ЦОК КПП Общ 13.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Обзоры для бухгалтера
Работодатели должны оплачивать переработки, но часто нарушают. 🕥«Ночной бухгалтер» № 2058

Работодатели должны оплачивать переработки, но часто нарушают. 🕥«Ночной бухгалтер» № 2058

Самое частое нарушение среди работодателей — неоплата сверхурочной работы.

Сегодня в выпуске:

  • Работодателя оштрафуют на 50 тыс. рублей за неоплаченные переработки.

  • В типовом уставе ничего менять нельзя.

  • Чеки по НПД можно формировать задним числом, но не ранее даты регистрации самозанятым.

  • При продаже коммерческой недвижимости надо платить НДФЛ даже при большом сроке владения.

  • Бизнес может сам пригласить к себе налоговиков для профилактического визита по ККТ.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Переработки

Работодатели часто грешат тем, что не оплачивают людям переработки. А между тем за такое нарушение грозит штраф – до 50 тыс. рублей на юрлицо, предупреждают эксперты.

Если вы задерживаетесь на работе, то за первые 2 часа переработки положена полуторная оплата, далее – двойная.

А как у вас на работе обстоят с этим дела?

Оплачивают ли вам переработки

Анонимный опрос

Проголосовали 2 человека

Устав ООО

Типовой устав надо принимать таким, какой он есть. Ничего менять в нем нельзя, пояснила ФНС.

Использование типового устава возможно исключительно в той редакции, которая утверждена. Если что-то в нем компанию не устраивает, нужно разрабатывать свой устав и не использовать типовой.

Единый семинар 1С

Готовьтесь к 2026 году! 17 декабря в 9:00 (МСК) эксперты ФНС и 1С на онлайн-семинаре расскажут, как адаптироваться к изменениям: НДС, УСН, патент, взносы. Научим работать с ФСБУ 4, ЭДО и маркировкой.

Регистрируйтесь!

Реклама: ООО «ТРИО», ИНН 6322039268, erid 2W5zFJhGCJc

Чеки СМЗ

В приложении «Мой налог» самозанятые могут формировать чеки и задним числом. Но в любом случае дата чека не может быть ранее даты постановки на учет по НПД, предупреждают налоговики.

Если человек оказал услугу в октябре и тогда же получил за нее деньги, а на учет по НПД встал в ноябре, то сформировать чек с октябрьской датой он не сможет.

Продажа бизнес-имущества

При продаже имущества, ранее использованного в бизнесе, придется заплатить НДФЛ со всей суммы дохода. При продаже такого имущества есть нюансы:

  • не имеет значения срок владения (налог будет, даже если срок владения больше 5 лет);

  • нельзя применить имущественный вычет.

Исключение – жилая недвижимость и транспортные средства. Если они использовались в бизнесе, то после минимального срока владения НДФЛ с продажи такого имущества платить не придется.

Скидки, которые не требуют одобрения начальства!

До 14 ноября успейте купить курс профпереподготовки Главный бухгалтер на ОСНО со скидкой 64 %: 11 900 ₽ вместо 33 000 ₽.

На курсе вы получите комплексные знания по всем участкам бухгалтерии от учета, налогов и отчетности до уверенной работы в программах. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Старт обучения 15 ноября. Записаться.

Проверки ККТ

В 2025 году ФНС не проводит обязательные профилактические визиты в рамках проверок по ККТ.

Но организация или ИП может по своей инициативе пригласить инспекторов и организовать такой визит. Это можно сделать через Госуслуги.

Сам визит пройдет по одному из двух вариантов:

  • инспектор придет к вам на работу;

  • онлайн через видео-конференц-связь.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша старается завершать работу вовремя (но не всегда получается) редакция

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка