
Продление командировки из-за применения режима «Ковер» оплачивается по всем правилам.
⭐ Совет от редакции: Разберитесь вместе с экспертом, как вести бухгалтерские услуги эффективно в условиях налоговой реформы 2026 года. Приходите на вебинар 13 ноября в 15:00 мск. Записаться.
🌴 ☀️ Уникальный шанс для бухгалтеров — новая конференция по налоговой реформе-2026 и отчетности за 2025 год в Краснодаре!
«Клерк» открывает продажу билетов на X Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БУХ.СОВЕТ», которая пройдет 17 декабря 2025 года. В этот раз мы пригласили ведущих экспертов в области налогообложения, аудита, бухучета и трудовых отношений в Краснодар. Бухгалтерских конференций такого уровня в Краснодаре нет, не упустите свой шанс вживую пообщаться со спикерами такого уровня.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Бронирование уже открыто. Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет!
Разборы законов
— Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке: как рассчитать
При увольнении сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск и увольнение во время испытательного срока – не исключение.
— Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях ФНС может вызвать директора на допрос и как к нему подготовиться.
— Как продлить командировку: порядок и образцы документов
Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.
— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2026 год
Применять УСН в 2026 году можно будет, пока доходы не достигнут 490,5 млн рублей.
— Нотариус для ООО и ИП: когда нужен, сколько стоит
Несмотря на всеобщую цифровизацию, внедрение ЭДО, распространение УКЭП, нотариат не скоро утратит свою роль. Это единственный внесудебный способ обеспечить стопроцентную законность и правовую защиту сделок.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 ноября 2025 года
2 🍔 McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков
3 Мошенники от имени работодателей заставляют россиян оформлять кредитки
4 Можете ли вы перейти на АУСН – проверьте за 5 минут
5 На «Клерке» появился удобный план счетов на 2026 год
6 Половина работников готова уволиться из-за токсичной атмосферы на работе
7 Рассказали, когда в 2026 году повысят пенсии
8 Минпромторг: технологический сбор сначала будут взимать с готовой техники
9 Сергей Боярский пообещал, что Россию не отключат от внешнего интернета
10 Участие субъекта РФ в уставном капитале юрлица – не всегда препятствие для применения АУСН
11 Верховный суд: налоговики могут требовать дополнительные документы при камеральных проверках
12 Действует ли льгота по налогу на прибыль к доходам медорганизации по вкладам
13 Делать ли бухгалтеру декларацию 3-НДФЛ за ИП или директора
14 В законопроект о федеральном бюджете на 2026-2028 годы внесли 715 поправок
15 Как облагается налогами и взносами авторский договор между физлицами
16 Если срок действия сертификата ЭП окончен, перевыпустить КЭП в личном кабинете нельзя
17 Рабочая зима 2025-2026 будет самой короткой за 20 лет
18 При отмене и переносе авиарейсов из-за форс-мажора командировку придется продлить
19 Нужно ли доплачивать за вредность при дежурстве на дому
20 Как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами
21 Средний срок льготной ипотеки перевалил за 27 лет, но жилье все равно покупают
22 Не все бухгалтеры понимают, кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
23 Минфин объяснил, нужно ли платить НДС с продажи криптовалюты
24 Кабмин намерен увеличить штрафы за экономические преступления
25 Когда оплата лечения работника облагается страховыми взносами
26 Проценты по вкладам в драгметаллах освободили от НДС — Госдума приняла закон
27 С 1 марта 2026 года основанием для увольнения иностранцев станет то, что работодатель должен сократить число таких сотрудников
28 Иностранным компаниям будет проще встать на налоговый учет в России
29 Сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной
30 Семьи с детьми получат увеличенный налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений
31 Отчитаться за 2025 год по выплатам иностранным организациям нужно будет по новой форме
32 На УСН при покупке кассы в 2025 можно получить вычет, а в 2026 – уже нет
33 Трансграничная онлайн-торговля выросла на 25% с начала 2025 года
34 Мобильные операторы не будут отвечать за отключение связи из-за угрозы атаки БПЛА
35 🙅 Работодатель может в одностороннем порядке отменить выполнение дополнительной работы
36 ФНС разъяснила, входят ли женщины в отпуске по беременности в среднесписочную численность сотрудников при АУСН
37 💰 Фиксированную выплату к страховой пенсии могут увеличить
Мероприятия
Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами
Дата проведения: 12 ноября, среда
Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд. Консультация с экспертом Екатериной Ярушкиной
Дата проведения: 14 ноября, пятница
Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг.
