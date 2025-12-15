8045 ЦОК КПП УСН mobile
Обзоры для бухгалтера
Поблажек по штрафам за ККТ больше не будет. 👎 «Ночной бухгалтер» № 2080

Сейчас за нарушение с ККТ штраф могут заменит предупреждением. Скоро эту преференцию отменят.

Сегодня в выпуске:

  • Штрафы для юрлиц и ИП за кассовые нарушения будут одинаковые и не будет предупреждений.

  • Управляющим торговых центров отказали в льготе по страховым взносам.

  • Людям отказывают в соцвычетах, потому что медклиники и фитнес-центры неправильно заполняют справки.

  • При ликвидации компании взносы за директора надо будет платить до последнего момента.

  • Люди хотят зарабатывать не менее 200 тыс. рублей.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Штрафы за ККТ

Ответственность за нарушения с ККТ ужесточат. Больше никаких предупреждений не будет. Нарушил – плати штраф.

При этом для юрлиц и ИП размер штрафа будет одинаковым. Он будет зависеть только от размера сокрытой выручки и тяжести правонарушения.

Законопроект с такими поправками в КоАП внесен в Госдуму.

Льгота по страховым взносам

Пока неясно, какому бизнесу дадут льготу в виде пониженных тарифов страховых взносов, но уже ясно, кому не дадут.

Управляющие торговых центров просили включить их в льготный перечень. Но Минфин отказал.

Напомним, тариф 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ в малом бизнесе с 2026 году будет только у тех, кто войдет в перечень. Перечень должно утвердить Правительство.

Социальный вычет по НДФЛ

Чтобы получить социальный вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес, нужна справка. Для каждого вида вычета своя форма справки и заполнять ее надо правильно.

Из-за ошибок в этих справках ФНС отказывает людям в вычетах. Например, в номере справки нельзя указывать никаких символов, кроме цифр. А номер корректировки надо заполнять всегда, даже если справка первичная.

Взносы за директора

Взносы за директора с МРОТ в процессе ликвидации организации тоже надо платить — до того момента, пока фирма не будет исключена из ЕГРЮЛ.

Если фирму уберут из реестра 15 января, то с 01.01 по 15.01 надо будет начислить взносы в пропорции с МРОТ.

Зарплаты по 200 тыс.

Люди рассказали о своих зарплатных ожиданиях на 2026 год: в среднем 215 тыс. рублей.

IT-специалисты хотят получать 270 тыс. рублей, охранники согласны на 100 тыс. рублей. Медики рассчитывают на 168 тыс., водители — на 163 тыс. рублей.

