ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6020. Станет проще получить закрытую информацию из ЕГРЮЛ

ФНС будет автоматически возобновлять доступ к информации, если исчезли основания для ограничения доступа.

27 ноября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении восстановления доступа к сведениям об организации, размещенным в ЕГРЮЛ.

Турналог нужно платить, если гостевой дом оказывает услуги по временному размещению, а также входит в реестр классифицированных средств размещения.

Роструд: при основной работе и совместительстве не запрещено взять еще одну работу. Но есть условия.

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщил, что никакой очередной пенсионной реформы не готовится.

Отчеты в 1С:Управление торговлей: подробный обзор — в статье.

За счет маткапитала предлагают оплачивать стоматологические услуги.

УСН, ПСН и НДС в 2026 году, аутсорсинг и новые риски по 115-ФЗ: записи вебинаров для бухгалтера за ноябрь 2025.

Шкалу маткапитала предлагают сделать прогрессивной с 2026 года.

⭐ Совет от редакции: Экстренный разбор изменений в НК РФ. Переходим на новые ставки, лимиты и правила без ошибок и потерь. Вебинар 2 декабря в 15:00 мск. Записаться.

🌴Большая конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — это родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

И вот спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях. 

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет. С 1 декабря цена вырастет!

Купить билет

Разборы законов

Какие компенсации положены при дистанционной работе

Необлагаемая налогами компенсация дистанционным работникам должна быть или 35 руб. в день, или в размере фактических расходов.

Что учесть при заполнении УПД. Мини-курс

УПД — универсальный передаточный документ, который заменяет счет-фактуру и первичный документ. В мини-курсе разберем нюансы заполнения УПД.

Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом

С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.

НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году

После 5 лет владения долю в уставном капитале организации можно продать без НДФЛ, но только если стоимость доли – менее 50 млн рублей.

Допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года: варианты формулировок

С 1 января 2026 года повышена ставка НДС с 20% до 22% и понижен порог доходов на УСН, преодоление которого делает упрощенца плательщиком НДС. В этой связи необходимо пересматривать длящиеся договоры.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 ноября 2025 года

2 С 1 декабря 2025 меняется порядок въезда в Россию мигрантов. Но не всех

3 Депутат предлагает не учитывать при назначении пособий доходы самозанятых многодетных матерей

4 ЦБ: заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем согласий банков на это

5 ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только

6 28% россиян считают, что от нейросетей больше вреда, чем пользы

7 🚕 Володин: депутаты рассмотрят законопроект о самозанятых в такси

8 ⏳ 28 ноября 2025 – день уплаты налогов

9 Получить из ЕГРЮЛ закрытую информацию будет проще: законопроект 2025

10 В стаж для пенсии будут включать время службы добровольцами – правительственный законопроект 2025

11 Зарплаты AI-тренеров достигают 300 тысяч рублей в 2025 году

12 Шкалу маткапитала предложили сделать прогрессивной с 2026 года

13 В Ассоциации юристов считают, что ключевую ставку могут снизить до 6%

14 😱 «Черная пятница» уже сегодня! Успейте купить онлайн-курсы с максимальными скидками

15 Депутаты предложили печатать купюры номиналом 10 тысяч рублей

16 В 2026 году больше компаний смогут не подавать консолидированную отчетность

17 💰 Обороты самозанятых растут в 6 раз за два года

18 За невыполнение предписаний ФАС предлагают не штрафовать, а сразу дисквалифицировать

19 😬 Материнский капитал могут разрешить использовать для оплаты лечения зубов

20 ❔ Можно ли подать уведомление о переходе на АУСН через сторонний сервис

21 Организованный набор трудовых мигрантов планируют запустить в 2027 году

22 ❗️ Акция «Черная пятница-2026» подходит к концу! Скидки до 85% на все профкурсы «Клерка»

23 Минцифры рекомендует госорганам перейти в MAX до 1 января 2026 года

24 Нилов: законопроектов о повышении пенсионного возраста в Госдуме нет

25 👓 Какие изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

26 📈 Долговая нагрузка на бизнес выросла до максимума с 2021 года

27 👌 При основной работе и совместительстве не запрещено взять еще одну работу. Но есть условия

28 Почему банки считают, что маркетплейсы не доплатили налоги

29 Названы условия применения ставки 0% налога на прибыль при оказании социальных услуг + особенности заполнения декларации

30 🛍 «Черная пятница-2026» на «Клерке»: успейте забрать топовые профкурсы с максимальными скидками!

