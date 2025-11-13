Работодатели должны оплачивать переработки, но часто нарушают. 🕥«Ночной бухгалтер» № 2058

Переработки

Работодатели часто грешат тем, что не оплачивают людям переработки. А между тем за такое нарушение грозит штраф – до 50 тыс. рублей на юрлицо, предупреждают эксперты.

Если вы задерживаетесь на работе, то за первые 2 часа переработки положена полуторная оплата, далее – двойная.

А как у вас на работе обстоят с этим дела?