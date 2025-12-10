8026 ОК НДС на УСН Дескоп
Утренний бухгалтер № 6027. Регионы поднимают стоимость патента

Региональные законы должны были быть приняты и опубликованы до 1 декабря 2025, но изменения внесли не везде.

В нашем телеграм-канале бухгалтеры обсуждают изменение стоимости патента на 2026 год. Так, в Архангельской области патент подорожал на 70%.

В 2026 году самозанятые, которые делают добровольные взносы в СФР, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности — закон принят.

С 1 января 2026 года в налоговой можно поставить новую отметку в паспорт вместо ИНН.

ФНС: при отгрузке до 1 января 2026 применяется ставка НДС 20%, а после – 22%.

Эксперт: у ИП на упрощенке и на общей системе налогообложения будет кассовый метод признания доходов.

За ИП-управляющего не нужно платить фиксированные страховые взносы с МРОТ в 2026 году.

Как внедрить 1С в 2026 году: сколько стоит проект, сколько времени занимает, какие этапы включает и как избежать провалов, узнаете из статьи.

УФНС рассказала о распространенных ошибках при заполнении декларации 3-НДФЛ и способах их избежать.

Разборы законов

Зачет по ЕНС: новые правила-2026

Не всегда можно будет перевести день со своего ЕНС на чужой. По предварительным уведомлениям будут новые сроки зачета.

Когда туроператоры могут не платить НДС: условия применения льготы. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях туристические услуги освобождаются от НДС.

Исполнительный лист при увольнении: что делать работодателю

Когда увольняется должник – по судебному решению, по алиментам, – работодатели совершают немало ошибок. И платят штрафы, порой высокие (до 100 000 руб.). Разберем, как правильно поступить с исполнительным документом, чтобы не нарушить закон и не попасть под «санкции» ФССП.

Типовой устав: что это такое и кому подойдет. Мини-курс

За пару минут в коротком видео расскажем, кто может использовать типовой устав, а кому он не подойдет.

Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки

С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.

Новости

1 💲 Центробанк повысил курс евро на один рубль 9 декабря 2025 года

2 Путин заявил, что повышение НДС наведет порядок на оптовых, розничных и цифровых рынках

3 🥗 Назвали самый дорогой из традиционных салатов на Новый год-2026

4 Для семей с детьми до трех лет могут ввести новый налоговый вычет

5 В MAX уже больше 87 тысяч каналов

6 Выпускникам колледжей и вузов могут дать отсрочку от срочной службы

7 Как пройти налоговую проверку от первого требования до подписания акта

8 Сертификат УКЭП из мобильного приложения не влияет на возможность получить сертификат на токене

9 Роструд: нужно ли вносить в трудовую книжку запись о замещении декретницы

10 Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных и сократить нелегальную занятость

11 🔥 Новый курс повышения квалификации «Налоговая реформа — 2026» в подарок при покупке подписки Клерк.Премиум

12 За добытый для стройки песок нужно платить налог

13 Минфин уточнил, как признать дебиторку безнадежной и учесть в расходах

14 Налоговая назвала типовые ошибки при заполнении 3-НДФЛ в 2025 году

15 ❗ ФНС назвала еще одно исключение по уплате страховых взносов за директора

16 Путин надеется, что повышение НДС до 22% будет временным

17 ❔ Нужно ли перевыпускать электронную подпись при смене паспорта по возрасту

18 Для выявления нарушений с самозанятыми налоговые органы применяют систему «МАРМ НПД»

19 Минфин изменил программу Дальневосточной и арктической ипотеки

20 ❔ Как учесть дебиторскую задолженность ИП при переходе с УСН на ОСНО

21 ФНС: нужно ли платить взносы с зарплаты директора в процессе ликвидации компании

22 Какая ставка НДС при отгрузках с 2026 года – зависит от даты отгрузки, а не оплаты

23 Депутат рассказал, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году

24 Россияне справились с викториной от ФНС по налоговым вычетам за лечение

25 💣 С 5 декабря 2025 года снова изменились реквизиты уплаты ЕНП

26 ❔ Будут ли с 2026 года взносы за директора, который в отпуске без сохранения зарплаты

27 Силуанов рассказал, что сделано для контроля над дефицитом бюджета в 2026 году

