Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход
Утренний бухгалтер № 6018. Все изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

В декабре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

Читайте большой обзор по законодательным изменениям с 1 декабря 2025 года.

В 2025 году в РФ аннулировали 7,3 тыс. разрешений на работу иностранных граждан из-за незнания русского языка.

Председатель Совета Федерации призвала «плотно заняться» практикой, когда работники становятся самозанятыми.

Роструд: для изменения режима рабочего времени нужно учитывать право работника на удобный для него график.

Роспотребнадзор: маркетплейсы не нарушают закон и права потребителей, когда дают скидки клиентам за оплату покупок банком самой площадки.

КС РФ: нужно доработать законодательство и понять, можно ли менять цену сделки, если в процессе работы изменились правила уплаты НДС.

АУСН с 2026 года: что изменится и как перейти, узнаете из статьи.

Власти хотят депортировать мигрантов за счет работодателей.

Разборы законов

Можно ли отказаться получать зарплату в банке, который выбрал работодатель. Мини-курс

Работник имеет право самостоятельно выбрать банк, на счет которого будет перечисляться его заработная плата. В мини-курсе разберем, как поменять реквизиты банка для получения зарплаты и что делать, если работодатель навязывает сотруднику выбор конкретного банка.

Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налогов, уплаченных за третье лицо

Решили уплатить налог за кого-то, но ошиблись в платежке. ИФНС вправе не зачесть эти деньги? Бесспорно то, что платежки надо заполнять корректно. Небесспорно то, что некритичные ошибки помешают зачету.

Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя

Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.

Когда компенсация за страховку и мойку личного авто сотрудника не облагается взносами

Чтобы не начислять взносы на компенсацию за авто, нужно соглашение и документы.

Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав. Мини-курс

Как законно использовать контент нейросети в бизнесе? Расскажем по порядку.

Новости

Статьи

Как применять срок исковой давности в разных ситуациях

При истечении исковой давности не получится восстановить нарушенные права в суде. Однако для каждого спора эти сроки различны. Рассказываем, как применять сроки исковой давности в разных ситуациях.

Утренний бухгалтер № 6017. Все изменения-2026 для бухгалтера: большой обзор

В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

Как уволить за прогул по закону: пошаговый алгоритм

Неявка на работу в общем случае считается прогулом. Но пока вы не разберетесь в ситуации, уволить работника за него нельзя. Рассказываем, как правильно оформить прогул и расторгнуть трудовой договор.

НСУ: что входит в набор социальных услуг, как отказаться

Что входит в государственный набор социальных услуг и кто имеет на него право. Как правильно оформить и начать получать НСУ. Рассказываем, как отказаться от набора услуг и будет ли это выгодно.

Что такое эндаумент-фонд и как работает

Финансовая поддержка важна для организаций из разных сфер — образование, культура, медицина, наука. Например, вузы создают эндаумент-фонды, чтобы получить поддержку на развитие внутренних направлений. Пожертвования идут от меценатов и частных инвесторов.

Где брать данные для счета-фактуры на аванс при торговле на маркетплейсах

Не все маркетплейсы выдают селлерам информацию о предоплате, поступившей от покупателей. Однако выставлять счет-фактуры на аванс нужно.

Утилизация товаров маркетплейсом: можно ли взять в расходы

При утилизации товаров маркетплейс не выдает документов по ЭДО, компания списывает товар на основании отчета о списании на сайте маркетплейса. Можно ли эти расходы принимать в налоговом учете?

Организация возмещает подрядчику командировочные расходы: облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами

Организация при желании может возместить подрядчику командировочные расходы. Однако перед этим важно выяснить: облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами.

Организация на УСН «Доходы минус расходы» купила лицензию: как отразить в учете

Организации на УСН «Доходы минус расходы» могут учесть в затратах приобретение лицензии. Рассказываем, как это правильно сделать.

Перестаньте быть «начальником». Станьте режиссером

Единственная задача руководителя как лидера — создать команду, которая работает как мышцы у хищника: согласованно, плавно и мощно. Живые, мыслящие, мотивированные команды — вот новый актив. У такой команды и лидер должен быть ее зеркалом.

Переход с УСН на ОСНО в 2026 году

Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2026 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.

Как открыть бизнес по онлайн-обучению: пошаговая инструкция

Онлайн-обучение с течением времени становится все более популярным. А спрос, как известно, рождает предложение. Разберем, что следует учесть при открытии бизнеса по онлайн-обучению, каким требованиям нужно отвечать и как все правильно организовать.

Закон о налоговой реформе-2026 получил одобрение Совета Федерации. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2067

Сегодня Совет Федерации одобрил законопроект с масштабными поправками в НК РФ.

Как настроить Яндекс Директ и ошибки, которых нужно избегать

Рекомендации по заполнению полей Уведомления в Роскомнадзор

Льготы для радиоэлектронной промышленности: как бизнесу снизить налоги и взносы до 2028 года

Продвижение корпоративных сайтов: как SEO превращает имиджевый ресурс в источник клиентов

Приложение кассы на телефон: прием платежей и формирование чеков с приложением Бизнес.Ру

Льготы по НДС для бизнеса в 2026 году

Как провести годовую инвентаризацию в 2025 году

Инвентаризация–2025: как провести по новым правилам ФСБУ 28/2023

АУСН с 2026 года: что изменится и как перейти

Учетная политика компании: как составить и зачем она нужна

Банковская гарантия для коммерческого контракта: что нужно знать бизнесу

Прощайте, проблемы с печатью УПД: найдено простое решение

Как рассчитать налоговую нагрузку на бизнес в 2026 году

⚡️Отчет Фосагро за 9 месяцев 2025 года. Где дивиденды?

Как понять, что вашей компании пора менять систему налогообложения

🏁 Региональные налоговые льготы похоже все. Закончились

Оптимизация налогов. Семейный бизнес как передать часть дела родственнику, не попав на налоги?

Порядок использования работником обеденного перерыва

💥Обзор новостей: в Удмуртии ставка для УСН — 5% и 14%, женщин в декрете предлагают освободить от штрафов и пеней, курские депутаты ввели туристический налог

Зеленский против Трампа: почему рыночный оптимизм оказался преждевременным

Универсального ответа «какая система выгоднее» не существует

Татьяна Ким обратилась к ЦБ РФ, Правительству и Федеральному собранию с открытым письмом

О налоге на имущество в отношении дорог, площадок, ограждений территории

Какие документы нужно менять при смене фамилии

Как работает «Мой налог»: правила, о которых самозанятые почти никогда не знают

Минфин берется за маркетплейсы: грядут новые правила для продавцов

Почему в документе реализации «Ответственный» отличается от автора и как это исправить в 1С

20% годовых с ежемесячной выплатой: разбираем облигации РеСтор-001Р-02

Новые обязанности для коммерческих организаций с 2026 года

💥Бомбардировка требованиями по ст. 93 НК РФ

Краснодар в 2025 году: куда сходить в декабре и на что посмотреть

Дропы, фейки и срочные реквизиты: я между том-ямом и паникой