31 🍩 Частным кондитерам могут разрешить закупать алкоголь для производства десертов

32 В Курской области запустят АУСН с 1 января 2026 года

33 Кредиторов хотят обязать уменьшать проценты при снижении ключевой ставки ЦБ

34 Отсрочка по страховым взносам не отменяет обязанность заплатить и не создает новых обязательств

35 👀 ФНС уточнила важный момент при заполнении 3-НДФЛ для имущественного вычета

36 У Платформы ОФД скидки на цифровые сервисы до 60%

37 В Красноярском крае просят перевести налоги бизнеса «на автомат». Не надо тратить деньги на бухгалтера

38 🏠 Должен ли собственник гостевого дома платить туристический налог

39 В Краснодарском крае на 11% выросло число индивидуальных предпринимателей

40 💥 Изменения с декабря 2025, важные заявления главы ФНС Егорова, премудрости АУСН, новые формы по НДС и ПСН, отмена налоговой отчетности для МСП. Топ новостей за неделю

41 44% сотрудников могут открыто признаться в своих ошибках

42 🔮 Получите по-бухгалтерски точные предсказания от «Клерка» — мы запустили гороскоп!

43 ✉ Сколько пришлют налоговых уведомлений, если имущество зарегистрировано в разных ИФНС

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 6019. С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить взносы, но этого можно избежать

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают уплату взносов с МРОТ у директора для нулевок.

Дисциплинарные взыскания: какие существуют, как применяются и в какие сроки

При нарушении трудовой дисциплины работодатель может применять взыскания. Однако в ТК существует только три вида таких мер, все остальные считают незаконными. Какие дисциплинарные взыскания можно накладывать, как их оформить и в какие сроки — рассказали в статье.

Рабочие графики 5/2 и 2/2: плюсы и минусы

Выбор оптимального графика работы — важный аспект организации трудового процесса. Наиболее распространенные варианты — 5/2 и сменный график 2/2. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Инструкция для начинающего ИП на УСН 6%: как считать, что и когда платить, отчетность

Работа на УСН накладывает на ИП определенные обязанности по уплате налогов и сдаче отчетности. Разберем, какие платежи обязан перечислять в бюджет предприниматель-упрощенец, в какой срок и какую отчетность он обязан формировать в 2025 и в 2026 годах.

Как в бухучете исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет

Ошибки в бухгалтерском учете исправляются в зависимости от их существенности. Чаще всего критерии определения значительности ошибки указывают в учетной политике. Рассказываем, как в 1С исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет.

Как правильно указать наименования товаров в заявлении о ввозе

Корректные наименования товаров в заявлении о ввозе является залогом успешного прохождения таможенных процедур и избежания штрафных санкций. Ошибки в оформлении документа могут привести к задержкам поставок и финансовым потерям. Рассказываем, как правильно указывать наименования товаров.

Можно ли устанавливать аванс в процентах от зарплаты

Авансом называют зарплату за первую половину текущего месяца. Можно ли устанавливать ее в процентах от оклада?

Договор факторинга: как отражать в учете и исчислять налоги на УСН с НДС 20%

Если организация на УСН «Доходы минус расходы» работает с факторинговой компанией, то средства за поставку товара она получает раньше, чем их переведет клиент. Рассказываем, как учитывать операции по договору факторинга на УСН «Доходы минус расходы» и исчислять налоги.

График выплаты пособий и пенсий в декабре 2025

На региональных сайтах СФР появилась информация о графике выплаты пенсий и пособий в декабре 2025 года. Рассказываем, когда ждать выплаты.

Резюме бухгалтера в 2026 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без

Не более десяти секунд потребуется опытному рекрутеру, чтобы оценить резюме. Можно ли за это время произвести правильное впечатление? Практика показывает, что вполне. В этом вам помогут готовые примеры резюме бухгалтера с комментариями профессионалов для опытных специалистов и образец для соискателей без опыта. Рассказываем, как правильно составить и какие профессиональные навыки бухгалтера указать в резюме.

Что поменять в договорах из-за НДС 22%, АУСН вместо ПСН и УСН, контент нейросетей в бизнесе: обзор для бухгалтера

С 1 января вместо 20% ставки НДС будут применять 22%. А еще многим упрощенцам придется перейти на уплату НДС — лимит с нового года составит 20 млн руб.

Бэк-офис нового поколения: как ОЦО формирует цифровое ядро компании и усиливает ее конкурентоспособность

В корпоративном управлении долгое время существовал устойчивый стереотип: бэк-офис — это вспомогательная структура, «закулисье», обеспечивающее бухгалтерию, кадровый учет, документооборот, юридическое сопровождение и операционную поддержку. Функция важная, но второстепенная. Однако современная бизнес-среда изменила роли.

