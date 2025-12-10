Утренний бухгалтер № 6027. Регионы поднимают стоимость патента

В нашем телеграм-канале бухгалтеры обсуждают изменение стоимости патента на 2026 год. Так, в Архангельской области патент подорожал на 70%.
В 2026 году самозанятые, которые делают добровольные взносы в СФР, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности — закон принят.
С 1 января 2026 года в налоговой можно поставить новую отметку в паспорт вместо ИНН.
ФНС: при отгрузке до 1 января 2026 применяется ставка НДС 20%, а после – 22%.
Эксперт: у ИП на упрощенке и на общей системе налогообложения будет кассовый метод признания доходов.
За ИП-управляющего не нужно платить фиксированные страховые взносы с МРОТ в 2026 году.
Как внедрить 1С в 2026 году: сколько стоит проект, сколько времени занимает, какие этапы включает и как избежать провалов, узнаете из статьи.
УФНС рассказала о распространенных ошибках при заполнении декларации 3-НДФЛ и способах их избежать.
Разборы законов
— Зачет по ЕНС: новые правила-2026
Не всегда можно будет перевести день со своего ЕНС на чужой. По предварительным уведомлениям будут новые сроки зачета.
— Когда туроператоры могут не платить НДС: условия применения льготы. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях туристические услуги освобождаются от НДС.
— Исполнительный лист при увольнении: что делать работодателю
Когда увольняется должник – по судебному решению, по алиментам, – работодатели совершают немало ошибок. И платят штрафы, порой высокие (до 100 000 руб.). Разберем, как правильно поступить с исполнительным документом, чтобы не нарушить закон и не попасть под «санкции» ФССП.
— Типовой устав: что это такое и кому подойдет. Мини-курс
За пару минут в коротком видео расскажем, кто может использовать типовой устав, а кому он не подойдет.
— Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки
С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.
Новости
1 💲 Центробанк повысил курс евро на один рубль 9 декабря 2025 года
2 Путин заявил, что повышение НДС наведет порядок на оптовых, розничных и цифровых рынках
3 🥗 Назвали самый дорогой из традиционных салатов на Новый год-2026
4 Для семей с детьми до трех лет могут ввести новый налоговый вычет
5 В MAX уже больше 87 тысяч каналов
6 Выпускникам колледжей и вузов могут дать отсрочку от срочной службы
7 Как пройти налоговую проверку от первого требования до подписания акта
8 Сертификат УКЭП из мобильного приложения не влияет на возможность получить сертификат на токене
9 Роструд: нужно ли вносить в трудовую книжку запись о замещении декретницы
10 Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных и сократить нелегальную занятость
11 🔥 Новый курс повышения квалификации «Налоговая реформа — 2026» в подарок при покупке подписки Клерк.Премиум
12 За добытый для стройки песок нужно платить налог
13 Минфин уточнил, как признать дебиторку безнадежной и учесть в расходах
14 Налоговая назвала типовые ошибки при заполнении 3-НДФЛ в 2025 году
15 ❗ ФНС назвала еще одно исключение по уплате страховых взносов за директора
16 Путин надеется, что повышение НДС до 22% будет временным
17 ❔ Нужно ли перевыпускать электронную подпись при смене паспорта по возрасту
18 Для выявления нарушений с самозанятыми налоговые органы применяют систему «МАРМ НПД»
19 Минфин изменил программу Дальневосточной и арктической ипотеки
20 ❔ Как учесть дебиторскую задолженность ИП при переходе с УСН на ОСНО
21 ФНС: нужно ли платить взносы с зарплаты директора в процессе ликвидации компании
22 Какая ставка НДС при отгрузках с 2026 года – зависит от даты отгрузки, а не оплаты
23 Депутат рассказал, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году
24 Россияне справились с викториной от ФНС по налоговым вычетам за лечение
25 💣 С 5 декабря 2025 года снова изменились реквизиты уплаты ЕНП
26 ❔ Будут ли с 2026 года взносы за директора, который в отпуске без сохранения зарплаты
27 Силуанов рассказал, что сделано для контроля над дефицитом бюджета в 2026 году
28 Как подтвердить нахождение за границей для налогового резидентства РФ
29 С 2026 года в налоговой можно поставить новую отметку в паспорт вместо ИНН
30 ФНС сама рассчитает НДФЛ за работников на АУСН, но нужны сведения
31 😱 Регионы начали поднимать стоимость патента. В Архангельской области подорожал на 70%
32 Компании смогут получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль за помощь спортивным школам
33 Госдума продлила действие параллельного импорта на 2026 год
34 За незаконные майнинг и кредитование введут уголовную ответственность
35 😷 Самозанятым разрешили платить взносы, чтобы получать больничные: закон принят
36 🏢 Новостройки стали на 84% дороже вторичного жилья
37 Как участникам СВО получить налоговые льготы в Краснодарском крае
38 В России создадут информационную систему «Антикартель»
39 Уведомления о езде без полиса ОСАГО предлагают присылать через Госуслуги
40 Как бизнесу выжить и вырасти в 2026 году — гибкие стратегии от экспертов
41 Многодетные семьи смогут получить льготу на топливо
42 👍 «Клерк» запустил конструктор учетной политики на 2026 год!
