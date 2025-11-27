Утренний бухгалтер № 6018. Все изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

Статьи

— Как применять срок исковой давности в разных ситуациях

При истечении исковой давности не получится восстановить нарушенные права в суде. Однако для каждого спора эти сроки различны. Рассказываем, как применять сроки исковой давности в разных ситуациях.

— Утренний бухгалтер № 6017. Все изменения-2026 для бухгалтера: большой обзор

В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

— Как уволить за прогул по закону: пошаговый алгоритм

Неявка на работу в общем случае считается прогулом. Но пока вы не разберетесь в ситуации, уволить работника за него нельзя. Рассказываем, как правильно оформить прогул и расторгнуть трудовой договор.

— НСУ: что входит в набор социальных услуг, как отказаться

Что входит в государственный набор социальных услуг и кто имеет на него право. Как правильно оформить и начать получать НСУ. Рассказываем, как отказаться от набора услуг и будет ли это выгодно.

— Что такое эндаумент-фонд и как работает

Финансовая поддержка важна для организаций из разных сфер — образование, культура, медицина, наука. Например, вузы создают эндаумент-фонды, чтобы получить поддержку на развитие внутренних направлений. Пожертвования идут от меценатов и частных инвесторов.

— Где брать данные для счета-фактуры на аванс при торговле на маркетплейсах

Не все маркетплейсы выдают селлерам информацию о предоплате, поступившей от покупателей. Однако выставлять счет-фактуры на аванс нужно.

— Утилизация товаров маркетплейсом: можно ли взять в расходы

При утилизации товаров маркетплейс не выдает документов по ЭДО, компания списывает товар на основании отчета о списании на сайте маркетплейса. Можно ли эти расходы принимать в налоговом учете?

— Организация возмещает подрядчику командировочные расходы: облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами

Организация при желании может возместить подрядчику командировочные расходы. Однако перед этим важно выяснить: облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами.

— Организация на УСН «Доходы минус расходы» купила лицензию: как отразить в учете

Организации на УСН «Доходы минус расходы» могут учесть в затратах приобретение лицензии. Рассказываем, как это правильно сделать.

— Перестаньте быть «начальником». Станьте режиссером

Единственная задача руководителя как лидера — создать команду, которая работает как мышцы у хищника: согласованно, плавно и мощно. Живые, мыслящие, мотивированные команды — вот новый актив. У такой команды и лидер должен быть ее зеркалом.

— Переход с УСН на ОСНО в 2026 году

Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2026 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.

— Как открыть бизнес по онлайн-обучению: пошаговая инструкция

Онлайн-обучение с течением времени становится все более популярным. А спрос, как известно, рождает предложение. Разберем, что следует учесть при открытии бизнеса по онлайн-обучению, каким требованиям нужно отвечать и как все правильно организовать.

— Закон о налоговой реформе-2026 получил одобрение Совета Федерации. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2067

Сегодня Совет Федерации одобрил законопроект с масштабными поправками в НК РФ.