Все режимы налогообложения для ИП и ООО в 2026 году

Правильно выбранный режим налогообложения сильно облегчает работу компании, снижает налоговую нагрузку, сокращает количество отчетов. Как правильно выбрать режим налогообложения, как перейти с одного режима на другой и какие нюансы нужно учесть. Собрали ответы на все вопросы.

Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица

Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.

Бизнес-карта: зачем нужна и как пользоваться

Для некоторых расходов бизнесу удобнее использовать карту. Можно оплачивать покупку оборудования, рекламу и прочие расходы. Но по бизнес-картам есть ограничения. Рассказываем, как ими пользоваться.

Российский IT-дайджест #16: голуби-биодроны, русский ИИ на орбите и настоящие штрафы за читы

Новости российского IT за неделю.

Изменят правила трудоустройства мигрантов. 👷«Ночной бухгалтер» № 2068

Принять на работу иностранцев «с улицы» уже не получится.

Блоги компаний

Налоговые льготы для IT-компаний в 2026 году: главные изменения и новые условия

🛒 💥 Завершаем неделю «Черной пятницы»! Успейте купить курсы на главной распродаже года

ФЗ №152-ФЗ для турагентов и туроператоров: как не попасть на штрафы

Продвижение фитнес-клубов: SEO, реклама и клиенты из поиска

Отчеты в 1С:Управление торговлей — подробный обзор

Учет инвентаризации: как оформить излишки и недостачи в 2025 году

Раздел общего имущества супругов при банкротстве в период обрушения бизнеса

Перевод в США и из США в Россию: безопасные способы в 2025 году

Оплата зарубежных сервисов — рабочие способы и актуальные методы в 2025 году

АУСН — последний вагон: пошаговая инструкция по переходу для тех, кто не хочет платить НДС

Как сервис «Финлид» от Точка Банк облегчает работу бухгалтерам на аутсорсинге

Налоги 2026: как работать в условиях изменений

Стать дизайнером интерьера с нуля: как освоить профессию и начать зарабатывать

Сверка с налоговой в 1С: избавляемся от путаницы с переплатами и недоимками

Как подготовиться к переходу с одного режима налогообложения на другой

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер в бренд женской одежды Зарплата от 70000 ₽, Куровское, Полный день

Старший бухгалтер Зарплата от 130000 до 150000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 100000 ₽, Москва, Гибкий график

Главный бухгалтер/финансовый аналитик Зарплата не указана, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 50000 до 70000 ₽, , Полный день

Резюме

Трибуна

Договор франчайзинга: что важно знать перед покупкой франшизы

⚡️Выручка Т-Технологии впервые превысила 1 триллион рублей

Какой налоговый режим выбрать в 2026 году: полный разбор для ООО и ИП

🚨 Дробление в чистом виде: почему «мамины» и «сыновы» точки на АУСН – это бомба замедленного действия

Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили данные предельные нормы

Испытание на прочность: выдержит ли индекс 2600 пунктов новую порцию негатива?

💥Обзор новостей: для самозанятых в такси установят региональную квоту, введут штрафы за отправку дикпиков, старение угрожает устойчивости соцобеспечения

Электронная приемка в ЕИС: 7 ошибок, из-за которых задерживают оплату. Проверить стоит каждому поставщику

Как провести инвентаризацию в «1С: Бухгалтерия 3.0» без ручного пересчета и ошибок

Ассистентка Даша в 1С:УНФ

Пост для авторов: как публиковать статьи на «Клерке»

☃️ Дивиденды декабря. Ну вот, опять богатеть

Кассация по делу Долиной-Лурье: почему Долина снова выиграла, а Лурье проиграла?

Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в декабре 2025

⚠️ Патент под угрозой в 2026 году: кто слетит с ПСН и почему бухгалтеры должны готовиться уже сейчас!

🧠Мозгонапрягатель 47/52

Как оплатить ЖКХ без комиссии: все способы

Сервис оценки ФНС: новые возможности и открытые вопросы

О пороге 5% по Закону о торговой деятельности при выплате премии и оплате услуг

АУСН для селлеров на маркетплейсах

Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10458@ от 19.11.2025

ФАС РФ: Письмо № ГР/110507/25 от 21.11.2025

Минфин РФ: Письмо № 02-05-07/114501 от 24.11.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/89074 от 12.09.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/74758 от 30.09.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/79736 от 15.08.2025

Роструд: Письмо № ТЗ/7300-6-1 от 02.10.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Роструд: наставничество не всегда оплачивается дополнительно

Минфин РФ: Письма № 03-04-05/74290 от 27.09.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74260 от 27.09.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/74462 от 27.09.2019

Последние темы форума

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет