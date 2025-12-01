Утренний бухгалтер № 6020. Станет проще получить закрытую информацию из ЕГРЮЛ

27 ноября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении восстановления доступа к сведениям об организации, размещенным в ЕГРЮЛ.
Турналог нужно платить, если гостевой дом оказывает услуги по временному размещению, а также входит в реестр классифицированных средств размещения.
Роструд: при основной работе и совместительстве не запрещено взять еще одну работу. Но есть условия.
Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов сообщил, что никакой очередной пенсионной реформы не готовится.
Отчеты в 1С:Управление торговлей: подробный обзор — в статье.
За счет маткапитала предлагают оплачивать стоматологические услуги.
УСН, ПСН и НДС в 2026 году, аутсорсинг и новые риски по 115-ФЗ: записи вебинаров для бухгалтера за ноябрь 2025.
Шкалу маткапитала предлагают сделать прогрессивной с 2026 года.
Разборы законов
— Какие компенсации положены при дистанционной работе
Необлагаемая налогами компенсация дистанционным работникам должна быть или 35 руб. в день, или в размере фактических расходов.
— Что учесть при заполнении УПД. Мини-курс
УПД — универсальный передаточный документ, который заменяет счет-фактуру и первичный документ. В мини-курсе разберем нюансы заполнения УПД.
— Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом
С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.
— НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году
После 5 лет владения долю в уставном капитале организации можно продать без НДФЛ, но только если стоимость доли – менее 50 млн рублей.
— Допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года: варианты формулировок
С 1 января 2026 года повышена ставка НДС с 20% до 22% и понижен порог доходов на УСН, преодоление которого делает упрощенца плательщиком НДС. В этой связи необходимо пересматривать длящиеся договоры.
Новости
Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах
Дата проведения: 2 декабря, вторник
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023.
Дата проведения: 3 декабря, среда
Конференция для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 3 декабря, среда
Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем дополняем
Дата проведения: 4 декабря, четверг
— Утренний бухгалтер № 6019. С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить взносы, но этого можно избежать
В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают уплату взносов с МРОТ у директора для нулевок.
— Дисциплинарные взыскания: какие существуют, как применяются и в какие сроки
При нарушении трудовой дисциплины работодатель может применять взыскания. Однако в ТК существует только три вида таких мер, все остальные считают незаконными. Какие дисциплинарные взыскания можно накладывать, как их оформить и в какие сроки — рассказали в статье.
— Рабочие графики 5/2 и 2/2: плюсы и минусы
Выбор оптимального графика работы — важный аспект организации трудового процесса. Наиболее распространенные варианты — 5/2 и сменный график 2/2. У каждого есть свои преимущества и недостатки.
— Инструкция для начинающего ИП на УСН 6%: как считать, что и когда платить, отчетность
Работа на УСН накладывает на ИП определенные обязанности по уплате налогов и сдаче отчетности. Разберем, какие платежи обязан перечислять в бюджет предприниматель-упрощенец, в какой срок и какую отчетность он обязан формировать в 2025 и в 2026 годах.
— Как в бухучете исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет
Ошибки в бухгалтерском учете исправляются в зависимости от их существенности. Чаще всего критерии определения значительности ошибки указывают в учетной политике. Рассказываем, как в 1С исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет.
— Как правильно указать наименования товаров в заявлении о ввозе
Корректные наименования товаров в заявлении о ввозе является залогом успешного прохождения таможенных процедур и избежания штрафных санкций. Ошибки в оформлении документа могут привести к задержкам поставок и финансовым потерям. Рассказываем, как правильно указывать наименования товаров.
— Можно ли устанавливать аванс в процентах от зарплаты
Авансом называют зарплату за первую половину текущего месяца. Можно ли устанавливать ее в процентах от оклада?
— Договор факторинга: как отражать в учете и исчислять налоги на УСН с НДС 20%
Если организация на УСН «Доходы минус расходы» работает с факторинговой компанией, то средства за поставку товара она получает раньше, чем их переведет клиент. Рассказываем, как учитывать операции по договору факторинга на УСН «Доходы минус расходы» и исчислять налоги.
— График выплаты пособий и пенсий в декабре 2025
На региональных сайтах СФР появилась информация о графике выплаты пенсий и пособий в декабре 2025 года. Рассказываем, когда ждать выплаты.
— Резюме бухгалтера в 2026 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без
Не более десяти секунд потребуется опытному рекрутеру, чтобы оценить резюме. Можно ли за это время произвести правильное впечатление? Практика показывает, что вполне. В этом вам помогут готовые примеры резюме бухгалтера с комментариями профессионалов для опытных специалистов и образец для соискателей без опыта. Рассказываем, как правильно составить и какие профессиональные навыки бухгалтера указать в резюме.
— Что поменять в договорах из-за НДС 22%, АУСН вместо ПСН и УСН, контент нейросетей в бизнесе: обзор для бухгалтера
С 1 января вместо 20% ставки НДС будут применять 22%. А еще многим упрощенцам придется перейти на уплату НДС — лимит с нового года составит 20 млн руб.
