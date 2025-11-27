Утренний бухгалтер № 6018. Все изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

Читайте большой обзор по законодательным изменениям с 1 декабря 2025 года.
В 2025 году в РФ аннулировали 7,3 тыс. разрешений на работу иностранных граждан из-за незнания русского языка.
Председатель Совета Федерации призвала «плотно заняться» практикой, когда работники становятся самозанятыми.
Роструд: для изменения режима рабочего времени нужно учитывать право работника на удобный для него график.
Роспотребнадзор: маркетплейсы не нарушают закон и права потребителей, когда дают скидки клиентам за оплату покупок банком самой площадки.
КС РФ: нужно доработать законодательство и понять, можно ли менять цену сделки, если в процессе работы изменились правила уплаты НДС.
АУСН с 2026 года: что изменится и как перейти, узнаете из статьи.
Власти хотят депортировать мигрантов за счет работодателей.
Разборы законов
— Можно ли отказаться получать зарплату в банке, который выбрал работодатель. Мини-курс
Работник имеет право самостоятельно выбрать банк, на счет которого будет перечисляться его заработная плата. В мини-курсе разберем, как поменять реквизиты банка для получения зарплаты и что делать, если работодатель навязывает сотруднику выбор конкретного банка.
— Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налогов, уплаченных за третье лицо
Решили уплатить налог за кого-то, но ошиблись в платежке. ИФНС вправе не зачесть эти деньги? Бесспорно то, что платежки надо заполнять корректно. Небесспорно то, что некритичные ошибки помешают зачету.
— Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя
Плательщик УСН должен считать налог от доходов или с разницы между доходами и расходами, ориентируясь на выбранный им объект налогообложения. Если ИП выбрал УСН «доходы минус расходы», то он не может применять «доходы» только потому, что ему это более выгодно. Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.
— Когда компенсация за страховку и мойку личного авто сотрудника не облагается взносами
Чтобы не начислять взносы на компенсацию за авто, нужно соглашение и документы.
— Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав. Мини-курс
Как законно использовать контент нейросети в бизнесе? Расскажем по порядку.
Статьи
— Как применять срок исковой давности в разных ситуациях
При истечении исковой давности не получится восстановить нарушенные права в суде. Однако для каждого спора эти сроки различны. Рассказываем, как применять сроки исковой давности в разных ситуациях.
— Утренний бухгалтер № 6017. Все изменения-2026 для бухгалтера: большой обзор
В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.
— Как уволить за прогул по закону: пошаговый алгоритм
Неявка на работу в общем случае считается прогулом. Но пока вы не разберетесь в ситуации, уволить работника за него нельзя. Рассказываем, как правильно оформить прогул и расторгнуть трудовой договор.
— НСУ: что входит в набор социальных услуг, как отказаться
Что входит в государственный набор социальных услуг и кто имеет на него право. Как правильно оформить и начать получать НСУ. Рассказываем, как отказаться от набора услуг и будет ли это выгодно.
— Что такое эндаумент-фонд и как работает
Финансовая поддержка важна для организаций из разных сфер — образование, культура, медицина, наука. Например, вузы создают эндаумент-фонды, чтобы получить поддержку на развитие внутренних направлений. Пожертвования идут от меценатов и частных инвесторов.
— Где брать данные для счета-фактуры на аванс при торговле на маркетплейсах
Не все маркетплейсы выдают селлерам информацию о предоплате, поступившей от покупателей. Однако выставлять счет-фактуры на аванс нужно.
— Утилизация товаров маркетплейсом: можно ли взять в расходы
При утилизации товаров маркетплейс не выдает документов по ЭДО, компания списывает товар на основании отчета о списании на сайте маркетплейса. Можно ли эти расходы принимать в налоговом учете?
— Организация возмещает подрядчику командировочные расходы: облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами
Организация при желании может возместить подрядчику командировочные расходы. Однако перед этим важно выяснить: облагаются ли они НДФЛ и страховыми взносами.
— Организация на УСН «Доходы минус расходы» купила лицензию: как отразить в учете
Организации на УСН «Доходы минус расходы» могут учесть в затратах приобретение лицензии. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Перестаньте быть «начальником». Станьте режиссером
Единственная задача руководителя как лидера — создать команду, которая работает как мышцы у хищника: согласованно, плавно и мощно. Живые, мыслящие, мотивированные команды — вот новый актив. У такой команды и лидер должен быть ее зеркалом.
— Переход с УСН на ОСНО в 2026 году
Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2026 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой.
— Как открыть бизнес по онлайн-обучению: пошаговая инструкция
Онлайн-обучение с течением времени становится все более популярным. А спрос, как известно, рождает предложение. Разберем, что следует учесть при открытии бизнеса по онлайн-обучению, каким требованиям нужно отвечать и как все правильно организовать.
— Закон о налоговой реформе-2026 получил одобрение Совета Федерации. ⚡«Ночной бухгалтер» № 2067
Сегодня Совет Федерации одобрил законопроект с масштабными поправками в НК РФ.
Блоги компаний
Как настроить Яндекс Директ и ошибки, которых нужно избегать
Рекомендации по заполнению полей Уведомления в Роскомнадзор
Льготы для радиоэлектронной промышленности: как бизнесу снизить налоги и взносы до 2028 года
Продвижение корпоративных сайтов: как SEO превращает имиджевый ресурс в источник клиентов
Приложение кассы на телефон: прием платежей и формирование чеков с приложением Бизнес.Ру
Льготы по НДС для бизнеса в 2026 году
Как провести годовую инвентаризацию в 2025 году
Инвентаризация–2025: как провести по новым правилам ФСБУ 28/2023
АУСН с 2026 года: что изменится и как перейти
Учетная политика компании: как составить и зачем она нужна
Банковская гарантия для коммерческого контракта: что нужно знать бизнесу
Прощайте, проблемы с печатью УПД: найдено простое решение
Как рассчитать налоговую нагрузку на бизнес в 2026 году
Консультации
Трибуна
⚡️Отчет Фосагро за 9 месяцев 2025 года. Где дивиденды?
Как понять, что вашей компании пора менять систему налогообложения
🏁 Региональные налоговые льготы похоже все. Закончились
Оптимизация налогов. Семейный бизнес как передать часть дела родственнику, не попав на налоги?
Порядок использования работником обеденного перерыва
💥Обзор новостей: в Удмуртии ставка для УСН — 5% и 14%, женщин в декрете предлагают освободить от штрафов и пеней, курские депутаты ввели туристический налог
Зеленский против Трампа: почему рыночный оптимизм оказался преждевременным
Универсального ответа «какая система выгоднее» не существует
Татьяна Ким обратилась к ЦБ РФ, Правительству и Федеральному собранию с открытым письмом
О налоге на имущество в отношении дорог, площадок, ограждений территории
Какие документы нужно менять при смене фамилии
Как работает «Мой налог»: правила, о которых самозанятые почти никогда не знают
Минфин берется за маркетплейсы: грядут новые правила для продавцов
Почему в документе реализации «Ответственный» отличается от автора и как это исправить в 1С
20% годовых с ежемесячной выплатой: разбираем облигации РеСтор-001Р-02
Новые обязанности для коммерческих организаций с 2026 года
💥Бомбардировка требованиями по ст. 93 НК РФ
Краснодар в 2025 году: куда сходить в декабре и на что посмотреть
Дропы, фейки и срочные реквизиты: я между том-ямом и паникой
Начать дискуссию