28 Как подтвердить нахождение за границей для налогового резидентства РФ

29 С 2026 года в налоговой можно поставить новую отметку в паспорт вместо ИНН

30 ФНС сама рассчитает НДФЛ за работников на АУСН, но нужны сведения

31 😱 Регионы начали поднимать стоимость патента. В Архангельской области подорожал на 70%

32 Компании смогут получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль за помощь спортивным школам

33 Госдума продлила действие параллельного импорта на 2026 год

34 За незаконные майнинг и кредитование введут уголовную ответственность

35 😷 Самозанятым разрешили платить взносы, чтобы получать больничные: закон принят

36 🏢 Новостройки стали на 84% дороже вторичного жилья

37 Как участникам СВО получить налоговые льготы в Краснодарском крае

38 В России создадут информационную систему «Антикартель»

39 Уведомления о езде без полиса ОСАГО предлагают присылать через Госуслуги

40 Как бизнесу выжить и вырасти в 2026 году — гибкие стратегии от экспертов

41 Многодетные семьи смогут получить льготу на топливо

42 👍 «Клерк» запустил конструктор учетной политики на 2026 год!

43 😮 Совфед поддерживает наделение Росфинмониторинга доступом к данным о переводах по СБП

44 У Росфинмониторинга будет доступ к переводам по СБП: закон принят

Финансовое планирование на 2026 год: как выжить и расти в новой реальности
Дата проведения: 10 декабря, среда

Дата проведения: 10 декабря, среда

IХ Всероссийская бухгалтерская конференция. БУХ.СОВЕТ 2026

Дата проведения: 11 декабря, четверг

Антикризисное управление проектами: как сохранить маржу в условиях спада на рынке с помощью 1С:PM
Дата проведения: 11 декабря, четверг

Дата проведения: 11 декабря, четверг

Заработная плата и персональные данные в 2025-2026 гг. Глобальные изменения в Трудовом кодексе
Дата проведения: 12 декабря, пятница

Дата проведения: 12 декабря, пятница

Я бухгалтер, я так считаю

Дата проведения: 12 декабря, пятница

Самый новогодний бухгалтерский семинар по отчетности за 2025 г. в Москва-Сити!

Дата проведения: 15 декабря, понедельник

Статьи

Утренний бухгалтер № 6026. Новые изменения в ТК: самозанятых и ИП отделят от трудовых отношений

Власти в ближайшее время рассмотрят изменения в ТК в части ИП и самозанятых.

Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

ЕФРСБ предназначен для оперативного информирования всех участников процесса о важных событиях, решениях и действиях арбитражных управляющих. Рассказываем, что такое Единый реестр, кто публикует в нем данные и зачем он нужен.

Электронные медицинские книжки: когда вводят, кому менять и какие штрафы предусмотрены за отсутствие

Уже скоро электронные медицинские книжки заменят бумажные аналоги. В статье расскажем, когда именно начнут действовать новые правила, кому придется обновлять свои документы и какие санкции ждут работодателей и сотрудников за несоблюдение требований.

Как написать расписку в получении денег: шаблон, образец

Расписка в получении денежных средств помогает зафиксировать договоренность и перестраховаться на случай, если долг не вернут. Рассказываем: как правильно составить расписку, когда она не имеет юридической силы и как взыскать долг.

Как отражать штрафы Wildberries в учете

Wildberries нередко выставляет селлерам штрафы из-за нарушений правил площадки. Как учитывать эти издержки в налоговом и бухгалтерском учетах?

Маркетплейс выставил УПД за продавца: как отражать в учете этот документ

Товары продавца на площадке могут покупать юридические лица и ИП. В этом случае маркетплейс (Wildberries) от имени продавца выписывает УПД покупателю, и присваивает номер этому УПД. Как проводить такой документ?

Сотрудник попросил выплачивать зарплату на карту, а потом передумал: что делать работодателю

По заявлению работника работодатель вправе изменить способ выплаты зарплаты. Что делать, если сотрудник захотел получать оплату наличными после выбора безналичной?

Будет ли выплачена 13 пенсия в декабре 2025 года

Ежегодно перед новогодними праздниками обсуждают инициативу выплаты 13-й пенсии в декабре. Рассказываем, что ждать пенсионерам в 2025 году.

Как ликвидировать ООО с долгами: 5 законных путей, их особенности и риски

Решение о закрытии бизнеса, отягощенного финансовыми обязательствами — многоступенчатый процесс, который требует взвешенного подхода и глубокого понимания законодательства.

