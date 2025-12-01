Утренний бухгалтер № 6020. Станет проще получить закрытую информацию из ЕГРЮЛ

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6019. С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить взносы, но этого можно избежать

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают уплату взносов с МРОТ у директора для нулевок.

— Дисциплинарные взыскания: какие существуют, как применяются и в какие сроки

При нарушении трудовой дисциплины работодатель может применять взыскания. Однако в ТК существует только три вида таких мер, все остальные считают незаконными. Какие дисциплинарные взыскания можно накладывать, как их оформить и в какие сроки — рассказали в статье.

— Рабочие графики 5/2 и 2/2: плюсы и минусы

Выбор оптимального графика работы — важный аспект организации трудового процесса. Наиболее распространенные варианты — 5/2 и сменный график 2/2. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

— Инструкция для начинающего ИП на УСН 6%: как считать, что и когда платить, отчетность

Работа на УСН накладывает на ИП определенные обязанности по уплате налогов и сдаче отчетности. Разберем, какие платежи обязан перечислять в бюджет предприниматель-упрощенец, в какой срок и какую отчетность он обязан формировать в 2025 и в 2026 годах.

— Как в бухучете исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет

Ошибки в бухгалтерском учете исправляются в зависимости от их существенности. Чаще всего критерии определения значительности ошибки указывают в учетной политике. Рассказываем, как в 1С исправить ошибочное отражение расходов прошлых лет.

— Как правильно указать наименования товаров в заявлении о ввозе

Корректные наименования товаров в заявлении о ввозе является залогом успешного прохождения таможенных процедур и избежания штрафных санкций. Ошибки в оформлении документа могут привести к задержкам поставок и финансовым потерям. Рассказываем, как правильно указывать наименования товаров.

— Можно ли устанавливать аванс в процентах от зарплаты

Авансом называют зарплату за первую половину текущего месяца. Можно ли устанавливать ее в процентах от оклада?

— Договор факторинга: как отражать в учете и исчислять налоги на УСН с НДС 20%

Если организация на УСН «Доходы минус расходы» работает с факторинговой компанией, то средства за поставку товара она получает раньше, чем их переведет клиент. Рассказываем, как учитывать операции по договору факторинга на УСН «Доходы минус расходы» и исчислять налоги.

— График выплаты пособий и пенсий в декабре 2025

На региональных сайтах СФР появилась информация о графике выплаты пенсий и пособий в декабре 2025 года. Рассказываем, когда ждать выплаты.

— Резюме бухгалтера в 2026 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без

Не более десяти секунд потребуется опытному рекрутеру, чтобы оценить резюме. Можно ли за это время произвести правильное впечатление? Практика показывает, что вполне. В этом вам помогут готовые примеры резюме бухгалтера с комментариями профессионалов для опытных специалистов и образец для соискателей без опыта. Рассказываем, как правильно составить и какие профессиональные навыки бухгалтера указать в резюме.

— Что поменять в договорах из-за НДС 22%, АУСН вместо ПСН и УСН, контент нейросетей в бизнесе: обзор для бухгалтера

С 1 января вместо 20% ставки НДС будут применять 22%. А еще многим упрощенцам придется перейти на уплату НДС — лимит с нового года составит 20 млн руб.

— Бэк-офис нового поколения: как ОЦО формирует цифровое ядро компании и усиливает ее конкурентоспособность

В корпоративном управлении долгое время существовал устойчивый стереотип: бэк-офис — это вспомогательная структура, «закулисье», обеспечивающее бухгалтерию, кадровый учет, документооборот, юридическое сопровождение и операционную поддержку. Функция важная, но второстепенная. Однако современная бизнес-среда изменила роли.

— Все режимы налогообложения для ИП и ООО в 2026 году

Правильно выбранный режим налогообложения сильно облегчает работу компании, снижает налоговую нагрузку, сокращает количество отчетов. Как правильно выбрать режим налогообложения, как перейти с одного режима на другой и какие нюансы нужно учесть. Собрали ответы на все вопросы.

— Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица

Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.

— Бизнес-карта: зачем нужна и как пользоваться

Для некоторых расходов бизнесу удобнее использовать карту. Можно оплачивать покупку оборудования, рекламу и прочие расходы. Но по бизнес-картам есть ограничения. Рассказываем, как ими пользоваться.

— Российский IT-дайджест #16: голуби-биодроны, русский ИИ на орбите и настоящие штрафы за читы

Новости российского IT за неделю.

— Изменят правила трудоустройства мигрантов. 👷«Ночной бухгалтер» № 2068

Принять на работу иностранцев «с улицы» уже не получится.