Могут разрешить работать официально во время больничного. 💉«Ночной бухгалтер» № 2057

Сегодня в выпуске:
Больным людям разрешат работать.
Пояснения к декларации по НДС будут по новому формату.
Чтобы увеличить доходы бюджета, будут пересматривать налоговые льготы.
Для единых недвижимых комплексов введут кадастровый налог на имущество.
В 2026 году СФР может выплатить на 28 тыс. больше пенсионных накоплений.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Работа во время болезни
Сейчас если сотрудник ушел на больничный и получает пособие, то официально работать и получать за это же время еще и зарплату он не может.
Между тем при некоторых несложных заболеваниях человек вполне может работать. Поэтому в ТК РФ хотят ввести норму, разрешающую одновременно быть на больничном и работать. Медики будут давать заключение о временном адаптивном режиме труда и об условиях такого режима.
Новый формат пояснений по НДС
С 01.01.2026 будет применяться новый формат пояснений к декларации по НДС.
Изменения касаются таблицы 4.58 «Сведения по строке из книги покупок» и таблицы 4.63 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК».
Пересмотр налоговых льгот
Минфин активно ищет дополнительные источники доходов. В этой связи пересматривают налоговые льготы. «Любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно введенные много лет назад», – прокомментировала замглавы Минфина Ирина Окладникова.
Но льготу по НДС для IT-компаний при продаже отечественного программного обеспечения сохранят.
Сначала ее хотели отменить. Но ко второму чтению законопроект с поправками в НК РФ изменили и эта льгота остается.
Кадастровый налог для ЕНК
Единые недвижимые комплексы (ЕНК) сейчас облагаются по среднегодовой стоимости, а будут — по кадастровой. Такие планы есть у Правительства.
Условие для расчета налога по кадастровой стоимости — если хотя бы один объект ЕНК используют для торговых или административно-деловых целей.
С 2026 года стартует налоговая реформа, затрагивающая всех бухгалтеров.
Пенсионные накопления-2026
Женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет могут получить в СФР единовременную выплату. Но она положена только тем, у кого сумма пенсионных накоплений не превышает лимит.
В 2025 году лимит 411 750 руб. В 2026 году лимит будет 439 776 руб.
Главред рекомендует
Мем дня
