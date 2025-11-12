Утренний бухгалтер № 6007. Технологический сбор начнут взимать с готовой техники

Минпромторг разъяснил порядок ввода технологического сбора в России. Его внедрят поэтапно, чтобы бизнес успел адаптироваться.

Вычет для бизнеса в новых регионах на ПСН и УСН можно применять за 2024 или 2025 год.

Эксперт пояснил, сколько денег надо перевести, чтобы операцию признали подозрительной.

Как научиться вести управленческий учет, говорить с директором на одном языке и увеличить собственный доход, узнаете здесь.

Если работодателя обязали сократить численность мигрантов, он сможет на этом основании уволить иностранного работника.

Кто должен платить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении? Оказывается, не все бухгалтеры это знают.

Рабочая зима 2025-2026 будет самой короткой за последние 20 лет.

Продление командировки из-за применения режима «Ковер» оплачивается по всем правилам.