43 😮 Совфед поддерживает наделение Росфинмониторинга доступом к данным о переводах по СБП
44 У Росфинмониторинга будет доступ к переводам по СБП: закон принят
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6026. Новые изменения в ТК: самозанятых и ИП отделят от трудовых отношений
Власти в ближайшее время рассмотрят изменения в ТК в части ИП и самозанятых.
— Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
ЕФРСБ предназначен для оперативного информирования всех участников процесса о важных событиях, решениях и действиях арбитражных управляющих. Рассказываем, что такое Единый реестр, кто публикует в нем данные и зачем он нужен.
— Электронные медицинские книжки: когда вводят, кому менять и какие штрафы предусмотрены за отсутствие
Уже скоро электронные медицинские книжки заменят бумажные аналоги. В статье расскажем, когда именно начнут действовать новые правила, кому придется обновлять свои документы и какие санкции ждут работодателей и сотрудников за несоблюдение требований.
— Как написать расписку в получении денег: шаблон, образец
Расписка в получении денежных средств помогает зафиксировать договоренность и перестраховаться на случай, если долг не вернут. Рассказываем: как правильно составить расписку, когда она не имеет юридической силы и как взыскать долг.
— Как отражать штрафы Wildberries в учете
Wildberries нередко выставляет селлерам штрафы из-за нарушений правил площадки. Как учитывать эти издержки в налоговом и бухгалтерском учетах?
— Маркетплейс выставил УПД за продавца: как отражать в учете этот документ
Товары продавца на площадке могут покупать юридические лица и ИП. В этом случае маркетплейс (Wildberries) от имени продавца выписывает УПД покупателю, и присваивает номер этому УПД. Как проводить такой документ?
— Сотрудник попросил выплачивать зарплату на карту, а потом передумал: что делать работодателю
По заявлению работника работодатель вправе изменить способ выплаты зарплаты. Что делать, если сотрудник захотел получать оплату наличными после выбора безналичной?
— Будет ли выплачена 13 пенсия в декабре 2025 года
Ежегодно перед новогодними праздниками обсуждают инициативу выплаты 13-й пенсии в декабре. Рассказываем, что ждать пенсионерам в 2025 году.
— Как ликвидировать ООО с долгами: 5 законных путей, их особенности и риски
Решение о закрытии бизнеса, отягощенного финансовыми обязательствами — многоступенчатый процесс, который требует взвешенного подхода и глубокого понимания законодательства.
— Социальная стипендия для студентов: кому положена и как оформить
Социальная стипендия для студентов в 2026 году, какие категории имеют право, какие документы нужны и как пошагово оформить выплату в вузе или колледже.
— Переход на УСН с НДС с 2026 года: новые обязанности для бизнеса
С 2026 года лимиты для уплаты НДС на УСН снижаются, и многие компании впервые станут плательщиками налога. В этом материале — практический чек-лист, который поможет понять, какие обязанности появятся вместе с НДС и как избежать ошибок в учете и отчетности.
— Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2026 году
За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.
— Учетная политика на 2026 год: изменения, образцы
Учетная политика организации — документ, в котором указывают основные правила ведения учета. Ее составляют для целей бухгалтерского и целей налогового учета, при этом можно объединить все в одном документе. Рассказываем, какие изменения нужно учесть при составлении учетной политики на 2026 год.
