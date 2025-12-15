Поблажек по штрафам за ККТ больше не будет. 👎 «Ночной бухгалтер» № 2080

Сегодня в выпуске:
Штрафы для юрлиц и ИП за кассовые нарушения будут одинаковые и не будет предупреждений.
Управляющим торговых центров отказали в льготе по страховым взносам.
Людям отказывают в соцвычетах, потому что медклиники и фитнес-центры неправильно заполняют справки.
При ликвидации компании взносы за директора надо будет платить до последнего момента.
Люди хотят зарабатывать не менее 200 тыс. рублей.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Штрафы за ККТ
Ответственность за нарушения с ККТ ужесточат. Больше никаких предупреждений не будет. Нарушил – плати штраф.
При этом для юрлиц и ИП размер штрафа будет одинаковым. Он будет зависеть только от размера сокрытой выручки и тяжести правонарушения.
Законопроект с такими поправками в КоАП внесен в Госдуму.
Как сделать производство прибыльным в 2026 — бесплатный вебинар
Как с точностью до рубля контролировать себестоимость, снизить до минимума брак и участие в операционке — узнаете на вебинаре сервиса МойСклад.
В программе:
9 точек контроля, которые позволяют вовремя замечать «провалы» на этапах производства.
Как управлять браком, чтобы не терять прибыль.
Сдельная оплата труда: как организовать и мотивировать сотрудников.
Реклама: ООО «Логнекс», ИНН 7736570901, erid 2W5zFJ7Nb5A
Льгота по страховым взносам
Пока неясно, какому бизнесу дадут льготу в виде пониженных тарифов страховых взносов, но уже ясно, кому не дадут.
Управляющие торговых центров просили включить их в льготный перечень. Но Минфин отказал.
Напомним, тариф 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ в малом бизнесе с 2026 году будет только у тех, кто войдет в перечень. Перечень должно утвердить Правительство.
Чтобы получить социальный вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес, нужна справка. Для каждого вида вычета своя форма справки и заполнять ее надо правильно.
Из-за ошибок в этих справках ФНС отказывает людям в вычетах. Например, в номере справки нельзя указывать никаких символов, кроме цифр. А номер корректировки надо заполнять всегда, даже если справка первичная.
Взносы за директора
Взносы за директора с МРОТ в процессе ликвидации организации тоже надо платить — до того момента, пока фирма не будет исключена из ЕГРЮЛ.
Если фирму уберут из реестра 15 января, то с 01.01 по 15.01 надо будет начислить взносы в пропорции с МРОТ.
Зарплаты по 200 тыс.
Люди рассказали о своих зарплатных ожиданиях на 2026 год: в среднем 215 тыс. рублей.
IT-специалисты хотят получать 270 тыс. рублей, охранники согласны на 100 тыс. рублей. Медики рассчитывают на 168 тыс., водители — на 163 тыс. рублей.
Главред рекомендует
Лицевой счет 71 для казначейского сопровождения в 2026 году: от А до Я.
Для кого сохраняются льготы по страховым взносам в 2026 году: условия для МСП, ИТ и других отраслей.
☀️Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2026 и отчетности за 2025 год в Краснодаре. Купить билет.
Расходы на рекламу: нормируемые и ненормируемые, как отражать в бухгалтерском и налоговом учете.
АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода — вебинар 18 декабря в 11:00 мск.
Мем дня
Ваша с зарплатными ожиданиями гораздо ниже айтишных редакция
Начать дискуссию