— Бэк-офис нового поколения: как ОЦО формирует цифровое ядро компании и усиливает ее конкурентоспособность
В корпоративном управлении долгое время существовал устойчивый стереотип: бэк-офис — это вспомогательная структура, «закулисье», обеспечивающее бухгалтерию, кадровый учет, документооборот, юридическое сопровождение и операционную поддержку. Функция важная, но второстепенная. Однако современная бизнес-среда изменила роли.
— Все режимы налогообложения для ИП и ООО в 2026 году
Правильно выбранный режим налогообложения сильно облегчает работу компании, снижает налоговую нагрузку, сокращает количество отчетов. Как правильно выбрать режим налогообложения, как перейти с одного режима на другой и какие нюансы нужно учесть. Собрали ответы на все вопросы.
— Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица
Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.
— Бизнес-карта: зачем нужна и как пользоваться
Для некоторых расходов бизнесу удобнее использовать карту. Можно оплачивать покупку оборудования, рекламу и прочие расходы. Но по бизнес-картам есть ограничения. Рассказываем, как ими пользоваться.
— Российский IT-дайджест #16: голуби-биодроны, русский ИИ на орбите и настоящие штрафы за читы
Новости российского IT за неделю.
— Изменят правила трудоустройства мигрантов. 👷«Ночной бухгалтер» № 2068
Принять на работу иностранцев «с улицы» уже не получится.
Налоговые льготы для IT-компаний в 2026 году: главные изменения и новые условия
🛒 💥 Завершаем неделю «Черной пятницы»! Успейте купить курсы на главной распродаже года
ФЗ №152-ФЗ для турагентов и туроператоров: как не попасть на штрафы
Продвижение фитнес-клубов: SEO, реклама и клиенты из поиска
Отчеты в 1С:Управление торговлей — подробный обзор
Учет инвентаризации: как оформить излишки и недостачи в 2025 году
Раздел общего имущества супругов при банкротстве в период обрушения бизнеса
Перевод в США и из США в Россию: безопасные способы в 2025 году
Оплата зарубежных сервисов — рабочие способы и актуальные методы в 2025 году
АУСН — последний вагон: пошаговая инструкция по переходу для тех, кто не хочет платить НДС
Как сервис «Финлид» от Точка Банк облегчает работу бухгалтерам на аутсорсинге
Налоги 2026: как работать в условиях изменений
Стать дизайнером интерьера с нуля: как освоить профессию и начать зарабатывать
Сверка с налоговой в 1С: избавляемся от путаницы с переплатами и недоимками
Как подготовиться к переходу с одного режима налогообложения на другой
Участник ООО вышел из общества, ограничение для УСН
Может ли ИП на патенте сдавать квартиру по доверенности?
Задолженность сотрудника перед налоговой по НДФЛ
ип на псн в 2025 году доход 31 млн в 2026 году могут получить патент
ООО на усн6% за 2025 доход 21 млн что ожидать в 2026 году . утеряет ли право применять усн ?
Договор франчайзинга: что важно знать перед покупкой франшизы
⚡️Выручка Т-Технологии впервые превысила 1 триллион рублей
Какой налоговый режим выбрать в 2026 году: полный разбор для ООО и ИП
🚨 Дробление в чистом виде: почему «мамины» и «сыновы» точки на АУСН – это бомба замедленного действия
Министерстве труда и социальной защиты РФ утвердили данные предельные нормы
Испытание на прочность: выдержит ли индекс 2600 пунктов новую порцию негатива?
💥Обзор новостей: для самозанятых в такси установят региональную квоту, введут штрафы за отправку дикпиков, старение угрожает устойчивости соцобеспечения
Электронная приемка в ЕИС: 7 ошибок, из-за которых задерживают оплату. Проверить стоит каждому поставщику
Как провести инвентаризацию в «1С: Бухгалтерия 3.0» без ручного пересчета и ошибок
Пост для авторов: как публиковать статьи на «Клерке»
☃️ Дивиденды декабря. Ну вот, опять богатеть
Кассация по делу Долиной-Лурье: почему Долина снова выиграла, а Лурье проиграла?
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в декабре 2025
⚠️ Патент под угрозой в 2026 году: кто слетит с ПСН и почему бухгалтеры должны готовиться уже сейчас!
Как оплатить ЖКХ без комиссии: все способы
Сервис оценки ФНС: новые возможности и открытые вопросы
О пороге 5% по Закону о торговой деятельности при выплате премии и оплате услуг
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10458@ от 19.11.2025
ФАС РФ: Письмо № ГР/110507/25 от 21.11.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-05-07/114501 от 24.11.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/89074 от 12.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/74758 от 30.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/79736 от 15.08.2025
Роструд: Письмо № ТЗ/7300-6-1 от 02.10.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Роструд: наставничество не всегда оплачивается дополнительно
Минфин РФ: Письма № 03-04-05/74290 от 27.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74260 от 27.09.2019