Дата проведения: 17 ноября, понедельник
АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году?
Дата проведения: 17 ноября, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6006. Налоговые инспекторы смогут вести фото- и видеосъемку только в мобильном приложении
Проверяющим разрешат фиксировать на фото и видео ход проверок только с использованием мобильного приложения «Инспектор».
— Поколения X, Y и Z: что будет важно сотрудникам в 2026 году
Работодатели смело озвучивают свои требования к «идеальным» кандидатам, но не стоит упускать из внимания факт того, что в условиях кадрового дефицита желания соискателей и сотрудников также имеют значительный вес.
— Штрафы за экономические преступления хотят повысить в два раза. 📈«Ночной бухгалтер» № 2056
За уклонение от уплаты налогов штраф может достичь 5 млн рублей.
Блоги компаний
Заявление в Роскомнадзор об обработке ПДн: как правильно подать организации или ИП
Какой спецрежим выбрать в связи с налоговой реформой — 2026: гайд по преимуществам и новым ограничениям
Пакет документов для Роскомнадзора в 2025 году: какие нужны, сколько стоит и как подготовить без штрафов
SWIFT перевод: что это и чем его заменить в 2025 году
Что делать в переходный период налоговой реформы–2026
Работа в выходные и сверхурочно: оплата, оформление, нюансы
Регистрация ИП в 2025–2026 году — инструкция
PS Plus: Как купить подписку и пополнить PS Store на PlayStation
Единой ставки больше не будет!
Переход с 1С:УПП: промедление — самый дорогой сценарий
ТОП–10 новостроек бизнес-класса Москвы 2025–2026: рейтинг лучших ЖК столицы
🌴 ☀️ Уникальный шанс для бухгалтеров — новая конференция по налоговой реформе-2026 и отчетности за 2025 год в Краснодаре!
ТОП-10 элитных ЖК Москвы 2025-2026: рейтинг премиум-класса и клубных домов столицы
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер по маркетплейсам Зарплата до 150000 ₽, Москва, Полный день
— Старший бухгалтер Зарплата от 130000 до 150000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер-калькулятор в ресторан Зарплата от 90000 до 90000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер в единственном числе
Трибуна
Социальная пенсия по старости в 2025 году: Кто имеет право и как оформить, даже если никогда не работал
Размещение на сайте чужого товарного знака запускает механизм недобросовестной конкуренции
Сферы применения 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ. Как связаны законодательство о закупках и ГОЗ
Новое основание для блокировки счетов
Вторичные санкции: что это такое, почему вызывают страх и как они работают
Взыскание задолженности: бюджет в приоритете, а с взыскателей удержат исполнительский сбор
Санкционный тупик: почему индекс застрял в боковике и что его разбудит
💎 Топ-10 облигаций с доходностью до 24% от РБК Инвестиций
Каким должен быть сайт, чтобы он был максимально эффективным для бизнеса
Чек-лист: что сделать до конца 2025 года владельцам зарубежных счетов
Восстановление ИТ-инфраструктуры: как подготовиться к сбою и не остановить работу компании
Границы между камеральной и выездной налоговыми проверками становятся все более размытыми!
🏦Народный портфель октября: новые инвесторы прибавляются, а их активность падает
Маткапитал: использовать сейчас или ждать индексации в 2026 году
😈 Я знаю, что вы сделали прошлым летом...
Освобождение вкладов от налогов, эксперимент с самозанятыми, отмена пошлины по наследству в видеообзоре
От монет до монополии: 10 рабочих идей для новогоднего подарка инвестору
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/82218 от 25.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-05/82081 от 25.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/82101 от 25.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/82221 от 25.10.2019
Правительство РФ: Постановление № 1486 от 06.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66167 от 07.07.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/9400@ от 20.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/90056 от 16.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/87332 от 08.09.2025
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию