Работодатели должны оплачивать переработки, но часто нарушают. 🕥«Ночной бухгалтер» № 2058

Сегодня в выпуске:
Работодателя оштрафуют на 50 тыс. рублей за неоплаченные переработки.
В типовом уставе ничего менять нельзя.
Чеки по НПД можно формировать задним числом, но не ранее даты регистрации самозанятым.
При продаже коммерческой недвижимости надо платить НДФЛ даже при большом сроке владения.
Бизнес может сам пригласить к себе налоговиков для профилактического визита по ККТ.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Переработки
Работодатели часто грешат тем, что не оплачивают людям переработки. А между тем за такое нарушение грозит штраф – до 50 тыс. рублей на юрлицо, предупреждают эксперты.
Если вы задерживаетесь на работе, то за первые 2 часа переработки положена полуторная оплата, далее – двойная.
А как у вас на работе обстоят с этим дела?
Оплачивают ли вам переработки
Анонимный опрос
Устав ООО
Типовой устав надо принимать таким, какой он есть. Ничего менять в нем нельзя, пояснила ФНС.
Использование типового устава возможно исключительно в той редакции, которая утверждена. Если что-то в нем компанию не устраивает, нужно разрабатывать свой устав и не использовать типовой.
Единый семинар 1С
Готовьтесь к 2026 году! 17 декабря в 9:00 (МСК) эксперты ФНС и 1С на онлайн-семинаре расскажут, как адаптироваться к изменениям: НДС, УСН, патент, взносы. Научим работать с ФСБУ 4, ЭДО и маркировкой.
Реклама: ООО «ТРИО», ИНН 6322039268, erid 2W5zFJhGCJc
Чеки СМЗ
В приложении «Мой налог» самозанятые могут формировать чеки и задним числом. Но в любом случае дата чека не может быть ранее даты постановки на учет по НПД, предупреждают налоговики.
Если человек оказал услугу в октябре и тогда же получил за нее деньги, а на учет по НПД встал в ноябре, то сформировать чек с октябрьской датой он не сможет.
Продажа бизнес-имущества
При продаже имущества, ранее использованного в бизнесе, придется заплатить НДФЛ со всей суммы дохода. При продаже такого имущества есть нюансы:
не имеет значения срок владения (налог будет, даже если срок владения больше 5 лет);
нельзя применить имущественный вычет.
Исключение – жилая недвижимость и транспортные средства. Если они использовались в бизнесе, то после минимального срока владения НДФЛ с продажи такого имущества платить не придется.
Скидки, которые не требуют одобрения начальства!
До 14 ноября успейте купить курс профпереподготовки Главный бухгалтер на ОСНО со скидкой 64 %: 11 900 ₽ вместо 33 000 ₽.
На курсе вы получите комплексные знания по всем участкам бухгалтерии от учета, налогов и отчетности до уверенной работы в программах. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Старт обучения 15 ноября. Записаться.
Проверки ККТ
В 2025 году ФНС не проводит обязательные профилактические визиты в рамках проверок по ККТ.
Но организация или ИП может по своей инициативе пригласить инспекторов и организовать такой визит. Это можно сделать через Госуслуги.
Сам визит пройдет по одному из двух вариантов:
инспектор придет к вам на работу;
онлайн через видео-конференц-связь.
Главред рекомендует
IX Всероссийская бухгалтерская конференция Бух.Совет 2026 «Клерка» в Москве 11-12 декабря — последние места в зале.
Битва за «упрощенку»: что происходит за кулисами Госдумы, и на что еще можно надеяться бизнесу.
Как выполнить требования к обработке персональных данных сотрудников в 2025/2026 году: гайд для работодателя.
НДС 22% с 1 января 2026 года: как платить по переходящим договорам.
АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? — вебинар 17 ноября в 15:00 мск.
Мем дня
Ваша старается завершать работу вовремя (но не всегда получается) редакция
Начать дискуссию