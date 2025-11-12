Могут разрешить работать официально во время больничного. 💉«Ночной бухгалтер» № 2057

Работа во время болезни

Сейчас если сотрудник ушел на больничный и получает пособие, то официально работать и получать за это же время еще и зарплату он не может.

Между тем при некоторых несложных заболеваниях человек вполне может работать. Поэтому в ТК РФ хотят ввести норму, разрешающую одновременно быть на больничном и работать. Медики будут давать заключение о временном адаптивном режиме труда и об условиях такого режима.