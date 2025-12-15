Поблажек по штрафам за ККТ больше не будет. 👎 «Ночной бухгалтер» № 2080

Штрафы за ККТ

Ответственность за нарушения с ККТ ужесточат. Больше никаких предупреждений не будет. Нарушил – плати штраф.

При этом для юрлиц и ИП размер штрафа будет одинаковым. Он будет зависеть только от размера сокрытой выручки и тяжести правонарушения.

Законопроект с такими поправками в КоАП внесен в Госдуму.