Социальная стипендия для студентов: кому положена и как оформить

Социальная стипендия для студентов в 2026 году, какие категории имеют право, какие документы нужны и как пошагово оформить выплату в вузе или колледже.

Переход на УСН с НДС с 2026 года: новые обязанности для бизнеса

С 2026 года лимиты для уплаты НДС на УСН снижаются, и многие компании впервые станут плательщиками налога. В этом материале — практический чек-лист, который поможет понять, какие обязанности появятся вместе с НДС и как избежать ошибок в учете и отчетности.

Дропперы: кто такие, чем занимаются, ответственность за дропперство в 2026 году

За каждым крупным мошенничеством в сфере финансов нередко скрываются дропперы. Эти люди выполняют вспомогательные роли в преступных схемах, действуя как связующее звено между организаторами махинаций и жертвами. Рассказываем, как обезопасить себя от преступников и не стать дроппером самому.

Учетная политика на 2026 год: изменения, образцы

Учетная политика организации — документ, в котором указывают основные правила ведения учета. Ее составляют для целей бухгалтерского и целей налогового учета, при этом можно объединить все в одном документе. Рассказываем, какие изменения нужно учесть при составлении учетной политики на 2026 год.

Как купить подписку Zoom в России: гид по актуальным методам оплаты Зум

Обменник криптовалюты: рейтинг по скорости вывода и надежности

Как оплатить бронирование на Букинге из России: гид по способам оплаты отеля на Booking

Полный гид по налоговым изменениям 2026 года: что ждет бизнес и физлиц

Казначейское сопровождение в 2026 году: комплексный анализ изменений и практические решения

Как выбрать коды ОКВЭД для бизнеса в 2026 году: подробная инструкция

Переводы в Китай и из Китая в Россию: как перевести деньги быстро и безопасно в 2025 году

О создании единой версии правды по проектам на базе «1С:РМ» в группе компаний КСК

Субсидиарная ответственность и убытки: сравнительный анализ инструментов привлечения контролирующих лиц к ответственности

Единая предельная база по страховым взносам 2026

Регистрация оператора в Роскомнадзоре: полный гайд для ИП и юрлиц

19 вопросов об АУСН

Все изменения по НДС с 2026 года: обзор для бизнеса

Топ-10 вопросов про внедрение 1С в 2026 году

ФСБУ 25/2018: как правильно учитывать аренду и избежать ошибок в отчётности

Какой комплект документов легко подготовить с помощью конструктора документов?

ИП массово отказываются от применения ПСН в 2026 году: в чем причина и как себя обезопасить

Порядок возврата переплаченного НДФЛ работнику в 2026 году

Оформите подписку Клерк.Премиум для бухгалтера и получите новый курс «Налоговая реформа — 2026» в подарок

Разбор эмитента: ФосАгро

АУСН-2026: тихий переворот в малом бизнесе

Иллюзия защиты: почему период охлаждения не искоренит квартирное мошенничество

💥Обзор новостей: Путин надеется, что повышение НДС будет временным, из-за роста НДС бизнес не должен уходить в тень, нужно избавиться от «ненужных никому отчетов»

Откат ниже 2700: геополитические риски и календарь событий диктуют осторожность

Налог с фиксированной прибыли КИК до 31 декабря 2025 года

Ошибка бухгалтера, которая стоила компании 10 млн руб.💰: кейс из практики работы в ФНС

Ваш новый главный бухгалтер — молодец? Как за 90 дней понять, что вы взяли профессионала

Стейблкоины как основа современной международной экономики

А будет ли дроблением, если я часть своего бизнеса переведу на ИП своего близкого родственника?

Обзор: Запрет мигрантского патента, налоговая медиация, раздел вычета по НДФЛ

Пост для авторов: как публиковать статьи на «Клерке»

Как налоговая меняет квалификацию выплат из зарплат в дивиденды

Поступление товаров на несколько складов в 1С:Бухгалтерии 8 — новая удобная функция

График функционирования платежной системы Банка России 31 декабря 2025 года, 3, 5 и 8 января 2026 года

Вместо налоговых комиссий — налоговая медиация

Как построить прозрачный учет активов: полное руководство для бухгалтерии и финансового директора

Маркетплейсы – воины света или тьмы?

Главбух — тоже КДЛ. Почему в 2025 году средний чек вашей ответственности составит 81 млн рублей

Админ сайта, владелец сайта или третье лицо: кто виноват в нарушении интеллектуальных прав?

