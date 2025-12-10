Утренний бухгалтер № 6027. Регионы поднимают стоимость патента

В нашем телеграм-канале бухгалтеры обсуждают изменение стоимости патента на 2026 год. Так, в Архангельской области патент подорожал на 70%.

В 2026 году самозанятые, которые делают добровольные взносы в СФР, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности — закон принят.

С 1 января 2026 года в налоговой можно поставить новую отметку в паспорт вместо ИНН.

ФНС: при отгрузке до 1 января 2026 применяется ставка НДС 20%, а после – 22%.

Эксперт: у ИП на упрощенке и на общей системе налогообложения будет кассовый метод признания доходов.

За ИП-управляющего не нужно платить фиксированные страховые взносы с МРОТ в 2026 году.

Как внедрить 1С в 2026 году: сколько стоит проект, сколько времени занимает, какие этапы включает и как избежать провалов, узнаете из статьи.

УФНС рассказала о распространенных ошибках при заполнении декларации 3-НДФЛ и способах их избежать.